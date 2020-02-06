Техника скрытой передачи данных через изменение яркости LCD-экрана

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|1.3, Аноним (3), 21:47, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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автор - какой то Капитан Очевидность. Передавать информацию можно через что угодно, лишь бы была возможность обозначить условное изменение как 0, а другое как 1. Хоть движением глаз в том или ином направлении
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|2.5, Аноним84701 (ok), 21:52, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Если вас удерживают в заложниках и/или силой заставляют читать новости – моргните дважды!
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|2.9, Нанобот (ok), 22:29, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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одно дело - теоретизировать, сидя на диване и совсем другое - создать рабочий стенд
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|3.12, Lex (??), 23:08, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если деньги платят, то чего бы и стенды не посоздавать, ещё и за чужой счёт ?)
А то, как-то вы лихо изобличаете "диванных теоретиков", ставя им в пример лабораторных распильщиков.
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|1.10, Аноним (10), 22:56, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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ну это бред уже и паранойя тогда уж и компюьтер использовать нельзя если так рассуждать то все данные надо в обязательном порядке хранить надо в голове
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|2.18, Аноним (18), 00:56, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> все данные надо в обязательном порядке хранить надо в голове
Некоторые люди разговаривают во сне. Впрочем, эту уязвимость можно устранить.
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|1.11, SE (?), 23:01, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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там есть через изменение частоты оборотов кулеров или я придумал новый метод ?
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|1.15, Аноним (15), 23:54, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Закинули в копилочку. А так-то если почитать безопасников, то и 20 лет назад вам прямо рассказывали, что ещё более менее какой-то защищённый вариант - это "комп в чугунной камере", да и с более менее автономным питанием, не подключённый к сети питания общего пользования. И то, вот получается
> демонстрации извлечения данных из устройства, находящегося в экранированном помещении (клетке Фарадея) через анализ низкочастотных магнитных колебаний, возникающих при работе CPU;
что нифига
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|1.16, Аноним (16), 23:55, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В обычной ситуации любой десктоп, и даже большинство ноутбуков подвержены Перехвату Ван Эйка, так как транслируют радиосигнал на десятки метров вокруг. Есть даже открытая утилита, позволяющая проверить возможность такого перехвата, TempestSDR.
https://dmyt.ru/forum/viewtopic.php?t=2428
То есть, практически любой в довольно большом радиусе, имеющий SDR преемник и направленную антенну, может спокойно наблюдать ваш монитор, а также считывать нажатые клавиши на клавиатуре.
Пишу, так как меня удивляет отсутствие общественного резонанса по данной уязвимости.
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|1.20, Аноним (-), 00:57, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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BLOcOM - Побитовая передача данных через отправку коментариев на opennet. Комментарий скрыт - 0, комментарий не скрыт - 1.
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|1.22, Presto (?), 01:13, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Исследователи из Университета имени Давида Бен-Гуриона (Израиль)
Гитлер некачественно выполнил свою работу.
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|1.23, Аноним (23), 01:37, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая-то странная постановка задачи, сначала установить на комп ПО, а потом извлеч данные с него с расстояния несколько метров
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