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Техника скрытой передачи данных через изменение яркости LCD-экрана

06.02.2020 20:39

Исследователи из Университета имени Давида Бен-Гуриона (Израиль), занимающиеся изучением скрытых методов передачи данных с изолированных компьютеров, представили новый метод организации канала связи, основанный на модуляции сигнала через незаметное для глаза изменение яркости LCD-экрана. С практической стороны метод может применяться, например, для передачи ключей шифрования, паролей и секретных данных с не имеющего сетевого подключения компьютера, поражённого шпионским или вредоносным ПО.

Для кодирования "1" используется увеличение яркости красного компонента цвета пикселей на 3% относительно номинального значения, а "0" - уменьшение яркости на 3%. Возникающие в процессе передачи данных изменения яркости незаметны человеку и метод может применяться в том числе во время работы оператора за компьютером, с которого осуществляется извлечение данных. Модулированная через изменение яркости информация может быть извлечена с видеозаписей, в том числе снятых камерами видеонаблюдения, web-камерами и смартфонами.

Скорость передачи составляет всего несколько битов в секунду. Например, при использовании камеры видеонаблюдения Sony SNC-DH120 720P и web-камеры Microsoft Lifecam удалось наладить приём данных с расстояния до 9 метров со скоростью 5-10 бит в секунду. При использовании камеры смартфона Samsung Galaxy S7 расстояние приёма сигнала сократилось до полутора метров, а скорость передачи упала до 1 бита в секунду.

На странице проекта также сформирована подборка других изученных исследователями методов скрытой передачи данных, использующих электромагнитные, акустические, тепловые и световые формы утечек:

  • PowerHammer - организация отправки данных через линию электропередач, манипулируя нагрузкой на CPU для изменения энергопотребления;
  • MOSQUITO (видео) - передача данных вне слышимого диапазона через пассивные колонки или наушники без использования микрофона;
  • ODINI (видео) - демонстрации извлечения данных из устройства, находящегося в экранированном помещении (клетке Фарадея) через анализ низкочастотных магнитных колебаний, возникающих при работе CPU;
  • MAGNETO (видео) - извлечение данных на основе измерения флуктуаций магнитного поля, возникающих при работе CPU;
  • AirHopper (видео) - передача данных со скоростью до 60 байт в секунду с ПК на смартфон через анализ на смартфоне с FM-тюнером радиопомех, возникающий при выводе информации на дисплей;
  • BitWhisper (видео) - передача данных на расстоянии до 40 см со скоростью 1-8 бит в час через измерение колебаний температуры корпуса ПК;
  • GSMem (видео) - извлечение данных на расстояние до 30 метров через создание электромагнитных помех на частоте GSM-сетей, улавливаемых смартфоном;
  • DiskFiltration (видео) - передача данных со скоростью для 180 бит в минуту через анализ звуков, издаваемых при манипуляциях с жестким диском;
  • USBee (видео) - передача данных со скоростью до 80 байт в секунду через анализ электромагнитных помех, создаваемых в процессе обращения к устройствам через порт USB;
  • LED-it-GO (видео) - использование светодиода с индикацией активности жёсткого диска в качестве источника передачи данных со скоростью до 120 бит в секунду при использовании обычной видеокамеры в качестве приёмника и до 4000 бит в секунду при использовании специального датчика;
  • Fansmitter (видео) - передача данных со скоростью до 900 бит в час через модуляцию изменения звука кулера, используемого для охлаждения CPU;
  • aIR-Jumper (видео) - передача данных через инфракрасный светодиод камер наблюдения со скоростью 100 бит в секунду и на расстоянии до километра;
  • xLED (видео) - передача данных на скорости до 10 тысяч бит в секунду через мигание светодиодов на взломанных маршрутизаторах и коммутаторах;
  • VisiSploit - передача данных через незаметные глазу мерцания или изменения контраста изображения на экране.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Техника приёма данных через пассивные колонки или наушники
  3. OpenNews: Техника определения RSA-ключей через анализ изменения шума от компьютера
  4. OpenNews: Эксперимент по использованию жесткого диска в качестве микрофона
  5. OpenNews: Опубликован код для организации передачи данных между ноутбуками в ультразвуковом диапазоне
  6. OpenNews: Представлен прототип вредоносного ПО, взаимодействующего через звуковой канал связи
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: airgap, brightness, link
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:14, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Изобретая велосипед
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:47, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    автор - какой то Капитан Очевидность. Передавать информацию можно через что угодно, лишь бы была возможность обозначить условное изменение как 0, а другое как 1. Хоть движением глаз в том или ином направлении
     
     
  • 2.5, Аноним84701 (ok), 21:52, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Если вас удерживают в заложниках и/или силой заставляют читать новости – моргните дважды!
     
     
  • 3.7, siu77 (ok), 22:11, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    азбука моргзе
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 23:16, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это для амерских маринзов в северокорейском плену.
     
  • 2.9, Нанобот (ok), 22:29, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    одно дело - теоретизировать, сидя на диване и совсем другое - создать рабочий стенд
     
     
  • 3.12, Lex (??), 23:08, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если деньги платят, то чего бы и стенды не посоздавать, ещё и за чужой счёт ?)

    А то, как-то вы лихо изобличаете "диванных теоретиков", ставя им в пример лабораторных распильщиков.

     

  • 1.8, InuYasha (?), 22:19, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шикарная подборка, оказывается, ещё не всё у меня было. Спасибо. )
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:56, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ну это бред уже и паранойя тогда уж и компюьтер использовать нельзя если так рассуждать то все данные надо в обязательном порядке хранить  надо в голове
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:23, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне очевидно, что вы не сталкивались с безопасниками.
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:56, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > все данные надо в обязательном порядке хранить  надо в голове

    Некоторые люди разговаривают во сне. Впрочем, эту уязвимость можно устранить.

     

  • 1.11, SE (?), 23:01, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    там есть через изменение частоты оборотов кулеров или я придумал новый метод ?
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:54, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закинули в копилочку. А так-то если почитать безопасников, то и 20 лет назад вам прямо рассказывали, что ещё более менее какой-то защищённый вариант - это "комп в чугунной камере", да и с более менее автономным питанием, не подключённый к сети питания общего пользования. И то, вот получается
    > демонстрации извлечения данных из устройства, находящегося в экранированном помещении (клетке Фарадея) через анализ низкочастотных магнитных колебаний, возникающих при работе CPU;

    что нифига

     
  • 1.16, Аноним (16), 23:55, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В обычной ситуации любой десктоп, и даже большинство ноутбуков подвержены Перехвату Ван Эйка, так как транслируют радиосигнал на десятки метров вокруг. Есть даже открытая утилита, позволяющая проверить возможность такого перехвата, TempestSDR.
    https://dmyt.ru/forum/viewtopic.php?t=2428
    То есть, практически любой в довольно большом радиусе, имеющий SDR преемник и направленную антенну, может спокойно наблюдать ваш монитор, а также считывать нажатые клавиши на клавиатуре.
    Пишу, так как меня удивляет отсутствие общественного резонанса по данной уязвимости.
     
  • 1.17, Аноним (17), 00:29, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Планета-извращака :)
     
  • 1.19, Суп из потрошков (?), 00:56, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шапочки из фольги бесполезны!
     
  • 1.20, Аноним (-), 00:57, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    BLOcOM - Побитовая передача данных через отправку коментариев на opennet. Комментарий скрыт - 0, комментарий не скрыт - 1.
     
  • 1.21, Аноним (21), 01:00, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нам это не грозит, у нас нечего тырить, мы сами всё тырим.
     
  • 1.22, Presto (?), 01:13, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Исследователи из Университета имени Давида Бен-Гуриона (Израиль)

    Гитлер некачественно выполнил свою работу.

     
  • 1.23, Аноним (23), 01:37, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая-то странная постановка задачи, сначала установить на комп ПО, а потом извлеч данные с него с расстояния несколько метров
     

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