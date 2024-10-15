Релиз дистрибутива Solus 4.6

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Solus 4.6, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Ранее в составе дистрибутива развивался рабочий стол Budgie, но теперь он выделен в независимый проект. Следующую ветку Solus 5 решено развивать на технологиях дистрибутива SerpentOS. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Предоставляются сборки с рабочими столами Budgie, GNOME, KDE Plasma и Xfce. Размер iso-образов 2.6-2.9 ГБ (x86_64). Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux), предоставляющий привычные средства для установки/удаления пакетов, поиска в репозитории и управления репозиториями. Пакеты могут выделяться в тематические компоненты, которые в свою очередь образуют категории и подкатегории. Например, Firefox отнесён к компоненту network.web.browser, входящему в категорию сетевых приложений и подкатегорию приложений для Web. Для установки из репозитория предлагается более 2000 пакетов. Дистрибутив придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов. Окружение Budgie базируется на технологиях GNOME и собственной реализации оболочки GNOME Shell (в следующей ветке Budgie 11 планируют отделить функциональность рабочего стола от слоя, обеспечивающего визуализацию и вывод информации). Для управления окнами задействован оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. Для воспроизведения музыки в редакциях с рабочими столами Budgie и GNOME предложен проигрыватель Rhythmbox c расширением Alternate Toolbar, предлагающим интерфейс с компактной панелью, реализованной с применением декорирования окон на стороне клиента (CSD). Для воспроизведения видео в редакциях Budgie и GNOME задействован Celluloid. В редакции с KDE для воспроизведения музыки доступен Elisa, а для видео - Haruna. В редакции с Xfce для воспроизведения мультимедийных файлов использован плеер Parole. Основные изменения: Завершена третья стадия переноса всех исполняемых файлов и библиотек из корневых каталогов в раздел /usr (каталоги /bin, /sbin и /lib* теперь унифицированы с соответствующими каталогами внутри /usr и оформлены через символические ссылки на них). Подобная реструктуризация избавит от путаницы с размещением файлов и приведёт дистрибутив к соответствию требованиям systemd, в котором начиная с выпуска 255 прекращена поддержка раздельных иерархий каталогов. Все пользователи Solus после установки обновлений будут переведены на унифицированный раздел /usr.

Помимо предлагаемого по умолчанию интерфейса для установки приложений solus-sc (Solus Software Center) предоставлена экспериментальная возможность использования менеджеров приложений GNOME Software и KDE Discover для установки и обновления программ из репозиториев Solus, а также управления пакетами в формате Flatpak, устанавливаемыми из каталога Flathub. GNOME Software можно использовать в редакциях на базе Budgie, GNOME и Xfce, а KDE Discover в редакции на основе KDE Plasma.

Обновлены системные компоненты и пользовательские программы, например, предложено ядро Linux 6.10.13 (в качестве опции доступны пакеты с LTS-ядром 6.6.54 и дополнительными патчами для AppArmor), Mesa 24.2.3, Firefox 131.0.3, LibreOffice 24.2.5.2, Thunderbird 128.3.1.

Рабочий стол Budgie обновлён до выпуска 10.9.2. Вместо некоторых ранее поставлявшихся приложений GNOME по умолчанию задействованы аналоги из набора XApps, развиваемого проектом Linux Mint 22. В частности, просмотрщик документов Evince заменён на XReader, просмотрщик изображений Eye of GNOME на XViewer, а менеджер архивов File Roller на Engrampa.

Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 46.5, в котором появилась функция глобального поиска, повышена производительность файлового менеджера, добавлена экспериментальная поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate), улучшено качество вывода при дробном масштабировании, расширены возможности подключением к внешним сервисам, обновлён конфигуратор и улучшена система уведомлений.

Сборка на базе KDE Plasma обновлена до выпусков KDE Plasma 6.1.5, KDE Gear 24.08.1, KDE Frameworks 6.6.0, Qt 6.7.3 и sddm 0.21.0.

В сборках с Xfce задействованы компоненты из ветки 4.18, а также пакеты Mousepad 0.6.2, Parole 4.18.1, Ristretto 0.13.2, Thunar 4.18.11 и Whiskermenu 2.8.3. Вместо менеджера архивов File Roller по умолчанию предложен Engrampa от проекта MATE, для просмотра PDF задействован XReader. В состав включён плагин для переключения раскладки клавиатуры. В репозиторий добавлены пакеты xfdashboard, xfce4-battery-plugin и xfce4-clipman-plugin.



