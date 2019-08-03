Опубликована среда рабочего стола GNOME 46

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|2.10, Kerr (ok), 00:09, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, это точно дескоп. Но GNOME может работать на смартфонах тоже.
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|3.37, Аноним (-), 00:44, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Да, это точно дескоп. Но GNOME может работать на смартфонах тоже.
Правда, ни 1 девайса с гномом как средой - так и не релизнулось всерьез. Но вы можете сделать мобилку прямо из своего здоровенного прожорливого гроба с 30" экраном! Там, правда, иконки получаются с кулак размером. И зачем тратить кучу денег чтобы получить эффективность мобилки - кто б его знает.
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|4.42, Kerr (ok), 00:50, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насчёт размера с кулак - это большое, как кулак приувеличение. Но крупные иконки удобно целиться, и не приходится напрягать зрение, чтобы их найти.
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|5.51, Аноним (51), 01:00, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Как говорил один умный человек... Кто-то там не мамонт... кто-то там не вымрет.
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|5.53, Аноним (-), 01:02, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Насчёт размера с кулак - это большое, как кулак приувеличение. Но крупные
> иконки удобно целиться, и не приходится напрягать зрение, чтобы их найти.
Ну, понимаешь, 30" мобилка - это бессмысленно и беспощадно. С одной стороны таскать это и тыкать пальцами я туда и не собирался. С другой - площадь экрана расходуется очень неэффективно и скроллить дофига.
Зато в другом месте с прыгающим доком - место на экране сэкономили. Эргономичное DE с офигенным UX походу. Правда, хз для кого. А уведомлялка - уже напоминает китайские проги, с социалкой и офисом в комплекте. Какая же напоминалка без возможности обсудить в встроенном чатике что проводник копирование закончил?!
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|6.62, Kerr (ok), 01:11, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я замечал, что GNOME критикуют больше всего консерваторы, которые им ни разу не пользовались, а лишь видели его на картинках. Я пользуюсь GNOME на Arch Linux с 2012 года, и мне это удобно. При этом вы так ноете насчёт недостатоного сходства GNOME с вашей любимой вендой, что можно подумать, что якобы вас кто-то заставляет им пользоваться.
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|4.57, Аноним (-), 01:07, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как швейцарский нож. Может всё, но хреново...
Зато как ноут шатдаунить или в спячку укладывать выбрать не даст. Видимо календарь в уведомлялках ящерам проектировавшим ЭТО - важнее...
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|5.69, Аноним (51), 01:16, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты просто не разобрался. Такой сложной функции, как выключение или засыпание компьютера, не место в ДЕ!
Если очень надо, можешь поставить Гном Сникерс и обмазаться васяноплагинами.
Но на самом деле, ты просто неправильно используешься компьютер. При такой концепции тебе не нужено выключать его. Планшет и телефон ты же не выключаешь. Вот и компьютер тебе выключать не надо.
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|6.75, Аноним (75), 01:27, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты просто не разобрался. Такой сложной функции, как выключение или засыпание компьютера,
> не место в ДЕ!
> Если очень надо, можешь поставить Гном Сникерс и обмазаться васяноплагинами.
> Но на самом деле, ты просто неправильно используешься компьютер. При такой концепции
> тебе не нужено выключать его. Планшет и телефон ты же не
> выключаешь. Вот и компьютер тебе выключать не надо.
гном мышление.
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|1.3, Аноним (3), 23:59, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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маловато конечно выглядит, при учете что им доп. лям задонатили...
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|2.41, Аноним (-), 00:47, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> маловато конечно выглядит, при учете что им доп. лям задонатили...
Чего тебе мало то? Система уведомлений вон какая, аж с календарем цуко. Надо еще платежное средство и калькулятор встроить, а может и офисный пакет, чтобы в уведомлялки сразу релевантные документы аттачить. Ну типа как приложухи от китайцев. А, социальную сеть и чатик еще забыл. Слать уведомлялки - так на всю ораву сразу! Весь мир должен знать что ваш проводник^W простите, как там его, закончил файло копировать.
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|3.52, Аноним (51), 01:02, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты забыл про новомодные нейросети. Оно всё это должно теперь само делать. Ты включаешь комп, а ИИ решает за тебя. Генеративный-дегенеративный искуственный интелект! Не то, что ты.
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|4.56, Аноним (-), 01:05, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты забыл про новомодные нейросети. Оно всё это должно теперь само делать.
> Ты включаешь комп, а ИИ решает за тебя. Генеративный-дегенеративный искуственный
> интелект! Не то, что ты.
О, эврика! Теперь комп будет юзать - AI :). Кстати где-то я это уже видел. А, вон там, в репах - гамеза "singularity". Там еще главное - чтобы мясные мешки тебя не спалили, пока не станет слишком поздно :)
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|1.4, Аноним (4), 23:59, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Возможно на мажорный релиз это и канает по мнению менеджеров. Но интересно, кто там о пользователях думает. Например, трея все ещё нет, который когда-то выпили, от чего мессенджерами пользоваться не реально без установки костылей от васянов. Пока KDE, там есть все, даже для любителей тайлинга
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|2.9, Kerr (ok), 00:09, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вместо трея есть шторка, вызываемая при нажатии на часы. Не подскажите ли мне, где найти трей на Android?
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|6.35, Kerr (ok), 00:42, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне это не нужно, у меня Arch Linux и самостоятельно собранный из исходников GNOME 46.
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|2.59, Аноним (59), 01:09, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Трей где часы, приложения, которые его использую(по крайней мере, иконки всяких там Телеграм или торрент-клиента висят там)
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|3.72, Kerr (ok), 01:17, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И почему без этого невозможно обойтись? Зачем дублирование задач в трее, которые уже и так выполняет док? Уведомления копятся в шторке.
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|4.78, Аноним (51), 01:30, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ну, вот есть у меня менеджер паролей Он фоном висит В доке он мне не нужен Но... большой текст свёрнут, показать
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|1.5, Аноним (5), 00:01, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена поддержка подключения к Microsoft OneDrive и настройки учётной записи к Microsoft 365.
Рукалицо...осталось интегрировать скайп.
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|4.58, Аноним (55), 01:08, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что? Предполагаете что нельзя будет использовать Гном без входа в учётную запись Майкрософт? Вы что-то принимаете?
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|1.8, cheburnator9000 (ok), 00:08, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уже не знают в какое место добавить виджеты, раньше индикатор файловых операций был рядом с адресной строкой, теперь в нижнем углу. Еще десяток версий и кнопка закрыть будет меняться на этот индикатор ибо нефиг закрывать окно.
Более того когда в последний раз я пробовал Nautilus на GTK4 он в разы тормознее на открытии каталогов по сравнению с GTK3 (моментальные переходы).
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|2.13, Kerr (ok), 00:16, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если вы пользуетесь дедушкиным HDD, то тормозить будет всё, не только переходы. У меня на SSD Arch Linux, я сам собрал себе из исходников GNOME 46. У меня вгновенные переходы в Nautilus. Не подскажете, что я делаю не так, что у меня в результате так всё работает?
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|3.18, Аноним (51), 00:28, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты лучше расскажи, почему раньше на ХДД не тормозило, а теперь, чтобы открыть бравзер с одной страничкой, тебе нужен обязательно ССД?
Что нового и прекрасного такого изобрели? Или же просто с приходом ССД все забили на оптимизацию и тупо прыгают жопой на клавиатуре при написании кода?
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|4.23, Kerr (ok), 00:34, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На HDD раньше тоже всегда тормозило, но это было привычно, поэтому никто не замечал.
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|4.63, Аноним (55), 01:11, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На HDD всегда все тормозило, что за сказки о том что там ничего не тормозило?
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|3.24, Аноним (75), 00:35, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>я сам собрал себе из исходников GNOME 46
>Не подскажете, что я делаю не так, что у меня в результате так всё работает?
звиздишь.
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|4.39, Kerr (ok), 00:45, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Доказывать не буду. Если хотите доказательств, то установите себе Arch Linux и GNOME, чтобы попробовать самостоятельно попользоваться, убедиться лично.
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|5.43, Аноним (75), 00:51, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> установите себе Arch Linux и GNOME
и системд, и тучу зависимостей гомософта, ага. буллшит бинго просто. :-D
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|6.73, Kerr (ok), 01:20, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас везде Systemd, и по-моему это прекрасно и удобно. Если не нравится - пользуйтесь Windows, где его нет.
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|7.74, Аноним (75), 01:26, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сейчас везде Systemd
в клонах красношляпки.
> и по-моему это прекрасно и удобно.
а раньше было ужасно и неудобно. но вы ели с лопаты и причмокивали. ^_^
> Если не нравится - пользуйтесь Windows, где его нет.
пользуюсь линуксом, где его нет.
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|8.81, Аноним (51), 01:38, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ты бы поаккуратнее такое говорил Не так сразу в лоб А то пациента удар может х... текст свёрнут, показать
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|8.85, Kerr (ok), 01:43, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В Windows есть WSL, где используется GNU Linux, поэтому есть он там Вы хоть опр... текст свёрнут, показать
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|2.16, Аноним (16), 00:25, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> и кнопка закрыть будет меняться на этот индикатор
Тише! Не подсказывай им!
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|2.50, Sw00p aka Jerom (?), 00:58, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> раньше индикатор файловых операций был рядом с адресной строкой, теперь в нижнем углу.
да он вообще хоть работает? доходит до 100% и жди пока данные на диск реально не сбросятся :)))) ппц
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|3.60, Lyrix (ok), 01:09, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это везде так, даже в Кедах. Кеш Линукса так себя ведёт, надо указывать vm.dirty_background_ratio(_bytes), vm.dirty_ratio(_bytes) в зависимости от кол-ва ОЗУ.
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|4.94, Sw00p aka Jerom (?), 01:53, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это везде так, даже в Кедах. Кеш Линукса так себя ведёт, надо
> указывать vm.dirty_background_ratio(_bytes), vm.dirty_ratio(_bytes) в зависимости
> от кол-ва ОЗУ.
ну выходит индикатор процесса (записи) фуфэл, зачем он тогда нужен? Хорошо хоть некоторые флешки "светятся" когда запись идет, и можно выдергивать когда перестала "моргать" :)
пс: в винде хоть пишет осталось 1ч, заставляет ждать, а тут срань какая-то 100%.
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|2.70, Пупсик (?), 01:17, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Более того когда в последний раз я пробовал Nautilus на GTK4 он в разы тормознее на открытии каталогов по
Я вообще словил ощущение что пользуюсь браузерной версией файлопомойки: начиная от оформления субменю по правому клику, заканчивая показом индикаторов загрузки при выполнении действий.
Как я уже когда-то писал, есть стойкое ощущение что современный гном это тестовая площадка для проверки на хомяках нового ui, которое потом внедряет mictosoft.
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|1.11, Nick (??), 00:10, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выбирать акцентные цвета, так и не завезли?
Вроде простая банальная функция...
Мб когда-то все ещё увидим, кнопки управления в окнах, постоянно видный док, полноценный трей, и размытость в оболочке
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|2.17, Kerr (ok), 00:27, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем вам постоянно видеть док если он дажеко не постоянно нужен, а только иногда, когда надо запустить приложения? Док в GNOME не нужен даже для переключения между окнами. При том постоянно видимый док постоянно занимает место на экране, которое лечше использовать для чего-либо более полезного. Вместо трея есть шторка, вызываемая при нажатии на часы. Для полупрозрачности установите расширение "Blur-my-shell". В GNOME нет трёх кнопок управления окнами, как в вашей любимой Венде, потому что при такой концепции рабочего стола нет необходимости сворачивать окна. Разворот окон на весь экран происходит перетаскиванием окна в верхний край, а уменьшение - оттаскиванием от верхнего края, либо двойным нажатием на заголовок окна. Но если вас так хочется сделать из GNOME Венду, то установите себе приложение GNOME Tweaks, в котором эти три кнопки таки можно включить.
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|3.45, Аноним (-), 00:53, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем вам постоянно видеть док если он дажеко не постоянно нужен, а только иногда,
> когда надо запустить приложения?
1) Я не люблю прыгающие дерганые интерфейсы и совершенно не нуждаюсь в экономии площади моего 30" экрана как на кошкином заду мобилки.
2) У лично меня там всякие статусы, индикаторы нагрузки на систему и проч. Runaway программы и проч сразу видно. До того как поток теплого воздуха начнет вызывать вопросы или OOM kill возбухнет. А заодно и ломовая температура намекнет что радиатор надо от пыли продуть.
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|4.76, Аноним (55), 01:28, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и зачем тогда ты приходишь в новость о ДЕ которое не подходит тебе лично и пишешь что в нем должно быть? Как говорится в чужой монастырь со своим уставом. Пользуйся ДЕ с интерфейсами клонами Виндоус их полно, а Гном уникальный зачем из него делать очередной клон винды? Мне лично не нужны никакие треи и постоянно показываемые доки, я концепцию Гнома понял и меня она устраивает, хотя весь описываемый тобой функционал без проблем ставится через расширения.
Я конечно понимаю, Гном красивый и ты хочешь что бы он подходил тебе, что бы ты мог пользоваться им без изменения своих привычек, но концепция Гнома не изменится, он не будет очередным клоном Виндоус и с этим согласны как его разработчики так и пользователи, так что постоянные жалобы что Гном не похож на Виндоус ни к чему ни приведут.
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|5.84, Аноним (51), 01:41, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> он не будет очередным клоном Виндоус
Он был, есть и будет очередным клоном МакОси... Только ребятки решили усесться на два стула, один с пиками точёными... кхм... десктопы и тачскрины. И сели между ними.
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|4.79, Kerr (ok), 01:32, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) Здесь помочь не могу, ибо это вкусовщина. Разве что можете установить себе расширения Dash-to-dock, которое сделает Dash постоянно видимым доком, как в MacOS.
2) Для этого установите расширение Vitals, которое добавляет на панель всевозможные индикаторы теспературы, загруженности памяти, процессора и всего прочего, что душе угодно.
Если вам нужно DE, которое как швецарский нож может вообще всё, то вам нужно установить KDE Plasma. GNOME же про минимализм из коробки. Но зато для GNOME есть расширения на все случаи жизни от сообщества.
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|3.46, Аноним (51), 00:54, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Если у тебя вся работа на компухтере начинается и заканчивается запуском одного ... большой текст свёрнут, показать
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|4.83, Аноним (55), 01:41, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты не понимаеш концепции взаимодействия и работы в Гноме, там все в порядке с многозадачностью, и док для этого там не нужен в принципе, док в принципе в Гноме несёт одну функцию, быстрый запуск часто используемых приложений, поэтому он и находится на другом слое интерфейса, переключение между приложениями происходит другим образом, просто ты привык переключаться через панель со значками, но у Гнома своя концепция, зачем ты хочешь сделать из него очередной клон винды их и так полно, пользуйся ими,а не пытайтайтесь изменить уникальную ДЕ.
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|5.86, Аноним (51), 01:43, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> переключение между приложениями происходит другим образом
Вот тут остановись и расскажи каким.
> зачем ты хочешь сделать из него очередной клон винды
Это концепция ПК, а не Винды...
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|6.91, Kerr (ok), 01:50, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перечлючение окон происходит через нажатия на окна в обзорном режиме (Activities), на не на значи на доке, хоть туда тоже можно нажимать для переключения.
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|4.90, Kerr (ok), 01:48, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Продолжайте пользоваться вендой, где всё для вас будет привычно. У GNOME есть своя аудитория, которой удобно пользоваться им, а не очередным клоном венды, которыми являются все остальные DE.
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|1.14, Аноним (-), 00:18, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Перешел на swaywm\i3wm, чего и всем желаю.
Гном делает ставку на хоткеи. Ну если уже пользоваться хоткеями, то лучше window manager, ибо там хоткеи настраиваются гибко. Гном жрет, при этом большая часть его возможностей не используется. Гтк-4 угробили шрифты, нет rgb-subpixel сглаживания.
Может для новичков будет увлекательно и красивенько, не более.
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|2.19, Аноним (51), 00:29, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Перешел на swaywm\i3wm, чего и всем желаю.
Визин купи в аптеке...
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|3.80, mihael1ex (ok), 01:35, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Визин купи в аптеке...
Чтоб вообще не пришлось покупать Визин нужно юзать KDE )
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|4.88, Аноним (51), 01:46, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтоб вообще не пришлось покупать Визин нужно юзать KDE )
Ну, почему?
Синнамон хорош. Очень хорош.
Недавно Крысу ставил. Причесали её наконец-то до юзабельного состояния. Приятная стала.
Может настроение было хорошее, но даже Матэ не вызвало отторжения, хоть и посоветую я её в последнюю очередь.
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|4.89, Аноним (55), 01:47, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтоб глаза сразу вытекли от трёх разных шрифтов в одном окне, четырех полупустых панелей и с менюшками с несколькими уровнями вложений.
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|2.26, Kerr (ok), 00:36, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Установите себе приложение GNOME Tweaks, в котором эти три кнопки таки можно включить rgb-subpixel. Но не знаю, зачем он нужен, ибо с ним выглядит ИМХО хуже, чем с настройками по умолчанию.
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|3.44, Аноним (75), 00:52, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Установите себе приложение GNOME Tweaks
это твикалка реестра? рекламу показывает?
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|1.20, Аноним (51), 00:30, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Расширены средства для людей с ограниченными возможностями.
Инвалидная ДЕ для инвалидов...
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|2.28, Kerr (ok), 00:39, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И это прекрасно, что для людей с ограниченными позможностями можно включить в настройаах специальные возможности! Хорошо, что позаботились об инвалидах тоже!
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|3.36, анон (?), 00:43, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Об этих инвалидах должны в специальных учреждениях заботиться. Желтого цвета, с решётками на окнах.
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|4.92, namenotfound (?), 01:51, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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интересно, если завтра анону оторвет руку на заводе или еще что случится, он тоже так будет говорить?
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|5.101, Аноним (51), 02:06, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда анону еще сложнее станет через весь экран тащить курсор в левый верхний угол, чтобы открылся лончер с заветным доком, чтобы снова через весь экран тащить кусор вниз, чтобы выбрать нужное ему свёрнутое окно... Инклюзивность должна быть эксклюзивной...
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|2.33, Аноним (51), 00:41, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это чтобы ты своими жирными грязными сардельками, которые ты называешь пальцами, не промахнулся в кнопку на тачскрине.
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|3.47, Аноним (75), 00:55, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это чтобы ты своими жирными грязными сардельками, которые ты называешь пальцами, не
> промахнулся в кнопку на тачскрине.
воображаемом тачскрине. гнома нет на мобильных девайсах :-D
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|5.54, Аноним (75), 01:02, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это неважно. Инклюзивность и пальцетыканье - девиз Гнома!
я не очень большой специалист в мобильном дизайне, потому интересуюсь: а что, в том же айосе и андроиде действительно так принято, чтоб по 50 пикселей от рамки окна было?! O_o
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|6.61, Аноним (51), 01:10, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно... плотность пикселей же там больше в 2-3 раза. А значит видимое расстояние в 2-3 раза меньше.
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|8.96, Аноним (51), 01:55, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На скриншоте выглядит как типичный мобилкин интерфейс Чуть пострашнее, но в при... текст свёрнут, показать
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|4.68, Аноним (68), 01:16, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас нет. Ибо по концепции интерфейса есть понимание, что они пилят некий "универсальный" гуй, который подходит(цел ком, либо какими-то компонентами) как на десктоп, так и на мобилки. Емнип, Альт пилят что-то мобильное на его компонентах... Или то было КДЕ... (задумался)
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|5.95, Аноним (55), 01:54, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хватит распространять дезинформацию, нет такой концепции, у Гнома для мобильных устройств отдельная ДЕ. Гном крупный просто что бы не приходилось целится в иконки в несколько пикселей шириной. Особенно весело целится в малюсенькие иконки на 4к дисплее. Далеко не все пользователи ПК мастера Контр страйка мгновенно и точно попадающие в пиксели.
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|6.99, Аноним (51), 02:04, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы сделали тебе 4к дисплей, чтобы на него помещалось больше информации... но чтобы ты не чувствовал себя игроком в контрстрайк, мы пропорционально увеличили интерфейс... Кто-то там не мамонт, кто-то там не вымрет...
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|3.49, Аноним (-), 00:57, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это чтобы ты своими жирными грязными сардельками, которые ты называешь пальцами,
> не промахнулся в кнопку на тачскрине.
Они забыли сущую мелочь - выпустить с своим нечто хоть 1 мобильный девайс. А сделать мне такое прямо из 30" экрана? Это интерфейс для людоедов - в него можно дубинкой тыкать, не промахнешься.
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|1.67, Аноним (-), 01:15, 21/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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GNOME одна из самых безопасных сред рабочего стола, так как использует Wayland, который изолирует каждое окно, обеспечивая конфиденциальность, целостность и доступность.
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|2.82, mihael1ex (ok), 01:39, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Безопасность и конфиденциальность
от кого?)) Неужели товарищ майор через x11 вас взламает?)
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|3.93, Аноним (75), 01:53, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Безопасность и конфиденциальность
> от кого?)) Неужели товарищ майор через x11 вас взламает?)
канеш взламает, линукс ж дырявый, кишит руткитами. а с другой стороны - нет, безопасный. не, ну дыряв канеш, там сишка, всё такое. но системд тоже сишка, но он другое дело. да и гном другое дело. в общем, главное уметь вертеть пятой точкой в зависимости от ситуации: безопасность кого надо безопасность. :-D
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|3.97, Аноним (55), 01:56, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И без товарища майора полно контор которые что угодно сделают что бы добраться до пользовательских данных. Простой пример Chrome который сканирует жёсткие диски.
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