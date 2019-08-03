Опубликована среда рабочего стола GNOME 46

2.17 , Kerr ( ok ), 00:27, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем вам постоянно видеть док если он дажеко не постоянно нужен, а только иногда, когда надо запустить приложения? Док в GNOME не нужен даже для переключения между окнами. При том постоянно видимый док постоянно занимает место на экране, которое лечше использовать для чего-либо более полезного. Вместо трея есть шторка, вызываемая при нажатии на часы. Для полупрозрачности установите расширение "Blur-my-shell". В GNOME нет трёх кнопок управления окнами, как в вашей любимой Венде, потому что при такой концепции рабочего стола нет необходимости сворачивать окна. Разворот окон на весь экран происходит перетаскиванием окна в верхний край, а уменьшение - оттаскиванием от верхнего края, либо двойным нажатием на заголовок окна. Но если вас так хочется сделать из GNOME Венду, то установите себе приложение GNOME Tweaks, в котором эти три кнопки таки можно включить.

3.45 , Аноним ( - ), 00:53, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Зачем вам постоянно видеть док если он дажеко не постоянно нужен, а только иногда,

> когда надо запустить приложения? 1) Я не люблю прыгающие дерганые интерфейсы и совершенно не нуждаюсь в экономии площади моего 30" экрана как на кошкином заду мобилки.

2) У лично меня там всякие статусы, индикаторы нагрузки на систему и проч. Runaway программы и проч сразу видно. До того как поток теплого воздуха начнет вызывать вопросы или OOM kill возбухнет. А заодно и ломовая температура намекнет что радиатор надо от пыли продуть.

4.76 , Аноним ( 55 ), 01:28, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и зачем тогда ты приходишь в новость о ДЕ которое не подходит тебе лично и пишешь что в нем должно быть? Как говорится в чужой монастырь со своим уставом. Пользуйся ДЕ с интерфейсами клонами Виндоус их полно, а Гном уникальный зачем из него делать очередной клон винды? Мне лично не нужны никакие треи и постоянно показываемые доки, я концепцию Гнома понял и меня она устраивает, хотя весь описываемый тобой функционал без проблем ставится через расширения.

Я конечно понимаю, Гном красивый и ты хочешь что бы он подходил тебе, что бы ты мог пользоваться им без изменения своих привычек, но концепция Гнома не изменится, он не будет очередным клоном Виндоус и с этим согласны как его разработчики так и пользователи, так что постоянные жалобы что Гном не похож на Виндоус ни к чему ни приведут.

5.84 , Аноним ( 51 ), 01:41, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > он не будет очередным клоном Виндоус Он был, есть и будет очередным клоном МакОси... Только ребятки решили усесться на два стула, один с пиками точёными... кхм... десктопы и тачскрины. И сели между ними.

4.79 , Kerr ( ok ), 01:32, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1) Здесь помочь не могу, ибо это вкусовщина. Разве что можете установить себе расширения Dash-to-dock, которое сделает Dash постоянно видимым доком, как в MacOS.

2) Для этого установите расширение Vitals, которое добавляет на панель всевозможные индикаторы теспературы, загруженности памяти, процессора и всего прочего, что душе угодно.

Если вам нужно DE, которое как швецарский нож может вообще всё, то вам нужно установить KDE Plasma. GNOME же про минимализм из коробки. Но зато для GNOME есть расширения на все случаи жизни от сообщества.

3.46 , Аноним ( 51 ), 00:54, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Если у тебя вся работа на компухтере начинается и заканчивается запуском одного ... 4.83 , Аноним ( 55 ), 01:41, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты не понимаеш концепции взаимодействия и работы в Гноме, там все в порядке с многозадачностью, и док для этого там не нужен в принципе, док в принципе в Гноме несёт одну функцию, быстрый запуск часто используемых приложений, поэтому он и находится на другом слое интерфейса, переключение между приложениями происходит другим образом, просто ты привык переключаться через панель со значками, но у Гнома своя концепция, зачем ты хочешь сделать из него очередной клон винды их и так полно, пользуйся ими,а не пытайтайтесь изменить уникальную ДЕ.

5.86 , Аноним ( 51 ), 01:43, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > переключение между приложениями происходит другим образом Вот тут остановись и расскажи каким. > зачем ты хочешь сделать из него очередной клон винды Это концепция ПК, а не Винды...

6.91 , Kerr ( ok ), 01:50, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перечлючение окон происходит через нажатия на окна в обзорном режиме (Activities), на не на значи на доке, хоть туда тоже можно нажимать для переключения.

4.90 , Kerr ( ok ), 01:48, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Продолжайте пользоваться вендой, где всё для вас будет привычно. У GNOME есть своя аудитория, которой удобно пользоваться им, а не очередным клоном венды, которыми являются все остальные DE.

