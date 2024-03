Опубликована среда рабочего стола GNOME 46

3.18 , Аноним ( 51 ), 00:28, 21/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ты лучше расскажи, почему раньше на ХДД не тормозило, а теперь, чтобы открыть бравзер с одной страничкой, тебе нужен обязательно ССД?

Что нового и прекрасного такого изобрели? Или же просто с приходом ССД все забили на оптимизацию и тупо прыгают жопой на клавиатуре при написании кода?

4.23 , Kerr ( ok ), 00:34, 21/03/2024 На HDD раньше тоже всегда тормозило, но это было привычно, поэтому никто не замечал.

5.27 , Аноним ( 51 ), 00:39, 21/03/2024 Расскажи мне как оно раньше было... Ага.

6.31 , Kerr ( ok ), 00:40, 21/03/2024 Уже рассказал.

7.34 , Аноним ( 51 ), 00:42, 21/03/2024 Свои фантазии?

4.63 , Аноним ( 55 ), 01:11, 21/03/2024 На HDD всегда все тормозило, что за сказки о том что там ничего не тормозило?

3.24 , Аноним ( 75 ), 00:35, 21/03/2024 >я сам собрал себе из исходников GNOME 46

>Не подскажете, что я делаю не так, что у меня в результате так всё работает? звиздишь.

4.39 , Kerr ( ok ), 00:45, 21/03/2024 Доказывать не буду. Если хотите доказательств, то установите себе Arch Linux и GNOME, чтобы попробовать самостоятельно попользоваться, убедиться лично.

5.43 , Аноним ( 75 ), 00:51, 21/03/2024 > установите себе Arch Linux и GNOME и системд, и тучу зависимостей гомософта, ага. буллшит бинго просто. :-D 6.73 , Kerr ( ok ), 01:20, 21/03/2024 Сейчас везде Systemd, и по-моему это прекрасно и удобно. Если не нравится - пользуйтесь Windows, где его нет.

7.74 , Аноним ( 75 ), 01:26, 21/03/2024 > Сейчас везде Systemd в клонах красношляпки. > и по-моему это прекрасно и удобно. а раньше было ужасно и неудобно. но вы ели с лопаты и причмокивали. ^_^ > Если не нравится - пользуйтесь Windows, где его нет. пользуюсь линуксом, где его нет.

8.81 , Аноним ( 51 ), 01:38, 21/03/2024 Ты бы поаккуратнее такое говорил Не так сразу в лоб А то пациента удар может х... 9.102 , Аноним ( 75 ), 02:07, 21/03/2024 нисколечко пролетит мимо сознания как ультразвук вон, WSL вспомнил -D ... 8.85 , Kerr ( ok ), 01:43, 21/03/2024 В Windows есть WSL, где используется GNU Linux, поэтому есть он там Вы хоть опр... 9.100 , Аноним ( 75 ), 02:06, 21/03/2024 Это к чему щас было -D нет канеш клон красношапки с наймитами красношапки в м...