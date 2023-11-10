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Проект GNOME получил миллион евро на развитие

10.11.2023 10:00

Организация GNOME Foundation объявила о получении миллиона евро от фонда Sovereign, учреждённого в Германии для стимулирования развития открытой цифровой инфраструктуры и экосистем с открытым исходным кодом. Фонд создан на средства, предоставленные Министерством экономики и защиты климата Германии, и курируется Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND. Полученные деньги планируют направить на модернизацию платформы GNOME, улучшение инструментария, расширение средств для людей с ограниченными возможностями и реализацию функций, представляющих общественный интерес (Public interest).

В частности, планируется разработать прототип нового стека для людей с ограниченными возможностями и внести улучшения в существующий стек, обеспечить поддержку выборочного шифрования домашних каталогов пользователей, модернизировать хранилище паролей и ключей, повысить качество поддержки оборудования, наладить контроль за качеством, расширить API Freedesktop и провести работу по консолидации и улучшению компонентов платформы.

Кроме GNOME финансирование от фонда Sovereign также получили такие открытые проекты, как OpenSSH, WireGuard, Python, RubyGems, curl, OpenBGPd, OpenMLS, OpenPGP.js/GopenPGP, Pendulum, Sequoia PGP и Yocto. Размер поддержки данных проектов не уточняется. Продолжается приём заявок от значимых открытых проектов на получение финансирования. Общий размер бюджета на 2023 год составляет 11.5 млн евро.

  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.gnome.org/2...)
  2. OpenNews: Назначен новый исполнительный директор GNOME Foundation
  3. OpenNews: GNOME Foundation выделил 100 тысяч долларов на развитие GIMP
  4. OpenNews: Патент, использованный для нападок на GNOME, признан недействительным
  5. OpenNews: Отчёт GNOME с обобщением данных, полученных после сбора телеметрии
  6. OpenNews: Анонимный благотворитель намерен пожертвовать миллион долларов проекту GNOME
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60084-gnome
Ключевые слова: gnome, sovereign
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:04, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    А вы ещё спрашивали, зачем  "профессионального шамана" директором назначили :-)
     
     
  • 2.111, нах. (?), 12:37, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати, да, как-то все стали подзабывать про шаманов.
    Я начинаю переживать - хватит ли всего лишь одного миллиона на зарплаты всем этим замечательным людям?

     
     
  • 3.128, Третий П (?), 13:05, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем переживаешь? Они разберутся без тебя.
     

  • 1.3, Tron is Whistling (?), 10:06, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Агенство подрывных инноваций?
    Работают с шахтами или с более прагматичными применениями, типа тоннелей в Газе?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:09, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Гном подрывает понятие опенсорс и наносит ему ущерб.
     
     
  • 3.74, я (?), 12:11, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего это? Весь код открытый и под кошерной лицензией
     
     
  • 4.105, Аноним (105), 12:33, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С того что все яички аккуратненько зажаты в кулачке одной компании из 3-х букв.
     
     
  • 5.126, Аноним (126), 13:03, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что за компания?
     
     
  • 6.129, Третий П (?), 13:06, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АНБ или ЦРУ, само собой.
     

  • 1.4, Аноним (5), 10:08, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Подрывные инновации это жирный троллинг? Даже на Википедии. Зачем так сразу себя раскрывать. Сказали бы что прорывные инновации.
     
     
  • 2.59, Тот_ещё_аноним (ok), 11:28, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прорывные уже порвались
    Теперь новый тренд
     

  • 1.6, Шарп (ok), 10:09, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >агентством __подрывных__ инноваций SPRIND

    Оговорочка по Фрейду.

     
  • 1.9, asand3r (ok), 10:17, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Гном офигенный.
     
     
  • 2.66, Mikhail (??), 11:52, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    плюсанул, на ноутбуках гном отлично заходит
     
     
  • 3.113, Аноним (113), 12:38, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и выходит
     
  • 2.93, vlad1.96 (ok), 12:21, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю
    Гном прекрасное окружение
     
     
  • 3.130, Третий П (?), 13:07, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я с вами ребята! Мне некуда ставить этот ваш гном (у меня нет ПК), но я с вами! Так их!
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:19, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем нового дизайна, а то слишком много приложений уже в одном стиле, а тут и денег накинули (дизайнерам на вещества).
     
     
  • 2.46, FF (?), 11:03, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libadwaita уже позволяет разработчикам сублимацию через цветовую идентичность приложения
     

  • 1.12, BlackRot (ok), 10:19, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А проекту KDE что-то дают?
    Хотя разработчики и пользователи находятся по всему миру, проект сохраняет прочные позиции в Германии. Веб-серверы расположены в университетах Тюбингена и Кайзерслаутерна, немецкая некоммерческая организация (KDE e.V.) владеет товарным знаком «KDE», а конференции KDE часто проводятся в Германии

    А денег немцы дали гному 🤔

     
     
  • 2.69, Аноним (69), 12:04, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они заявку подавали?
    Или правительство Германии само должно им чемодан с деньгами домой принести?
     
  • 2.75, Аноним (75), 12:11, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дают, но не так к сожалению
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:19, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Похоже немцы вообще не разбираются в DE
     
     
  • 2.124, Аноним (124), 13:03, 10/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:21, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > агентством подрывных
    > подрывных

    что они подрывают?

     
  • 1.19, Albertio (ok), 10:21, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Хотели прорывных инноваций, а получили подрывные
     
     
  • 2.24, BlackRot (ok), 10:24, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотят подорвать работу gnome 😁
     

  • 1.31, cheburnator9000 (ok), 10:32, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это же какие премии можно выписать управляющему составу! А отчитаться всегда можно за-depricated десяток функций gtk и gnome платформы! Это ведь тоже работа.
     
  • 1.32, Аноним (32), 10:34, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > разработать прототип нового стека для людей с ограниченными возможностями

    Эээ гном по-мойму и так бесплатно этим уже лет 10 как занимается

    А теперь им за ето еще и гранты платить начнут?

     
     
  • 2.33, cheburnator9000 (ok), 10:36, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну как вот есть люди с дислексией им нужны специальне шрифты по типа Comic Sans (не шутка), вот вернут диалог настроек системных шрифтов в дефолтный конфигуратор Gnome и отчитаются о большом прорыве.
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 11:23, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >есть люди с дислексией им нужны специальне шрифты по типа Comic Sans (не шутка)

    Не нужны.
    https://www.edutopia.org/article/do-dyslexia-fonts-actually-work

     

  • 1.36, Аноним (36), 10:43, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Одобряю! Надо больше денег вкачивать в Гном чтобы он продолжал активно деградировать, чтобы довести идею десктоп линукса до абсурда.
     
  • 1.40, Аноним (40), 10:46, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы Hyperland-у дали, ну или на крайняк sway'ю. Давно пора понять, что мышка это пережить прошлого и стереотип навязанный, белым цисгендерным обществом, поэтому абсолютно очевидно, что прогресивный запад должен от неё отказаться
     
  • 1.48, Аноним (48), 11:04, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нет бы кедам закинуть что бы они наконец серое-на-сером сделали вменяемым. Вместо этого вкид произошёл в редхатовскую абоминацию 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
     
     
  • 2.114, Аноним (114), 12:38, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давая денег Red Hat(Гном) Германия инвестирует в США, а инвестиции в США - это инвестиции в демократию и права правильных людей. Так что, они всё правильно сделали
    А КДЕ и без инвестиций нормально живёт
     
  • 2.121, Аноним (121), 12:56, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С кедами всё норм в плане дизайна
     

  • 1.50, FF (?), 11:07, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно инвестировать в латание багов кед было, потому что там уже всё запилено. Графический фреймворк без ООП на сях, даже я как любитель си не приветствую.
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 11:24, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему без ООП?
    GObject лучше чем c++
     
     
  • 3.116, Аноним (113), 12:41, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >GObject лучше чем c++

    Насмешил

     

  • 1.55, kusb (?), 11:13, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересные и странные новости. Интересно, что приводит к тому, что проектам дают гранты.
     
  • 1.56, Аноним (56), 11:18, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чему удивлятся? Не у кого давно не вызывает сомнения, что Гном - это проект корпораций, который разрабатывается для их десктопных нужд. Вот и вбухивают деньжища в него, чтобы рабочая аппаратура которая приносит им прибыль не подвела в один прекрасный момент.
     
  • 1.73, 11111001010 (?), 12:08, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круто! Очень рад. А хейтеры пусть лопнут от злости и зависти. =)
     
  • 1.84, Аноним (84), 12:15, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    пердолю сейчас дебиан с i3wm под себя, все эти гномы и кде выглядят как игрушки для умственно недоразвитых.
     
     
  • 2.108, anonnn (?), 12:35, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хорошо, продолжайте докладывать
     
  • 2.119, Аноним (121), 12:53, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если гном и кде это игрушки для умственно недоразвитых, то что же такое винд*вс?
     

  • 1.103, Аноним (103), 12:31, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дали миллион на уничтожение гнома? Или что за подрывы они планируют?
     
  • 1.104, Массоны Рептилоиды (?), 12:32, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Алексей Пахомов: "в GNOME Foundation пойдут за длинным рублём, а не за тем, что есть призвание DE пилить."
     
     
  • 2.107, Аноним (105), 12:34, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А до этого гноме типа не за деньги большой компании работали можно подумать.
     

  • 1.106, Аноним (106), 12:34, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько в гном не вбухивай денег, качественнее он от этого не станет! Здесь ошибочна не только реализация, а именно сама концепция органичности и несимметрично левопанельности.
     
     
  • 2.112, Аноним (112), 12:38, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ваше мнение очень ценно, пройдите в сад.
     

  • 1.109, Аноним (113), 12:36, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GNOME: расширение средств для людей с ограниченными умственными возможностями
     
  • 1.110, Аноним (112), 12:36, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично! Само DE вполне устраивает. Нужно улучшать и повышать функциональность фирменных приложений входящих в экосистему гнома, там еще много работы.
     
  • 1.118, Аноним (113), 12:47, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И сколько от полученного пойдёт на проведение парадов... тьфу, конференций?
     
     
  • 2.120, Аноним (121), 12:55, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Много. Это же важнее и показушнее, чем разработка. А может быть и такое, что очень много денег из этих пойдёт директору или высокопоставленным менеджерам
     

  • 1.122, Аноним (-), 12:58, 10/11/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.123, Аноним (123), 13:01, 10/11/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.125, нах. (?), 13:03, 10/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.127, Третий П (?), 13:04, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А КДЕ не получил. И за дело.
     

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