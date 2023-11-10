Проект GNOME получил миллион евро на развитие

Организация GNOME Foundation объявила о получении миллиона евро от фонда Sovereign, учреждённого в Германии для стимулирования развития открытой цифровой инфраструктуры и экосистем с открытым исходным кодом. Фонд создан на средства, предоставленные Министерством экономики и защиты климата Германии, и курируется Федеральным агентством подрывных инноваций SPRIND. Полученные деньги планируют направить на модернизацию платформы GNOME, улучшение инструментария, расширение средств для людей с ограниченными возможностями и реализацию функций, представляющих общественный интерес (Public interest).

В частности, планируется разработать прототип нового стека для людей с ограниченными возможностями и внести улучшения в существующий стек, обеспечить поддержку выборочного шифрования домашних каталогов пользователей, модернизировать хранилище паролей и ключей, повысить качество поддержки оборудования, наладить контроль за качеством, расширить API Freedesktop и провести работу по консолидации и улучшению компонентов платформы.

Кроме GNOME финансирование от фонда Sovereign также получили такие открытые проекты, как OpenSSH, WireGuard, Python, RubyGems, curl, OpenBGPd, OpenMLS, OpenPGP.js/GopenPGP, Pendulum, Sequoia PGP и Yocto. Размер поддержки данных проектов не уточняется. Продолжается приём заявок от значимых открытых проектов на получение финансирования. Общий размер бюджета на 2023 год составляет 11.5 млн евро.



