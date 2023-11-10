Проект GNOME получил миллион евро на развитие

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|1.1, Аноним (1), 10:04, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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А вы ещё спрашивали, зачем "профессионального шамана" директором назначили :-)
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|2.111, нах. (?), 12:37, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кстати, да, как-то все стали подзабывать про шаманов.
Я начинаю переживать - хватит ли всего лишь одного миллиона на зарплаты всем этим замечательным людям?
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|1.3, Tron is Whistling (?), 10:06, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Агенство подрывных инноваций?
Работают с шахтами или с более прагматичными применениями, типа тоннелей в Газе?
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|3.74, я (?), 12:11, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего это? Весь код открытый и под кошерной лицензией
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|4.105, Аноним (105), 12:33, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С того что все яички аккуратненько зажаты в кулачке одной компании из 3-х букв.
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|1.4, Аноним (5), 10:08, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Подрывные инновации это жирный троллинг? Даже на Википедии. Зачем так сразу себя раскрывать. Сказали бы что прорывные инновации.
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|1.6, Шарп (ok), 10:09, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>агентством __подрывных__ инноваций SPRIND
Оговорочка по Фрейду.
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|3.130, Третий П (?), 13:07, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я с вами ребята! Мне некуда ставить этот ваш гном (у меня нет ПК), но я с вами! Так их!
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|1.11, Аноним (11), 10:19, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждем нового дизайна, а то слишком много приложений уже в одном стиле, а тут и денег накинули (дизайнерам на вещества).
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|2.46, FF (?), 11:03, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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libadwaita уже позволяет разработчикам сублимацию через цветовую идентичность приложения
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|1.12, BlackRot (ok), 10:19, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А проекту KDE что-то дают?
Хотя разработчики и пользователи находятся по всему миру, проект сохраняет прочные позиции в Германии. Веб-серверы расположены в университетах Тюбингена и Кайзерслаутерна, немецкая некоммерческая организация (KDE e.V.) владеет товарным знаком «KDE», а конференции KDE часто проводятся в Германии
А денег немцы дали гному 🤔
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|2.69, Аноним (69), 12:04, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А они заявку подавали?
Или правительство Германии само должно им чемодан с деньгами домой принести?
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|1.31, cheburnator9000 (ok), 10:32, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это же какие премии можно выписать управляющему составу! А отчитаться всегда можно за-depricated десяток функций gtk и gnome платформы! Это ведь тоже работа.
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|1.32, Аноним (32), 10:34, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> разработать прототип нового стека для людей с ограниченными возможностями
Эээ гном по-мойму и так бесплатно этим уже лет 10 как занимается
А теперь им за ето еще и гранты платить начнут?
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|2.33, cheburnator9000 (ok), 10:36, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как вот есть люди с дислексией им нужны специальне шрифты по типа Comic Sans (не шутка), вот вернут диалог настроек системных шрифтов в дефолтный конфигуратор Gnome и отчитаются о большом прорыве.
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|1.36, Аноним (36), 10:43, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Одобряю! Надо больше денег вкачивать в Гном чтобы он продолжал активно деградировать, чтобы довести идею десктоп линукса до абсурда.
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|1.40, Аноним (40), 10:46, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы Hyperland-у дали, ну или на крайняк sway'ю. Давно пора понять, что мышка это пережить прошлого и стереотип навязанный, белым цисгендерным обществом, поэтому абсолютно очевидно, что прогресивный запад должен от неё отказаться
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|1.48, Аноним (48), 11:04, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нет бы кедам закинуть что бы они наконец серое-на-сером сделали вменяемым. Вместо этого вкид произошёл в редхатовскую абоминацию 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
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|2.114, Аноним (114), 12:38, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давая денег Red Hat(Гном) Германия инвестирует в США, а инвестиции в США - это инвестиции в демократию и права правильных людей. Так что, они всё правильно сделали
А КДЕ и без инвестиций нормально живёт
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|1.50, FF (?), 11:07, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужно инвестировать в латание багов кед было, потому что там уже всё запилено. Графический фреймворк без ООП на сях, даже я как любитель си не приветствую.
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|1.55, kusb (?), 11:13, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересные и странные новости. Интересно, что приводит к тому, что проектам дают гранты.
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|1.56, Аноним (56), 11:18, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чему удивлятся? Не у кого давно не вызывает сомнения, что Гном - это проект корпораций, который разрабатывается для их десктопных нужд. Вот и вбухивают деньжища в него, чтобы рабочая аппаратура которая приносит им прибыль не подвела в один прекрасный момент.
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|1.84, Аноним (84), 12:15, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пердолю сейчас дебиан с i3wm под себя, все эти гномы и кде выглядят как игрушки для умственно недоразвитых.
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|2.119, Аноним (121), 12:53, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если гном и кде это игрушки для умственно недоразвитых, то что же такое винд*вс?
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|2.107, Аноним (105), 12:34, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А до этого гноме типа не за деньги большой компании работали можно подумать.
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|1.106, Аноним (106), 12:34, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько в гном не вбухивай денег, качественнее он от этого не станет! Здесь ошибочна не только реализация, а именно сама концепция органичности и несимметрично левопанельности.
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|1.109, Аноним (113), 12:36, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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GNOME: расширение средств для людей с ограниченными умственными возможностями
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|1.110, Аноним (112), 12:36, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отлично! Само DE вполне устраивает. Нужно улучшать и повышать функциональность фирменных приложений входящих в экосистему гнома, там еще много работы.
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|1.118, Аноним (113), 12:47, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И сколько от полученного пойдёт на проведение парадов... тьфу, конференций?
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|2.120, Аноним (121), 12:55, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Много. Это же важнее и показушнее, чем разработка. А может быть и такое, что очень много денег из этих пойдёт директору или высокопоставленным менеджерам
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