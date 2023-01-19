Отчёт GNOME с обобщением данных, полученных после сбора телеметрии

2.9 , kawaii_girl ( ok ), 20:57, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На Linux давно уже можно играть. И более того очень часто производительность в играх на Linux лучше чем на windows. Особенно если систему правильно оптимизировать. Так что для слабого железа для игр только линукс и подходит.

3.14 , Аноним ( 14 ), 21:03, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А вот и нифига, я долго пытался найти где же оно это "преимущество" линукса. DXVK/VKD3D да и сам wine стабильно отедают свое. А если мы сравниваем, например систему с 8 ядрами 8 потоками на скажем 4 ггц то под линуксом оно будет стабильно жрать больше электричества больше нагрузки. Если у нас 4 ядра на 3 ггц то аналогичная игра уже начинает подтормаживать тупо из-за лишней нагрузки на итак уже в притык нагруженную систему. Хватит распространять этот миф. Венда 10 лучшая игровая ОС что для железа 5-летней давности что для железа годичной давности.

4.18 , kawaii_girl ( ok ), 21:06, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неправда. У меня например cyberpunk2077 на windows нормально идет только в 720, а на линуксе можно играть в 1080. Если не верите, то можете посмотреть тесты на ютубе. На линуксе FPS выше. Но правда производительность лучше на линуксе только если у вас GPU от AMD.

5.24 , Аноним ( 24 ), 21:13, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну так себе аргумент. На ютубе были демонстрации того, что на амд проблемы с картинкой (с разбором косяков), на нвидии же качество картинки 1 в 1, но и производительность не намного выше (если вообще выше).

5.25 , Аноним ( 24 ), 21:15, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Но был приведён пример, где намного выше фпс на нвидиа, и без косяков. Сам канал топит за амд, поэтому можно доверять, наверно. Впрочем, никому нельзя доверять, особенно амд фанбоям.

6.28 , Аноним ( 24 ), 21:19, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Емнип это была RDR2 пару лет назад, вот вам и "игры разрабатываются для консолей с амдешным железом".

4.23 , another_one ( ok ), 21:13, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > DXVK/VKD3D да и сам wine стабильно отедают свое Ага, и только на оффтопике вечный двигатель из winapi (или что там сейчас) и DirectX добавляют IPC выше теоретического.

5.26 , Аноним ( 14 ), 21:17, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Игры делают под венду. А не под коня в вакууме.

6.29 , Аноним ( 29 ), 21:21, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Игры делают под венду Под консоли.

7.37 , Аноним ( 14 ), 21:37, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я говорю игры, а не лечебное 3D ПО для инвалидов с джойстиками.

7.43 , Аноним ( 43 ), 21:57, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты, конечно же, без труда назовешь консоль с нативной EVE Online?

6.32 , kawaii_girl ( ok ), 21:27, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Благодаря популярности steam deck многие разработчики начали оптимизировать свои игры под протон. Вроде бы даже с онлайн играми ситуация улучшается.

