Отчёт GNOME с обобщением данных, полученных после сбора телеметрии

Опубликован отчёт о составе окружений пользователей GNOME, подготовленный на основе данных, полученных в результате сбора телеметрии у 2560 пользователей, добровольно воспользовавшихся инструментом gnome-info-collect для отправки информации о своих системах. Полученные данные позволят разработчикам понять предпочтения пользователей и учесть их при принятии решений, связанных с повышением удобства работы и развитием оболочки. Используемые дистрибутивы: Fedora 54.69%

Arch 18.64%

Ubuntu 10.61%

Manjaro 5.56% Наличие поддержки Flatpak: Flatpak установлен 93.13%

Flatpak не установленн 6.87% Браузер по умолчанию: Firefox 73.14%

Chrome 11.64%

Brave 4.76%

GNOME Web 1.99%

Vivaldi 1.91%

LibreWolf 1.79%

Chromium 1.71%

Junction 1.55%

Microsoft Edge 1.51% Производитель оборудования: Lenovo 23.54%

Dell 15.01%

ASUS 11.91%

HP 10.17%

MSI 9.72%

Gigabyte 9.63%

Acer 3.92% Активные функции удалённого доступа: SSH 20.95%

Удалённый доступ к рабочему столу 9.85%

Обмен файлами 6.36%

Обмен мультимедийными данными 4.29% Учётные записи в online-сервисах Установленные дополнения к GNOME Shell: Appindicator support 43.66%

Gsconnect 26.70%

User theme 26.46%

Dash to dock / panel 23.00%

Sound output chooser 22.88%

Blur my shell 21.06%

Clipboard manager 20.26%

Caffeine 17.68%

System monitor 13.75%

Just perfection desktop 12.63%

Drive menu 12.32%

Apps menu 12.24%

Place menus 10.97%

Openweather 9.61%

Bluetooth quick connect 9.50%

Night theme switcher 8.26%

Tiling assistant 7.31%

Launch new instance 7.15%

Rounded window corners 6.28%

Game mode 5.80%

Alphabetical app grid 5.80%

Burn my windows 5.56%

GNOME UI tune 4.61%

Auto move windows 3.93%

Desktop icons 3.89% Установленные приложения (полный список): GIMP 58.48%

VLC 53.71%

Steam 53.40%

htop 46.25%

Dconf Editor 43.28%

Extension Manager 38.44%

Inkscape 37.19%

Flatseal 36.80%

Discord 36.64%

Chrome 35.12%

GNOME Web 35.08%

Chromium 34.02%

Thunderbird 32.19%

GParted 31.05%

Wine 30.16%

OBS Studio 30.08%

Visual Studio Code 28.36%

Transmission 28.09%

Telegram 27.85%

Geary 26.25%