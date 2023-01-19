Отчёт GNOME с обобщением данных, полученных после сбора телеметрии

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|1.2, Аноним (2), 20:46, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Потому что гном лучше всех! И там есть вкладка конфиденциальность, где можно например отключить доступ приложения к микрофону или камере. В других средах такого нет!
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|2.31, Аноним (31), 21:23, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет вкладки «конфиденциальность» или есть — GNOME наилучший сам по себе. Не идеальный, но наиболее адекватный в плане удобства, внешнего вида, функционала и, главное, стабильности работы.
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|1.3, beduin747 (ok), 20:47, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Наличие поддержки Flatpak:
>
> Flatpak установлен 93.13%
> Flatpak не установленн 6.87%
Странно как-то... А что про снап?
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|2.35, Аноним (35), 21:32, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это какая-то попытка оправдать будущее внедрение флетпака. у меня много всякого ненужного установлено типа докера, go и rust, просто зависимости
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|2.9, kawaii_girl (ok), 20:57, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Linux давно уже можно играть. И более того очень часто производительность в играх на Linux лучше чем на windows. Особенно если систему правильно оптимизировать. Так что для слабого железа для игр только линукс и подходит.
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|3.14, Аноним (14), 21:03, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вот и нифига, я долго пытался найти где же оно это "преимущество" линукса. DXVK/VKD3D да и сам wine стабильно отедают свое. А если мы сравниваем, например систему с 8 ядрами 8 потоками на скажем 4 ггц то под линуксом оно будет стабильно жрать больше электричества больше нагрузки. Если у нас 4 ядра на 3 ггц то аналогичная игра уже начинает подтормаживать тупо из-за лишней нагрузки на итак уже в притык нагруженную систему. Хватит распространять этот миф. Венда 10 лучшая игровая ОС что для железа 5-летней давности что для железа годичной давности.
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|4.18, kawaii_girl (ok), 21:06, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неправда. У меня например cyberpunk2077 на windows нормально идет только в 720, а на линуксе можно играть в 1080. Если не верите, то можете посмотреть тесты на ютубе. На линуксе FPS выше. Но правда производительность лучше на линуксе только если у вас GPU от AMD.
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|5.24, Аноним (24), 21:13, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так себе аргумент. На ютубе были демонстрации того, что на амд проблемы с картинкой (с разбором косяков), на нвидии же качество картинки 1 в 1, но и производительность не намного выше (если вообще выше).
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|5.25, Аноним (24), 21:15, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но был приведён пример, где намного выше фпс на нвидиа, и без косяков. Сам канал топит за амд, поэтому можно доверять, наверно. Впрочем, никому нельзя доверять, особенно амд фанбоям.
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|6.28, Аноним (24), 21:19, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Емнип это была RDR2 пару лет назад, вот вам и "игры разрабатываются для консолей с амдешным железом".
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|4.23, another_one (ok), 21:13, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> DXVK/VKD3D да и сам wine стабильно отедают свое
Ага, и только на оффтопике вечный двигатель из winapi (или что там сейчас) и DirectX добавляют IPC выше теоретического.
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|7.37, Аноним (14), 21:37, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я говорю игры, а не лечебное 3D ПО для инвалидов с джойстиками.
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|7.43, Аноним (43), 21:57, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты, конечно же, без труда назовешь консоль с нативной EVE Online?
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|6.32, kawaii_girl (ok), 21:27, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Благодаря популярности steam deck многие разработчики начали оптимизировать свои игры под протон. Вроде бы даже с онлайн играми ситуация улучшается.
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|1.11, Аноним (14), 20:58, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нужна новая метрика. "пользуется ли человек реально флатпаком". А то он по дефолту идет уже в дистрибутивах.
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|1.13, Деанон (?), 21:00, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Выборка не репрезентативна. Половину анонобитардов с опеннета не зачтено.
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|2.22, ИмяХ (?), 21:12, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что они отключают телеметрию, чтобы потом ныть, что их мнение не учитавыется.
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|3.30, Аноним (2), 21:23, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они отключают телеметрию, так как не хотят делиться личными данными.
Для вас тоже есть опросы "Где если вы не поставили зонд - вас не существует! И не нойте об этом."
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|3.40, Аноним (40), 21:52, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она opt-in, они не отключают, а не включают (и потом ноют про spyware)
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|2.36, Аноним (36), 21:34, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одно дело когда собирается анонимная статистика и-и-и совсем другое дело когда с помощью телеметрии собирается ВСЁ вплоть до нажатий клавиатуры и активности мыши.
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|1.39, Аноним (39), 21:48, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Настораживает большая доля Fedora, хотя в отчетах телеметрии Steam ее вообще нет. Федорагном по умолчанию статистику собирает?
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|2.42, lleeree_ (ok), 21:55, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говорим Гном - подразумеваем Федора.
ИМХО, если бы речь шла про КДЕ, то лидировала бы OpenSUSE.
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