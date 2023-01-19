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Отчёт GNOME с обобщением данных, полученных после сбора телеметрии

19.01.2023 18:27

Опубликован отчёт о составе окружений пользователей GNOME, подготовленный на основе данных, полученных в результате сбора телеметрии у 2560 пользователей, добровольно воспользовавшихся инструментом gnome-info-collect для отправки информации о своих системах. Полученные данные позволят разработчикам понять предпочтения пользователей и учесть их при принятии решений, связанных с повышением удобства работы и развитием оболочки.

Используемые дистрибутивы:

  • Fedora 54.69%
  • Arch 18.64%
  • Ubuntu 10.61%
  • Manjaro 5.56%

Наличие поддержки Flatpak:

  • Flatpak установлен 93.13%
  • Flatpak не установленн 6.87%

Браузер по умолчанию:

  • Firefox 73.14%
  • Chrome 11.64%
  • Brave 4.76%
  • GNOME Web 1.99%
  • Vivaldi 1.91%
  • LibreWolf 1.79%
  • Chromium 1.71%
  • Junction 1.55%
  • Microsoft Edge 1.51%

Производитель оборудования:

  • Lenovo 23.54%
  • Dell 15.01%
  • ASUS 11.91%
  • HP 10.17%
  • MSI 9.72%
  • Gigabyte 9.63%
  • Acer 3.92%

Активные функции удалённого доступа:

  • SSH 20.95%
  • Удалённый доступ к рабочему столу 9.85%
  • Обмен файлами 6.36%
  • Обмен мультимедийными данными 4.29%

Учётные записи в online-сервисах

Установленные дополнения к GNOME Shell:

  • Appindicator support 43.66%
  • Gsconnect 26.70%
  • User theme 26.46%
  • Dash to dock / panel 23.00%
  • Sound output chooser 22.88%
  • Blur my shell 21.06%
  • Clipboard manager 20.26%
  • Caffeine 17.68%
  • System monitor 13.75%
  • Just perfection desktop 12.63%
  • Drive menu 12.32%
  • Apps menu 12.24%
  • Place menus 10.97%
  • Openweather 9.61%
  • Bluetooth quick connect 9.50%
  • Night theme switcher 8.26%
  • Tiling assistant 7.31%
  • Launch new instance 7.15%
  • Rounded window corners 6.28%
  • Game mode 5.80%
  • Alphabetical app grid 5.80%
  • Burn my windows 5.56%
  • GNOME UI tune 4.61%
  • Auto move windows 3.93%
  • Desktop icons 3.89%

Установленные приложения (полный список):

  • GIMP 58.48%
  • VLC 53.71%
  • Steam 53.40%
  • htop 46.25%
  • Dconf Editor 43.28%
  • Extension Manager 38.44%
  • Inkscape 37.19%
  • Flatseal 36.80%
  • Discord 36.64%
  • Chrome 35.12%
  • GNOME Web 35.08%
  • Chromium 34.02%
  • Thunderbird 32.19%
  • GParted 31.05%
  • Wine 30.16%
  • OBS Studio 30.08%
  • Visual Studio Code 28.36%
  • Transmission 28.09%
  • Telegram 27.85%
  • Geary 26.25%


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/aday/2...)
  2. OpenNews: GNOME представил инструментарий для сбора телеметрии
  3. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.0 для создания интерфейсов в стиле GNOME
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 43
  5. OpenNews: Выпуск Phosh 0.22, GNOME-окружения для смартфонов. Сборки Fedora для мобильных устройств
  6. OpenNews: В Linux-окружении для Apple M2 продемонстрирована работа KDE и GNOME с поддержкой GPU-ускорения
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58512-gnome
Ключевые слова: gnome, telemetry
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 20:46, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потому что гном лучше всех! И там есть вкладка конфиденциальность, где можно например отключить доступ приложения к микрофону или камере. В других средах такого нет!
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 21:23, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет вкладки «конфиденциальность» или есть — GNOME наилучший сам по себе. Не идеальный, но наиболее адекватный в плане удобства, внешнего вида, функционала и, главное, стабильности работы.
     
     
  • 3.38, Not a bug (?), 21:48, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стабильно газлайтят своих пользователей.
     

  • 1.3, beduin747 (ok), 20:47, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Наличие поддержки Flatpak:
    >
    >    Flatpak установлен 93.13%
    >    Flatpak не установленн 6.87%

    Странно как-то... А что про снап?

     
     
  • 2.5, kawaii_girl (ok), 20:50, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никому не нужен этот глючный снап.
     
  • 2.7, Всё тот же (?), 20:54, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А - что "а что про снап?"?
    Ничего.
    Не достоин.
    В игнор.
     
  • 2.35, Аноним (35), 21:32, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это какая-то попытка оправдать будущее внедрение флетпака. у меня много всякого ненужного установлено типа докера, go и rust, просто зависимости
     

  • 1.4, another_one (ok), 20:50, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Steam 53.40%

    А еще говорят, что linux не для Игорей.

     
     
  • 2.9, kawaii_girl (ok), 20:57, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Linux давно уже можно играть. И более того очень часто производительность в играх на Linux лучше чем на windows. Особенно если систему правильно оптимизировать. Так что для слабого железа для игр только линукс и подходит.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 21:03, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот и нифига, я долго пытался найти где же оно это "преимущество" линукса. DXVK/VKD3D да и сам wine стабильно отедают свое. А если мы сравниваем, например систему с 8 ядрами 8 потоками на скажем 4 ггц то под линуксом оно будет стабильно жрать больше электричества больше нагрузки. Если у нас 4 ядра на 3 ггц то аналогичная игра уже начинает подтормаживать тупо из-за лишней нагрузки на итак уже в притык нагруженную систему. Хватит распространять этот миф. Венда 10 лучшая игровая ОС что для железа 5-летней давности что для железа годичной давности.
     
     
  • 4.18, kawaii_girl (ok), 21:06, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправда. У меня например cyberpunk2077 на windows нормально идет только в 720, а на линуксе можно играть в 1080. Если не верите, то можете посмотреть тесты на ютубе. На линуксе FPS выше. Но правда производительность лучше на линуксе только если у вас GPU от AMD.
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 21:13, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так себе аргумент. На ютубе были демонстрации того, что на амд проблемы с картинкой (с разбором косяков), на нвидии же качество картинки 1 в 1, но и производительность не намного выше (если вообще выше).
     
  • 5.25, Аноним (24), 21:15, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но был приведён пример, где намного выше фпс на нвидиа, и без косяков. Сам канал топит за амд, поэтому можно доверять, наверно. Впрочем, никому нельзя доверять, особенно амд фанбоям.
     
     
  • 6.28, Аноним (24), 21:19, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Емнип это была RDR2 пару лет назад, вот вам и "игры разрабатываются для консолей с амдешным железом".
     
  • 4.23, another_one (ok), 21:13, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > DXVK/VKD3D да и сам wine стабильно отедают свое

    Ага, и только на оффтопике вечный двигатель из winapi (или что там сейчас) и DirectX добавляют IPC выше теоретического.

     
     
  • 5.26, Аноним (14), 21:17, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Игры делают под венду. А не под коня в вакууме.
     
     
  • 6.29, Аноним (29), 21:21, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Игры делают под венду

    Под консоли.

     
     
  • 7.37, Аноним (14), 21:37, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я говорю игры, а не лечебное 3D ПО для инвалидов с джойстиками.
     
  • 7.43, Аноним (43), 21:57, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты, конечно же, без труда назовешь консоль с нативной EVE Online?
     
  • 6.32, kawaii_girl (ok), 21:27, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодаря популярности steam deck многие разработчики начали оптимизировать свои игры под протон. Вроде бы даже с онлайн играми ситуация улучшается.
     

  • 1.11, Аноним (14), 20:58, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужна новая метрика. "пользуется ли человек реально флатпаком". А то он по дефолту идет уже в дистрибутивах.
     
     
  • 2.15, kawaii_girl (ok), 21:03, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство пользуются, так как некоторые приложения есть только в флатпаке.
     

  • 1.13, Деанон (?), 21:00, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выборка не репрезентативна. Половину анонобитардов с опеннета не зачтено.
     
     
  • 2.22, ИмяХ (?), 21:12, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что они отключают телеметрию, чтобы потом ныть, что их мнение не учитавыется.
     
     
  • 3.30, Аноним (2), 21:23, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они отключают телеметрию, так как не хотят делиться личными данными.
    Для вас тоже есть опросы "Где если вы не поставили зонд - вас не существует! И не нойте об этом."
     
  • 3.40, Аноним (40), 21:52, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она opt-in, они не отключают, а не включают (и потом ноют про spyware)
     
  • 2.36, Аноним (36), 21:34, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно дело когда собирается анонимная статистика и-и-и совсем другое дело когда с помощью телеметрии собирается ВСЁ вплоть до нажатий клавиатуры и активности мыши.
     

  • 1.39, Аноним (39), 21:48, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Настораживает большая доля Fedora, хотя в отчетах телеметрии Steam ее вообще нет. Федорагном по умолчанию статистику собирает?
     
     
  • 2.42, lleeree_ (ok), 21:55, 19/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорим Гном - подразумеваем Федора.
    ИМХО, если бы речь шла про КДЕ, то лидировала бы OpenSUSE.
     

  • 1.41, avsprv (ok), 21:55, 19/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где Яндекс браузер 🤔
     

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