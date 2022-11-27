В Linux-окружении для Apple M2 продемонстрирована работа KDE и GNOME с поддержкой GPU-ускорения

2.5 , Аноним ( 4 ), 12:13, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чтобы не быть голословным, достаточно современный интеловский 6-ядерник субъективно раза в два медленнее чем самый младший M1 на Macbook Air. При том что последний работает несколько суток без подзарядки (если использовать не постоянно).

3.7 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 12:17, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Если субъективно, то и ладно.

4.9 , Аноним ( 4 ), 12:22, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это субъективность не в скорости запуска браузера, если что. Проверено на реальных задачах по сборке софта. На макбуке уходит в 2 раза меньше времени.

5.14 , Аноним ( 14 ), 12:39, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Субъективно нет ничего невозможного, даже отмена законов физики, ты прав.

5.43 , Аноним ( 43 ), 13:03, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – поменяй компилятор и всё встанет на свои места

3.15 , Аноним ( 15 ), 12:40, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Субъектинвно, но в два раза, ахаха. Ты гуманитарий?

4.26 , Аноним ( 4 ), 12:46, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Субъективность никак не отменяет возможность количественной оценки

3.20 , Варенье ( ? ), 12:44, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сравнивал M1 Pro с рязанью 4650U — тесты проходят на 40% быстрее при полном распараллеливании. Что, конечно, не 100%, но тоже весьма ощутимо в рабочих процессах

3.52 , Аноним ( 52 ), 13:33, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Чтобы не быть голословным, достаточно современный интеловский 6-ядерник субъективно раза в два медленнее чем самый младший M1 на Macbook Air. При том что последний работает несколько суток без подзарядки (если использовать не постоянно). Помню как-то читал, один тип купил м1 или м2, по тестам он делал все процессоры. А потом на работе что-то там у него случилось и мужик с другим коллегой это что-то судорожно разгребали. И на практике этот самый М1 дико тормозил под нагрузкой. Там у него так подкручено, что на тестах всё нормально, а на практике говно. Вообще много подобных статей читал и все похожи.

2.11 , Аноним ( 11 ), 12:30, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чего? Бенчмарки возьми, там всё есть. Производительность как у ноутбучного 4800U, TDP выше.

3.22 , Аноним ( 4 ), 12:44, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Я говорю не о бенчмарках, а о реальном применении. Возможно мои задачи не так оптимизировованы в плане многопоточности, ну дык почти весь софт такой!

4.25 , Аноним ( 25 ), 12:45, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – да он и про бенчмарки врет

3.23 , Аноним ( 25 ), 12:44, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – давай ссылку, трепло

3.28 , Антон ( ?? ), 12:47, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не знаю как, но М1pro умудряется собирать проект в 2 раза быстре, чем мой десктопный i7 9700.

4.36 , Аноним ( 36 ), 12:56, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А ты пробовал не запускать маил.ру-агента, ватсап, телеграм, порно-торренты, и 100500 вкладок в браузере во время сборки на десктопе?

4.37 , Аноним ( 36 ), 12:56, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А ты пробовал не запускать маил.ру-агента, ватсап, телеграм, порно-торренты, и 100500 вкладок в браузере во время сборки на десктопе?

4.49 , rezzet ( ? ), 13:23, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Все просто, clang собирает с++ проекты быстрее компилятора микрософт, переключи Visual Studio на clang компилятор и собирай быстрее на винде. Я собираю на м1 про и на Ryzen 5950X, райзен вне конкуренции, последние амдшные процы для программиста супер топ, самое лучшее что есть.

5.57 , Аноним ( 57 ), 13:50, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >последние https://www.youtube.com/watch?v=iahdTCHU2l8 https://valid.x86.fr/bench/32

3.34 , Варенье ( ? ), 12:52, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Получается что базовый M1, который кладут в печатную машинку — Air — по производительности как R7 4800U?

3.60 , Аноним ( 60 ), 14:01, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.cpubenchmark.net/compare/4104vs3721vs4922/Apple-M1-8-Core-3200-MHz

2.13 , Аноним ( 15 ), 12:39, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ты пишешь какой-то маркетинговый булшит.

3.18 , Аноним ( 4 ), 12:43, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я пишу как обладатель двух машин, имеющий возможность поставить их рядом и сравнить на одних и тех же задачах.

4.41 , Аноним ( 41 ), 12:59, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дай угадаю, на одной стоит ssd, а на другой древний винт со 5400 оборотами?

"Ой, смотрите-смотрите, у меня ssd быстрее чем мой старый hdd!"

5.51 , Аноним ( 4 ), 13:24, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – SSD и там и там

6.54 , Аноним ( 54 ), 13:43, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Один серверный Intel с 2 млн часов наработки на отказ, другой Noname за 1500 руб.?

4.46 , Аноним ( 15 ), 13:19, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Субъективно сравнить цену? Ахаха, а ты смешной.

5.50 , Аноним ( 4 ), 13:23, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Цена примиерно такая же. В дескопе 32 гига памяти и видюха. Только какой в них смысл, если самый главный компонент тормозит?

6.55 , Аноним ( 54 ), 13:44, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > самый главный компонент Понятно, кто это.

2.61 , Аноним ( 61 ), 14:07, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только на проприетарном софте производства Apple. Просто Apple - вертикально-интегрированная компания.

