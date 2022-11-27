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В Linux-окружении для Apple M2 продемонстрирована работа KDE и GNOME с поддержкой GPU-ускорения

27.11.2022 11:34

Разработчик открытого Linux-драйвера для GPU Apple AGX сообщил о реализации поддержки чипов Apple M2 и об успешном запуске на Apple MacBook Air с чипом M2 пользовательских окружений KDE и GNOME с полной поддержкой ускорения силами GPU. В качестве примера поддержки OpenGL на M2 продемонстрирован запуск игры Xonotic, одновременно c тестами glmark2 и eglgears. При тестировании энергопотребления заряда аккумулятора MacBook Air хватило на 8 часов непрерывной игры Xonotic в режиме 60FPS.

Также отмечается, что адаптированный для чипов M2 DRM-драйвер (Direct Rendering Manager) для ядра Linux теперь может работать с развиваемым для Mesa OpenGL-драйвером asahi из коробки без внесения изменений в пространстве пользователя. Разработку драйверов для Linux усложняет то, что в чипах Apple M1/M2 применяется собственный GPU, спроектированный в Apple, выполняющий закрытую прошивку и использующий достаточно сложные совместно используемые структуры данных. Техническая документация на GPU отсутствует и при разработке независимых драйверов применяется обратный инжиниринг драйверов из macOS.

Тем временем, разработчики проекта Asahi, нацеленного на портирование Linux для работы на компьютерах Mac, оснащённых ARM-чипами, разработанными компанией Apple, подготовили ноябрьское обновление дистрибутива (590 МБ и 3.4 ГБ) и опубликовали отчёт о достигнутом уровне развития проекта. Asahi Linux базируется на пакетной базе Arch Linux, включает традиционный набор программ и поставляется с рабочим столом KDE Plasma. Дистрибутив построен с использованием штатных репозиториев Arch Linux, а все специфичные изменения, такие как ядро, инсталлятор, загрузчик, вспомогательные скрипты и настройки окружения, вынесены в отдельный репозиторий.

Из недавних изменений отмечается реализация поддержки USB3 (ранее порты Thunderbolt использовались только в режиме USB2), продолжение работы над поддержкой встроенных в MacBook громкоговорителей и разъёма для подключения наушников, добавление поддержки управления подсветкой клавиатуры, улучшение поддержки управления энергопотреблением, добавление в инсталлятор штатной возможности установки на устройствах с чипом M2 (без перехода в экспертный режим).

  1. Главная ссылка к новости (https://asahilinux.org/2022/11...)
  2. OpenNews: Linux-драйвер для GPU чипов Apple M1 прошёл 99% тестов совместимости с OpenGL ES 2
  3. OpenNews: Компания Corellium адаптировала Linux для работы на компьютерах с чипом Apple M1
  4. OpenNews: Продемонстрирован запуск Linux-окружения с GNOME на устройствах с чипом Apple M1
  5. OpenNews: Первый тестовый выпуск Asahi Linux, дистрибутива для устройств Apple с чипом M1
  6. OpenNews: В дистрибутиве Asahi Linux реализована начальная поддержка устройств Apple с чипом M2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58205-apple
Ключевые слова: apple, linux, asahi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 12:10, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько бы не ругали Apple (есть за что), но эти M1/M2 процессоры показыаают просто феноменальную производительность при копеечном энергопотреблении. Интел и АМД давно пора закапывать.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 12:13, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы не быть голословным, достаточно современный интеловский 6-ядерник субъективно раза в два медленнее чем самый младший M1 на Macbook Air. При том что последний работает несколько суток без подзарядки (если использовать не постоянно).
     
     
  • 3.7, AlexYeCu_not_logged (?), 12:17, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если субъективно, то и ладно.
     
     
  • 4.9, Аноним (4), 12:22, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это субъективность не в скорости запуска браузера, если что. Проверено на реальных задачах по сборке софта. На макбуке уходит в 2 раза меньше времени.
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 12:39, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Субъективно нет ничего невозможного, даже отмена законов физики, ты прав.
     
  • 5.43, Аноним (43), 13:03, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поменяй компилятор и всё встанет на свои места
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:40, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Субъектинвно, но в два раза, ахаха. Ты гуманитарий?
     
     
  • 4.26, Аноним (4), 12:46, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Субъективность никак не отменяет возможность количественной оценки
     
  • 3.20, Варенье (?), 12:44, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнивал M1 Pro с рязанью 4650U — тесты проходят на 40% быстрее при полном распараллеливании. Что, конечно, не 100%, но тоже весьма ощутимо в рабочих процессах
     
  • 3.52, Аноним (52), 13:33, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Чтобы не быть голословным, достаточно современный интеловский 6-ядерник субъективно раза в два медленнее чем самый младший M1 на Macbook Air. При том что последний работает несколько суток без подзарядки (если использовать не постоянно).

    Помню как-то читал, один тип купил м1 или м2, по тестам он делал все процессоры. А потом на работе что-то там у него случилось и мужик с другим коллегой это что-то судорожно разгребали. И на практике этот самый М1 дико тормозил под нагрузкой. Там у него так подкручено, что на тестах всё нормально, а на практике говно. Вообще много подобных статей читал и все похожи.

     
  • 2.11, Аноним (11), 12:30, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чего? Бенчмарки возьми, там всё есть. Производительность как у ноутбучного 4800U, TDP выше.
     
     
  • 3.22, Аноним (4), 12:44, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я говорю не о бенчмарках, а о реальном применении. Возможно мои задачи не так оптимизировованы в плане многопоточности, ну дык почти весь софт такой!
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:45, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да он и про бенчмарки врет
     
  • 3.23, Аноним (25), 12:44, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    давай ссылку, трепло
     
  • 3.28, Антон (??), 12:47, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю как, но М1pro умудряется собирать проект в 2 раза быстре, чем мой десктопный i7 9700.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 12:56, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты пробовал не запускать маил.ру-агента, ватсап, телеграм, порно-торренты, и 100500 вкладок в браузере во время сборки на десктопе?
     
  • 4.37, Аноним (36), 12:56, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты пробовал не запускать маил.ру-агента, ватсап, телеграм, порно-торренты, и 100500 вкладок в браузере во время сборки на десктопе?
     
  • 4.49, rezzet (?), 13:23, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все просто, clang собирает с++ проекты быстрее компилятора микрософт, переключи Visual Studio на clang компилятор и собирай быстрее на винде. Я собираю на м1 про и на Ryzen 5950X, райзен вне конкуренции, последние амдшные процы для программиста супер топ, самое лучшее что есть.
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 13:50, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >последние

    https://www.youtube.com/watch?v=iahdTCHU2l8

    https://valid.x86.fr/bench/32

     
  • 3.34, Варенье (?), 12:52, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Получается что базовый M1, который кладут в печатную машинку — Air — по производительности как R7 4800U?
     
  • 3.60, Аноним (60), 14:01, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.cpubenchmark.net/compare/4104vs3721vs4922/Apple-M1-8-Core-3200-MHz
     
  • 2.13, Аноним (15), 12:39, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты пишешь какой-то маркетинговый булшит.
     
     
  • 3.18, Аноним (4), 12:43, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я пишу как обладатель двух машин, имеющий возможность поставить их рядом и сравнить на одних и тех же задачах.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 12:59, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай угадаю, на одной стоит ssd, а на другой древний винт со 5400 оборотами?
    "Ой, смотрите-смотрите, у меня ssd быстрее чем мой старый hdd!"
     
     
  • 5.51, Аноним (4), 13:24, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SSD и там и там
     
     
  • 6.54, Аноним (54), 13:43, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Один серверный Intel с 2 млн часов наработки на отказ, другой Noname за 1500 руб.?
     
  • 4.46, Аноним (15), 13:19, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Субъективно сравнить цену? Ахаха, а ты смешной.
     
     
  • 5.50, Аноним (4), 13:23, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Цена примиерно такая же. В дескопе 32 гига памяти и  видюха. Только какой в них смысл, если самый главный компонент тормозит?
     
     
  • 6.55, Аноним (54), 13:44, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > самый главный компонент

    Понятно, кто это.

     
  • 2.61, Аноним (61), 14:07, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только на проприетарном софте производства Apple. Просто Apple - вертикально-интегрированная компания.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:23, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Троллейбус из буханки хлеба какой-то.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 12:31, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К концу жизненного цикла как раз допилят до более-менее сносного состояния.
    Правда никому уже не надо, но развлечение же.
     

  • 1.45, Huy21sm (?), 13:11, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой только мутью не занимаются люди, только бы не пилить стабильность. Все ради пиара. Идиоты.
     
  • 1.53, Аноним (54), 13:40, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не подтверждаю высокое качество оборудования Apple.
     
  • 1.56, Аноним (56), 13:44, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подождем еще годика два до работы всего из коробки
     
  • 1.59, Троллейбус (?), 13:58, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что чувствуют разработчики Эльбруса, потратившие много времени и ресурсов, всё время избегая мысль, что в обход ёлок и болот идти было перспективнее, чем пилить узконаправленные ядра, которые всё равно, что проц, состоящий из одних SIMD (AVX/SSE/NEON) инструкций, пригодных для кодирования мультимедии и прочего матана.
     

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