В Linux-окружении для Apple M2 продемонстрирована работа KDE и GNOME с поддержкой GPU-ускорения

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|1.4, Аноним (4), 12:10, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сколько бы не ругали Apple (есть за что), но эти M1/M2 процессоры показыаают просто феноменальную производительность при копеечном энергопотреблении. Интел и АМД давно пора закапывать.
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|2.5, Аноним (4), 12:13, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы не быть голословным, достаточно современный интеловский 6-ядерник субъективно раза в два медленнее чем самый младший M1 на Macbook Air. При том что последний работает несколько суток без подзарядки (если использовать не постоянно).
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|4.9, Аноним (4), 12:22, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это субъективность не в скорости запуска браузера, если что. Проверено на реальных задачах по сборке софта. На макбуке уходит в 2 раза меньше времени.
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|5.14, Аноним (14), 12:39, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Субъективно нет ничего невозможного, даже отмена законов физики, ты прав.
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|4.26, Аноним (4), 12:46, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Субъективность никак не отменяет возможность количественной оценки
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|3.20, Варенье (?), 12:44, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сравнивал M1 Pro с рязанью 4650U — тесты проходят на 40% быстрее при полном распараллеливании. Что, конечно, не 100%, но тоже весьма ощутимо в рабочих процессах
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|3.52, Аноним (52), 13:33, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Чтобы не быть голословным, достаточно современный интеловский 6-ядерник субъективно раза в два медленнее чем самый младший M1 на Macbook Air. При том что последний работает несколько суток без подзарядки (если использовать не постоянно).
Помню как-то читал, один тип купил м1 или м2, по тестам он делал все процессоры. А потом на работе что-то там у него случилось и мужик с другим коллегой это что-то судорожно разгребали. И на практике этот самый М1 дико тормозил под нагрузкой. Там у него так подкручено, что на тестах всё нормально, а на практике говно. Вообще много подобных статей читал и все похожи.
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|2.11, Аноним (11), 12:30, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чего? Бенчмарки возьми, там всё есть. Производительность как у ноутбучного 4800U, TDP выше.
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|3.22, Аноним (4), 12:44, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я говорю не о бенчмарках, а о реальном применении. Возможно мои задачи не так оптимизировованы в плане многопоточности, ну дык почти весь софт такой!
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|3.28, Антон (??), 12:47, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю как, но М1pro умудряется собирать проект в 2 раза быстре, чем мой десктопный i7 9700.
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|4.36, Аноним (36), 12:56, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты пробовал не запускать маил.ру-агента, ватсап, телеграм, порно-торренты, и 100500 вкладок в браузере во время сборки на десктопе?
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|4.37, Аноним (36), 12:56, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты пробовал не запускать маил.ру-агента, ватсап, телеграм, порно-торренты, и 100500 вкладок в браузере во время сборки на десктопе?
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|4.49, rezzet (?), 13:23, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все просто, clang собирает с++ проекты быстрее компилятора микрософт, переключи Visual Studio на clang компилятор и собирай быстрее на винде. Я собираю на м1 про и на Ryzen 5950X, райзен вне конкуренции, последние амдшные процы для программиста супер топ, самое лучшее что есть.
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|3.34, Варенье (?), 12:52, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Получается что базовый M1, который кладут в печатную машинку — Air — по производительности как R7 4800U?
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|3.18, Аноним (4), 12:43, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я пишу как обладатель двух машин, имеющий возможность поставить их рядом и сравнить на одних и тех же задачах.
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|4.41, Аноним (41), 12:59, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дай угадаю, на одной стоит ssd, а на другой древний винт со 5400 оборотами?
"Ой, смотрите-смотрите, у меня ssd быстрее чем мой старый hdd!"
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|6.54, Аноним (54), 13:43, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Один серверный Intel с 2 млн часов наработки на отказ, другой Noname за 1500 руб.?
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|5.50, Аноним (4), 13:23, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Цена примиерно такая же. В дескопе 32 гига памяти и видюха. Только какой в них смысл, если самый главный компонент тормозит?
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|2.61, Аноним (61), 14:07, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только на проприетарном софте производства Apple. Просто Apple - вертикально-интегрированная компания.
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|2.12, Аноним (11), 12:31, 27/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К концу жизненного цикла как раз допилят до более-менее сносного состояния.
Правда никому уже не надо, но развлечение же.
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|1.45, Huy21sm (?), 13:11, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой только мутью не занимаются люди, только бы не пилить стабильность. Все ради пиара. Идиоты.
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|1.59, Троллейбус (?), 13:58, 27/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что чувствуют разработчики Эльбруса, потратившие много времени и ресурсов, всё время избегая мысль, что в обход ёлок и болот идти было перспективнее, чем пилить узконаправленные ядра, которые всё равно, что проц, состоящий из одних SIMD (AVX/SSE/NEON) инструкций, пригодных для кодирования мультимедии и прочего матана.
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