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Первый тестовый выпуск Asahi Linux, дистрибутива для устройств Apple с чипом M1

19.03.2022 07:58

Проект Asahi, нацеленный на портирование Linux для работы на компьютерах Mac, оснащённых ARM-чипом Apple M1 (Apple Silicon), представил первый альфа-выпуск эталонного дистрибутива, позволяющий любому желающему ознакомиться с текущим уровнем развития проекта. Дистрибутив поддерживает установку на устройствах с M1, M1 Pro и M1 Max. Отмечается, что сборки пока не готовы для повсеместного использования обычными пользователями, но уже пригодны для начального ознакомления разработчиками и продвинутыми пользователями.

Asahi Linux базируется на пакетной базе Arch Linux, включает традиционный набор программ и поставляется с рабочим столом KDE Plasma. Дистрибутив построен с использованием штатных репозиториев Arch Linux, а все специфичные изменения, такие как ядро, инсталлятор, загрузчик, вспомогательные скрипты и настройки окружения, вынесены в отдельный репозиторий. При этом проект нацелен на обеспечение работы Linux на системах Apple M1 в общем виде и готов способствовать появлению подобной поддержки в любых дистрибутивах.

Для установки дистрибутива подготовлен запускаемый из macOS shell-скрипт ("curl https://alx.sh | sh"), который в зависимости от выбранной начинки загружает от 700МБ до 4ГБ данных и формирует окружение с Linux, которое можно использовать параллельно с уже имеющейся системой macOS. Для установки требуется как минимум 53 ГБ свободного дискового пространства (15ГБ для Linux-дистрибутива и 38ГБ резерв для корректной установки обновлений macOS). Установка Asahi Linux не нарушает работу существующего окружения macOS за исключением уменьшения размера дискового раздела, используемого в macOS.

Заявлено об обеспечении корректной работы в дистрибутиве Wi-Fi, USB2 (порты Thunderbolt), USB3 (порты Mac Mini Type A), экрана, накопителей NVMe, Ethernet, ридера SD-карт, датчика закрытия крышки ноутбука (lid switch), встроенного экрана, клавиатуры, тачпада, управления подсветкой клавиатуры, переключения частоты CPU, получения информации о заряде аккумулятора. На системах M1 также работает разъём подключения наушников, а на устройствах Mac Mini доступен вывод через HDMI. Из компонентов, реализация поддержки которых находится на финальной стадии и в ближайшее время будет доступна, называются USB3, встроенные громкоговорители и контроллер экрана (подсветка, V-Sync, управление энергопотреблением).

Среди пока не поддерживаемых компонентов: ускорение обработки графики средствами GPU, аппаратное ускорение видеокодеков, DisplayPort, камера, сенсорная панель (Touch Bar), Thunderbolt, HDMI в MacBook, Bluetooth, ускоритель для систем машинного обучения, глубокие режимы экономии энергии CPU. В дистрибутиве доступны все штатные пакеты из репозиториев Arch Linux, но с некоторыми приложениями наблюдаются отдельные нерешённые проблемы, возникающие главным образом из-за сборки ядра с размером страниц памяти 16КБ. Например, наблюдаются проблемы с Chromium, Emacs, lvm2, f2fs и пакетами, в которых используется библиотека jemalloc (например, Rust) или платформа electron (vscode, spotify и т.п.). Наблюдались проблемы с приложениями, использующими библиотеки libunwind и webkitgtk, но для них уже сформированы исправления.

Дистрибутив можно использовать не опасаясь возникновения юридических проблем - компания Apple в штатном режиме разрешает загружать на своих компьютерах незаверенные цифровой подписью ядра без необходимости применения jailbreak. Проект полностью легальный так как в порте не используется код из macOS и Darwin, а особенности взаимодействия с аппаратным обеспечением определены на основе обратного инжиниринга, проведение которого с целью обеспечения совместимости разрешено законом во многих странах.

  1. Главная ссылка к новости (https://asahilinux.org/2022/03...)
  2. OpenNews: Продемонстрирован запуск Linux-окружения с GNOME на устройствах с чипом Apple M1
  3. OpenNews: В Mesa принят OpenGL-драйвер с начальной поддержкой чипов Apple M1
  4. OpenNews: В ядре Linux 5.13 появится начальная поддержка CPU Apple M1
  5. OpenNews: Компания Corellium адаптировала Linux для работы на компьютерах с чипом Apple M1
  6. OpenNews: Инициатива по поддержке чипа Apple M1 в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56878-asahi
Ключевые слова: asahi, macos, apple, m1
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Huy21sm (?), 08:41, 19/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Зачем оно нужно?
     
     
  • 2.3, Dcow (ok), 08:42, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Зачем нужен линукс? странный Вы сайт выбрали для такого вопроса
     
     
  • 3.4, Huy21sm (?), 08:49, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уточняю. Зачем он на макбуке?
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 09:07, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что может. Никто не предлагает использовать Linux на маке. Люди в виде хобби делают порт Linux для Mac.
     
  • 4.7, Dcow (ok), 09:12, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А собственно, если он в конечном итоге будет хорошо работать, то почему нет? Макбуки отличные железки.
    Уже сейчас Asahi дает около 8-10 часов при умеренной загрузки. Мой XPS 9700 такое не может. А производительность ЦПУ просто отменная при этом все - это не просто печатная машинка.
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 10:09, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    особенно клавиатура там хорошая, ога
     
     
  • 6.16, Аноним (16), 10:20, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что бабочку уже выкинули. Новая ломается так же как у всех.  
     
  • 4.8, Аноним (8), 09:20, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это единственный мощный и компактный переносной компьютер - как замена десктопу в плане мощности железа.
     
     
  • 5.27, pavlinux (ok), 13:18, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мальчик, десктоп это трактор на 56 и дальше ядер, на 3GHz, а не та ..уета, что вы покупаете в ДНС рядом с палаткой шаурмы.
     
  • 5.29, asdasd (?), 13:20, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И совершенно неоправданно завышенных цен, когда база с i9 стоит с 16GiB оперативки Карл! И за каждую 8/16 (не помню сколько) +40к к цене. Причем доопгрейдить нельзя.
     
  • 4.12, заминированный тапок (ok), 09:49, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чтобы поставить его основной операционкой, а мас на вртуалку, очевидно же
     
  • 4.15, Аноним (16), 10:19, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Напомни зачем Линукс на ПК.
     
  • 4.21, dkrot (??), 10:52, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший портативный комп, почему бы и нет? Надежная начинка и судя по всем тестам, high-end по производительности. К слову, сам Линус долго сидел на MacBook Air.
     
  • 4.25, ryoken (ok), 13:08, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб в светлом будущем Vulkan был, которого нет и не предвидится в МакОСи?
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:28, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем нужен линукс? странный Вы сайт выбрали для такого вопроса

    действительно. Спрашивать надо на msdn такое. Там есть еще технически грамотные специалисты, которые могут придумать зачем.

    А тут одни линуксодр04еры, их бестолку спрашивать. Им низачем, им потеребонькать.

     

  • 1.2, Dcow (ok), 08:41, 19/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже установил ;)
     
  • 1.9, Аноним (8), 09:21, 19/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость. Надеюсь со временем можно будет использовать Linux, хотя бы для тестов.
     
  • 1.10, Dcow (ok), 09:24, 19/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что приятно отметить, у проекта очень хороший подход к качеству кода. Все обсуждается с мейнстрим маинтейнерами ядра и код пишется так, что бы его потом приняли в апстрим, а не на отвали.
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:39, 19/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Asahi то японское название пива, газет, в общем для японцев у которых большая часть смартфонов огрызки и нубуки конечно тоже.
     
  • 1.17, Yourok (?), 10:26, 19/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивляет, что в статье говорят что всё легально. Re3 GTA это не спасло. Пока apple разрешает, то будет легально, если политика партии поменяется, то вдруг станет не легально
     
     
  • 2.20, Kusb (?), 10:49, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты подход к легальности не путаешь?
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:31, 19/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где обои?
     
  • 1.19, Kusb (?), 10:49, 19/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно ставить на один раздел с osx ещё и линукс? Наверное там есть юникс-штуки какие-нибудь в фс.
     
     
  • 2.26, ryoken (ok), 13:10, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 1 вряд ли, там же эта их APFS. Да и в статье явно написано про уменьшение раздела.
     

  • 1.22, Zenitur (ok), 11:08, 19/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А зачем, если можно установить Debian для архитектуры ARM? На крайняк Raspbian, там тоже ARM
     
     
  • 2.23, Ivan1986 (?), 11:24, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у мака все через жопу, даже свой арм не смогли сделать совместимым
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:43, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну у мака все через жопу, даже свой арм не смогли сделать
    > совместимым

    Они не не смогли, они специально его сделали несовместимым.
    Нафейхоа им хакинтош ещё и на армах?!

     
  • 2.28, Аноним (28), 13:18, 19/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И на телефонах и планшетах тоже ARM. Но что-то мы не видим там разнообразия линуксов.
    Ось устанавливается на устройство, а не на процессор.
     

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