Компания Corellium адаптировала Linux для работы на компьютерах с чипом Apple M1

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|1.1, Аноным (ok), 13:56, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Откуда такой шум по портированию Линя на яблочные железки, почему это важно?
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|2.3, SlackJiralove (?), 13:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Послушай анонов с ЛОРа и Опеннета - так им всё #нинужно. Интересно, они догадываются о существовании других людей, кроме их самих?
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|3.49, Аноним (49), 16:06, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты про тех смешных зверьков, которых называют юзверями? Да зачем думать об их существовании им что на лопате принесли, то они и хавают от перемены мест комбикорма им ни тепло ни холодно.
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|2.4, Аноним (4), 14:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так а что делать, если на работе выдают этот хлам, тебе нужна нормальная ОС?
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|4.9, Леголас (ok), 14:05, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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дык может работа то и нормальная, да вот только по железу хипстеры распоряжаются
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|2.5, Денис Попов (?), 14:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–18 +/–
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Потому что есть люди, которым нужно рабочее и стабильное железо. Только непонятно зачем на мак ставить обрубок, если на нем и так норм ОС стоит.
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|3.10, имятакое (?), 14:07, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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>Потому что есть люди, которым нужно рабочее и стабильное железо
откуда тождество этого утверждения с ноутами от эппла?
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|3.14, 123 (??), 14:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>нужно рабочее и стабильное железо
Вы видимо макбук в руках не держали, а из секты воннаби-маководов. Хлам редкий.
По опыту рабочих макбуков:
1. Накрылся экран через год работы.
2. Накрылась клавиатура через года работы.
3. Накрылся аккумулятор.
Всё это об трёх разных железках.
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|4.17, Аноним (17), 14:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На аукционе брали со скидкой по случаю...? На Эплозаводах случается тырят, то, что должны были списать в утиль. Будьте бдительны. Не так давно в Канаде такое было. Редкостный бракованый хлам продавали всем желающим. Поймали конечно, но тысячи уже были проданы. Каждый сам себе Буратино...
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|4.22, Пользователь (?), 14:31, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Очень странный опыт, моему рабочему макбуку уже лет 7, и до сих пор все прекрасно работает
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|5.23, Аноним (4), 14:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да не, обычный. Там были относительно нормальные модели (и то как повезёт, да и оверпрайс), но большинство такой-то мусор. Особенно те, что после 2016.
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|5.26, НяшМяш (ok), 14:46, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Здесь надо уточнить, что качество макбуков кончилось после модели 2015 года (а последней идеальной была модель 2012). Например, знаю много людей с моделями 2014 и 2015 года, которые до сих пор пользуются ими без проблем (кто-то даже батарею успел поменять). А два человека с моделями 2018 года уже поменяли их по-разу - один из-за флексгейта, у второго (внезапно) накрылся SSD.
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|5.30, Lex (??), 14:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это ж насколько «серьезными» делами надо заниматься на компе, чтобы хватало ноута семилетней давности..
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|6.35, hshhhhh (ok), 15:18, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А какими вы серъезными делами занимаетесь на компе что вам не хватает ноута семилетней давности?
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|2.11, Аноним (-), 14:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Откуда такой шум по портированию Линя на яблочные железки, почему это важно? Потому что некоторым линуксоидам принципиально важно иногда запускать линукс не только в виртуалочке.
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|2.16, банан (?), 14:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну, хотя бы можно будет бенчмарки в рамках одной ОС позапускать
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|2.32, Аноним (32), 15:05, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо что-то связанное с маркетингом Linux. А может и вообще обоим выгодно,
так как какие-нибудь антимонопольщики могут призватить за то что одна ОС на
железе это мнополизм.
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|2.41, Амоним (?), 15:32, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помнится линус использовал яблочный ноутбук. Под линуксом конечно. Если он своих привычек не поменял то не иначе для него стараются. Обратит свое благосклонное внимание.
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|2.45, freehck (ok), 15:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Откуда такой шум по портированию Линя на яблочные железки, почему это важно?
Потому что это хорошее железо. И некоторые люди хотят использовать это железо с линухом на борту.
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|3.47, Аноним (33), 15:52, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Закрытое не может быть хорошим, тут все зависит от сортов навоза
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|1.2, Аноним (2), 13:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Есть ли смысл обновить свой ноут с i5 до zen3 этом году или подождать может чего появится на arm? И какой дистрибутив сейчас на arm самый ходовой? Arch Linux arm торт?
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|3.34, Аноним (34), 15:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они продались Бредкому, вот и понеслось, поехало. Бредком большой любитель блобятины.
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|1.7, Аноним (7), 14:03, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Видимо в Apple решили, что раз тивоизацию всё равно взломают, то нужно отвадить как-то иначе. Напр. вложиться в нестандартное, чтобы всё было своё и ни с чем не совместимое, а свой код сделать проприетарным. Тогда народу будет влом делать за Apple её работу по разработке свободных драйверов и они просто положат предмет на платформу, как произошло с андроидами.
Почему-то не сработало. Возникает вопрос, какая выгода компании Corellium от этого? Единственное, что на ум приходит - возможность загрузки с liveusb криминалистических дистрибутивов.
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|2.13, Аноним (-), 14:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Видимо в Apple решили, что раз тивоизацию всё равно взломают, то нужно
> отвадить как-то иначе. Напр. вложиться в нестандартное, чтобы всё было своё
> и ни с чем не совместимое, а свой код сделать проприетарным.
> Тогда народу будет влом делать за Apple её работу по разработке
> свободных драйверов и они просто положат предмет на платформу, как произошло
> с андроидами.
Угу, угу, сделали специально, назло 10% от 2%, а не потому что штеуд вконец уже о%?*л ...
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|3.36, Аноним (34), 15:19, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как Штеуд им запрещает использовать типовые ядра ARM64 и переферию от предыдущих SoC Apple?
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|2.15, bOOster (ok), 14:17, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. аха и выложить все это в исходных текстах Darwin.
2. с каких это пор компания заинтересована в отваживании клиентуры от своей аппаратной железки и получении за нее денежек??
3. Apple заинтересована в отваживании народа от своих ОСь, дабы не воровали во всякие Hackintosh и только!
А говорят чтобы сосуду было легче - снаружи сосуда должно быть такое-же давление что и внутри, иначе если внутри сосуда меньше - его начинает плющить. Голова у тебя часто болит что ты такие постулаты выдаешь?
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|3.20, 123 (??), 14:27, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>аха и выложить все это в исходных текстах Darwin
Выложить что? Вы вообще в курсе что есть в Darwin, а чего нет. Он более чем на 99% не имеет практической пользы.
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|3.38, Аноним (34), 15:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сонька же старательно отваживала линуксоидов, в своё время, от PS3.
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|4.46, Аноним (-), 15:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сонька же старательно отваживала линуксоидов, в своё время, от PS3.
Сонька отваживала "пиратов" и любую возможность гонять "пиратские диски", потому что доход у них, внезапно, шел с процента от игр, а не железа по себестоимости.
На пару маргиналов (с немаргинальной манией величия и собственной важности) - им было накласть.
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|1.18, Аноним (18), 14:26, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я например запустил mainline linux 5.11-rc4 на mediatek mt6735. Давайте про меня тоже новость сделаем...
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|3.40, Аноним (34), 15:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в каких девайсах он используется и как там со всем остальным: GPU, WiFi (если есть) и т.д.?
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|2.53, Аноним (49), 16:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это примерно то же самое что и всем рассказывать что ты слушаешь «Монеточку»
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|1.48, Ан О Ним (?), 15:58, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что говорит Эппл? - По их лицензиям и хотелкам установка допустима? Или опять война миров и сплошные засады.
> при загрузке с USB
Т.е. на диск пока не установить (не реализовано).
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