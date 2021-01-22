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Компания Corellium адаптировала Linux для работы на компьютерах с чипом Apple M1

22.01.2021 13:48

Компании Corellium, в рамках проекта Sandcastle занимающаяся портированием Linux и Android для iPhone, представила сборку Linux, адаптированную для работы на новых компьютерах Apple, оснащённых чипом M1. Вариант ядра Linux с поддержкой чипа Apple M1 опубликован под лицензией GPLv2, а патчи переданы для включения в основной состав ядра.

Компания Corellium имеет большой опыт портирования Linux на чипы Apple, применяемые в мобильных устройствах, таких как iPhone. На начальном этапе портирования экспериментаторов воодушевило то, что многие компоненты Apple M1 базируются на технологиях, уже применяемых Apple в других SoC. Но в процессе написания драйверов стало ясно, что не всё так просто и чип Apple M1 включает много нестандартных решений. В Linux поддержка 64-разрядных ARM SoC основывается на применении типовых блоков и интерфейсов прошивок, но в Apple M1 типовые решения почти не использовались.

Например, в обычных ARM SoC активация ядер CPU производится через предоставляемый прошивкой интерфейс PSCI (Power State Coordination Interface), а в Apple M1 требует манипуляции с регистром MMIO. В Apple M1 также применяется собственный контроллер прерываний AIC (Apple Interrupt Controller), несовместимый в большей части со стандартными ARM GIC, и иной механизм привязки прерываний от таймера. Более того, для организации взаимодействия между несколькими процессорами применяются отдельные регистры, управляющие IPI (inter-processor interrupts).

Для загрузки на компьютере Mac Mini M1 с чипом Apple M1 подготовлен готовый образ rootfs, построенный на базе сборки Ubuntu Linux для Raspberry Pi. Для установки необходимо скопировать образ на USB-накопитель, подключить данный накопитель к порту USB-C и загрузить компьютер в режим 1TR (recovery OS), удерживая кнопку Power при загрузке. После появления командной строки требуется выполнить сценарий linuxsetup.sh, который установит ядро и настроит окружение. Далее начнёт загружаться Linux (для входа логин "pi" и пароль "raspberry."). Для возвращения macOS необходимо в режиме 1TR выполнить команду "bputil -n".

Подготовленная сборка протестирована на Mac mini M1 и позволяет запустить рабочий стол Ubuntu при загрузке с USB. Поддерживается USB, I2C и DART, для сетевого взаимодействия предлагается использовать внешний USB-адаптер. Аппаратное ускорение графики и расширенная периферия пока не поддерживается. Для поддержки Bluetooth требуется написание нового драйвера из-за использования нестандартного протокола на базе PCIe.

Разработчики из Corellium опередили проект Asahi Linux, основанный Гектором Мартином (Hector Martin) для портирования Linux на системы с чипом Apple M1, который пока ограничился проведением обратного инжиниринга и экспериментами с загрузчиком. Тем не менее, ключевой целью Asahi Linux является не просто загрузка Linux, а обеспечение полноценной поддержки механизмов управления питанием и задействование возможностей GPU Apple M1, в котором применяется специфичный набор инструкций. Патчи же Corellium ограничиваются обеспечением загрузки и поддержкой специфичных особенностей чипов M1, связанных с режимом SMP, таймерами, прерываниями, обработкой состояния простоя и инициализацией.

Представители Asahi Linux приветствовали публикацию патчей компанией Corellium и выразили готовность оказания помощи по их рецензированию для ускорения принятия в основной состав ядра Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://corellium.com/blog/lin...)
  2. OpenNews: В дистрибутиве postmarketOS реализована начальная поддержка iPhone 7
  3. OpenNews: Проект Sandcastle подготовил сборки Linux и Android для установки на iPhone 7
  4. OpenNews: Инициатива по поддержке чипа Apple M1 в Linux
  5. OpenNews: Компания Apple открыла ядро и системные компоненты macOS 11.0 "Big Sur"
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54454-corellium
Ключевые слова: corellium, apple
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Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноным (ok), 13:56, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Откуда такой шум по портированию Линя на яблочные железки, почему это важно?
     
     
  • 2.3, SlackJiralove (?), 13:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Послушай анонов с ЛОРа и Опеннета - так им всё #нинужно. Интересно, они догадываются о существовании других людей, кроме их самих?
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 16:06, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты про тех смешных зверьков, которых называют юзверями? Да зачем думать об их существовании им что на лопате принесли, то они и хавают от перемены мест комбикорма им ни тепло ни холодно.
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а что делать, если на работе выдают этот хлам,  тебе нужна нормальная ОС?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меняй работу, зачем себя мучить?
     
     
  • 4.9, Леголас (ok), 14:05, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    дык может работа то и нормальная, да вот только по железу хипстеры распоряжаются
     
     
  • 5.29, GG (ok), 14:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не может
     
  • 3.50, Аноним (50), 16:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и есть нормальная ос как раз
     
  • 2.5, Денис Попов (?), 14:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –18 +/
    Потому что есть люди, которым нужно рабочее и стабильное железо. Только непонятно зачем на мак ставить обрубок, если на нем и так норм ОС стоит.
     
     
  • 3.10, имятакое (?), 14:07, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    >Потому что есть люди, которым нужно рабочее и стабильное железо

    откуда тождество этого утверждения с ноутами от эппла?

     
  • 3.14, 123 (??), 14:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >нужно рабочее и стабильное железо

    Вы видимо макбук в руках не держали, а из секты воннаби-маководов. Хлам редкий.
    По опыту рабочих макбуков:
    1. Накрылся экран через год работы.
    2. Накрылась клавиатура через года работы.
    3. Накрылся аккумулятор.
    Всё это об трёх разных железках.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 14:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На аукционе брали со скидкой по случаю...? На Эплозаводах случается тырят, то, что должны были списать в утиль. Будьте бдительны. Не так давно в Канаде такое было. Редкостный бракованый хлам продавали всем желающим. Поймали конечно, но тысячи уже были проданы. Каждый сам себе Буратино...
     
  • 4.22, Пользователь (?), 14:31, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень странный опыт, моему рабочему макбуку уже лет 7, и до сих пор все прекрасно работает
     
     
  • 5.23, Аноним (4), 14:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да не, обычный. Там были относительно нормальные модели (и то как повезёт, да и оверпрайс), но большинство такой-то мусор. Особенно те, что после 2016.
     
  • 5.26, НяшМяш (ok), 14:46, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь надо уточнить, что качество макбуков кончилось после модели 2015 года (а последней идеальной была модель 2012). Например, знаю много людей с моделями 2014 и 2015 года, которые до сих пор пользуются ими без проблем (кто-то даже батарею успел поменять). А два человека с моделями 2018 года уже поменяли их по-разу - один из-за флексгейта, у второго (внезапно) накрылся SSD.
     
  • 5.30, Lex (??), 14:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это ж насколько «серьезными» делами надо заниматься на компе, чтобы хватало ноута семилетней давности..
     
     
  • 6.35, hshhhhh (ok), 15:18, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какими вы серъезными делами занимаетесь на компе что вам не хватает ноута семилетней давности?
     
  • 2.11, Аноним (-), 14:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Откуда такой шум по портированию Линя на яблочные железки, почему это важно? Потому что некоторым линуксоидам принципиально важно иногда запускать линукс не только в виртуалочке.
     
  • 2.16, банан (?), 14:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, хотя бы можно будет бенчмарки в рамках одной ОС позапускать
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:05, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо что-то связанное с маркетингом Linux. А может и вообще обоим выгодно,
    так как какие-нибудь антимонопольщики могут призватить за то что одна ОС на
    железе это мнополизм.
     
  • 2.33, Аноним (33), 15:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Альтернативно одаренные лагери это важно по мнению SJW
     
  • 2.41, Амоним (?), 15:32, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнится линус использовал яблочный ноутбук. Под линуксом конечно. Если он своих привычек не поменял то не иначе для него стараются. Обратит свое благосклонное внимание.  
     
     
  • 3.43, Амоним (?), 15:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всего минута гуглежа и подозрение подтверждается

    https://www.zdnet.com/article/linus-torvalds-would-like-to-use-an-m1-mac-for-l

     
  • 2.45, freehck (ok), 15:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Откуда такой шум по портированию Линя на яблочные железки, почему это важно?

    Потому что это хорошее железо. И некоторые люди хотят использовать это железо с линухом на борту.

     
     
  • 3.47, Аноним (33), 15:52, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закрытое не может быть хорошим, тут все зависит от сортов навоза
     
     
  • 4.52, Аноним (50), 16:11, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По тебе и видно, что воняешь от зависти
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть ли смысл обновить свой ноут с i5 до zen3 этом году или подождать может чего появится на arm? И какой дистрибутив сейчас на arm самый ходовой? Arch Linux arm торт?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.qualcomm.com/products/mobile-computing

    https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-8cx-gen-2-5g-compute-platform

    Дрова есть, кажись вообще все открыто и есть в ядре Linux, кроме беспроводной сети. Беспроводная сеть с лютым закрытым блобом, из-за требования соблюдать частоты и мощности. С блобом беспроводная сеть работает и в Linux.

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 15:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они продались Бредкому, вот и понеслось, поехало. Бредком большой любитель блобятины.
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:03, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Видимо в Apple решили, что раз тивоизацию всё равно взломают, то нужно отвадить как-то иначе. Напр. вложиться в нестандартное, чтобы всё было своё и ни с чем не совместимое, а свой код сделать проприетарным. Тогда народу будет влом делать за Apple её работу по разработке свободных драйверов и они просто положат предмет на платформу, как произошло с андроидами.

    Почему-то не сработало. Возникает вопрос, какая выгода компании Corellium от этого? Единственное, что на ум приходит - возможность загрузки с liveusb криминалистических дистрибутивов.

     
     
  • 2.13, Аноним (-), 14:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Видимо в Apple решили, что раз тивоизацию всё равно взломают, то нужно
    > отвадить как-то иначе. Напр. вложиться в нестандартное, чтобы всё было своё
    > и ни с чем не совместимое, а свой код сделать проприетарным.
    > Тогда народу будет влом делать за Apple её работу по разработке
    > свободных драйверов и они просто положат предмет на платформу, как произошло
    > с андроидами.

    Угу, угу, сделали специально, назло 10% от 2%, а не потому что штеуд вконец уже о%?*л ...

     
     
  • 3.36, Аноним (34), 15:19, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как Штеуд им запрещает использовать типовые ядра ARM64 и переферию от предыдущих SoC Apple?
     
  • 2.15, bOOster (ok), 14:17, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1. аха и выложить все это в исходных текстах Darwin.
    2. с каких это пор компания заинтересована в отваживании клиентуры от своей аппаратной железки и получении за нее денежек??
    3. Apple заинтересована в отваживании народа от своих ОСь, дабы не воровали во всякие Hackintosh и только!

    А говорят чтобы сосуду было легче - снаружи сосуда должно быть такое-же давление что и внутри, иначе если внутри сосуда меньше - его начинает плющить. Голова у тебя часто болит что ты такие постулаты выдаешь?

     
     
  • 3.20, 123 (??), 14:27, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >аха и выложить все это в исходных текстах Darwin

    Выложить что? Вы вообще в курсе что есть в Darwin, а чего нет. Он более чем на 99% не имеет практической пользы.

     
  • 3.38, Аноним (34), 15:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сонька же старательно отваживала линуксоидов, в своё время, от PS3.
     
     
  • 4.46, Аноним (-), 15:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сонька же старательно отваживала линуксоидов, в своё время, от PS3.

    Сонька отваживала "пиратов" и любую возможность гонять "пиратские диски", потому что доход у них, внезапно, шел с процента от игр, а не железа по себестоимости.
    На пару маргиналов (с немаргинальной манией величия и собственной важности) - им было накласть.


     

  • 1.12, 123 (??), 14:10, 22/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.19, Козлетто (?), 14:27, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:28, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.25, A.Stahl (ok), 14:41, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.18, Аноним (18), 14:26, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я например запустил mainline linux 5.11-rc4 на mediatek mt6735. Давайте про меня тоже новость сделаем...
     
     
  • 2.27, Козлетто (?), 14:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати, кому интересно: https://github.com/mt6735-mainline/linux
     
     
  • 3.40, Аноним (34), 15:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в каких девайсах он используется и как там со всем остальным: GPU, WiFi (если есть) и т.д.?
     
     
  • 4.44, Козлетто (?), 15:37, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я владею двумя устройствами: digma-1538e-4g и oysters-t84bi4g. На них запускается майнлайн линукс и в uart выводит свой лог, а на последнем работает фреймбуфер с экраном https://matrix-client.matrix.org/_matrix/media/r0/download/matrix.org/xmsReJpX

    А больше пока хвастаться нечем, там много работы. Если бы мне кто-то помог...

     
  • 2.51, Аноним (49), 16:10, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошу, не сдерживай себя пиши https://www.opennet.ru/announce_news.shtml?cache=off
     

  • 1.28, Аноним (28), 14:52, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Линукс на маках... смех сквощь слезы
     
  • 1.31, Любитель Монеточки (?), 15:01, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Никогда не понимал, зачем покупать МакБук задорого и при этом ставить туда другие ОС
     
     
  • 2.39, Аноним4 (?), 15:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выпендреж это хорошо, но пользоваться же как-то надо)
     
  • 2.42, Аноним (34), 15:32, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтоб американский майор через зондоскоп не заглядывал.
     
  • 2.53, Аноним (49), 16:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это примерно то же самое что и всем рассказывать что ты слушаешь «Монеточку»
     

  • 1.37, Аноним (37), 15:20, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все шумят про портирование на Apple M1, но про сам чип мало трубят.
     
  • 1.48, Ан О Ним (?), 15:58, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что говорит Эппл? - По их лицензиям и хотелкам установка допустима? Или опять война миров и сплошные засады.

    > при загрузке с USB

    Т.е. на диск пока не установить (не реализовано).

     

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