Компания Corellium адаптировала Linux для работы на компьютерах с чипом Apple M1

2.3 , SlackJiralove ( ? ), 13:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Послушай анонов с ЛОРа и Опеннета - так им всё #нинужно. Интересно, они догадываются о существовании других людей, кроме их самих?

3.49 , Аноним ( 49 ), 16:06, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты про тех смешных зверьков, которых называют юзверями? Да зачем думать об их существовании им что на лопате принесли, то они и хавают от перемены мест комбикорма им ни тепло ни холодно.

2.4 , Аноним ( 4 ), 14:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так а что делать, если на работе выдают этот хлам, тебе нужна нормальная ОС?

3.6 , Аноним ( 6 ), 14:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Меняй работу, зачем себя мучить?

4.9 , Леголас ( ok ), 14:05, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – дык может работа то и нормальная, да вот только по железу хипстеры распоряжаются

5.29 , GG ( ok ), 14:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не может

3.50 , Аноним ( 50 ), 16:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это и есть нормальная ос как раз

2.5 , Денис Попов ( ? ), 14:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –18 + / – Потому что есть люди, которым нужно рабочее и стабильное железо. Только непонятно зачем на мак ставить обрубок, если на нем и так норм ОС стоит.

3.10 , имятакое ( ? ), 14:07, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – >Потому что есть люди, которым нужно рабочее и стабильное железо откуда тождество этого утверждения с ноутами от эппла?

3.14 , 123 ( ?? ), 14:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >нужно рабочее и стабильное железо Вы видимо макбук в руках не держали, а из секты воннаби-маководов. Хлам редкий.

По опыту рабочих макбуков:

1. Накрылся экран через год работы.

2. Накрылась клавиатура через года работы.

3. Накрылся аккумулятор.

Всё это об трёх разных железках.

4.17 , Аноним ( 17 ), 14:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – На аукционе брали со скидкой по случаю...? На Эплозаводах случается тырят, то, что должны были списать в утиль. Будьте бдительны. Не так давно в Канаде такое было. Редкостный бракованый хлам продавали всем желающим. Поймали конечно, но тысячи уже были проданы. Каждый сам себе Буратино...

4.22 , Пользователь ( ? ), 14:31, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Очень странный опыт, моему рабочему макбуку уже лет 7, и до сих пор все прекрасно работает

5.23 , Аноним ( 4 ), 14:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да не, обычный. Там были относительно нормальные модели (и то как повезёт, да и оверпрайс), но большинство такой-то мусор. Особенно те, что после 2016.

5.26 , НяшМяш ( ok ), 14:46, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Здесь надо уточнить, что качество макбуков кончилось после модели 2015 года (а последней идеальной была модель 2012). Например, знаю много людей с моделями 2014 и 2015 года, которые до сих пор пользуются ими без проблем (кто-то даже батарею успел поменять). А два человека с моделями 2018 года уже поменяли их по-разу - один из-за флексгейта, у второго (внезапно) накрылся SSD.

5.30 , Lex ( ?? ), 14:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это ж насколько «серьезными» делами надо заниматься на компе, чтобы хватало ноута семилетней давности..

6.35 , hshhhhh ( ok ), 15:18, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А какими вы серъезными делами занимаетесь на компе что вам не хватает ноута семилетней давности?

2.11 , Аноним ( - ), 14:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Откуда такой шум по портированию Линя на яблочные железки, почему это важно? Потому что некоторым линуксоидам принципиально важно иногда запускать линукс не только в виртуалочке. 2.16 , банан ( ? ), 14:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну, хотя бы можно будет бенчмарки в рамках одной ОС позапускать

2.32 , Аноним ( 32 ), 15:05, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видимо что-то связанное с маркетингом Linux. А может и вообще обоим выгодно,

так как какие-нибудь антимонопольщики могут призватить за то что одна ОС на

железе это мнополизм.

2.33 , Аноним ( 33 ), 15:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Альтернативно одаренные лагери это важно по мнению SJW

2.41 , Амоним ( ? ), 15:32, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Помнится линус использовал яблочный ноутбук. Под линуксом конечно. Если он своих привычек не поменял то не иначе для него стараются. Обратит свое благосклонное внимание.

3.43 , Амоним ( ? ), 15:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – всего минута гуглежа и подозрение подтверждается https://www.zdnet.com/article/linus-torvalds-would-like-to-use-an-m1-mac-for-l

2.45 , freehck ( ok ), 15:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Откуда такой шум по портированию Линя на яблочные железки, почему это важно? Потому что это хорошее железо. И некоторые люди хотят использовать это железо с линухом на борту.

3.47 , Аноним ( 33 ), 15:52, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Закрытое не может быть хорошим, тут все зависит от сортов навоза

4.52 , Аноним ( 50 ), 16:11, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По тебе и видно, что воняешь от зависти