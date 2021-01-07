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Компания Apple открыла ядро и системные компоненты macOS 11.0 "Big Sur"

07.01.2021 23:59

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 11.0 (Big Sur), в которых используется свободное программное обеспечение, включая ядро XNU, составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 190 пакетов с исходными текстами.

Разработчики из компании Apple подготовили подробную инструкцию по сборке из исходных текстов собственного варианта ядра XNU для macOS 11.0.1 на оборудовании Apple с CPU Intel. Напомним, что исходные тексты ядра XNU публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

Тем временем продолжается разработка инициативы по реализации поддержки в Linux чипа Apple M1. Проект теперь развивается под именем Asahi Linux и доступен на сайте asahilinux.org. Опубликованы первые результаты обратного инжиниринга драйверов для GPU, спроектированного в Apple специально для чипов M1.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Apple перейдёт на процессоры ARM собственной разработки в компьютерах и ноутбуках
  3. OpenNews: Опубликованы открытые компоненты macOS 10.13 и создано зеркало ядра на GitHub
  4. OpenNews: Компания Apple открыла ядро и системные компоненты macOS 10.12.6
  5. OpenNews: Apple перейдёт на процессоры ARM собственной разработки в компьютерах и ноутбуках
  6. OpenNews: Инициатива по поддержке чипа Apple M1 в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54373-apple
Ключевые слова: apple, macos
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  • 1.4, Аноним (4), 00:12, 08/01/2021 [ответить]  
    		• –5 +/
    >Тем временем продолжается разработка инициативы по реализации поддержки в Linux чипа Apple M1

    Мда, подсосы позорят линукс комьюнити.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:19, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Подсосы это кто? Почти вся разработка на линуксе идет с маков, включая ядро, гном, генту, фунту и что там ещё считается l33t хацкер софтваре, и даже директор этого вашего саботажного комитета линукс фоундейшн использует мак. С подключением.
     
     
  • 3.7, Эпл (?), 00:21, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень хреново, что они таким пользуются.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 00:29, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Америке это наверное самое попсовое и самое доступное околотоповое железо. И пох что оно дохнет постоянно и практически не ремонтопригодно, по гарантии починят. А как гарантия выйдет, там принято апгрейдиться. Ну и система либо работает, либо ты сдаёшь в сервис и она опять работает.
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:17, 08/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    На XUN оно надо?

    Там есть, что полезное подсмотреть и утащить в родной БСД, реализация дров или ещё чего?

     
  • 1.8, Аноним (8), 00:22, 08/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Так это што, теперь можно форкнуть макос и ура?
     

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