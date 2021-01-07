Компания Apple открыла ядро и системные компоненты macOS 11.0 "Big Sur"

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 11.0 (Big Sur), в которых используется свободное программное обеспечение, включая ядро XNU, составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 190 пакетов с исходными текстами.

Разработчики из компании Apple подготовили подробную инструкцию по сборке из исходных текстов собственного варианта ядра XNU для macOS 11.0.1 на оборудовании Apple с CPU Intel. Напомним, что исходные тексты ядра XNU публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

Тем временем продолжается разработка инициативы по реализации поддержки в Linux чипа Apple M1. Проект теперь развивается под именем Asahi Linux и доступен на сайте asahilinux.org. Опубликованы первые результаты обратного инжиниринга драйверов для GPU, спроектированного в Apple специально для чипов M1.



