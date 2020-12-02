Инициатива по поддержке чипа Apple M1 в Linux

Гектор Мартин (Hector Martin) объявил о намерении адаптировать Linux для работы на компьютерах Mac, оснащённых новым ARM-чипом Apple M1. Гектор имеет большой опыт адаптации Linux для необычных систем, например, он известен портированием Linux на Nintendo Switch/Wii, Microsoft Kinect и Sony Playstation 3/4 (в том числе он был одним из фигурантов нашумевшего судебного иска от Sony за обход защиты в Playstation 3).

Для финансирования своей работы Гектор запустил краудфандинговую кампанию, которая позволит приобрести оборудование с новым чипом для обратного инжиниринга и вести работу по созданию порта в режиме полного рабочего дня. Стартовая сумма уже собрана и в январе Гектор намерен приступить к написанию кода. Средств для работы в полный рабочий день ещё недостаточно, но хватит чтобы уделять проекту достаточно времени для развития. Первым будет обеспечена поддержка M1 Mac Mini.

Отмечается, что предстоит огромная работа, которую не выполнить в качестве хобби, так как чип Apple M1 не является типовым, изготовлен на заказ и имеет собственные архитектурные особенности. Конечной целью проекта является предоставление возможности повседневного использования Linux на новых моделях MacBook Air , Mac Mini и MacBook Pro. Гектор считает, что организовать загрузку Linux на Apple M1 будет относительно просто, но будет трудно заставить качественно и полноценно работать получившуюся связку.

Например, в Apple M1 используется GPU, спроектированный в Apple, без поддержки которого не обойтись для качественной работы рабочего стола Linux. Техническая документация на GPU отсутствует, что потребует проведение обратного инжиниринга драйверов из macOS и создание нового драйвера для Linux. Большой работы также требует реализация поддержки реализованных в чипе механизмов управления питанием.

Юридических проблем в создании порта Гектор не видит, так как Apple на своих компьютерах в штатном режиме разрешает загружать незаверенные цифровой подписью ядра без необходимости применения jailbreak. В порте не будет использован код из macOS и Darwin, поэтому проект будет полностью легальным. Проведение же обратного инжиниринга с целью обеспечения совместимости разрешено законом во многих странах. Результаты работы планируется публиковать в GitHub под лицензиями GPL и MIT, и передавать для включения в upstream-проекты (ядро Linux, компоненты графического стека, компиляторы и т.п.).



