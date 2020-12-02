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Инициатива по поддержке чипа Apple M1 в Linux

02.12.2020 08:41

Гектор Мартин (Hector Martin) объявил о намерении адаптировать Linux для работы на компьютерах Mac, оснащённых новым ARM-чипом Apple M1. Гектор имеет большой опыт адаптации Linux для необычных систем, например, он известен портированием Linux на Nintendo Switch/Wii, Microsoft Kinect и Sony Playstation 3/4 (в том числе он был одним из фигурантов нашумевшего судебного иска от Sony за обход защиты в Playstation 3).

Для финансирования своей работы Гектор запустил краудфандинговую кампанию, которая позволит приобрести оборудование с новым чипом для обратного инжиниринга и вести работу по созданию порта в режиме полного рабочего дня. Стартовая сумма уже собрана и в январе Гектор намерен приступить к написанию кода. Средств для работы в полный рабочий день ещё недостаточно, но хватит чтобы уделять проекту достаточно времени для развития. Первым будет обеспечена поддержка M1 Mac Mini.

Отмечается, что предстоит огромная работа, которую не выполнить в качестве хобби, так как чип Apple M1 не является типовым, изготовлен на заказ и имеет собственные архитектурные особенности. Конечной целью проекта является предоставление возможности повседневного использования Linux на новых моделях MacBook Air , Mac Mini и MacBook Pro. Гектор считает, что организовать загрузку Linux на Apple M1 будет относительно просто, но будет трудно заставить качественно и полноценно работать получившуюся связку.

Например, в Apple M1 используется GPU, спроектированный в Apple, без поддержки которого не обойтись для качественной работы рабочего стола Linux. Техническая документация на GPU отсутствует, что потребует проведение обратного инжиниринга драйверов из macOS и создание нового драйвера для Linux. Большой работы также требует реализация поддержки реализованных в чипе механизмов управления питанием.

Юридических проблем в создании порта Гектор не видит, так как Apple на своих компьютерах в штатном режиме разрешает загружать незаверенные цифровой подписью ядра без необходимости применения jailbreak. В порте не будет использован код из macOS и Darwin, поэтому проект будет полностью легальным. Проведение же обратного инжиниринга с целью обеспечения совместимости разрешено законом во многих странах. Результаты работы планируется публиковать в GitHub под лицензиями GPL и MIT, и передавать для включения в upstream-проекты (ядро Linux, компоненты графического стека, компиляторы и т.п.).

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/marcan42/s...)
  2. OpenNews: Для Microsoft Kinect представлен открытый драйвер
  3. Для Sony Playstation 3 выпущен Linux-загрузчик AsbestOS
  4. OpenNews: Опубликованы компоненты для загрузки Linux на Sony PlayStation 4
  5. OpenNews: Sony выплатит пользователям компенсацию за прекращение поддержки Linux в PlayStation 3
  6. OpenNews: Опубликован эксплоит для выполнения кода на уровне ядра Sony PlayStation 4
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54181-apple
Ключевые слова: apple, m1, arm, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 09:39, 02/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    А вообще какие ARM-ы есть не 600 МГц при 1 W? А так, чтобы выдавал высокую производительность, жаря при этом, как стационарный компьютер или ноутбук?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:43, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я видел анонсы серверов на arm, но там непонятно.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:55, 02/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://servernews.ru/997638
    https://servernews.ru/1005095/
    https://servernews.ru/1021265
    https://servernews.ru/1013963
    https://servernews.ru/1016930
     

  • 1.3, srgazh (ok), 09:50, 02/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Бедный Ёрик
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:04, 02/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Не нужно
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:07, 02/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    > так как Apple на своих компьютерах в штатном режиме разрешает загружать незаверенные цифровой подписью ядра без необходимости применения jailbreak.

    Эпл может в любую минуту это исправить, и/или залочить бут-лоадер.

    Это как навязывать своё общество тому, кто не хочет с тобой иметь дело.

     
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