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Статистика развития ядра Linux

29.08.2020 22:30

Организация Linux Foundation подготовила наглядный отчёт со статистикой развития ядра Linux.

Наиболее интересные сведения:

  • Первое ядро Linux 0.01 включало 88 файлов и 10239 строк кода. Последнее ядро 5.8 включает 69325 файлов и 28 442 673 строк кода (более 110 млн токенов). Более половины современного кода ядра была написана в последние семь лет.
  • Динамика изменения числа участников и коммитов:
  • Рост числа сообщений в списке рассылки разработчиков ядра Linux (LKML):
  • Статистика по числу коммитов и разработчиков:
  • Динамика роста числа строк кода, комментариев и файлов:
  • Число женщин среди участников разработки оценивается в 8.5%, что в три раза больше, чем 10 лет назад.
  • C 2007 по 2019 год в разработке ядра приняли участие 1730 компаний, которые подготовили 780048 коммитов. 20 наиболее активных компаний внесли 68% из всех коммитов. Наибольший вклад в разработку вносят компании Intel и Red Hat, которыми подготовлено 10.01% и 8.9% от всех коммитов. Доля коммитов независимых разработчиков оценивается в 11.95%.
  • Число релизов, выпускаемых за год:


  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Статистика Linux ядра: 75% кода пишется корпорациями
  3. OpenNews: Статистика по объему кода в Linux ядре
  4. OpenNews: Анализ тенденций и участников разработки ядра Linux
  5. OpenNews: Тенденции в разработке ядра Linux за 2017 год
  6. OpenNews: Анализ вклада разработчиков в новое Linux ядро
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53614-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, анон (?), 22:37, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Тут не хватает статистики сколько девелоперов пользуются оутулком для отправки патчей (:
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:43, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статистика MUA в freebsd-announce@ доставит гораздо больше :)
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:47, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я бы вот хотел пользоваться атулуком, помню был в XP, очень удобный. Жаль только под линукс его нет
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:00, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запусти. Авось работает. Причём именно тот, который ты любишь. Причём на винде он годы уже как может не работать.
    Линукс жи.
     
  • 3.40, Annoynymous (ok), 00:55, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В XP не было Outlook, там был Outlook Express, разница примерно как между комбайном и машинкой для стрижки. Outlook был в составе MS Office и во времена MS Office 2003 он был не очень удобный. Со временем он стал лучше, но тут уже на вкус и цвет.
     

  • 1.3, Аноним (6), 22:44, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вообще ясно видна стагнация, вызванная тормозящими прогресс и приток свежих людей допотопными почтовыми рассылками. Сколько возможностей было потеряно из-за дедовского упорства держаться за старое?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:45, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Нисколько.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 23:02, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше и не скажешь.
     
  • 3.15, Аноним (6), 23:07, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот поэтому и роста нет нисколько
     
  • 2.7, Аноним (4), 22:48, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На основе каких данных сделан вывод о стагнации? Графики говорят о росте.
     
     
  • 3.8, Аноним (6), 22:50, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О росте числа контрибьюторов всего в 40 человек? Вы с 2005-2007 годами сравните, вот там был рост, а это что такое?
     
     
  • 4.30, Аноним 80_уровня (ok), 23:47, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно, тогда ведь не пользовались рассылками, вот и прирастало.
    OH WAI~
     
     
  • 5.32, Аноним (6), 23:57, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так для тех времён технология была актуальная. А сейчас перестала отвечать требованиям века, и рост замедлился
     
     
  • 6.34, Аноним 80_уровня (ok), 00:02, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так для тех времён технология была актуальная. А сейчас перестала отвечать
    > требованиям века, и рост замедлился

    Ну так об этом и речь — нынешние kernel developers не могут в почту.

     
  • 2.9, Hellscream (?), 22:51, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не говори. Пользовались бы ватсапом или вайбером, как все нормальные люди.
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 22:53, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не доводите до абсурда. Вебморду бы сделали, и норм. Гитхаб сам по себе, естественно, шлак, он и санкции все выполняет, и прочее непотребство, но почему нельзя сделать более человечную систему?
     
     
  • 4.13, Hellscream (?), 23:04, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вебморду бы сделали, и норм.

    Лучше уж тогда завести страничку вконтакте или на фейсбуке и там вести разработку. Все нормальные люди пользуются соцсетями и мессенджерами, а не всякими рудиментами первобытными.

     
     
  • 5.14, Аноним (6), 23:07, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Опять же, не сводите к асбурду. Соцсети тут не нужны - они не для этого созданы.
     
     
  • 6.17, Hellscream (?), 23:15, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Опять же, не сводите к асбурду. Соцсети тут не нужны - они
    > не для этого созданы.

    Ну вот и не будет тогда новых профессиональных разработчиков, одни старпёры-нытики.

     
     
  • 7.21, Аноним (6), 23:20, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы сводите к абсурду, упорно. Молодые разработчики будут. Не стоит ассоциировать молодость только с кривым шаблоном "смузи, соцсети, телеграммы". Хотя во всех перечисленных вещах, кстати, плохого в целом нет, когда их используют по назначению. Но мы говорим о разработке. Тут, конечно, должна быть не соцсеть, а простое веб-based решение
     
  • 2.18, анон (?), 23:16, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    почта - децентрализованный механизм.

    дело ведь не в поддержке плоского текста в оутлуке, это только предлог для навязывания контроля.

     
     
  • 3.22, Аноним (6), 23:24, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в плоском тексте в атулуке, который там есть, это я согласен. Дело в забюрократизированности и недостаточной эргономичности разработки через мейл-листы. Да, она как бы децентрализованная. Но ведь kernel.org - это все равно центр отказа. Да и почта все больше кластеризуется и централизуется вокруг больших почтовиков типа гмайла, яндекса и подобных.

    Пох в своём комментарии под той новостью прекрасно описал, какой треш творится в этих списках рассылки

     
     
  • 4.41, Annoynymous (ok), 00:57, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если есть бюрократичность и эргономичность, то и исправлять надо бюрократичность, а не менять инструмент.

    Подход «список рассылки забюрократизировался, давайте переедем на гитхаб» похож на подход дистрохопперов, который лечат драйвера видеокарты сменой дистрибутива.

     
  • 4.46, анонимко (?), 01:45, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представляю сцену: ты сидишь напротив Линуса и на серьезных щах учишь его как ему надо работать. Он сидит с чувством вины, кивает и конспектирует.
     
  • 3.28, твой любимый пин (?), 23:41, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так а в чем проблема сделать децентрализованную вебморду с пулреквестами, код ревью, issue list и CI к тому же git.kernel.org (который кстати нифига не децентрализован)? Не обязательно GitHub. Зачем мучать людей списками рассылки? Если уж быть луддитом то вообще можно сырые данные друг другу прямо в сокеты через nc кидать. Барьер для отсечения всех не-ноулаферов.
     
  • 2.45, анонимко (?), 01:41, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У детей, много мыслей и идей,
    c толку сбиты, силы нет,
    не смогли в емейл клиент.
     

  • 1.5, Hellscream (?), 22:45, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С Миру по нитке.
     
  • 1.16, Grefest (?), 23:13, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Воот. И что мы видим: засилье корпораций, ядро к коему применим один положительный термин - оно "бодипозитивное". Тананбаум был прав !!
    PS
    Даже, я извиняюсь, с гендерным равноправием плолный облом: 8.5%/91.5%, когда даже в таких консервативных отраслях как метеорология , окаенология и гидромеханика давно пройдено 40% к60% !
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:17, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тунанбаум? Это тот который крутится в каждом процессоре?
     
     
  • 3.24, Grefest (?), 23:30, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это который бл... клавиатур бл.. андроида
     
  • 2.42, Аноним (42), 01:06, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Атмосфера не та. Научная работа немного интереснее и менее вредна для здоровья. Работа над ядром сравнима с работой донбасского шахтера.
     
     
  • 3.43, Gefest (?), 01:13, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой ужос !!( представил колоны программистов с варикозными венами и трофическими язвами)
     

  • 1.20, Аноним (20), 23:19, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    4.5 релиза за год? Это как??
     
  • 1.25, Аноним (25), 23:31, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень красивые графики. Не каждый менеждер сможет такие а стенах нарисовать своим румяным членом.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 00:02, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты судя по всему только о членах мужиков и думаешь? Ну у кого что болит, тот о том и пишет.

    Теперь я еще знаю, что кривляющиеся линуксоиды ещё к тому же и геи.

     

  • 1.27, Аноним (25), 23:38, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, многие интересуются числом баб в той или иной сфере деятельности. Года два назад мне аналитику заказывали по инвесторам в гендерном аспекте, а тут вон оно тоже вылезло. К чему бы это? Порнхаб мельчает или аппетиты растут?
     
     
  • 2.29, твой любимый пин (?), 23:47, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Многие. Далеко не все живут в тоталитарных сырьевых государствах третьего мира где ксенофобия, эйджизм, милитаризм, отсутствие закона и базовых прав человека, романтизация жизни уголовников и называние женщин "бабами" - норма. Те кто живут в нормальных странах стараются дать равные возможности для развития, творчества и получения дохода всем гражданам и поэтому закономерно интересуются результатами такого подхода.
     
     
  • 3.31, Аноним 80_уровня (ok), 23:50, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Результаты в условиях пресловутых "равных возможностей" весьма показательны.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 00:03, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да. Технический прогресс и создание такого проекта, как Линукс, весьма показательно.
     

  • 1.36, Аноним (36), 00:04, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > 10239 строк кода

    12309… совпадение?! Не думаю!

     
     
  • 2.37, Аноним (-), 00:15, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так вот откуда ноги растут. Чего ж тогда  удивляться в его неуловимости!
     

  • 1.38, Аноним (38), 00:24, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Число женщин среди участников разработки оценивается в 8.5%, что в три раза больше, чем 10 лет назад.

    Опять кто-то забыл как надо сравнивать проценты.

     
     
  • 2.39, Аноним (35), 00:52, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз насчет процентов. Но на графике, кстати, абсолютное число, и там 2018 против 2008 действительно в 3 раза увеличение (чуть меньше 100 против чуть меньше 300)
     
  • 2.44, Аноним (44), 01:35, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там еще незнание русского языка налицо. Если среди участников 8,5% телки, то это трансы. Правильно говорить "среди участвующих" столько то баб. Кода вот одна треть процента, да и тот относится к документации и крутится вокруг поисков неполиткорректного бреда в их языке неспособном различать пол у людей.
     

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