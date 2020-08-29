Статистика развития ядра Linux

3.10 , Аноним ( 6 ), 22:53, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не доводите до абсурда. Вебморду бы сделали, и норм. Гитхаб сам по себе, естественно, шлак, он и санкции все выполняет, и прочее непотребство, но почему нельзя сделать более человечную систему?

4.13 , Hellscream ( ? ), 23:04, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вебморду бы сделали, и норм. Лучше уж тогда завести страничку вконтакте или на фейсбуке и там вести разработку. Все нормальные люди пользуются соцсетями и мессенджерами, а не всякими рудиментами первобытными.

5.14 , Аноним ( 6 ), 23:07, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Опять же, не сводите к асбурду. Соцсети тут не нужны - они не для этого созданы.

6.17 , Hellscream ( ? ), 23:15, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Опять же, не сводите к асбурду. Соцсети тут не нужны - они

> не для этого созданы. Ну вот и не будет тогда новых профессиональных разработчиков, одни старпёры-нытики.

7.21 , Аноним ( 6 ), 23:20, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы сводите к абсурду, упорно. Молодые разработчики будут. Не стоит ассоциировать молодость только с кривым шаблоном "смузи, соцсети, телеграммы". Хотя во всех перечисленных вещах, кстати, плохого в целом нет, когда их используют по назначению. Но мы говорим о разработке. Тут, конечно, должна быть не соцсеть, а простое веб-based решение

