Статистика развития ядра Linux

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|1.1, анон (?), 22:37, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Тут не хватает статистики сколько девелоперов пользуются оутулком для отправки патчей (:
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|2.2, Аноним (2), 22:43, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Статистика MUA в freebsd-announce@ доставит гораздо больше :)
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|2.6, Аноним (6), 22:47, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я бы вот хотел пользоваться атулуком, помню был в XP, очень удобный. Жаль только под линукс его нет
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|3.11, Аноним (11), 23:00, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запусти. Авось работает. Причём именно тот, который ты любишь. Причём на винде он годы уже как может не работать.
Линукс жи.
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|3.40, Annoynymous (ok), 00:55, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В XP не было Outlook, там был Outlook Express, разница примерно как между комбайном и машинкой для стрижки. Outlook был в составе MS Office и во времена MS Office 2003 он был не очень удобный. Со временем он стал лучше, но тут уже на вкус и цвет.
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|1.3, Аноним (6), 22:44, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Вообще ясно видна стагнация, вызванная тормозящими прогресс и приток свежих людей допотопными почтовыми рассылками. Сколько возможностей было потеряно из-за дедовского упорства держаться за старое?
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|2.7, Аноним (4), 22:48, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На основе каких данных сделан вывод о стагнации? Графики говорят о росте.
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|3.8, Аноним (6), 22:50, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О росте числа контрибьюторов всего в 40 человек? Вы с 2005-2007 годами сравните, вот там был рост, а это что такое?
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|5.32, Аноним (6), 23:57, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так для тех времён технология была актуальная. А сейчас перестала отвечать требованиям века, и рост замедлился
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|6.34, Аноним 80_уровня (ok), 00:02, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так для тех времён технология была актуальная. А сейчас перестала отвечать
> требованиям века, и рост замедлился
Ну так об этом и речь — нынешние kernel developers не могут в почту.
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|2.9, Hellscream (?), 22:51, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И не говори. Пользовались бы ватсапом или вайбером, как все нормальные люди.
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|3.10, Аноним (6), 22:53, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не доводите до абсурда. Вебморду бы сделали, и норм. Гитхаб сам по себе, естественно, шлак, он и санкции все выполняет, и прочее непотребство, но почему нельзя сделать более человечную систему?
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|4.13, Hellscream (?), 23:04, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вебморду бы сделали, и норм.
Лучше уж тогда завести страничку вконтакте или на фейсбуке и там вести разработку. Все нормальные люди пользуются соцсетями и мессенджерами, а не всякими рудиментами первобытными.
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|5.14, Аноним (6), 23:07, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Опять же, не сводите к асбурду. Соцсети тут не нужны - они не для этого созданы.
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|6.17, Hellscream (?), 23:15, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Опять же, не сводите к асбурду. Соцсети тут не нужны - они
> не для этого созданы.
Ну вот и не будет тогда новых профессиональных разработчиков, одни старпёры-нытики.
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|7.21, Аноним (6), 23:20, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы сводите к абсурду, упорно. Молодые разработчики будут. Не стоит ассоциировать молодость только с кривым шаблоном "смузи, соцсети, телеграммы". Хотя во всех перечисленных вещах, кстати, плохого в целом нет, когда их используют по назначению. Но мы говорим о разработке. Тут, конечно, должна быть не соцсеть, а простое веб-based решение
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|2.18, анон (?), 23:16, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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почта - децентрализованный механизм.
дело ведь не в поддержке плоского текста в оутлуке, это только предлог для навязывания контроля.
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|3.22, Аноним (6), 23:24, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело не в плоском тексте в атулуке, который там есть, это я согласен. Дело в забюрократизированности и недостаточной эргономичности разработки через мейл-листы. Да, она как бы децентрализованная. Но ведь kernel.org - это все равно центр отказа. Да и почта все больше кластеризуется и централизуется вокруг больших почтовиков типа гмайла, яндекса и подобных.
Пох в своём комментарии под той новостью прекрасно описал, какой треш творится в этих списках рассылки
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|4.41, Annoynymous (ok), 00:57, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если есть бюрократичность и эргономичность, то и исправлять надо бюрократичность, а не менять инструмент.
Подход «список рассылки забюрократизировался, давайте переедем на гитхаб» похож на подход дистрохопперов, который лечат драйвера видеокарты сменой дистрибутива.
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|4.46, анонимко (?), 01:45, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Представляю сцену: ты сидишь напротив Линуса и на серьезных щах учишь его как ему надо работать. Он сидит с чувством вины, кивает и конспектирует.
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|3.28, твой любимый пин (?), 23:41, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так а в чем проблема сделать децентрализованную вебморду с пулреквестами, код ревью, issue list и CI к тому же git.kernel.org (который кстати нифига не децентрализован)? Не обязательно GitHub. Зачем мучать людей списками рассылки? Если уж быть луддитом то вообще можно сырые данные друг другу прямо в сокеты через nc кидать. Барьер для отсечения всех не-ноулаферов.
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|2.45, анонимко (?), 01:41, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У детей, много мыслей и идей,
c толку сбиты, силы нет,
не смогли в емейл клиент.
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|1.16, Grefest (?), 23:13, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Воот. И что мы видим: засилье корпораций, ядро к коему применим один положительный термин - оно "бодипозитивное". Тананбаум был прав !!
PS
Даже, я извиняюсь, с гендерным равноправием плолный облом: 8.5%/91.5%, когда даже в таких консервативных отраслях как метеорология , окаенология и гидромеханика давно пройдено 40% к60% !
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|2.42, Аноним (42), 01:06, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Атмосфера не та. Научная работа немного интереснее и менее вредна для здоровья. Работа над ядром сравнима с работой донбасского шахтера.
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|3.43, Gefest (?), 01:13, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой ужос !!( представил колоны программистов с варикозными венами и трофическими язвами)
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|1.25, Аноним (25), 23:31, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очень красивые графики. Не каждый менеждер сможет такие а стенах нарисовать своим румяным членом.
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|2.33, Аноним (33), 00:02, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ты судя по всему только о членах мужиков и думаешь? Ну у кого что болит, тот о том и пишет.
Теперь я еще знаю, что кривляющиеся линуксоиды ещё к тому же и геи.
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|1.27, Аноним (25), 23:38, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, многие интересуются числом баб в той или иной сфере деятельности. Года два назад мне аналитику заказывали по инвесторам в гендерном аспекте, а тут вон оно тоже вылезло. К чему бы это? Порнхаб мельчает или аппетиты растут?
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|2.29, твой любимый пин (?), 23:47, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Многие. Далеко не все живут в тоталитарных сырьевых государствах третьего мира где ксенофобия, эйджизм, милитаризм, отсутствие закона и базовых прав человека, романтизация жизни уголовников и называние женщин "бабами" - норма. Те кто живут в нормальных странах стараются дать равные возможности для развития, творчества и получения дохода всем гражданам и поэтому закономерно интересуются результатами такого подхода.
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|4.35, Аноним (35), 00:03, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да. Технический прогресс и создание такого проекта, как Линукс, весьма показательно.
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|2.37, Аноним (-), 00:15, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так вот откуда ноги растут. Чего ж тогда удивляться в его неуловимости!
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|1.38, Аноним (38), 00:24, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Число женщин среди участников разработки оценивается в 8.5%, что в три раза больше, чем 10 лет назад.
Опять кто-то забыл как надо сравнивать проценты.
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|2.39, Аноним (35), 00:52, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хз насчет процентов. Но на графике, кстати, абсолютное число, и там 2018 против 2008 действительно в 3 раза увеличение (чуть меньше 100 против чуть меньше 300)
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|2.44, Аноним (44), 01:35, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там еще незнание русского языка налицо. Если среди участников 8,5% телки, то это трансы. Правильно говорить "среди участвующих" столько то баб. Кода вот одна треть процента, да и тот относится к документации и крутится вокруг поисков неполиткорректного бреда в их языке неспособном различать пол у людей.
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