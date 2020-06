1.1 , Ivan_83 ( ok ), 23:12, 22/06/2020 [ответить] +1 + / – Интерсный эксперимент, к счастью за чужой счёт :)

1.2 , mos87 ( ok ), 23:23, 22/06/2020 [ответить] +3 + / – ИМХО вот это "Новые iMac/МакБуки с процессорами ARM смогут запускать приложения для iOS/iPadOS" и есть скорее реальная причина

унификация - всё, имидж ничто.

one size fits all, снижение издержек за счет конечного пользователя, как обычно. Привет Космонавту c его Convergence бгг

2.3 , Онаним тот самый ( ? ), 23:26, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Справедливости ради, у Космонавта, как и у мелкомягких, не получилось. Но они и не показывали работающий на ARM-процах фотошоп или Final Cut

2.4 , proninyaroslav ( ok ), 23:34, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Помнится таже, недавно они говорили что не будут унифицировать мак и ios. На счёт текущих эпло-пользователей: если будет всё так радужно с технической стороны как они преподносят, то сомневаюсь что это принесёт какие либо трудности. Единственная отрицательная сторона перехода для остальных: вендорлок теперь ближе чем могли представить. Установить другую ос явно не выйдет. Возможно Майкрософту будут привелегии.



1.5 , Аноним ( 5 ), 23:35, 22/06/2020 [ответить] + / – Потребительские маки на арм будут, а для профессиональные на интел?

1.6 , Аноним ( 6 ), 23:39, 22/06/2020 [ответить] + / – >Apple перейдёт на процессоры ARM

>собственной разработки в компьютерах и ноутбуках Ещё бы, им срочно нужны процессоры, которые они котролируют, чтоб более проприетарные, а то им эти хакинтошники уже поперёк горла, сверхприбылей не дают получать. Они опять навернули эмуляцию переходную, как во времена power ->Intel, только теперь Intel -> Arm, ну они конечно какое-то время будут выпускать оба варианта, они же с Intel контракты подписывали, но Intel это разгул хакинтоша, а от этого у Кука и прочих гейплов в заду свербит. Но самый главный вопрос: поясните мне пожалуйста, новость о переходе наглухо отбитой проприетарной конторки, на свои же вендорлокнутые процы хотя бы каким краем относится к Опенхардвару или Опенсофтвару, где там хоть шматочек опенсорсу, может быть там хотя бы есть где-то в названиях слово "open"?! Поясните пожалуйста, а то я чот не пойму, тупенький!

1.7 , Аноним ( 7 ), 23:39, 22/06/2020 [ответить] + / – Хоть бы вычитали текст этой статьи и поправили стилистику, на OpenNET же всегда достаточно хорошо написаны статьи.