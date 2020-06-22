Apple перейдёт на процессоры ARM собственной разработки в компьютерах и ноутбуках

Компания Apple подтвердила циркулировавшие уже некоторое время слухи о планах использовать в настольных компьютерах и ноутбуках процессоры архитектуры ARM собственной разработки. В качестве причин изменения стратегии называется энергоэффективность, а так же необходимость в более высокопроизводительном графическом ядре, нежели в имеющихся предложениях от Intel.

Новые iMac/МакБуки с процессорами ARM смогут запускать приложения для iOS/iPadOS, используя macOS 10.16, которая выйдет в этом году. Первые устройства на собственных CPU появятся в конце года, а план полного перевода всей линейки предусматривает 2-летний переходный период. В то же время, фирмой ещё разрабатываются новые продукты на традиционных процессорах x86_64, а так же планируется обеспечивать поддержку ОС для этой архитектуры "на годы вперёд".

Кроме того, компания Apple опубликовала очередной набор исходных текстов низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 10.15.3 (macOS Catalina), в которых используется свободное программное обеспечение, включая ядро XNU, составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 196 пакетов с исходными текстами. Напомним, что как и раньше исходные тексты ядра XNU публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.



