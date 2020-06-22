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Apple перейдёт на процессоры ARM собственной разработки в компьютерах и ноутбуках

22.06.2020 23:04

Компания Apple подтвердила циркулировавшие уже некоторое время слухи о планах использовать в настольных компьютерах и ноутбуках процессоры архитектуры ARM собственной разработки. В качестве причин изменения стратегии называется энергоэффективность, а так же необходимость в более высокопроизводительном графическом ядре, нежели в имеющихся предложениях от Intel.

Новые iMac/МакБуки с процессорами ARM смогут запускать приложения для iOS/iPadOS, используя macOS 10.16, которая выйдет в этом году. Первые устройства на собственных CPU появятся в конце года, а план полного перевода всей линейки предусматривает 2-летний переходный период. В то же время, фирмой ещё разрабатываются новые продукты на традиционных процессорах x86_64, а так же планируется обеспечивать поддержку ОС для этой архитектуры "на годы вперёд".

Кроме того, компания Apple опубликовала очередной набор исходных текстов низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 10.15.3 (macOS Catalina), в которых используется свободное программное обеспечение, включая ядро XNU, составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 196 пакетов с исходными текстами. Напомним, что как и раньше исходные тексты ядра XNU публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.apple.com/newsroom...)
  2. OpenNews: Ядро Darwin портировано для архитектуры ARM
  3. OpenNews: Опубликованы открытые компоненты macOS 10.13 и создано зеркало ядра на GitHub
  4. OpenNews: Найдена уязвимость в bootrom всех устройств Apple с чипами с A5 по A11
  5. OpenNews: OpenDrop - открытая реализация технологии Apple AirDrop
  6. OpenNews: Компания Apple перевела OpenGL и OpenCL в разряд устаревших технологий
Автор новости: mos87
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53216-apple
Ключевые слова: apple, arm
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  • 1.1, Ivan_83 (ok), 23:12, 22/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Интерсный эксперимент, к счастью за чужой счёт :)
     
  • 1.2, mos87 (ok), 23:23, 22/06/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    ИМХО вот это "Новые iMac/МакБуки с процессорами ARM смогут запускать приложения для iOS/iPadOS" и есть скорее реальная причина
    унификация - всё, имидж ничто.
    one size fits all, снижение издержек за счет конечного пользователя, как обычно.

    Привет Космонавту c его Convergence бгг

     
     
  • 2.3, Онаним тот самый (?), 23:26, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради, у Космонавта, как и у мелкомягких, не получилось. Но они и не показывали работающий на ARM-процах фотошоп или Final Cut
     
  • 2.4, proninyaroslav (ok), 23:34, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнится таже, недавно они говорили что не будут унифицировать мак и ios. На счёт текущих эпло-пользователей: если будет всё так радужно с технической стороны как они преподносят, то сомневаюсь что это принесёт какие либо трудности. Единственная отрицательная сторона перехода для остальных: вендорлок теперь ближе чем могли представить. Установить другую ос явно не выйдет. Возможно Майкрософту будут привелегии.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:35, 22/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Потребительские маки на арм будут, а для профессиональные на интел?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:39, 22/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    >Apple перейдёт на процессоры ARM
    >собственной разработки в компьютерах и ноутбуках

    Ещё бы, им срочно нужны процессоры, которые они котролируют, чтоб более проприетарные, а то им эти хакинтошники уже поперёк горла, сверхприбылей не дают получать. Они опять навернули эмуляцию переходную, как во времена power ->Intel, только теперь Intel -> Arm, ну они конечно какое-то время будут выпускать оба варианта, они же с Intel контракты подписывали, но Intel это разгул хакинтоша, а от этого у Кука и прочих гейплов в заду свербит.

    Но самый главный вопрос: поясните мне пожалуйста, новость о переходе наглухо отбитой проприетарной конторки, на свои же вендорлокнутые процы хотя бы каким краем относится к Опенхардвару или Опенсофтвару, где там хоть шматочек опенсорсу, может быть там хотя бы есть где-то в названиях слово "open"?! Поясните пожалуйста, а то я чот не пойму, тупенький!

     
  • 1.7, Аноним (7), 23:39, 22/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Хоть бы вычитали текст этой статьи и поправили стилистику, на OpenNET же всегда достаточно хорошо написаны статьи.
     
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