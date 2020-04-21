В дистрибутиве postmarketOS реализована начальная поддержка iPhone 7

Разработчики postmarketOS, дистрибутива для смартфонов, базирующегося на Alpine Linux, Musl и BusyBox, представили начальный порт проекта для iPhone 7. Из-за ограничений на размер образа ядра, эксперименты пока ограничиваются загрузкой минимальной редакции PostmarketOS без графического интерфейса. При сборке ядра использованы патчи от компании Corellium, в рамках проекта Sandcastle ведущей работу по портированию Linux и Android для iPhone.

Напомним, что целью проекта postmarketOS является обеспечение возможности использования GNU/Linux дистрибутива на смартфоне, не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития, и не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок. Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на штатных пакетах Alpine Linux, который выбран как один из самых компактных и защищённых дистрибутивов.

Ядро Linux и правила udev развиваются в рамках совместного проекта Halium, созданного для унификации системных компонентов для Ubuntu Touch, Mer/Sailfish OS, Plasma Mobile, webOS Lune и других Linux-решений для устройств, поставляемых с Android. В качестве основных графических окружений для смартфонов предлагаются KDE Plasma Mobile и Phosh (интерфейс для Purism Librem 5 на базе GNOME), но также возможна установка GNOME, Weston, Hildon, I3wm, Sway, Purism, ubports, LuneOS UI, MATE и Xfce.



