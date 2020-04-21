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В дистрибутиве postmarketOS реализована начальная поддержка iPhone 7

21.04.2020 11:30

Разработчики postmarketOS, дистрибутива для смартфонов, базирующегося на Alpine Linux, Musl и BusyBox, представили начальный порт проекта для iPhone 7. Из-за ограничений на размер образа ядра, эксперименты пока ограничиваются загрузкой минимальной редакции PostmarketOS без графического интерфейса. При сборке ядра использованы патчи от компании Corellium, в рамках проекта Sandcastle ведущей работу по портированию Linux и Android для iPhone.

Напомним, что целью проекта postmarketOS является обеспечение возможности использования GNU/Linux дистрибутива на смартфоне, не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития, и не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок. Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на штатных пакетах Alpine Linux, который выбран как один из самых компактных и защищённых дистрибутивов.

Ядро Linux и правила udev развиваются в рамках совместного проекта Halium, созданного для унификации системных компонентов для Ubuntu Touch, Mer/Sailfish OS, Plasma Mobile, webOS Lune и других Linux-решений для устройств, поставляемых с Android. В качестве основных графических окружений для смартфонов предлагаются KDE Plasma Mobile и Phosh (интерфейс для Purism Librem 5 на базе GNOME), но также возможна установка GNOME, Weston, Hildon, I3wm, Sway, Purism, ubports, LuneOS UI, MATE и Xfce.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.project-insanity....)
  2. OpenNews: Доступен для заказа смартфон PinePhone, поставляемый с UBports
  3. OpenNews: Linux-смартфон PinePhone доступен для заказа
  4. OpenNews: Проект Sandcastle подготовил сборки Linux и Android для установки на iPhone 7
  5. OpenNews: Проект postmarketOS приступил к созданию загрузчика и прошивки модема для смартфонов
  6. OpenNews: Представлен postmarketOS, дистрибутив Linux для устаревших смартфонов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52778-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:31, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Но зачем?
     
     
  • 2.2, коржик (?), 11:52, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    чтобы подразнить компанию, которая айфоны производит?
     
     
  • 3.16, Суп из потрошков (?), 12:52, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А они в курсе?
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 13:36, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ябблы в курсе того, что производят Айфоны?
     
  • 2.11, FreeStyler (ok), 12:28, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже не понимаю, те, кто берёт ифоны - вполне могут позволить раз в 3 года их менять, а те кто не может - берут хлаоми раз в 2 годы и не парятся...
     
     
  • 3.13, iPony129412 (?), 12:42, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вот к 2024 году, как закончится поддержка у iPhone 7, то какой-то линуксоид сможет себе поставить и пользоваться.
     
  • 3.20, НяшМяш (ok), 12:59, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я наоборот взял iPhone, чтобы менять его раз в 5 лет. Свой текущий брал в 2016 году и он ещё бодрячком - операционки выходят, приложухи пишутся, батареи ещё 88%. А прошлым до сих пор пользуется отец - ему самое то как звонилка с 3.5 экраном и хорошей камерой что-нибудь пофоткать иногда.
     
  • 3.27, Гость (??), 13:54, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправильно понимаешь: мне айфон предоставил работодатель.
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 11:55, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Через пять лет труе линуксоид будет ходить с седьмым айфоном с PostmarketOS
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:00, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне возможно. Из-за чрезвычайной популярности техники огрызка могут даже объединиться и драйверы свободные написать. Не удивлюсь, если в каком-нибудь Linux 5.18 будет добавлена поддержка одного из iPhone.
     
     
  • 3.6, iPony129412 (?), 12:04, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Не удивлюсь, если в каком-нибудь Linux 5.18 будет добавлена поддержка одного из iPhone

    Ну это уж нет. Linux Foundation - это серьёзная организация, а не васяны каие-то.


     
     
  • 4.17, Суп из потрошков (?), 12:54, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЗачОт!
     

  • 1.4, Fyjy (?), 11:56, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Захотел я как-то на второй запасной смартфон(Redmi 4X) поставить этот postmarketOS, чисто посмотреть, зашел в их вики

    What does not work

        Camera
        GPS
        Mobile Data
        SMS
        Calls
        Accelerometers
        Bluetooth (partially)
        3D Acceleration (will never happen due to downstream kernel)
        Display Power Management on Wayland
        Full Disk Encryption (does unlock, but failed to look up the partition after booting)

    Расхотел ставить и пробовать :-D

     
     
  • 2.9, FreeStyler (ok), 12:25, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О! У мя тоже 4x ща запасной стал, что взял вместо него? Я Honor 10 4/128Gb
     
     
  • 3.15, Fyjy (?), 12:46, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он у меня изначально на правах запасного
    Основным сейчас Redmi Note 8T 4/64

    А 4X я когда-то покупал бывшей жене, когда она во второй раз разбила экран, то я ей подарил новый Honor, а себе 4X забрал, как второй запасной :)

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:07, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С телефонами разобрались, а что с женой?
     
     
  • 5.24, mimo (?), 13:35, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так разбила, виновна, развелись  :)
     
  • 5.26, Fyjy (?), 13:49, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, что если за последние 20 лет от человека ушло три жены, то проблема наверное не в женах :-D
     
  • 3.21, gogo (?), 13:07, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    наслаждайся залоченым бутлоадером молча )
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:27, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его можно на sd-карту ставит не трогая андроид.
     
     
  • 3.29, Fyjy (?), 14:38, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да? А вот это гляну, чисто что бы вообще посмотреть на него
    Спасибо, добрый анон
     

  • 1.7, Аноним (10), 12:14, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них в списке поддерживаемых устройств уже более 200-ста аппаратов!!! На фоне других подобных ос - достижение.
     
     
  • 2.8, FreeStyler (ok), 12:24, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну если поддержка на уровне как у товарища выше с 4x, то это совсем не поддержка -__-
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:35, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Мусл и бизибокс - не гну. Такая же ересь, как и андроид.
     
     
  • 2.19, Аноним (25), 12:55, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Busybox хоть и не является частью проекта GNU, но под GPLv2.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:29, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Напомним, что целью проекта postmarketOS является обеспечение возможности использования GNU/Linux дистрибутива на смартфоне
     
     
  • 4.28, Аноним (25), 13:57, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может они планируют со временем обеспичить и возможность использовать GLibc, bash
     
     
  • 5.30, bro (?), 15:23, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    glibc не жди, но bash уже есть.
    https://alpine.pkgs.org/3.11/alpine-main-x86_64/bash-5.0.11-r1.apk.html
     

  • 1.14, Аноним (10), 12:44, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Для андроид-планшетов это будет хорошей ОС. На планетах особо не важны звонки и смски, но при этом большой экран позволит комфортно работать с декстопными приложениями. Такими как: gimp, blender или libreoffice.
    А под андроидом нет даже нормального аудиоплеера с регулировкой скорости воспроизведения без сохранения тона.
     
     
  • 2.18, Аноним (10), 12:55, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или запустить какой-нибудь opentoonz - мультики рисовать. И на планшета будет по удобнее рисовать, чем на пк мышкой. А под андроидом нет такого софта (проприетарные обрызки для школьников не считаются). А для андроида пришлось бы этот opentoonz переписывать с божественного c++ на яву чтобы всё тормозило.
    P.s. между прочем, этот opentoonz использует студия Гибли для рисования своих аниме с 1995 года. Так что это не какая-нибудь студенческая подделка.
     
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