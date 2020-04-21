В дистрибутиве postmarketOS реализована начальная поддержка iPhone 7

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|2.11, FreeStyler (ok), 12:28, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже не понимаю, те, кто берёт ифоны - вполне могут позволить раз в 3 года их менять, а те кто не может - берут хлаоми раз в 2 годы и не парятся...
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|3.13, iPony129412 (?), 12:42, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну вот к 2024 году, как закончится поддержка у iPhone 7, то какой-то линуксоид сможет себе поставить и пользоваться.
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|3.20, НяшМяш (ok), 12:59, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я наоборот взял iPhone, чтобы менять его раз в 5 лет. Свой текущий брал в 2016 году и он ещё бодрячком - операционки выходят, приложухи пишутся, батареи ещё 88%. А прошлым до сих пор пользуется отец - ему самое то как звонилка с 3.5 экраном и хорошей камерой что-нибудь пофоткать иногда.
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|2.5, Аноним (5), 12:00, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне возможно. Из-за чрезвычайной популярности техники огрызка могут даже объединиться и драйверы свободные написать. Не удивлюсь, если в каком-нибудь Linux 5.18 будет добавлена поддержка одного из iPhone.
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|3.6, iPony129412 (?), 12:04, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Не удивлюсь, если в каком-нибудь Linux 5.18 будет добавлена поддержка одного из iPhone
Ну это уж нет. Linux Foundation - это серьёзная организация, а не васяны каие-то.
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|1.4, Fyjy (?), 11:56, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Захотел я как-то на второй запасной смартфон(Redmi 4X) поставить этот postmarketOS, чисто посмотреть, зашел в их вики
What does not work
Camera
GPS
Mobile Data
SMS
Calls
Accelerometers
Bluetooth (partially)
3D Acceleration (will never happen due to downstream kernel)
Display Power Management on Wayland
Full Disk Encryption (does unlock, but failed to look up the partition after booting)
Расхотел ставить и пробовать :-D
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|2.9, FreeStyler (ok), 12:25, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О! У мя тоже 4x ща запасной стал, что взял вместо него? Я Honor 10 4/128Gb
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|3.15, Fyjy (?), 12:46, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он у меня изначально на правах запасного
Основным сейчас Redmi Note 8T 4/64
А 4X я когда-то покупал бывшей жене, когда она во второй раз разбила экран, то я ей подарил новый Honor, а себе 4X забрал, как второй запасной :)
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|5.26, Fyjy (?), 13:49, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говорят, что если за последние 20 лет от человека ушло три жены, то проблема наверное не в женах :-D
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|3.29, Fyjy (?), 14:38, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да? А вот это гляну, чисто что бы вообще посмотреть на него
Спасибо, добрый анон
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|1.7, Аноним (10), 12:14, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У них в списке поддерживаемых устройств уже более 200-ста аппаратов!!! На фоне других подобных ос - достижение.
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|2.8, FreeStyler (ok), 12:24, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну если поддержка на уровне как у товарища выше с 4x, то это совсем не поддержка -__-
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|2.19, Аноним (25), 12:55, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Busybox хоть и не является частью проекта GNU, но под GPLv2.
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|3.23, Аноним (23), 13:29, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Напомним, что целью проекта postmarketOS является обеспечение возможности использования GNU/Linux дистрибутива на смартфоне
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|4.28, Аноним (25), 13:57, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может они планируют со временем обеспичить и возможность использовать GLibc, bash
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|1.14, Аноним (10), 12:44, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Для андроид-планшетов это будет хорошей ОС. На планетах особо не важны звонки и смски, но при этом большой экран позволит комфортно работать с декстопными приложениями. Такими как: gimp, blender или libreoffice.
А под андроидом нет даже нормального аудиоплеера с регулировкой скорости воспроизведения без сохранения тона.
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|2.18, Аноним (10), 12:55, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или запустить какой-нибудь opentoonz - мультики рисовать. И на планшета будет по удобнее рисовать, чем на пк мышкой. А под андроидом нет такого софта (проприетарные обрызки для школьников не считаются). А для андроида пришлось бы этот opentoonz переписывать с божественного c++ на яву чтобы всё тормозило.
P.s. между прочем, этот opentoonz использует студия Гибли для рисования своих аниме с 1995 года. Так что это не какая-нибудь студенческая подделка.
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