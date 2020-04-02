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Доступен для заказа смартфон PinePhone, поставляемый с UBports

02.04.2020 21:07

Сообщество Pine64 объявило о начале приёма предзаказов на смартфон PinePhone, укомплектованный прошивкой с мобильной платформой UBports, продолжающей развитие проекта Ubuntu Touch, после того как от него отстранилась компания Canonical. Отправка заказанных устройств намечена на середину мая 2020 года. Cтоимость смартфона составляет 149.99 долларов.

Прошивка с UBports находится на стадии бета-тестирования, но утверждается, что базовая функциональность полностью работоспособна. Поддерживается приём и совершение звонков, работа с SMS-сообщениями, подключение к LTE-сетям, использование GPS, поддержка ускорения GPU. Из компонентов, в которых остаются нерешённые проблемы отмечаются камера и USB Host (например, автоматически не обрабатывается подключение мыши), оставляет желать лучшего время автономной работы от аккумулятора.

Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на четырёхядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 Гб ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16GB eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.

Кроме UBports, для PinePhone развиваются загрузочные образы на базе Postmarket OS с KDE Plasma Mobile, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile и частично открытой платформой Sailfish. Ведётся работа по подготовке сборок с NixOS. Программное окружение может быть загружено прямо с SD-карты без необходимости осуществлять перепрошивку.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Развиваемое проектом UBports окружение Unity8 переименовано в Lomiri
  3. OpenNews: Linux-смартфон PinePhone доступен для заказа
  4. OpenNews: Одиннадцатое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  5. OpenNews: Произведена первая партия смартфона Librem 5. Подготовка PinePhone
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52662-pinephone
Ключевые слова: pinephone, ubports
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 21:21, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Смартфон с функциональностью звонилки это прям эксклюзив, понтовее любого Айфона
     
     
  • 2.14, user90 (?), 22:05, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты в салоне сотовой связи можешь втирать, дуся! Тут - совсем о другом.
     

  • 1.2, Lexa3110 (ok), 21:22, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хотеть. Несмотря ни на что
     
  • 1.3, Echo (?), 21:22, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Soft????
     
     
  • 2.8, Im banana man (?), 21:52, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из APT, разве нет?
     

  • 1.4, JL2001 (ok), 21:30, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как дела у Librem 5 ?
    отгружают уже не девелоперскую версию?
    есть обзоры?
     
  • 1.5, JL2001 (ok), 21:46, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом

    он может одновременно заряжаться и выдавать изображение на монитор?

     
  • 1.6, Аноним (6), 21:49, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:28, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно. Это андройд\айос не нужны.
     

  • 1.7, Im banana man (?), 21:51, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то медленно у него YouTube загружался. Хм...
     
  • 1.9, Gannet (ok), 21:55, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то он подозрительно дешёвый...
     
     
  • 2.11, JL2001 (ok), 21:59, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что-то он подозрительно дешёвый...

    на сколько я понял там железо "стандартное андройдовское"
    "двойного soc" как в Librem5 отделённый беспроводной модуль тут нет

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:02, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Модем таки отдельный, EG25-G, виден как USB-устройство.
     
  • 2.15, Ordu (ok), 22:44, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    When fulfilling the purchase, please bear in mind that we are offering the PinePhone at this price as a community service to PINE64 and UBports communities. If you think that a minor dissatisfaction, such as a dead pixel, will prompt you to file a PayPal dispute then please do not purchase the PinePhone. Thank you.
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:58, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот бы это в прошлом году! Точно заказал бы. А щаз увы, проблемс..
     
  • 1.12, user90 (?), 22:00, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ведётся работа по подготовке сборок с NixOS

    Чуть пацтол не свалился. Некоторое время назад подобное не могло даже присниться!

     
  • 1.16, Аноним (16), 23:27, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как там с временем работы от батареи? а то слухи, что очень быстро садиться.
     
  • 1.17, Аноним (17), 23:30, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пока, что самый похожий на телефон открытый проект. Допилят его или нет - вопрос.
     
  • 1.18, cat666 (ok), 23:35, 02/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 01:04, 03/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.20, Аноним (19), 00:30, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную.

    Как и во многих других смартфонах.
    Но тут это не главное. Дешевый смартфон под линукс с широкой поддержкой это как долгожданный глоток воздуха. Если отзывы ок, то наверное закажу сначала тестов, потом на всю семью.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:50, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в других телефонах все висит на шлейфах, заменить это дело можно только на такое же. Это, несомненно хорошо, в отличие от необходимости отскабливать батарею от даского термоклея и перепаивать джек с юсб, впрочем, поставить ничего другого чаще всего нельзя. Тут пока только обещания, но теоретически можно сделать настоящий апгрейд
     

  • 1.23, Аноним (22), 01:07, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я на этот телефон есть приложения для слежки и кью-ар кодов?
     
  • 1.24, Аноним (22), 01:18, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ГИП графический интерфейс пользователя Ubuntu Touch максимально уебищный. Есть ли что-то как айфон?
     

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