Доступен для заказа смартфон PinePhone, поставляемый с UBports

Сообщество Pine64 объявило о начале приёма предзаказов на смартфон PinePhone, укомплектованный прошивкой с мобильной платформой UBports, продолжающей развитие проекта Ubuntu Touch, после того как от него отстранилась компания Canonical. Отправка заказанных устройств намечена на середину мая 2020 года. Cтоимость смартфона составляет 149.99 долларов.

Прошивка с UBports находится на стадии бета-тестирования, но утверждается, что базовая функциональность полностью работоспособна. Поддерживается приём и совершение звонков, работа с SMS-сообщениями, подключение к LTE-сетям, использование GPS, поддержка ускорения GPU. Из компонентов, в которых остаются нерешённые проблемы отмечаются камера и USB Host (например, автоматически не обрабатывается подключение мыши), оставляет желать лучшего время автономной работы от аккумулятора.

Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на четырёхядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 Гб ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16GB eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.

Кроме UBports, для PinePhone развиваются загрузочные образы на базе Postmarket OS с KDE Plasma Mobile, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile и частично открытой платформой Sailfish. Ведётся работа по подготовке сборок с NixOS. Программное окружение может быть загружено прямо с SD-карты без необходимости осуществлять перепрошивку.