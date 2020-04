Доступен для заказа смартфон PinePhone, поставляемый с UBports

2.11 , JL2001 ( ok ), 21:59, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что-то он подозрительно дешёвый... на сколько я понял там железо "стандартное андройдовское"

"двойного soc" как в Librem5 отделённый беспроводной модуль тут нет

3.13 , Аноним ( 13 ), 22:02, 02/04/2020
Модем таки отдельный, EG25-G, виден как USB-устройство.

2.15 , Ordu ( ok ), 22:44, 02/04/2020
When fulfilling the purchase, please bear in mind that we are offering the PinePhone at this price as a community service to PINE64 and UBports communities. If you think that a minor dissatisfaction, such as a dead pixel, will prompt you to file a PayPal dispute then please do not purchase the PinePhone. Thank you.