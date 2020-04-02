Доступен для заказа смартфон PinePhone, поставляемый с UBports

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|1.1, Fracta1L (ok), 21:21, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Смартфон с функциональностью звонилки это прям эксклюзив, понтовее любого Айфона
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|2.14, user90 (?), 22:05, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты в салоне сотовой связи можешь втирать, дуся! Тут - совсем о другом.
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|1.4, JL2001 (ok), 21:30, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а как дела у Librem 5 ?
отгружают уже не девелоперскую версию?
есть обзоры?
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|1.5, JL2001 (ok), 21:46, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом
он может одновременно заряжаться и выдавать изображение на монитор?
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|2.11, JL2001 (ok), 21:59, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что-то он подозрительно дешёвый...
на сколько я понял там железо "стандартное андройдовское"
"двойного soc" как в Librem5 отделённый беспроводной модуль тут нет
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|2.15, Ordu (ok), 22:44, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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When fulfilling the purchase, please bear in mind that we are offering the PinePhone at this price as a community service to PINE64 and UBports communities. If you think that a minor dissatisfaction, such as a dead pixel, will prompt you to file a PayPal dispute then please do not purchase the PinePhone. Thank you.
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|1.12, user90 (?), 22:00, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ведётся работа по подготовке сборок с NixOS
Чуть пацтол не свалился. Некоторое время назад подобное не могло даже присниться!
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|1.16, Аноним (16), 23:27, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как там с временем работы от батареи? а то слухи, что очень быстро садиться.
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|1.17, Аноним (17), 23:30, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пока, что самый похожий на телефон открытый проект. Допилят его или нет - вопрос.
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|1.20, Аноним (19), 00:30, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Напомним, что аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную.
Как и во многих других смартфонах.
Но тут это не главное. Дешевый смартфон под линукс с широкой поддержкой это как долгожданный глоток воздуха. Если отзывы ок, то наверное закажу сначала тестов, потом на всю семью.
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|2.21, Аноним (21), 00:50, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в других телефонах все висит на шлейфах, заменить это дело можно только на такое же. Это, несомненно хорошо, в отличие от необходимости отскабливать батарею от даского термоклея и перепаивать джек с юсб, впрочем, поставить ничего другого чаще всего нельзя. Тут пока только обещания, но теоретически можно сделать настоящий апгрейд
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|1.24, Аноним (22), 01:18, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ГИП графический интерфейс пользователя Ubuntu Touch максимально уебищный. Есть ли что-то как айфон?
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