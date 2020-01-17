Linux-смартфон PinePhone доступен для заказа

Объявлено о начале поставки всем желающим первой ограниченной партии смартфона PinePhone (Braveheart Edition), развиваемого сообществом Pine64. Начало широкого массового производства намечено 20 марта 2020 года. Как и заявлялось изначально, стоимость смартфона составляет 150 долларов. Устройство рассчитано на энтузиастов, которые устали от Android и хотят получить полностью контролируемое и защищённое окружение на базе альтернативных открытых Linux-платформ.

Аппаратная начинка рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Утверждается, что полная разборка телефона может быть произведена за 5 минут.

Для PinePhone развиваются загрузочные образы на базе Postmarket OS с KDE Plasma Mobile, UBPorts (Ubuntu Touch), Maemo Leste, Manjaro и LuneOS. Ведётся работа по подготовке сборок с NixOS, Nemo Mobile и частично открытой платформой Sailfish. По умолчанию предустановлено урезанное окружение postmarketOS, предназначенного для тестирования основных подсистем. Программное окружение может быть загружено прямо с SD-карты без необходимости осуществлять перепрошивку.

Устройство построено на четырёхядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 Гб ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16GB eMMC (внутренний), microSD, портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, Wi-Fi 802.11 /b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.