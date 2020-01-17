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Linux-смартфон PinePhone доступен для заказа

17.01.2020 09:55

Объявлено о начале поставки всем желающим первой ограниченной партии смартфона PinePhone (Braveheart Edition), развиваемого сообществом Pine64. Начало широкого массового производства намечено 20 марта 2020 года. Как и заявлялось изначально, стоимость смартфона составляет 150 долларов. Устройство рассчитано на энтузиастов, которые устали от Android и хотят получить полностью контролируемое и защищённое окружение на базе альтернативных открытых Linux-платформ.

Аппаратная начинка рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Утверждается, что полная разборка телефона может быть произведена за 5 минут.

Для PinePhone развиваются загрузочные образы на базе Postmarket OS с KDE Plasma Mobile, UBPorts (Ubuntu Touch), Maemo Leste, Manjaro и LuneOS. Ведётся работа по подготовке сборок с NixOS, Nemo Mobile и частично открытой платформой Sailfish. По умолчанию предустановлено урезанное окружение postmarketOS, предназначенного для тестирования основных подсистем. Программное окружение может быть загружено прямо с SD-карты без необходимости осуществлять перепрошивку.

Устройство построено на четырёхядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 Гб ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16GB eMMC (внутренний), microSD, портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, Wi-Fi 802.11 /b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.pine64.org/2020/01...)
  2. OpenNews: Одиннадцатое обновление прошивки UBports, пришедшей на смену Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Произведена первая партия смартфона Librem 5. Подготовка PinePhone
  4. OpenNews: Проект postmarketOS приступил к созданию загрузчика и прошивки модема для смартфонов
  5. OpenNews: Открыт предзаказ смартфона Necuno Mobile, поставляемого с Plasma Mobile, Maemo, Nemo и LuneOS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pinephone
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  • 1.1, Аноним (1), 09:59, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Это хорошо, что есть альтернатива.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:01, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    уже распроданно ((((
     
     
  • 2.11, йййй (ok), 10:18, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я понял, речь про Brave Heart edition - для разработчиков и самых-самых энтузиастов. Для обычных интересующихся производство будет в марте.
     

  • 1.3, пох. (?), 10:01, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    дайте угадаю - звонки-то принимать он так и не научился?

     
     
  • 2.7, IdeaFix (ok), 10:04, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Там на шлейфе вместо камеры подключаешь DB9 и курьера с дягилевской прошивкой, и всё принимает! Так что не надо ля-ля... не разберутся и начинают тут что звонки не принимает.
     

  • 1.4, koal (?), 10:02, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Полностью открытый? И baseband тоже?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:02, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так звонить оно умеет?
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:03, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Андроид на него можно поставить?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:23, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем на него ставить андроид, если есть anbox?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:17, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем, что нет анбокса! Уже который раз пытаюсь им на компе воспользоваться...
     

  • 1.8, iPony129412 (?), 10:05, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тяжело с 2 ГБ ОЗУ будет со всеми этими...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:29, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Для Плазмочки 4 Гбайт надо бы.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:07, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >Allwinner

    Спасибо, не надо. И не советую оказывать поддержку китайской фирме. Особенно созданной на государственные деньги.

    Лучше совсем без смартфона, чем со смартфоном с китайскими закладками.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:26, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для тех, кого не ослепляют догмы «свободного рынка», было очевидно, что у американцев всегда существовало государственное планирование: вот только называли его «оборонным бюджетом».
    Ричард Барбрук, Энди Камерон "Калифорнийская идеология"
     
     
  • 3.20, Fyjy (?), 10:32, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У белых людей тоже самолеты из гoвна, просто они это скрывают.
     
  • 3.35, Аноним (35), 11:44, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И санкции на СП2 через него же провели - всё сходится.
     
  • 2.28, Neandertalets (ok), 11:04, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Советует он. ;-)
    Ну советуй... советуй... Только вот лично я, например, отношуюсь ПОЛОЖИТЕЛьно  к твоим советам. Если понимаешь, о чём я.
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:45, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучше совсем без смартфона, чем со смартфоном с китайскими закладками.

    Ну вообще то если ОТКРЫТОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, тогда можно пользоваться, если закрытое тогда да.

     

  • 1.10, Аноним (9), 10:17, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную

    Зачем такое г**** продавать? Чтобы потом продавать дополнительно камеры "100% совместимые с PinePhone"? Могли бы вообще без камеры.

    По-моему это всё неправильно. Гораздо лучше допилить до свободного состояния прошивки флагманов Самсунга. Даже у устаревших моделей железо круче, чем у этого, и на Авито они стоят дешевле.

     
     
  • 2.27, Vanderdanden (?), 10:57, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз то что нужно для интеграции в автомобиль, но лучше бы это был планшет, а не телефон. Сейчас все девайсы приходится цеплять через usb, что не всегда удобно.
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:41, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гораздо лучше допилить до свободного состояния прошивки флагманов Самсунга.

    Вы Самсунга об этом спросили? А то, вдруг, ну может быть совсем немножко, Самсунг против ;)

     
  • 2.40, traveler.fish (ok), 11:46, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Гораздо лучше допилить"

    Это чем же лучше? Самсунг милее как-то как производитель?

     

  • 1.12, ryoken (ok), 10:19, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В описании - "Micro SD" 2 раза.
    Полез читать про Maemo Leste :D.
     
  • 1.13, JustCurious (?), 10:22, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так это отправка только началась, а для заказа Braveheart edition был доступен уже давно
     
  • 1.15, Аноним (9), 10:24, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то я не нашёл исходиков разводки печатной платы. Этот смарт точно Open Hardware?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 11:44, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде как в новости смартфон "на linux, но не android" спрезентовали и ограниченной партией распродали. Ничего про Open Hardware вроде как не написано или ЕСТЬ СКРЫТЫЙ СМЫСЛ?
     
  • 2.39, Аноним (37), 11:46, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что-то я не нашёл исходиков разводки печатной платы. Этот смарт точно Open Hardware?

    Текст новости не читал, но не думаю что это ОТКРЫТОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, т.к. какой чип открытый можно использовать для сотового телефона?

     

  • 1.16, Нанобот (ok), 10:25, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так а звонить-то с него хоть можно?
    ...а то из новости не ясно
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 10:30, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же смартфон, а не планшет.
     

  • 1.21, Celcion (ok), 10:42, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    SoC от Allwinner... С GPU, анонсированным 12 лет тому назад, с 2GB оперативы, когда даже в самой дешевой китайчатине уже, как минимум, по 4, 16 гигов флешка, 720p экран (это при 6-то дюймах диагонали), никакого 802.11ac...
    Вы это серьезно?
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:14, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лимбрем то себе купил уже?
     
  • 2.46, Аноним (18), 11:51, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ошибся ресурсом. Иди на форум Аппле.
     

  • 1.22, Аноним (22), 10:43, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а systemd там есть?
     
  • 1.23, шизик (?), 10:44, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а что gentoo на него встанет?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:51, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это интересно
     
     
  • 3.42, Аноним (18), 11:48, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну KDEшные пакеты для ARM64 уже без ~ KEYWORDS="amd64 arm64 x86"
     

  • 1.24, Аноним (24), 10:46, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Он как раз сейчас стал недоступен для заказа потому что out of stock. А доступен для заказа был уже давно(Brave Heart Edition).
     
  • 1.26, Памятник (?), 10:55, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    SJW схавают
     
     
  • 2.41, Аноним (37), 11:47, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бот детектед
     

  • 1.31, Аноним (31), 11:37, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi

    Посоны, а где "аппаратные отключатели" - что-то я не увидел ни одного, и в видео не увидел.

    Если под этим подразумевается отключение в менюшках, то НЕ ВЕРЮ!

     
     
  • 2.33, traveler.fish (ok), 11:43, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разобрал-отключил, видимо
     

  • 1.36, traveler.fish (ok), 11:45, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Удивляют,что некоторые хэйтят за модульность устройства.
    Ведь наоборот кайф,что можешь скинуть не нужное, зачем на старте переплачивать за камеру, которая может быть и не нужна вовсе.
     
  • 1.38, Сейд (ok), 11:46, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы оперативной памяти больше.
     
  • 1.43, Аноним (37), 11:48, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PinePhone Linux-смартфон доступен для заказа.

    Вот как должен выглядеть заголовок. Сначала должно быть имя собственное, а потом уже прилагательное.

     
     
  • 2.44, Аноним (37), 11:49, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вообще лучше так:
    PinePhone Linux-фон доступен для заказа.
     
     
  • 3.45, Аноним (37), 11:50, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или вообще
    PinePhone фон Linux доступен для заказа.
     

  • 1.47, Онаним (?), 11:52, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дисплей там от обычного китайфона за 4 тысячи рупий?
     
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