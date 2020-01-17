Linux-смартфон PinePhone доступен для заказа

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|2.11, йййй (ok), 10:18, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько я понял, речь про Brave Heart edition - для разработчиков и самых-самых энтузиастов. Для обычных интересующихся производство будет в марте.
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|2.7, IdeaFix (ok), 10:04, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Там на шлейфе вместо камеры подключаешь DB9 и курьера с дягилевской прошивкой, и всё принимает! Так что не надо ля-ля... не разберутся и начинают тут что звонки не принимает.
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|3.30, Аноним (30), 11:17, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Затем, что нет анбокса! Уже который раз пытаюсь им на компе воспользоваться...
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|1.9, Аноним (9), 10:07, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>Allwinner
Спасибо, не надо. И не советую оказывать поддержку китайской фирме. Особенно созданной на государственные деньги.
Лучше совсем без смартфона, чем со смартфоном с китайскими закладками.
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|2.17, Аноним (17), 10:26, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для тех, кого не ослепляют догмы «свободного рынка», было очевидно, что у американцев всегда существовало государственное планирование: вот только называли его «оборонным бюджетом».
Ричард Барбрук, Энди Камерон "Калифорнийская идеология"
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|3.20, Fyjy (?), 10:32, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У белых людей тоже самолеты из гoвна, просто они это скрывают.
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|2.28, Neandertalets (ok), 11:04, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Советует он. ;-)
Ну советуй... советуй... Только вот лично я, например, отношуюсь ПОЛОЖИТЕЛьно к твоим советам. Если понимаешь, о чём я.
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|2.37, Аноним (37), 11:45, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лучше совсем без смартфона, чем со смартфоном с китайскими закладками.
Ну вообще то если ОТКРЫТОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, тогда можно пользоваться, если закрытое тогда да.
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|1.10, Аноним (9), 10:17, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную
Зачем такое г**** продавать? Чтобы потом продавать дополнительно камеры "100% совместимые с PinePhone"? Могли бы вообще без камеры.
По-моему это всё неправильно. Гораздо лучше допилить до свободного состояния прошивки флагманов Самсунга. Даже у устаревших моделей железо круче, чем у этого, и на Авито они стоят дешевле.
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|2.27, Vanderdanden (?), 10:57, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз то что нужно для интеграции в автомобиль, но лучше бы это был планшет, а не телефон. Сейчас все девайсы приходится цеплять через usb, что не всегда удобно.
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|2.32, Аноним (32), 11:41, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гораздо лучше допилить до свободного состояния прошивки флагманов Самсунга.
Вы Самсунга об этом спросили? А то, вдруг, ну может быть совсем немножко, Самсунг против ;)
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|1.15, Аноним (9), 10:24, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то я не нашёл исходиков разводки печатной платы. Этот смарт точно Open Hardware?
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|2.34, Аноним (34), 11:44, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде как в новости смартфон "на linux, но не android" спрезентовали и ограниченной партией распродали. Ничего про Open Hardware вроде как не написано или ЕСТЬ СКРЫТЫЙ СМЫСЛ?
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|2.39, Аноним (37), 11:46, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Что-то я не нашёл исходиков разводки печатной платы. Этот смарт точно Open Hardware?
Текст новости не читал, но не думаю что это ОТКРЫТОЕ АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, т.к. какой чип открытый можно использовать для сотового телефона?
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|1.21, Celcion (ok), 10:42, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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SoC от Allwinner... С GPU, анонсированным 12 лет тому назад, с 2GB оперативы, когда даже в самой дешевой китайчатине уже, как минимум, по 4, 16 гигов флешка, 720p экран (это при 6-то дюймах диагонали), никакого 802.11ac...
Вы это серьезно?
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|3.42, Аноним (18), 11:48, 17/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну KDEшные пакеты для ARM64 уже без ~ KEYWORDS="amd64 arm64 x86"
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|1.24, Аноним (24), 10:46, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Он как раз сейчас стал недоступен для заказа потому что out of stock. А доступен для заказа был уже давно(Brave Heart Edition).
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|1.31, Аноним (31), 11:37, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi
Посоны, а где "аппаратные отключатели" - что-то я не увидел ни одного, и в видео не увидел.
Если под этим подразумевается отключение в менюшках, то НЕ ВЕРЮ!
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|1.36, traveler.fish (ok), 11:45, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Удивляют,что некоторые хэйтят за модульность устройства.
Ведь наоборот кайф,что можешь скинуть не нужное, зачем на старте переплачивать за камеру, которая может быть и не нужна вовсе.
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|1.43, Аноним (37), 11:48, 17/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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PinePhone Linux-смартфон доступен для заказа.
Вот как должен выглядеть заголовок. Сначала должно быть имя собственное, а потом уже прилагательное.
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