Произведена первая партия смартфона Librem 5. Подготовка PinePhone

2.42 , пох. ( ? ), 13:58, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – ну это такой телефон, который не звонит, это небезопастно, но на нем зачем-то можно использовать "нормальный линукс", правда, пока еще не придумали - для чего. А общедоступные приложения ведроида и, к примеру, хм, ведроида - запустить тоже не получится. зато ШВА6ОДКА!!! Как вы не понимаити! 3.52 , имя ( ok ), 14:16, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ну это такой телефон, который не звонит О, ты выкинул свой кнопочный телефон? Я, наоборот, купил — не так много [I]хороших[/I] девайсов умеют две сим-карты. Да и некому на кнопочном телефоне аплоадить список контактов на открытые монгодб шаловливых разработчиков приложений. (Про продолжение звонка в фоне и тыкание в браузер не буду говорить, давно не надо было.) > зачем-то можно использовать "нормальный линукс", правда, пока еще не придумали -

> для чего. То ли дело андроид: каждый раз с новым, нескучным интерфейсом и улучшениями для… нет, не пользователей — любителей React Native. Утрирую, конечно, но, с другой стороны, любители накатывать Xposed Framework на свои андроиды далеко не всегда делают это потому, что каникулы наступили. > А общедоступные приложения ведроида и, к примеру, хм, ведроида - запустить тоже не получится. А что это за приложения? Ты когда себе инстаграм завести успел? (Аналог твоей любимой игры под линуксом сто лет был и есть, Frozen Bubble зовётся.)

4.56 , пох. ( ? ), 14:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > О, ты выкинул свой кнопочный телефон? я купил еще один. Дабы не вызывать ненависти к отдельным категориям граждан - не буду уточнять, сколько стоит восстановленное китайцами бу. Но это, замечу - смарт. И _я_ могу написать к нему мелкую апликуху - за конечное время и своими силами (для линуха на мабиле - не могу). Чужие уже, разумеется, почти недоступны (хотя в свое время их таки было). Да, это было смартфоном, хотя и не то, что под этим понимают нынче. > не так много хороших девайсов умеют две сим-карты зачем мне ДВА шпиона в одном кармане, когда можно рассовать их по разным?

(к тому же мои две нокии все равно занимают в карманах меньше места, чем одна лопата) > То ли дело андроид: каждый раз с новым, нескучным интерфейсом и улучшениями да, но он хотя бы умеет звонить (если не специальная гуглоНЁХ) и к нему есть некоторое количество не вполне бесполезных приложений, хотя и вызывающих желание надеть вторые перчатки, прежде чем прикасаться. > А что это за приложения? обычные - браузер, гуглокарты (да, иногда таки лучше слить свои хождения гуглю, чем у местной гопоты спрашивать про дорогу), негугло-карты, и прочая всякая мелочь, которую вспоминаешь когда понадобилась. А та херня на мелком тачскрине будет неюзабельной, даже если и запустится. Как и большинство "настоящих линуксных приложений" - либо пользоваться на таком приборе будет почти нереально, либо они на нем просто бесполезны. 5.68 , имя ( ok ), 16:19, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > (к тому же мои две нокии все равно занимают в карманах меньше

> места, чем одна лопата) Но две нокии занимают больше места, чем X1560. И вдвое больше розеток, и гораздо чаще. Правда, тупые звонилки с месячным временем ожидания, кажется, тоже уже потихоньку вымывают с рынка. >> А что это за приложения?

> обычные - браузер Есть везде. (Настолько «везде», что я воспользуюсь случаем и передам привет потомкам Boot2Gecko.) > гуглокарты Вполне сносно работает в браузере же. > негугло-карты Аналогично; родных приложений не хватает только таксистам — принимать заказы да слушать о том, когда нужно повернуть налево. > и прочая всякая мелочь, которую вспоминаешь когда понадобилась Я только Shazam да SoundHound могу вспомнить, которыми ты, конечно, пользоваться не будешь, ибо они хотят доступа к микрофону, да и музыка из утюга в десяти метрах отсюда давно потеряла для тебя всякий интерес. Остальное представляет из себя либо тривиальные локальные приложения, которые не иметь было бы странно и стыдно, либо по уши завязанные на веб вещи, которые ломаются каждые полчаса от обновления GraphQL-схем используемых API, поэтому какая разница, в браузере смотреть их или в отдельном приложении.

6.74 , пох. ( ? ), 16:46, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но две нокии занимают больше места, чем X1560. это ты с резиновыми попутал. У меня не 1111, у меня 5310. их если три резинкой смотать - будет примерно как один X1560 батареи хватало на неделю, правда, пока она была родная нокиевская. Китайских 800mah (меряных) хватает на неделю если не включать. > Есть везде. ну вот какой в этой хрени будет браузер, и как им пользоваться-то на таком экране?

Отож. А от нокиевского толку мало. >> гуглокарты

> Вполне сносно работает в браузере же. когда в него мышью тычешь и на клавиатуре адрес набираешь - то да. А на такой вот мобиле, пальцами - раньше ты ее зашвырнешь в мусорку и пойдешь у местных гопов про дорогу выяснять. > Аналогично; родных приложений не хватает только таксистам пока ты не свернешь туда, куда такси не проезжают. А музыка у меня встроена в ту нокию - правда, из-за ее привычки включаться в кармане, там специальная музыкальная композиция "30 минут с выключенным микрофоном". Кстати, забавно что все эти шва6одные и с физическими выключателями ниасилили банальную физическую кнопку "ответить". Которую гугель запретил. 7.78 , имя ( ok ), 16:56, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>> гуглокарты

>> Вполне сносно работает в браузере же.

> когда в него мышью тычешь и на клавиатуре адрес набираешь - то

> да. А на такой вот мобиле, пальцами - раньше ты ее

> зашвырнешь в мусорку и пойдешь у местных гопов про дорогу выяснять. У меня ещё пару лет назад не было проблем даже с гуглокартами, встроенными на страницу «как нас найти» какого-то интернет-магазина. Даже pinch to zoom работал прям в iframe этих карт, чему я был несказанно удивлён.

8.85 , пох. ( ? ), 17:23, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать на чем, на 1560 Ну может и не было - в конце-концов, это модель шестилетней дав... 6.98 , Канифоль Патрика ( ? ), 18:19, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> гуглокарты

> Вполне сносно работает в браузере же. Та ты шО! Это на куценьком смарте с 2 гб за 10000 тыр, с которыми вы ходите? А так, ты молодец. Полностью расписал ему, что и как ему делать на ближайшую жизнь.

