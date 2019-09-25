Произведена первая партия смартфона Librem 5. Подготовка PinePhone

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|3.123, Аноним (123), 19:54, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Криокамер заела? Выпущено два телефона на openmoko еще в 2007 году. Алло гараж. Ты ждешь то что уже вышло и закрылось вот это номер.
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|4.133, IRASoldier_registered (ok), 21:07, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>вышло и закрылось
Т.е. как бы почти и не выходило - рынок он такой: если продукт не выпускается и не совершенствуется, значит на него нет спроса.
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|2.9, iPony129412 (?), 12:25, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём в новость старательно скрины и видео с KDE суют :D
Хотя производитель явно пишет
> There are community efforts underway to port UBports, Plasma, and PostmarketOS to the Librem 5. We will be publishing a blog post soon with details about the progress of these projects. However, Purism has invested heavily in PureOS for the Librem 5 and will only be able to support PureOS on the Librem 5 directly.
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|3.14, Аноним (14), 12:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вначале прочитайте новость, а потом комментируйте скриншоты. В новости рассказано про два разных телефона Librem 5 и PinePhone, второй по дефолту идёт с Plasma Mobile.
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|4.29, Alexey Min (?), 13:26, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у PinePhone не будет "дефолтной ОС" или "дефолтного UI", выбор за пользователем
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|4.57, iPony129412 (?), 14:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Вначале прочитайте новость, а потом комментируйте скриншоты
А тут другой вопрос. Зачем две новости в одну толкать?
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|2.19, имя (ok), 12:59, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Говорили же, что его для тач-экранов уродуют! А Прокудин не верил.
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|4.64, Аноним (64), 15:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>платить огромное бабло
за возможность поставить то, что тебе больше нравится. Его хоть без ОС продавай, все равно найдуться те, кто будет возмущаться.
и "огромное бабло" там все же связано еще и с размером партии.
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|3.45, Аноним (45), 14:04, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> У sailfish есть закрытые компоненты.
Точнее у sailfish есть открытые компоненты.
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|5.77, gogo (?), 16:55, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть еще частично открытые компоненты. И есть еще частично компоненты и компонентныее части.
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|6.116, annual slayer (?), 19:20, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть еще частично открытые компоненты. И есть еще частично компоненты и компонентныее
> части.
а в чем разница между "компонентом", "частью" и "частью компонента" ? :)
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|1.13, йййй (?), 12:38, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Настоящего энтузиаста можно будет различить по PinePhone в одном кармане и кнопочной звонилке в другом. Потому, что пока ни одна из сотни моделей, поддерживаемых postmarketOS, не умеет звонить.
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|2.16, Аноним (14), 12:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Уже не помню когда звонил кому-нибудь, эпоха мессенджеров сделала обычные звонки бесполезными, лишь бы доступ в интернет был через сотового оператора.
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|3.17, йййй (?), 12:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Настоящий энтузиаст :) На самом деле, PinePhone выглядит интересно, особенно, если смогут удержать адекватную цену. Я бы взял поиграться.
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|5.53, йййй (?), 14:17, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Речь про PinePhone за 150 енотов. Проезжайте мимо, водитель.
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|6.120, НяшМяш (ok), 19:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ему просто неудобно одновременно читать новость, комментить, пить кофе, курить и давать сдачу со 100 рублей.
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|3.54, Аноним (54), 14:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Житель большого города detected. Покрытие GSM в разы больше покрытия 3G и более поздних.
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|4.90, Аноним (90), 17:44, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как выше сказали, для этого в другом кармане имеется кнопкозвонилка.
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|3.86, Аноним (86), 17:27, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Я уже не помню, когда последний раз ездил в общественном транспорте. Личные автомобили сделали прочий транспорт бесполезным. Надо убрать троллейбусы, автобусы, трамваи и метро - раз они не нужны мне, значит не нужны никому.
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|3.95, Канифоль Патрика (?), 18:00, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Настоящая Свобода - это никому не звонить со смартфона. Для этого нужно иметь по-настоящему Свободный смартфон - Свободный от телефонии.
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|4.134, IRASoldier_registered (ok), 21:11, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если быть последовательным в этой идее - то по-настоящему свободен тот, кто избавился от потребности не только телефонировать, т.е. говорить на расстоянии, но и говорить вообще. А если пойти ещё дальше - то и думать. В конечном счёте истинно свободным окажется булыжник. Ну, какой-то подобный дауншифтинг пытались пропагандировать китайские даосы.
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|5.136, Аноним (117), 21:28, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А если пойти ещё дальше - то и думать.
эх, во многих случаях это случается раньше, чем перестают говорить.
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|2.39, имя (ok), 13:44, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Настоящего энтузиаста можно будет различить по PinePhone в одном кармане и кнопочной звонилке в другом.
Да я, по вашей же логике, Android-энтузиаст!
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|1.15, vz_2 (?), 12:44, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Отзывчивость страдает, и складывается впечатление что видео подрезано местами.
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|2.28, VladSh (?), 13:26, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня AGM Rock v5 был 2010-го года. Тоже лагал, но всё же быстрее работал, чем это.
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|1.18, ыы (?), 12:52, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>шлейфы, что позволяет например при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Утверждается, что полная разборка телефона может быть произведена за 5 минут.
Раньше Калаш разбирали-собирали на время, теперь вот мобильный...
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|2.24, user90 (?), 13:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Теперь".. Гуглевскому Project Ara уже сколько лет? Но не взлетело.. наверно потому, что модульный смартфон еще кирпичнее по габаритам, и минус к влагозащите, минус к прочности.
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|1.21, Аноним (21), 13:13, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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PinePhone если доведут за сопоставимые бабки - куплю, несмотря на ущербный монитор и малое кол-во RAM.
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|2.23, VladSh (?), 13:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И я куплю, если доведут, чтобы дисплей был 4 дюйма и Android-приложения работали.
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|3.26, VladSh (?), 13:24, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо было видео посмотреть, прежде чем коммент писать. Простите ради Бога!
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|2.30, Аноним (30), 13:28, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> малое кол-во RAM.
Учитвая, что там можно будет накатить полноценный дистр GNU/Linux, то и такой потребности в RAM (возможно) и не будет. Можно же тогда ставить нативные приложения вместо Java-ОЗУ-пожирателей.
Конечно же, игорь будет тонуть, но лично для меня (да и для других энтузиастов, которые и являются ЦА этого устройства) это не будет большой проблемой. Я уж лучше снова в Kirby Adventures на эмуляторе NES в автобусе погоняю вместо всяких терминалов по приёму донатов.
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|3.83, Анонимный селебрити (?), 17:19, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С какого пепепуга? Сейчас же даже мобильные приложения фигачат на электроне и убер фреймворках - хотя бы 6ГБ надо будет в 2020-м независимо от платформы
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|4.92, Аноним (90), 17:54, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Настоящие энтузиасты даже на десктопе приложения на Electron не ставят.
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|2.32, urandon (?), 13:30, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не советую, у Pine политика весьма гнилая.
У меня есть пара их клонов малин.
"Вот вам железка - сношайтесь как хотите."
Ни ядро не пилят, ни софт, ни разрабов нормальных нет
"шото надо? - пилите сами, вы ж комьюнити"
вот только комьюнити околонулевое
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|3.34, urandon (?), 13:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЗЫ мне от вендора надо только жизнеспособное ядро, остальное я сам запилю , но вот нет у них ядер жизнеспособных, даже детские болячки непролечены.
А кетайваньские вендоры ARM (rockchip, allwinner, amlogic) в гробу видали этот ваш линукс, они если и пилят то сугубо по андроид, а на ядре изувеченном китайцами до неузнаваемости далеко не уедешь.
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|3.35, Аноним (30), 13:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Посмотрим, как сработает первая волна первопроходцев. Пины64 утверждали в блоге (вроде), что они сотрудничают с разработчиками альтернативных мобильных ОС. Ну что сказать, будем посмотреть... На данный момент они прямо и заявляют, что простым смертным, и даже разработчикам приложений лучше пока PinePhone не брать и потерпеть, пока ядерщики не доделают дела по портированию дистров...
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|3.129, anarsoul (?), 20:25, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вылезайте из криокамеры, у всех железок продаваемых Pine64 весьма хорошая поддержка в апстриме.
А про околонулевое комьюнити было обидно, для Allwinner A64 кучу всего запилило как раз комьюнити Pine64. В том числе и в ядре и в u-boot.
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|2.42, пох. (?), 13:58, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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ну это такой телефон, который не звонит, это небезопастно, но на нем зачем-то можно использовать "нормальный линукс", правда, пока еще не придумали - для чего.
А общедоступные приложения ведроида и, к примеру, хм, ведроида - запустить тоже не получится.
зато ШВА6ОДКА!!! Как вы не понимаити!
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|3.52, имя (ok), 14:16, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ну это такой телефон, который не звонит
О, ты выкинул свой кнопочный телефон? Я, наоборот, купил — не так много [I]хороших[/I] девайсов умеют две сим-карты. Да и некому на кнопочном телефоне аплоадить список контактов на открытые монгодб шаловливых разработчиков приложений. (Про продолжение звонка в фоне и тыкание в браузер не буду говорить, давно не надо было.)
> зачем-то можно использовать "нормальный линукс", правда, пока еще не придумали -
> для чего.
То ли дело андроид: каждый раз с новым, нескучным интерфейсом и улучшениями для… нет, не пользователей — любителей React Native. Утрирую, конечно, но, с другой стороны, любители накатывать Xposed Framework на свои андроиды далеко не всегда делают это потому, что каникулы наступили.
> А общедоступные приложения ведроида и, к примеру, хм, ведроида - запустить тоже не получится.
А что это за приложения? Ты когда себе инстаграм завести успел? (Аналог твоей любимой игры под линуксом сто лет был и есть, Frozen Bubble зовётся.)
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|4.56, пох. (?), 14:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> О, ты выкинул свой кнопочный телефон?
я купил еще один. Дабы не вызывать ненависти к отдельным категориям граждан - не буду уточнять, сколько стоит восстановленное китайцами бу. Но это, замечу - смарт. И _я_ могу написать к нему мелкую апликуху - за конечное время и своими силами (для линуха на мабиле - не могу). Чужие уже, разумеется, почти недоступны (хотя в свое время их таки было). Да, это было смартфоном, хотя и не то, что под этим понимают нынче.
> не так много хороших девайсов умеют две сим-карты
зачем мне ДВА шпиона в одном кармане, когда можно рассовать их по разным?
(к тому же мои две нокии все равно занимают в карманах меньше места, чем одна лопата)
> То ли дело андроид: каждый раз с новым, нескучным интерфейсом и улучшениями
да, но он хотя бы умеет звонить (если не специальная гуглоНЁХ) и к нему есть некоторое количество не вполне бесполезных приложений, хотя и вызывающих желание надеть вторые перчатки, прежде чем прикасаться.
> А что это за приложения?
обычные - браузер, гуглокарты (да, иногда таки лучше слить свои хождения гуглю, чем у местной гопоты спрашивать про дорогу), негугло-карты, и прочая всякая мелочь, которую вспоминаешь когда понадобилась.
А та херня на мелком тачскрине будет неюзабельной, даже если и запустится. Как и большинство "настоящих линуксных приложений" - либо пользоваться на таком приборе будет почти нереально, либо они на нем просто бесполезны.
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|5.68, имя (ok), 16:19, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> (к тому же мои две нокии все равно занимают в карманах меньше
> места, чем одна лопата)
Но две нокии занимают больше места, чем X1560. И вдвое больше розеток, и гораздо чаще.
Правда, тупые звонилки с месячным временем ожидания, кажется, тоже уже потихоньку вымывают с рынка.
>> А что это за приложения?
> обычные - браузер
Есть везде. (Настолько «везде», что я воспользуюсь случаем и передам привет потомкам Boot2Gecko.)
> гуглокарты
Вполне сносно работает в браузере же.
> негугло-карты
Аналогично; родных приложений не хватает только таксистам — принимать заказы да слушать о том, когда нужно повернуть налево.
> и прочая всякая мелочь, которую вспоминаешь когда понадобилась
Я только Shazam да SoundHound могу вспомнить, которыми ты, конечно, пользоваться не будешь, ибо они хотят доступа к микрофону, да и музыка из утюга в десяти метрах отсюда давно потеряла для тебя всякий интерес. Остальное представляет из себя либо тривиальные локальные приложения, которые не иметь было бы странно и стыдно, либо по уши завязанные на веб вещи, которые ломаются каждые полчаса от обновления GraphQL-схем используемых API, поэтому какая разница, в браузере смотреть их или в отдельном приложении.
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|6.74, пох. (?), 16:46, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но две нокии занимают больше места, чем X1560.
это ты с резиновыми попутал. У меня не 1111, у меня 5310. их если три резинкой смотать - будет примерно как один X1560
батареи хватало на неделю, правда, пока она была родная нокиевская. Китайских 800mah (меряных) хватает на неделю если не включать.
> Есть везде.
ну вот какой в этой хрени будет браузер, и как им пользоваться-то на таком экране?
Отож. А от нокиевского толку мало.
>> гуглокарты
> Вполне сносно работает в браузере же.
когда в него мышью тычешь и на клавиатуре адрес набираешь - то да. А на такой вот мобиле, пальцами - раньше ты ее зашвырнешь в мусорку и пойдешь у местных гопов про дорогу выяснять.
> Аналогично; родных приложений не хватает только таксистам
пока ты не свернешь туда, куда такси не проезжают.
А музыка у меня встроена в ту нокию - правда, из-за ее привычки включаться в кармане, там специальная музыкальная композиция "30 минут с выключенным микрофоном".
Кстати, забавно что все эти шва6одные и с физическими выключателями ниасилили банальную физическую кнопку "ответить". Которую гугель запретил.
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|7.78, имя (ok), 16:56, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> гуглокарты
>> Вполне сносно работает в браузере же.
> когда в него мышью тычешь и на клавиатуре адрес набираешь - то
> да. А на такой вот мобиле, пальцами - раньше ты ее
> зашвырнешь в мусорку и пойдешь у местных гопов про дорогу выяснять.
У меня ещё пару лет назад не было проблем даже с гуглокартами, встроенными на страницу «как нас найти» какого-то интернет-магазина. Даже pinch to zoom работал прям в iframe этих карт, чему я был несказанно удивлён.
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|8.85, пох. (?), 17:23, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
на чем, на 1560 Ну может и не было - в конце-концов, это модель шестилетней дав... текст свёрнут, показать
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|6.98, Канифоль Патрика (?), 18:19, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> гуглокарты
> Вполне сносно работает в браузере же.
Та ты шО! Это на куценьком смарте с 2 гб за 10000 тыр, с которыми вы ходите?
А так, ты молодец. Полностью расписал ему, что и как ему делать на ближайшую жизнь.
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|1.25, Аноним (30), 13:23, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Вот можете закидать меня помидорами, но PinePhone выглядит не таким уж и плохим. Да, там нету 9 камер, даже трёх нету, и производительность не так высока, но блин, я могу использовать _нормальный_ GNU/Linux, а Андроид-приложения меня не интересуют. И цена там не такая огромная, как в случае с Librem.
Они хотя бы там слушают пользователей, да и распространение этих железок идёт в несколько этапов (сначала только хацкерам ядра, потом будет для чуть менее хардкордных энтузиастов и т.д.). Жаль, только вот что нету классных КПК (или, извините за выражение, смартфонов) с физической QWERTY-клавиатурой, которые не стоили бы так заоблачно, желательно с разнообразным выборос ОС кроме Андроида. Что-то вроде N900.
Начинайте минусить помидорами, я буду обмазываться вашими минусами.
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|2.41, JustCurious (?), 13:55, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никто не будет кидатся помидорами, Pine64 нравится всем. Сам жду PinePhone и, надеюсь, PineTime. Но и Purism желаю большого успеха. Нам нужны такие компании.
Librem 5 сильно дороже, потому что они на разработку софта тоже тратятся. Как по мне, Phosh выглядит довольно впечатляюще, учитывая что они работают над ним только около года.
https://www.youtube.com/watch?v=0tuLkga0dmY
Лично меня Plasma Mobile визуально сильно отталкивает, Phosh выглядит гораздо солидней в плане дизайна. Хотя по фичам он еще очень молод.
Вобщем, если всё пойдёт по плану, то при покупке PinePhone я отдам маржу Purism (кто не в курсе, Pine64 планируют чистый доход от PinePhone (около 10$ с устройства) полностью донатить в разработку мобильных ОС, при чём покупатель сам выбирает в какую именно https://www.pine64.org/2019/08/19/its-time-to-start-giving-back/).
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|2.135, IRASoldier_registered (ok), 21:17, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>но блин, я могу использовать _нормальный_ GNU/Linux, а Андроид-приложения меня не интересуют
Зачем тогда тебе вообще _смартфон_, человече? Купи себе ноутбук, накати туда хоть GNU, хоть Linux, а для позвонить на сдачу от ноута возьми бабушкофон.
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|2.33, Аноним (30), 13:31, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ноклу на KaiOS..
Бегите, глупцы. Вот про KaiOS ничего не скажу (разве что могу сказать, что от неё слегка попахивает проприетарщиной, если я всё правильно понял), но вот за современную ноклу скажу, что это полное дно. Говорю как владелец Nokia 250. Ну вроде и звонит, и СМС принимает, камера ожидаемо убогая (хотя уж истинная NOKIA поставила бы что-то получше), но эта фиготенька умудряется _тормозить_. Да, кнопочный (!) телефон тормозит, при открытии СМС-ок (не MMS даже), и чем длинее\больше СМС, тем хуже дела. Вплоть до десятка секунд ожидания, а то и больше. Аналогично тормозит и галерея, к примеру. Как по мне, это просто непростительно для кнопочного телефона такого уровня.
Зато есть невыпиливаемые приложения твитора и фесабука.
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|3.38, user90 (?), 13:43, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вот про KaiOS ничего не скажу (разве что могу сказать, что от неё слегка попахивает проприетарщиной
От нее попахивает одним большим браузером! ;)
> но вот за современную ноклу скажу, что это полное дно.
Так она давно уже на 100% кетайская.
> камера ожидаемо убогая
Тема отдельного разговора..
А так да анон, жостка!
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|4.51, JustCurious (?), 14:12, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> От нее попахивает одним большим браузером! ;)
Чуть не заржал в голос на работе! Божественно сформулировано!
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|4.65, Аноним (30), 15:55, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> одним большим браузером
Мама-мия, и это на кнопочном-то телефоне? Всё ещё хуже, чем я мог предполагать.
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|2.105, anonymous (??), 18:27, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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гном для планшетов не подвезли. но говорят, что уже "вот-вот... да, но пока нет..."
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|2.46, Аноним (30), 14:04, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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lalka@pinephone:~> send-sms -n 899435682349853 "погнали ко мне, предки уехали"
send-sms: недостаточно средств для выполнения операции.
lalka@pinephone:~> sudo send-sms -n 899435682349853 "погнали ко мне, предки уехали"
lalka@pinephone:~> _
[10468.029385] ФСБ: ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВОЁМ МЕСТЕ
[10468.047958] gsm-module: connection lost
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|3.138, macfaq (?), 21:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> [10468.047958] gsm-module: connection lost
С кого-то погоны снимут.
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|2.106, anonymous (??), 18:28, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> sudo voice-call Мама
sudo? тебе, извращенец, понадобился неограниченный доступ к твоей маме?
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|1.50, Oleg (??), 14:11, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Wi-Fi 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz
> 5Ghz
???
Тут какая-то ошибка.
PS не взлетит сей агрегат.
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|3.73, Sgt. Gram (?), 16:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Какая ошибка?
Как это — какая? Написали «Ghz» вместо «GHz»! После этого точно не взлетит!
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|4.82, soarin (ok), 17:14, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я думал тут ошибка. Но на офсайте:
> Processor: i.MX8M (Quad Core) max. 1.5GHz
> Wireless : 802.11abgn 2.4 Ghz / 5Ghz
Так и сяк написано. Точно не взлетит.
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|1.55, Аноним (55), 14:21, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, а LUKS-шифрование присутствует для защиты данных после кражи?
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|1.59, Аноним (59), 14:47, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шикартная новость. Я весь в ожидании Librem 5. Но буду ждать серийную версию. Большие перспективы вижу я у этого аппарата.
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|2.107, Аноним (90), 18:28, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только, если аппарата, не считая GNOME-прошивки. После того, какую подлянку они устроили RMS, я с гномарями даже ср.ть рядом не сел бы.
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|1.66, Vitaliy Blats (?), 16:07, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда уже в рекламных статьях перестанут писать про то, "что может" и начнут наконец писать про то, "зачем это нужно" ?
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|1.67, Bbore (?), 16:16, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Мне кажется, им надо было начать с более попсового аппарата на андроиде, но с аппаратными выключателями. Народ бы клюнул на фишку и можно было бы рассчитывать на более крупную партию и более низкую цену аппарата. А гикам давать уже инструкцию, как залить туда линукс...
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|2.142, Аноним (142), 23:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот кстате да. Сделали бы железку с норм железом, AOSP и открытый маркет. А так, что делать с этим недоразумением за 700 баксов на очередной мертворождённой платформе.
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|1.70, linvinus (?), 16:33, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вангую что и под этот телефон не будет навигатора и много чего ещё, как их не было для других либафонов.
Смартфон это телефон на который можно поставить весь необходимый софт, если софт поставить нельзя или его мало то это не смартфон.
Дорогая и очень специфичная игрушка но не более.
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|1.71, Аноним (71), 16:39, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Аккумулятор ёмкостью 3500mAh
Я один считаю, что 4000 должен быть уже везде по дефолту? Да и оперативки 3 гига... Пффф, на что они рассчитывают?
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|2.76, Аноним (76), 16:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ёмкость аккумулятора не имеет никакого значения, имеет значение только время автономной работы.
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|6.143, Аноним (143), 00:58, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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выключи невидию или амудэшную печку и тогда твой ноутбук проживёт от батареи на несколько часов дольше.
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|1.75, evkogan (?), 16:49, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Pine интересен.
Да у него хреновое железо и слишком большой экран.
Наверняка не будет софта.
Зато только они пытаются сделать телефон по принципу ПК.
С кастомизированным железом.
С загрузкой разных ОС.
И за деньги которые не жалко потратить на попробовать.
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|2.81, gogo (?), 17:12, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Экран совсем не большой по сегодняшним меркам. А если учесть, что там возможно будут запускаться незаточенные под польцеввод приложения, то, без вопросов, чем больше - тем лучше.
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|3.91, evkogan (?), 17:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне не нужен планшет, мне нужен телефон.
Я бы предпочел 5,0
Но если у них взлетит, то это, то что надо:
1. Выбираешь корпус + экран
2. Выбираешь камеры и т.п.
3. Выбираешь батарейку.
Собираешь
Готовишь SD с нужной ОС
Вуаля, телефон который ТЫ хочешь.
Да, остается большой вопрос приложений.
Но ведь с Linux'ом получилось.
Все что надо в быту есть. И зачастую лучше чем в Windows.
Нету только специфичных профессиональных вещей.
И тут появятся, надо чтобы было где их запускать.
На первое время очень хорошо иметь запускатор андроидных прикладух.
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|4.118, Аноним (111), 19:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но ведь с Linux'ом получилось.
туда вложило дофига бабла крупные компании. Покажите мне других дураков кто вложит столько же в телефоны.
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|1.87, Канифоль Патрика (?), 17:32, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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От "пальцетыкательности" интерфейса аж жуть берёт. Тут необходим стилус в комплекте, как к голой мобильной винде 6.2 из прошлого. Если они стилус не дают в комплекте, то это Адъ и Сектор Газа.
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|1.88, 123 (??), 17:35, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> 2020
> Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2 (2012 год)
> 149 долларов
А потом удивляются что их называют шарлатанами и фанатиками.
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|1.119, Аноним (-), 19:47, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не понял, на нём порнуху посмотреть можно будет или только DE и терминал? Если да, то нормальная труба без доставшего ведра.
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|2.127, НяшМяш (ok), 20:05, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы порнуху в 2005 на сименсах смотрели, уж в 2019 каждый утюг умеет видео играть.
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|1.140, Аноним (140), 22:18, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ООООоо это уже похоже на телефон. До замены ведроиду еще конечно как до луны, но уже не похоже на кирпич с экранчиком.
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