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Госдума РФ утвердила законопроекты, связанные с передачей ФСБ ключей шифрования и предустановкой отечественного ПО

21.11.2019 19:13

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении поправки, увеличивающие размер штрафов для операторов связи за повторный отказ привести своё оборудование и программы в соответствие с требованиями ФСБ и предоставить ключ для декодирования сообщений пользователей. Для физлиц размер штрафов увеличен с 3 000 - 5 000 рублей до 15 000 - 30 000 рублей, для должностных лиц с 30 000 - 50 000 до 100 000 - 500 000 рублей, а для организаций с 800 000 - 1 млн рублей до 2 - 6 млн рублей.

Также утверждено существенное увеличение штрафов за нарушение требований о локализации баз персональных данных. Например, штраф за нарушение требований по хранению БД с персональными данными граждан на территории Российской Федерации увеличен c 3 000 - 5 000 рублей (от трёх до пяти тысяч) до 6-18 миллионов рублей при повторном нарушении.

Кроме того, в третьем чтении утверждён законопроект о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры. Перечень устройств и программ пока не уточняется и будет определён Правительством РФ. В случае если законопроект успешно пройдёт утверждение Советом федерации и будет подписан президентом, новые требования вступят в силу с 1 июля 2020 года. По мнению представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), запрет ударит по российскому рынку электротехники и экономике страны в целом, так как привёдет к тому, что конкуренция разработчиков за конечного пользователя заменится конкуренцией за попадание в список правительства.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.interfax.ru/russia...)
  2. Список открытых проектов, попавших под блокировки Роскомнадзора
  3. OpenNews: В России готовится законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для спамеров
  4. OpenNews: Госдума намерена принять законопроект, запрещающий хранение за рубежом персональных данных граждан РФ
  5. OpenNews: Инициатива запрета в РФ анонимных сетей, таких как Tor
  6. OpenNews: Госдума РФ приняла законопроект, ограничивающий анонимайзеры и VPN
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: law
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  • 1.1, КО (?), 21:30, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Ух заживём!Придётся опять челночить,как диды в 92
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:36, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Можем повторить, так сказать.
     
     
  • 3.119, Аноним (119), 00:34, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему не уголовка А, зачем тогда шифрование С другой стороны владель... текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.130, Аноним (130), 00:58, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TL;DR КГ/АМ

    У вас проблемы со связным выражением мыслей. Там разве не хэши подписываются? Ну и удачи искать коллизии в том же sha512,

     
  • 2.20, дид (?), 22:10, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в 92м меня не принимали на границе за ввоз запрещенной техники.
    Таможня, конечно, отбирала часть добра, но речь шла о деньгах, не о запретах.

    Тебе, внучек, придется на брюхе через полосу, как мой прадед. Только он потом в лагере сгнил, смотри не повтори.

     
  • 2.40, Аноним (40), 22:59, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ
    > обеспечивается возможность

    Не понял, при чём тут "запрещённая техника"? Для выполнения требований закона не надо даже от гуглозондов отказываться, достаточно добавить выбор комплектации — с гуглом или с яндексом.

     
     
  • 3.69, Нонинонинус (?), 23:26, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Казалось бы, сделай свою марку телефонов (его все равно в китае сделают), собери свою прошивку с яндексом и мизулинами и продавай. Но нет, это не про яндекс и не про ПО, это про возможность коррупиционного заработка
     
     
  • 4.75, Аноним (40), 23:33, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На иностранных компаниях коррупционно зарабатывают (одно слово: microsoft), почему бы и на отечественных не заработать? Рынок надо открыть для всех.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:32, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А как физические или тем более должностные лица могут быть операторами связи? Что-то я не понял.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:35, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ИП является физическим лицом.
     
  • 2.4, КО (?), 21:35, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    НЕ стоит вскрывать эту тему,вы молодые,шутливые,вам всё легко...
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:38, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно имеются в виду мессенджеры.
     
     
  • 3.28, рпрпрп (?), 22:21, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неочевидно. SSl то весь поумолчанию слит фсэбэ?
     
     
  • 4.44, Аноним (40), 23:03, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем сливать протокол связи, если у дяди вся инфа нешифрованная на сервере лежит?
     
  • 2.7, zurapa (ok), 21:38, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Госдуме видней! Не задавай глупых вопросов!
     
  • 2.23, Сикретъ (?), 22:14, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Комитету виднее.

    Вот яйца дверью тебе зажмут, и ты сам признаешься в том, что являешься оператором связи. Заодно и расскажешь, зачем ты связывался с парагвайской разведкой, и какие секреты Родины им продал.

     
     
  • 3.36, Michael Shigorin (ok), 22:45, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –14 +/
    В гуантанамах -- а также ихние выученики -- предпочитают не мараться и к гениталиям подводить электричество, насколько известно... приписывание своих "заслуг" другим -- тоже старая тема.
     
     
  • 4.41, jfdbngh (?), 23:00, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Много в Гуантанамо граждан США сидит?
     
     
  • 5.43, Аноним (40), 23:02, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ох, как же вы задолбали с этим шаблонным ответом по методичке. Хоть один бы отсебятину понёс...
     
     
  • 6.54, Анонымоус (?), 23:16, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вы тоже могли бы попробовать отойти от текста методички.
     
     
  • 7.58, Аноним (40), 23:18, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могу, я к нему прикован :(
     
  • 4.103, xm (ok), 00:14, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так, "а у вас негров линчуют" есть.
    "А чё там у хохлов" забыли...
     
  • 4.123, Аноним (123), 00:42, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это мировая практика, так сказать. Не только в загнивающих странах запада это используют.
     
  • 3.42, Аноним (40), 23:01, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вот яйца дверью тебе зажмут

    Это слишком демократично, с душком либерализма.

    В этой стране пытки пострашнее: придётся полгода собирать бумажки на получение лицензии оператора связи.

     
     
  • 4.61, пох. (?), 23:22, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В этой стране пытки пострашнее: придётся полгода собирать бумажки на получение лицензии
    > оператора связи.

    и получить отказ, потому что одна бумажка не понравилась.

     
  • 4.92, Hgtuugt (?), 23:55, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где же ты был, когда Теле2 в Мск пробиться не могли? Рассказал бы, объяснил. Глядишь и продавать бизнес в РФ не пришлось.
     
     
  • 5.95, пох. (?), 00:05, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так у них была лицензия оператора. Со всеми прилагающимися к ней сормами и прочими поклонами с прогибом.
    У них права использовать частоты не было - то есть они их честно купили, лицензию и на это тоже получили (она ни разу не бесплатна) - но, внезапно выяснилось, что купили не по правилам, и вообще государство эти частоты видит своими, для укрепления обороноспособности.
    А базовая станция может работать только на тех частотах, на которые настроена на заводе. Изменить ничего нельзя, даже если откуда-то взялись бы другие диапазоны (что тоже малореально).

    И вот лежит-полеживает у тебя на складе пяток-десяток тысчонок этих БС, ценой оверхдохуа... и ты такой думаешь - продавать бизнес, не продавать бизнес...

     

  • 1.9, Аноним (9), 21:42, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы все ещё пользуетесь TLS 1.3 с фичами perfect forward secrecy? Тогда мы идём к вам!
     
  • 1.10, Твой Отец (?), 21:44, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой у нас на дворе политический сезон, осень или весна?
     
     
  • 2.12, moi (?), 21:46, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Холодное лето...
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 22:38, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Побойся неба, ПЖ жив и я счастлив.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 22:56, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я еще больше счастлив!
     
  • 3.105, xm (ok), 00:15, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Холодное лето...

    Скорей бы уже 53-й...

     
     
  • 4.110, Аноним (-), 00:22, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаете доживет?
     
     
  • 5.114, xm (ok), 00:27, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну прошлый 53-й тоже пришёл внезапно
     
  • 2.108, Аноним (-), 00:21, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В РФ у шизиков круглогодично обострение
     

  • 1.13, Аноним (13), 21:48, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С чем вас и поздравляю, дарагие рассеяне! :-D
     
  • 1.16, Аноним (130), 21:56, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Российское ПО - это продукция всяких кипрских шарашек, торгующих людьми?
     
     
  • 2.45, Аноним (40), 23:05, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не торгующих людьми, а поедающих младенцев.
    (Что за остолопы пошли, даже скопипастить готовый текст не могут)
     
     
  • 3.49, Аноним (130), 23:10, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так младенцев пусть едят на здоровье, кто им не даёт? А вот сливать пользователей всем подряд, это уже зашкварненько.
     
     
  • 4.52, Аноним (40), 23:14, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это тренд. Гугл, фейсбук, мозилла, список можно продолжать до посинения.
    А вот найти компанию, которая НЕ сливает пользователей, пока вроде никто не смог.
     
  • 4.104, Sluggard (ok), 00:14, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если сливать не всем подряд, а определённому кругу рукопожатных конторок (Кэмбридж Аналитике, например) — эт нормуль? )
     

  • 1.21, 0903 (?), 22:10, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а кто выдаст ключи, того навечно записать в наше буржуинство, и выдать одну бочку варенья и одну карзину печенья
     
     
  • 2.55, Аноним (40), 23:17, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И простить сбитых по пьяни гаишников, да. (толстый намек на некоего Павла Д.)
     
     
  • 3.118, Аноним (-), 00:32, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ОН по заданию сбивал.
    Делал себе имидж борцуна с ситемой.
    Как же иначе Телегу двигать?
     

  • 1.24, Аноним (24), 22:17, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Под этот закон легко подгоняется Великий Файэрвол.
    - https - cоединениt зашифровано?   Зашифровано.
    - Ключи не предоставляют? Нет.
    - Запретить все кроме http.

     
     
  • 2.65, VINRARUS (ok), 23:24, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Иван Дурак не знает шо такое этот ваш фаербол.
    Запретят микроэлектронику для населения, выдадут кусок зеркала и будут на него ретранслировать картинку с ТВ.
     
     
  • 3.120, Аноним (-), 00:35, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интранет будет транслировать
    прямое вещание из Кремля в каждый дом?
     

  • 1.30, рпрпрп (?), 22:25, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Последний абзац вне этого контекста еще мог бы вызвать какое-то одобрение аудитории, но слишком очевидно кто и зачем это делает.
     
  • 1.32, Аноним (32), 22:35, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В комментах как всегда полно понадусёровых копрошвайнов.
     
     
  • 2.89, Аноним (89), 23:52, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самокритика — это хорошо.
     

  • 1.37, Аноним (37), 22:50, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь значит ноутбуки все будут без винды, а макбуки с аймаками без макоси с отечественным линуксом на борту. А как же замена BIOS/UEFI? Когда обяжут поставлять все с либребутом? Даешь Аврору на айфоне!
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 23:06, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Теперь значит ноутбуки все будут без винды, а макбуки с аймаками без макоси с отечественным линуксом на борту.

    Нет, брат Анон, это значит, что будет на винде ворох говен из какашечного списка, типа стинги-браузер и опупенно нужный всем кашперский, причём то, что последний ненужон ни на макосях, ни на линухах никого не будет волновать, затолкают и будете как в том анекдоте про Сталина и кота: добровольно и с песнями!

     
     
  • 3.50, Аноним (40), 23:10, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вирусы под макось вполне существуют (да, им надо вручную давать админские полномочия, но средний пользователь мака здравым смыслом не блещет). А на линукс — это вряд ли, сначала нужно найти ноуты/компы с предустановленным линуксом (нет, компов без ОС и ОС без компов закон не касается, это специально прописано).
     
     
  • 4.62, Нонинонинус (?), 23:22, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вирусы умерли вместе с флоппинетом. Сейчас куда большую угрозу представляют черви, а этого хватает под все оси
     
     
  • 5.109, Led (ok), 00:21, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сейчас куда большую угрозу представляют черви

    Да ладно - какая там от вас "угроза"...

     
     
  • 6.126, Аноним (130), 00:46, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смешно кстати, даже без вареза легко разжиться паразитами. А ещё с ними антивирусы борются примерно "никак" - когда ты узнаешь о заразе, будет уже поздно. Поэтому я не пользуюсь антивирусом и беру ПО только из проверенных источников. И проверяю подлинность. Но тут такая тема... Например в прошлом году Асус распространял подписанную малварь под видом обновлений и только в этом это обнаружилось[1][2]. Т.е. малварь была вполне подлинной. А перед тем было вот это [3], например.

    [1] https://shadowhammer.kaspersky.com/
    [2] https://securelist.com/operation-shadowhammer/89992/
    [3] https://blog.avast.com/update-to-the-ccleaner-5.33.6162-security-incident

     
  • 3.60, Аноним (9), 23:20, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на FreeDOS Aidstest поставят
     
  • 3.121, Аноним (-), 00:37, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же православнная Алиса?
    Будут подкладывать всем?
     
  • 2.56, VINRARUS (ok), 23:18, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как минимум предустановленный трусы-браузер гарантирован.
     
  • 2.116, аноним3 (?), 00:28, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все запасайсь ноутами 10 летней давности. там даже если захотят такое не поставишь.ща все на 64 бита погнали и 32 уже откинули. даже если заставить захотят , то технической возможности не будет. только ищите без поддержки 64 битных вычислений как все амд)) хотя интелы тогда тоже уже могли. короче всем в темные подвалы с бронированными шторами и запасайсь образами линя на ядре 2.6 и никак не позже))
     

  • 1.38, Анонымоус (?), 22:51, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Телеграм опять запретят?
     
     
  • 2.47, Аноним (40), 23:06, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Дуров опять с кем надо договорится, и вместо телеграма запретят очередную пачку айпишников амазона,
     
  • 2.57, двойной (?), 23:18, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но зачем ФСБ запрещать свой же проект?
     
     
  • 3.66, Аноним (40), 23:24, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пиар, сударь, пиар.
     

  • 1.48, Аноним (48), 23:08, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. новый комп без предустановленной ОС/ПО или чисто с FreeDOS теперь не купить будет?
     
     
  • 2.51, Аноним (40), 23:12, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Блджaд, закон прочитайте уже наконец. Там чётко прописано, что изделий без предустановленного ПО он не касается.
     
     
  • 3.64, Нонинонинус (?), 23:23, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    БИОС/УЕФИ - предустановленное ПО, шах и мат
     
     
  • 4.68, Аноним (40), 23:26, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шах и мат будет, если его включат в перечень ПО, имеющего российсике аналоги. А пока так, на правах хохмы.
     
     
  • 5.70, Нонинонинус (?), 23:30, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZverBIOS
     
     
  • 6.77, Аноним (40), 23:35, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Слющай, дарагой, наш БЫОС — звэрь!"
    © Dagestan Software Inc
     

  • 1.53, burjui (ok), 23:16, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В который раз задаюсь вопросом, почему пользователи технического ресурса выражают своё неодобрение событиями, изложенными в посте, минусованием поста. Минусовать нужно не пост, а авторов законопроектов, и не на Опеннете, а в реале.
     
     
  • 2.59, VINRARUS (ok), 23:19, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видимо щитают себя недостойными минусовать своих господинов.
     
     
  • 3.88, пох. (?), 23:48, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты выражайся-то поаккуратнее - а то приедешь, к примеру, в Гомель, за картошкой - а тебя под белы рученьки, и сюда, на КПЗ. Потому что оскорбление величия у нас уже - карается.

    А границы ресурсной ფедерации - пределов, как было официально сообщено, не имеют.

     
     
  • 4.101, Аноним (40), 00:11, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >  ты выражайся-то поаккуратнее - а то приедешь, к примеру, в Гомель, за картошкой - а тебя под белы рученьки, и сюда, на КПЗ. Потому что оскорбление величия у нас уже - карается.

    Страшные вещи у вас в Цеэуропе рассказывают. Прямо радуюсь, что я дикий монгокaцапский варвар, и всем пофиг на моё национальное величие.

     
     
  • 5.111, Led (ok), 00:23, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > радуюсь, что я дикий монгокaцапский варвар

    Всё правильно делаешь

     
  • 4.107, VINRARUS (ok), 00:17, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое совпадение, Эйнштейн говорил о тех же пределах, на пару с пределами вселенной...
     
  • 2.63, Аноним (40), 23:22, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё нормально — в этом и есть функция "оппозиционных" новостей.
    Пусть люди выпустят пар, в глубине души понимая, что изложенные в новости тезисы преувеличены и искажены до состояния практически чистого фейка. Вот как давеча про "изоляцию рунета" — до сих пор очень популярная тема для шуток.

    Тогда новость о действительно вредном законе тоже всерьёз не воспримут.

     
     
  • 3.87, Hgtuugt (?), 23:48, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Несколько лет назад появился реестр запрещенных ресурсов. Якобы для борьбы с веществами и прочей терроризьмой.
    И вот, больше нет Linkedin, Telegram через раз, то и дело мрут рандомные ресурсы. Например, сегодня сдохла документация к min.io. До этого - bitbucket.
    Ты и правда считаешь, что если открывается твой втентаклик, то это можно назвать Интернетом?
     
     
  • 4.94, Аноним (40), 00:03, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ты и правда считаешь, что если открывается твой втентаклик, то это можно назвать Интернетом?

    Именно. Интернет — это сиcьки и котики. Пока они доставляются — главная фукнция интернета работает, повода возмущаться нет (для 99% населения).

     
  • 2.67, user90 (?), 23:25, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Возможно, это намек на то, что эта так сказать новость тут немного неуместна, т. к. несколько не укладывается в тематику ресурса? Ну, если в целом. В ней 0 чего-то интересного, 0 полезной информации и 0 смысла =)
     
     
  • 3.71, Аноним (40), 23:30, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут 90% новостей такие, лично на мой вкус. Но вот конкретно эта — нет. Она довольно забавна, особенно в части комментариев ("сегодня предустановленное ПО умирает особенно сильно"). Не стоит всегда быть серьёзным, надо хоть иногда развлекаться.
     
  • 3.97, Аноним (89), 00:05, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полезная информация, содержащаяся в данной новости, такова, что быть айтишником в РФ становится уже не так приятно.
     
     
  • 4.102, Аноним (40), 00:12, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это, знаете ли, зависит не от законов, а от того, насколько усердно девочка под столом айтишника работает.
     

  • 1.72, Анонымоус (?), 23:31, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    -- Благодаря Вам, Дребин, сейчас всем в городе управляют обезьяны!!!
    -- Может быть, в этом виноваты те, кто из избирал?
     
     
  • 2.122, Аноним (-), 00:41, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они последнее время сами избираются.
    Им помощь не нужна ))
     

  • 1.73, bash (??), 23:31, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если у меня поднят свой сервер с мессенджером jabber/matrix, я не ИП, просто никто, я подпадаю под это регулирование?
     
     
  • 2.76, Аноним (9), 23:35, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не никто, а потенциальный злоумышленник
     
     
  • 3.80, Анонымоус (?), 23:37, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему потенциальный? Сервер с мессенджером УЖЕ установил.
     
     
  • 4.124, Аноним (-), 00:42, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Принеси ключи дядям
    и спи спокойно
     
  • 2.81, Hgtuugt (?), 23:38, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо на карандаше, либо на бут... заблокирован. Тренд предельно ясен.
     
     
  • 3.85, Аноним (40), 23:44, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На карандаше — это там, за океаном. В этой стране аналога PRISM создать не получится — разворуют. Текущее состояние СОРМ — наглядный тому пример.
     
     
  • 4.90, Hgtuugt (?), 23:53, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть Яндекс, который будет сотрудничать и способен потянуть такой проект.
     
  • 4.91, пох. (?), 23:53, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что не так с сормом? Мне товарищлейтенант дважды звонимши раньше, чем наш мониторинг сработал.
    "что-то я не вижу вашего траффика". Проверяю, перезваниваю, докладываю: все правильно, уважаемый Иван Сергеевич, не видите - нет траффика, у нас опять сгорел ups на центральном узле, так что весь город отрубился.

     
     
  • 5.98, Аноним (40), 00:06, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > у нас опять сгорел ups на центральном узле, так что весь город отрубился.

    Прохладная былина, однако.

     
  • 5.115, Ананимас009 (?), 00:28, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На нормальных узлах свзи никакие упсы не нужны. Там дизельгенератор, что тянуть должен около суток, а то и более, а эти ваши упсы курам на смех, хватит лишь чтоб корректно загасить.
     
  • 3.125, Аноним (-), 00:44, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может на бутылку?
    Товарищначальник это больше уважает
     

  • 1.74, Всем Анонимам Аноним (?), 23:31, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классно, сколько возможностей. Теперь установщик обязательной программы может брать деньги с производителя, а не наоборот. Ведь иначе штраф или запрет.
     
  • 1.78, Фристайло (?), 23:36, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Шигорин, ты перенес в Альт патчи из Red Star OS ?
     
  • 1.79, Аноним (79), 23:37, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Также утверждено существенное увеличение штрафов за нарушение требований о локализации баз персональных данных. Например, штраф за нарушение требований по хранению БД с персональными данными граждан на территории Российской Федерации увеличен c 3 000 - 5 000 рублей (от трёх до пяти тысяч) до 6-18 миллионов рублей при повторном нарушении.

    Интересно, зачем такие такие форумы, как вот этот, находятся в доменной зоне .ru, а их сервера - в РФ?
    Не для того ли, чтобы данные пользователей лежали тут?
    Будь иначе, я бы зарегистрировался на этом форуме, а так - увы, отказать.

     
  • 1.82, Аноним (82), 23:38, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > размер штрафов увеличен

    И как они собираются взыскивать эти штрафы с какого-нибудь Фейсбука? Понятно, что ФБ, Гугл и прочие собирают рекламные деньги и в РФ тоже, но для того, чтобы наложить на них лапу, РКН придётся взять под контроль каждую рекламную копейку, отчисляемую российскими рекламодателями. Собственно, к этому всё идёт. ИЧСХ, будущих получателей звездюлей от РКН ни на грош не жалко.

     
  • 1.84, Аноним (84), 23:41, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ...И чтобы это ПО нельзя было удалить и установить другое. Только так! Иначе лажа полная!
     
     
  • 2.86, Аноним (40), 23:47, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Владимир Вольфович, что вы это здесь кричите, идите к себе в Думу и кричите там.
     
     
  • 3.96, Аноним (96), 00:05, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Алексей Анатольевич, замолчите. Лучше идите собирайте толпу на митинг. Отрабатывайте деньги.
     
     
  • 4.99, Аноним (40), 00:08, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так выдайте дополнительных ассигнований, а то шкoльники ценник подняли — просекли тему, что прыскать перцовкой в морды космонавтам чревато люлями и бутылкой. Нет, бесплатно ходить дуpаки уже десять лет назад кончились.
     
     
  • 5.112, Аноним (112), 00:23, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так ему отмусолили бакинских. Он с вами разве на расплатился?
    И дубинка по морде, и нары, и шитье рукавиц под Кандапогой..., все оплачено.
     
  • 2.93, пох. (?), 23:56, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну зачем же так. Установить другое - пожалуйста. А яндекс-шпиона, однажды установив, без рута и сейчас ты хрен удалишь.
     
     
  • 3.113, AlexYeCu_not_logged (?), 00:24, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А яндекс-шпиона, однажды установив, без рута и сейчас ты хрен удалишь.

    О чём речь? Что за шпион, какие трудности возникают, где писали.

     
  • 3.127, Аноним (-), 00:47, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каленным железом вытравить!
    Немедля
     

  • 1.100, Суп из потрошков (?), 00:09, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пишут, по какому-то там "российскому рынку электротехники" ударит, но что это?
    А так, у меня Яндекс неудаляемый в сасунге и так есть. Но выключил его и всё.
     
     
  • 2.128, Аноним (-), 00:48, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ROOT табе в помощь
    Неудаляемое славно превращается..
     

  • 1.106, Sluggard (ok), 00:16, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята из Яндекса поняли, что стучать в ФАС на Гугл непродуктивно, и занесли на принятие превентивных мер?
     
  • 1.117, ятупой (?), 00:32, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уфф ну наконец то теперь можно вздохнуть свободно.Сначала биометрию ввели и заставят всех граждан снять отпечатки пальцев как уголовников в гулаге теперь это и все согласны заместо того чтобы встать на защиту своих прав касаемо мед справок для водил они встали в очередь и включили лототрон еще.Такие рабские терпилы им и нужны.Короче ура граждане слава правительству и хозяевам рабов.Я теперь счастлив спокоен за свою безопасность.И на площадь я не пойду так как я ссу что меня посадят на 5 лет.
     
     
  • 2.129, Аноним (-), 00:51, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только начало.
    Недалекое будущее - татуировка на лбу
    ИНН и гпс-трекер в анусе
     

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