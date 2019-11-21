Госдума РФ утвердила законопроекты, связанные с передачей ФСБ ключей шифрования и предустановкой отечественного ПО

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|1.1, КО (?), 21:30, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Ух заживём!Придётся опять челночить,как диды в 92
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|4.130, Аноним (130), 00:58, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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TL;DR КГ/АМ
У вас проблемы со связным выражением мыслей. Там разве не хэши подписываются? Ну и удачи искать коллизии в том же sha512,
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|2.20, дид (?), 22:10, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в 92м меня не принимали на границе за ввоз запрещенной техники.
Таможня, конечно, отбирала часть добра, но речь шла о деньгах, не о запретах.
Тебе, внучек, придется на брюхе через полосу, как мой прадед. Только он потом в лагере сгнил, смотри не повтори.
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|2.40, Аноним (40), 22:59, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ
> обеспечивается возможность
Не понял, при чём тут "запрещённая техника"? Для выполнения требований закона не надо даже от гуглозондов отказываться, достаточно добавить выбор комплектации — с гуглом или с яндексом.
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|3.69, Нонинонинус (?), 23:26, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Казалось бы, сделай свою марку телефонов (его все равно в китае сделают), собери свою прошивку с яндексом и мизулинами и продавай. Но нет, это не про яндекс и не про ПО, это про возможность коррупиционного заработка
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|4.75, Аноним (40), 23:33, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На иностранных компаниях коррупционно зарабатывают (одно слово: microsoft), почему бы и на отечественных не заработать? Рынок надо открыть для всех.
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|1.2, Аноним (2), 21:32, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А как физические или тем более должностные лица могут быть операторами связи? Что-то я не понял.
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|2.4, КО (?), 21:35, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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НЕ стоит вскрывать эту тему,вы молодые,шутливые,вам всё легко...
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|4.44, Аноним (40), 23:03, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем сливать протокол связи, если у дяди вся инфа нешифрованная на сервере лежит?
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|2.23, Сикретъ (?), 22:14, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Комитету виднее.
Вот яйца дверью тебе зажмут, и ты сам признаешься в том, что являешься оператором связи. Заодно и расскажешь, зачем ты связывался с парагвайской разведкой, и какие секреты Родины им продал.
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|3.36, Michael Shigorin (ok), 22:45, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–14 +/–
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В гуантанамах -- а также ихние выученики -- предпочитают не мараться и к гениталиям подводить электричество, насколько известно... приписывание своих "заслуг" другим -- тоже старая тема.
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|5.43, Аноним (40), 23:02, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ох, как же вы задолбали с этим шаблонным ответом по методичке. Хоть один бы отсебятину понёс...
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|4.103, xm (ok), 00:14, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так, "а у вас негров линчуют" есть.
"А чё там у хохлов" забыли...
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|4.123, Аноним (123), 00:42, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это мировая практика, так сказать. Не только в загнивающих странах запада это используют.
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|3.42, Аноним (40), 23:01, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вот яйца дверью тебе зажмут
Это слишком демократично, с душком либерализма.
В этой стране пытки пострашнее: придётся полгода собирать бумажки на получение лицензии оператора связи.
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|4.61, пох. (?), 23:22, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В этой стране пытки пострашнее: придётся полгода собирать бумажки на получение лицензии
> оператора связи.
и получить отказ, потому что одна бумажка не понравилась.
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|4.92, Hgtuugt (?), 23:55, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где же ты был, когда Теле2 в Мск пробиться не могли? Рассказал бы, объяснил. Глядишь и продавать бизнес в РФ не пришлось.
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|5.95, пох. (?), 00:05, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так у них была лицензия оператора. Со всеми прилагающимися к ней сормами и прочими поклонами с прогибом.
У них права использовать частоты не было - то есть они их честно купили, лицензию и на это тоже получили (она ни разу не бесплатна) - но, внезапно выяснилось, что купили не по правилам, и вообще государство эти частоты видит своими, для укрепления обороноспособности.
А базовая станция может работать только на тех частотах, на которые настроена на заводе. Изменить ничего нельзя, даже если откуда-то взялись бы другие диапазоны (что тоже малореально).
И вот лежит-полеживает у тебя на складе пяток-десяток тысчонок этих БС, ценой оверхдохуа... и ты такой думаешь - продавать бизнес, не продавать бизнес...
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|1.9, Аноним (9), 21:42, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вы все ещё пользуетесь TLS 1.3 с фичами perfect forward secrecy? Тогда мы идём к вам!
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|1.16, Аноним (130), 21:56, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Российское ПО - это продукция всяких кипрских шарашек, торгующих людьми?
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|2.45, Аноним (40), 23:05, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не торгующих людьми, а поедающих младенцев.
(Что за остолопы пошли, даже скопипастить готовый текст не могут)
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|3.49, Аноним (130), 23:10, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так младенцев пусть едят на здоровье, кто им не даёт? А вот сливать пользователей всем подряд, это уже зашкварненько.
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|4.52, Аноним (40), 23:14, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это тренд. Гугл, фейсбук, мозилла, список можно продолжать до посинения.
А вот найти компанию, которая НЕ сливает пользователей, пока вроде никто не смог.
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|4.104, Sluggard (ok), 00:14, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А если сливать не всем подряд, а определённому кругу рукопожатных конторок (Кэмбридж Аналитике, например) — эт нормуль? )
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|1.21, 0903 (?), 22:10, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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а кто выдаст ключи, того навечно записать в наше буржуинство, и выдать одну бочку варенья и одну карзину печенья
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|2.55, Аноним (40), 23:17, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И простить сбитых по пьяни гаишников, да. (толстый намек на некоего Павла Д.)
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|3.118, Аноним (-), 00:32, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ОН по заданию сбивал.
Делал себе имидж борцуна с ситемой.
Как же иначе Телегу двигать?
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|1.24, Аноним (24), 22:17, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Под этот закон легко подгоняется Великий Файэрвол.
- https - cоединениt зашифровано? Зашифровано.
- Ключи не предоставляют? Нет.
- Запретить все кроме http.
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|2.65, VINRARUS (ok), 23:24, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Иван Дурак не знает шо такое этот ваш фаербол.
Запретят микроэлектронику для населения, выдадут кусок зеркала и будут на него ретранслировать картинку с ТВ.
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|1.30, рпрпрп (?), 22:25, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Последний абзац вне этого контекста еще мог бы вызвать какое-то одобрение аудитории, но слишком очевидно кто и зачем это делает.
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|1.37, Аноним (37), 22:50, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Теперь значит ноутбуки все будут без винды, а макбуки с аймаками без макоси с отечественным линуксом на борту. А как же замена BIOS/UEFI? Когда обяжут поставлять все с либребутом? Даешь Аврору на айфоне!
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|2.46, Аноним (46), 23:06, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>Теперь значит ноутбуки все будут без винды, а макбуки с аймаками без макоси с отечественным линуксом на борту.
Нет, брат Анон, это значит, что будет на винде ворох говен из какашечного списка, типа стинги-браузер и опупенно нужный всем кашперский, причём то, что последний ненужон ни на макосях, ни на линухах никого не будет волновать, затолкают и будете как в том анекдоте про Сталина и кота: добровольно и с песнями!
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|3.50, Аноним (40), 23:10, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вирусы под макось вполне существуют (да, им надо вручную давать админские полномочия, но средний пользователь мака здравым смыслом не блещет). А на линукс — это вряд ли, сначала нужно найти ноуты/компы с предустановленным линуксом (нет, компов без ОС и ОС без компов закон не касается, это специально прописано).
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|4.62, Нонинонинус (?), 23:22, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вирусы умерли вместе с флоппинетом. Сейчас куда большую угрозу представляют черви, а этого хватает под все оси
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|5.109, Led (ok), 00:21, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сейчас куда большую угрозу представляют черви
Да ладно - какая там от вас "угроза"...
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|2.116, аноним3 (?), 00:28, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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все запасайсь ноутами 10 летней давности. там даже если захотят такое не поставишь.ща все на 64 бита погнали и 32 уже откинули. даже если заставить захотят , то технической возможности не будет. только ищите без поддержки 64 битных вычислений как все амд)) хотя интелы тогда тоже уже могли. короче всем в темные подвалы с бронированными шторами и запасайсь образами линя на ядре 2.6 и никак не позже))
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|2.47, Аноним (40), 23:06, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Дуров опять с кем надо договорится, и вместо телеграма запретят очередную пачку айпишников амазона,
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|1.48, Аноним (48), 23:08, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. новый комп без предустановленной ОС/ПО или чисто с FreeDOS теперь не купить будет?
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|2.51, Аноним (40), 23:12, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Блджaд, закон прочитайте уже наконец. Там чётко прописано, что изделий без предустановленного ПО он не касается.
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|4.68, Аноним (40), 23:26, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шах и мат будет, если его включат в перечень ПО, имеющего российсике аналоги. А пока так, на правах хохмы.
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|6.77, Аноним (40), 23:35, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Слющай, дарагой, наш БЫОС — звэрь!"
© Dagestan Software Inc
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|1.53, burjui (ok), 23:16, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В который раз задаюсь вопросом, почему пользователи технического ресурса выражают своё неодобрение событиями, изложенными в посте, минусованием поста. Минусовать нужно не пост, а авторов законопроектов, и не на Опеннете, а в реале.
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|3.88, пох. (?), 23:48, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты выражайся-то поаккуратнее - а то приедешь, к примеру, в Гомель, за картошкой - а тебя под белы рученьки, и сюда, на КПЗ. Потому что оскорбление величия у нас уже - карается.
А границы ресурсной ფедерации - пределов, как было официально сообщено, не имеют.
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|4.101, Аноним (40), 00:11, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> ты выражайся-то поаккуратнее - а то приедешь, к примеру, в Гомель, за картошкой - а тебя под белы рученьки, и сюда, на КПЗ. Потому что оскорбление величия у нас уже - карается.
Страшные вещи у вас в Цеэуропе рассказывают. Прямо радуюсь, что я дикий монгокaцапский варвар, и всем пофиг на моё национальное величие.
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|5.111, Led (ok), 00:23, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> радуюсь, что я дикий монгокaцапский варвар
Всё правильно делаешь
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|4.107, VINRARUS (ok), 00:17, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какое совпадение, Эйнштейн говорил о тех же пределах, на пару с пределами вселенной...
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|2.63, Аноним (40), 23:22, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всё нормально — в этом и есть функция "оппозиционных" новостей.
Пусть люди выпустят пар, в глубине души понимая, что изложенные в новости тезисы преувеличены и искажены до состояния практически чистого фейка. Вот как давеча про "изоляцию рунета" — до сих пор очень популярная тема для шуток.
Тогда новость о действительно вредном законе тоже всерьёз не воспримут.
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|3.87, Hgtuugt (?), 23:48, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Несколько лет назад появился реестр запрещенных ресурсов. Якобы для борьбы с веществами и прочей терроризьмой.
И вот, больше нет Linkedin, Telegram через раз, то и дело мрут рандомные ресурсы. Например, сегодня сдохла документация к min.io. До этого - bitbucket.
Ты и правда считаешь, что если открывается твой втентаклик, то это можно назвать Интернетом?
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|4.94, Аноним (40), 00:03, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты и правда считаешь, что если открывается твой втентаклик, то это можно назвать Интернетом?
Именно. Интернет — это сиcьки и котики. Пока они доставляются — главная фукнция интернета работает, повода возмущаться нет (для 99% населения).
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|2.67, user90 (?), 23:25, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Возможно, это намек на то, что эта так сказать новость тут немного неуместна, т. к. несколько не укладывается в тематику ресурса? Ну, если в целом. В ней 0 чего-то интересного, 0 полезной информации и 0 смысла =)
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|3.71, Аноним (40), 23:30, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут 90% новостей такие, лично на мой вкус. Но вот конкретно эта — нет. Она довольно забавна, особенно в части комментариев ("сегодня предустановленное ПО умирает особенно сильно"). Не стоит всегда быть серьёзным, надо хоть иногда развлекаться.
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|3.97, Аноним (89), 00:05, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полезная информация, содержащаяся в данной новости, такова, что быть айтишником в РФ становится уже не так приятно.
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|4.102, Аноним (40), 00:12, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это, знаете ли, зависит не от законов, а от того, насколько усердно девочка под столом айтишника работает.
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|1.72, Анонымоус (?), 23:31, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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-- Благодаря Вам, Дребин, сейчас всем в городе управляют обезьяны!!!
-- Может быть, в этом виноваты те, кто из избирал?
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|1.73, bash (??), 23:31, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если у меня поднят свой сервер с мессенджером jabber/matrix, я не ИП, просто никто, я подпадаю под это регулирование?
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|2.81, Hgtuugt (?), 23:38, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Либо на карандаше, либо на бут... заблокирован. Тренд предельно ясен.
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|3.85, Аноним (40), 23:44, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На карандаше — это там, за океаном. В этой стране аналога PRISM создать не получится — разворуют. Текущее состояние СОРМ — наглядный тому пример.
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|4.90, Hgtuugt (?), 23:53, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть Яндекс, который будет сотрудничать и способен потянуть такой проект.
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|4.91, пох. (?), 23:53, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а что не так с сормом? Мне товарищлейтенант дважды звонимши раньше, чем наш мониторинг сработал.
"что-то я не вижу вашего траффика". Проверяю, перезваниваю, докладываю: все правильно, уважаемый Иван Сергеевич, не видите - нет траффика, у нас опять сгорел ups на центральном узле, так что весь город отрубился.
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|5.98, Аноним (40), 00:06, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> у нас опять сгорел ups на центральном узле, так что весь город отрубился.
Прохладная былина, однако.
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|5.115, Ананимас009 (?), 00:28, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На нормальных узлах свзи никакие упсы не нужны. Там дизельгенератор, что тянуть должен около суток, а то и более, а эти ваши упсы курам на смех, хватит лишь чтоб корректно загасить.
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|1.74, Всем Анонимам Аноним (?), 23:31, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Классно, сколько возможностей. Теперь установщик обязательной программы может брать деньги с производителя, а не наоборот. Ведь иначе штраф или запрет.
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|1.79, Аноним (79), 23:37, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Также утверждено существенное увеличение штрафов за нарушение требований о локализации баз персональных данных. Например, штраф за нарушение требований по хранению БД с персональными данными граждан на территории Российской Федерации увеличен c 3 000 - 5 000 рублей (от трёх до пяти тысяч) до 6-18 миллионов рублей при повторном нарушении.
Интересно, зачем такие такие форумы, как вот этот, находятся в доменной зоне .ru, а их сервера - в РФ?
Не для того ли, чтобы данные пользователей лежали тут?
Будь иначе, я бы зарегистрировался на этом форуме, а так - увы, отказать.
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|1.82, Аноним (82), 23:38, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> размер штрафов увеличен
И как они собираются взыскивать эти штрафы с какого-нибудь Фейсбука? Понятно, что ФБ, Гугл и прочие собирают рекламные деньги и в РФ тоже, но для того, чтобы наложить на них лапу, РКН придётся взять под контроль каждую рекламную копейку, отчисляемую российскими рекламодателями. Собственно, к этому всё идёт. ИЧСХ, будущих получателей звездюлей от РКН ни на грош не жалко.
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|1.84, Аноним (84), 23:41, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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...И чтобы это ПО нельзя было удалить и установить другое. Только так! Иначе лажа полная!
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|2.86, Аноним (40), 23:47, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Владимир Вольфович, что вы это здесь кричите, идите к себе в Думу и кричите там.
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|3.96, Аноним (96), 00:05, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Алексей Анатольевич, замолчите. Лучше идите собирайте толпу на митинг. Отрабатывайте деньги.
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|4.99, Аноним (40), 00:08, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так выдайте дополнительных ассигнований, а то шкoльники ценник подняли — просекли тему, что прыскать перцовкой в морды космонавтам чревато люлями и бутылкой. Нет, бесплатно ходить дуpаки уже десять лет назад кончились.
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|5.112, Аноним (112), 00:23, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так ему отмусолили бакинских. Он с вами разве на расплатился?
И дубинка по морде, и нары, и шитье рукавиц под Кандапогой..., все оплачено.
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|2.93, пох. (?), 23:56, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну зачем же так. Установить другое - пожалуйста. А яндекс-шпиона, однажды установив, без рута и сейчас ты хрен удалишь.
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|3.113, AlexYeCu_not_logged (?), 00:24, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А яндекс-шпиона, однажды установив, без рута и сейчас ты хрен удалишь.
О чём речь? Что за шпион, какие трудности возникают, где писали.
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|1.100, Суп из потрошков (?), 00:09, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пишут, по какому-то там "российскому рынку электротехники" ударит, но что это?
А так, у меня Яндекс неудаляемый в сасунге и так есть. Но выключил его и всё.
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|1.106, Sluggard (ok), 00:16, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребята из Яндекса поняли, что стучать в ФАС на Гугл непродуктивно, и занесли на принятие превентивных мер?
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|1.117, ятупой (?), 00:32, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уфф ну наконец то теперь можно вздохнуть свободно.Сначала биометрию ввели и заставят всех граждан снять отпечатки пальцев как уголовников в гулаге теперь это и все согласны заместо того чтобы встать на защиту своих прав касаемо мед справок для водил они встали в очередь и включили лототрон еще.Такие рабские терпилы им и нужны.Короче ура граждане слава правительству и хозяевам рабов.Я теперь счастлив спокоен за свою безопасность.И на площадь я не пойду так как я ссу что меня посадят на 5 лет.
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|2.129, Аноним (-), 00:51, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это только начало.
Недалекое будущее - татуировка на лбу
ИНН и гпс-трекер в анусе
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