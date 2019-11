Госдума РФ утвердила законопроекты, связанные с передачей ФСБ ключей шифрования и предустановкой отечественного ПО

2.59 , VINRARUS ( ok ), 23:19, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Видимо щитают себя недостойными минусовать своих господинов.

3.88 , пох. ( ? ), 23:48, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты выражайся-то поаккуратнее - а то приедешь, к примеру, в Гомель, за картошкой - а тебя под белы рученьки, и сюда, на КПЗ. Потому что оскорбление величия у нас уже - карается. А границы ресурсной ფедерации - пределов, как было официально сообщено, не имеют. 4.101 , Аноним ( 40 ), 00:11, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > ты выражайся-то поаккуратнее - а то приедешь, к примеру, в Гомель, за картошкой - а тебя под белы рученьки, и сюда, на КПЗ. Потому что оскорбление величия у нас уже - карается. Страшные вещи у вас в Цеэуропе рассказывают. Прямо радуюсь, что я дикий монгокaцапский варвар, и всем пофиг на моё национальное величие.

5.111 , Led ( ok ), 00:23, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > радуюсь, что я дикий монгокaцапский варвар Всё правильно делаешь

4.107 , VINRARUS ( ok ), 00:17, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какое совпадение, Эйнштейн говорил о тех же пределах, на пару с пределами вселенной...

2.63 , Аноним ( 40 ), 23:22, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Всё нормально — в этом и есть функция "оппозиционных" новостей.

Пусть люди выпустят пар, в глубине души понимая, что изложенные в новости тезисы преувеличены и искажены до состояния практически чистого фейка. Вот как давеча про "изоляцию рунета" — до сих пор очень популярная тема для шуток. Тогда новость о действительно вредном законе тоже всерьёз не воспримут.

3.87 , Hgtuugt ( ? ), 23:48, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Несколько лет назад появился реестр запрещенных ресурсов. Якобы для борьбы с веществами и прочей терроризьмой.

И вот, больше нет Linkedin, Telegram через раз, то и дело мрут рандомные ресурсы. Например, сегодня сдохла документация к min.io. До этого - bitbucket.

Ты и правда считаешь, что если открывается твой втентаклик, то это можно назвать Интернетом?

4.94 , Аноним ( 40 ), 00:03, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ты и правда считаешь, что если открывается твой втентаклик, то это можно назвать Интернетом? Именно. Интернет — это сиcьки и котики. Пока они доставляются — главная фукнция интернета работает, повода возмущаться нет (для 99% населения).

2.67 , user90 ( ? ), 23:25, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Возможно, это намек на то, что эта так сказать новость тут немного неуместна, т. к. несколько не укладывается в тематику ресурса? Ну, если в целом. В ней 0 чего-то интересного, 0 полезной информации и 0 смысла =)

3.71 , Аноним ( 40 ), 23:30, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тут 90% новостей такие, лично на мой вкус. Но вот конкретно эта — нет. Она довольно забавна, особенно в части комментариев ("сегодня предустановленное ПО умирает особенно сильно"). Не стоит всегда быть серьёзным, надо хоть иногда развлекаться.

3.97 , Аноним ( 89 ), 00:05, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Полезная информация, содержащаяся в данной новости, такова, что быть айтишником в РФ становится уже не так приятно.

4.102 , Аноним ( 40 ), 00:12, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Это, знаете ли, зависит не от законов, а от того, насколько усердно девочка под столом айтишника работает.