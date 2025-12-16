Отчёт Cloudflare о состоянии интернета в 2025 году

Сеть доставки контента Cloudflare, обслуживающая около 20% всего мирового web-трафика, опубликовала годовой отчёт со статистикой и анализом тенденций в глобальной сети за 2025 год. Наиболее интересные выводы: В 2025 году глобальный интернет-трафик увеличился на 19%, при этом наиболее значительный рост трафика начался в августе. Для сравнения в 2024 году рост трафика составил 17.2%.

Доля web-браузеров: Общая статистика: Chrome - 66.2%, ￼Safari - 15.4%, ￼Edge - 7.4%, ￼Firefox - 3.7%, Samsung Internet - 2.3%. В РФ доля Chrome составляет 44%, а Yandex Browser - 33%. Десктопы: Chrome - 67.9%, Edge - 14.4%, Firefox - 6.7%, ￼Safari - 6.2%, Opera - 2.2%. Мобильные устройства: Chrome - 64.4%, ￼Safari - 24.6%, ￼Samsung Internet - 4.7%, ￼QQ Browser - 0.7%.

71% трафика приходится на IPv4, а 29% - IPv6. В 2024 году доля IPv6 была 28%. В РФ доля IPv6 оценена в 8.6%, в Индии - 67%, во Франции - 50%.

57% запросов отправляются с десктоп-систем, а 43% с мобильных устройств. В 2024 году доля мобильных устройств была 41%.

Доля iOS в трафике от мобильных устройств за год выросла с 33 до 35%. Доля Android сократилась с 67 до 65%.

На основе анализа обращений к DNS-серверу 1.1.1.1 вычислены рейтинги: Top10 самых популярных интернет-сервисов: Google, Facebook, Apple, Microsoft, Instagram, AWS, YouTube, TikTok, Amazon, WhatsApp. По сравнению с 2024 годом на одну позицию поднялись сервисы Microsoft, Instagram и YouTube, на одну позицию опустился Amazon Web Services (AWS) и на 4 позиции опустился TikTok. Top10 AI-сервисов: OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude, Perplexity, Google Gemini, Character.AI, GitHub Copilot, Windsurf AI, QuillBot, xAI Grok, DeepSeek. По сравнению с 2024 годом поднялись в рейтинге Perplexity, Claude/Anthropic и GitHub Copilot. Вошли в рейтинг Google Gemini, Windsurf AI, Grok/xAI и DeepSeek. Top10 социальных сетей: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn, X / Twitter, Kwai, Discord, Pinterest, Reddit. По сравнению с 2024 годом поднялись в рейтинге Instagram, Snapchat, Linkedin и Kwai. Ухудшились позиции TikTok, X / Twitter и Discord. Top10 мессенджеров: WhatsApp, QQ, Telegram, Viber, Signal, WeChat, LINE, Messenger, Zalo.me, KakaoTalk. По сравнению с 2024 годом поднялись в рейтинге Signal, Messenger, Zalo.me и KakaoTalk. Снизился рейтинг WeChat. Top10 игровых платформ: Roblox, PlayStation, Xbox / Xbox Live, Epic Games / Fortnite, Steam, Electronic Arts, Blizzard, Minecraft, Riot Games / League of Legends, Nintendo.

Доля поисковых систем: Google - 89.5%,￼Bing - 3.1%, ￼Yandex - 2%, ￼Baidu - 1.4%, ￼DuckDuckGo - 1.2%.

Трафик Starlink удвоился в 2025 году. Интернет через Starlink стал доступен в 20 новых регионах.

Доля человеческих запросов HTML-страниц во всём трафике составила 43.5%, доля Googlebot - 4.5%, доля AI-ботов - 4.2%, остальных ботов - 47.9%.

Доля создаваемого людьми web-трафика, для шифрования которого используются алгоритмы, устойчивые к подбору на квантовых компьютерах, за год выросла с 29% до 52%. Значительный рост объясняется появлением поддержки подобных алгоритмов шифрования в iOS 26.

28% трафика от верифицированных ботов пришлось на Googlebot, а 7.5% на OpenAI GPTBot. Доля поисковых индексаторов от общего трафика ботов составила 40%, AI-ботов - 20%, SEO-ботов - 13%.

Активность бота OAI-SearchBot за 2025 год возросла в пять раз, Anthropic ClaudeBot - в два раза, Perplexity PerplexityBot - в 3.5 раза.

Активность AI-ботов, связанная с отправкой запросов в ответ на запросы пользователей, за год выросла в 15 раз.

В файле robots.txt наиболее часто полностью блокируются боты GPTBot, ClaudeBot и CCBot.

50% запросов к Cloudflare были отправлены с использованием протокола HTTP/2, 29% - HTTP/1.x и 21% - HTTP/3. В 2024 году доля HTTP/1.x составляла 30%.

Самой популярной JavaScript-библиотекой остаётся jQuery, на втором месте с отставанием в 8 раз - Slick.

Из JavaScript-фреймворки для создания web-интерфейса лидирует React (37%), далее следуют Vue.js - 19%, Next.js - 16%, Nuxt.js - 8.4%, Gatsby - 4.6%, RequireJS - 2.9%.

Самой популярной системой управления контентом остаётся WordPress, доля которой оценена в 47%, далее следуют Adobe Experience Manager - 16%, Contentful - 8%, Drupal - 4.7%. Наиболее популярными маркетинговыми платформами являются HubSpot (30%), Marketo (14%) и MailChimp (12%).

Популярные Web-фреймворки: Next.js - 38%, Express - 21%, Nuxt.js - 20%, Microsoft ASP.NET - 10%, Ruby on Rails - 4.9%, Yii - 2.3%, Spring - 2.1%, Django - 0.52%.

Популярные языки программирования: PHP - 45%, node.js - 33%, Java - 15%, Ruby - 2.2%, Python - 1.9%, Perl - 0.98%, C - 0.87%.

20% всех автоматизированных обращений к API осуществляется из клиентов на языке Go (в 2024 году - 12%), 17% - Python (в 2024 году - 9.6%), 11.2% - Java (7.4%), 8.3% - Node.js, 2.3% - .NET.

За отчётный период выявлено 174 значительных сбоев в работе, из которых 83 вызваны отключениями по распоряжению правительств, 25 связанны с отключением энергии, 19 - обрывами кабеля, 14 - техническими проблемами, 5 - пожарами, 5 - погодой, 3 - атаками, 2 - стихийными бедствиями, 2 - ошибками при настройке, 1 - сетевыми проблемами, 1 - DNS.

6.2% трафика заблокировано как потенциально вредоносного или нежелательного для отдельных клиентов. В 3.3% случаев блокировки связаны с защитой от DDoS-атак или блокировкой на уровне WAF (Web Application Firewall).

Более 5% проанализированных email-сообщений признаны вредоносными.

DDoS-атаки достигли интенсивности 31 Тбит/сек. Наиболее крупные атаки в этом году превосходили прошлые пиковые значения в 10 раз по трафику и 7 раз по числу пакетов.

40% трафика от ботов отправляется из США, при этом на подсети Amazon Web Services и Google Cloud приходится четверть всего трафика от ботов.



