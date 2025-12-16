The OpenNET Project / Index page

Отчёт Cloudflare о состоянии интернета в 2025 году

16.12.2025 16:52

Сеть доставки контента Cloudflare, обслуживающая около 20% всего мирового web-трафика, опубликовала годовой отчёт со статистикой и анализом тенденций в глобальной сети за 2025 год. Наиболее интересные выводы:

  • В 2025 году глобальный интернет-трафик увеличился на 19%, при этом наиболее значительный рост трафика начался в августе. Для сравнения в 2024 году рост трафика составил 17.2%.
  • Доля web-браузеров:
    • Общая статистика: Chrome - 66.2%, ￼Safari - 15.4%, ￼Edge - 7.4%, ￼Firefox - 3.7%, Samsung Internet - 2.3%.
    • В РФ доля Chrome составляет 44%, а Yandex Browser - 33%.
    • Десктопы: Chrome - 67.9%, Edge - 14.4%, Firefox - 6.7%, ￼Safari - 6.2%, Opera - 2.2%.
    • Мобильные устройства: Chrome - 64.4%, ￼Safari - 24.6%, ￼Samsung Internet - 4.7%, ￼QQ Browser - 0.7%.
  • 71% трафика приходится на IPv4, а 29% - IPv6. В 2024 году доля IPv6 была 28%. В РФ доля IPv6 оценена в 8.6%, в Индии - 67%, во Франции - 50%.
  • 57% запросов отправляются с десктоп-систем, а 43% с мобильных устройств. В 2024 году доля мобильных устройств была 41%.
  • Доля iOS в трафике от мобильных устройств за год выросла с 33 до 35%. Доля Android сократилась с 67 до 65%.
  • На основе анализа обращений к DNS-серверу 1.1.1.1 вычислены рейтинги:
    • Top10 самых популярных интернет-сервисов: Google, Facebook, Apple, Microsoft, Instagram, AWS, YouTube, TikTok, Amazon, WhatsApp. По сравнению с 2024 годом на одну позицию поднялись сервисы Microsoft, Instagram и YouTube, на одну позицию опустился Amazon Web Services (AWS) и на 4 позиции опустился TikTok.
    • Top10 AI-сервисов: OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude, Perplexity, Google Gemini, Character.AI, GitHub Copilot, Windsurf AI, QuillBot, xAI Grok, DeepSeek. По сравнению с 2024 годом поднялись в рейтинге Perplexity, Claude/Anthropic и GitHub Copilot. Вошли в рейтинг Google Gemini, Windsurf AI, Grok/xAI и DeepSeek.
    • Top10 социальных сетей: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn, X / Twitter, Kwai, Discord, Pinterest, Reddit. По сравнению с 2024 годом поднялись в рейтинге Instagram, Snapchat, Linkedin и Kwai. Ухудшились позиции TikTok, X / Twitter и Discord.
    • Top10 мессенджеров: WhatsApp, QQ, Telegram, Viber, Signal, WeChat, LINE, Messenger, Zalo.me, KakaoTalk. По сравнению с 2024 годом поднялись в рейтинге Signal, Messenger, Zalo.me и KakaoTalk. Снизился рейтинг WeChat.
    • Top10 игровых платформ: Roblox, PlayStation, Xbox / Xbox Live, Epic Games / Fortnite, Steam, Electronic Arts, Blizzard, Minecraft, Riot Games / League of Legends, Nintendo.
  • Доля поисковых систем: Google - 89.5%,￼Bing - 3.1%, ￼Yandex - 2%, ￼Baidu - 1.4%, ￼DuckDuckGo - 1.2%.
  • Трафик Starlink удвоился в 2025 году. Интернет через Starlink стал доступен в 20 новых регионах.
  • Доля человеческих запросов HTML-страниц во всём трафике составила 43.5%, доля Googlebot - 4.5%, доля AI-ботов - 4.2%, остальных ботов - 47.9%.
  • Доля создаваемого людьми web-трафика, для шифрования которого используются алгоритмы, устойчивые к подбору на квантовых компьютерах, за год выросла с 29% до 52%. Значительный рост объясняется появлением поддержки подобных алгоритмов шифрования в iOS 26.
  • 28% трафика от верифицированных ботов пришлось на Googlebot, а 7.5% на OpenAI GPTBot. Доля поисковых индексаторов от общего трафика ботов составила 40%, AI-ботов - 20%, SEO-ботов - 13%.
  • Активность бота OAI-SearchBot за 2025 год возросла в пять раз, Anthropic ClaudeBot - в два раза, Perplexity PerplexityBot - в 3.5 раза.
  • Активность AI-ботов, связанная с отправкой запросов в ответ на запросы пользователей, за год выросла в 15 раз.
  • В файле robots.txt наиболее часто полностью блокируются боты GPTBot, ClaudeBot и CCBot.
  • 50% запросов к Cloudflare были отправлены с использованием протокола HTTP/2, 29% - HTTP/1.x и 21% - HTTP/3. В 2024 году доля HTTP/1.x составляла 30%.
  • Самой популярной JavaScript-библиотекой остаётся jQuery, на втором месте с отставанием в 8 раз - Slick.
  • Из JavaScript-фреймворки для создания web-интерфейса лидирует React (37%), далее следуют Vue.js - 19%, Next.js - 16%, Nuxt.js - 8.4%, Gatsby - 4.6%, RequireJS - 2.9%.
  • Самой популярной системой управления контентом остаётся WordPress, доля которой оценена в 47%, далее следуют Adobe Experience Manager - 16%, Contentful - 8%, Drupal - 4.7%. Наиболее популярными маркетинговыми платформами являются HubSpot (30%), Marketo (14%) и MailChimp (12%).
  • Популярные Web-фреймворки: Next.js - 38%, Express - 21%, Nuxt.js - 20%, Microsoft ASP.NET - 10%, Ruby on Rails - 4.9%, Yii - 2.3%, Spring - 2.1%, Django - 0.52%.
  • Популярные языки программирования: PHP - 45%, node.js - 33%, Java - 15%, Ruby - 2.2%, Python - 1.9%, Perl - 0.98%, C - 0.87%.
  • 20% всех автоматизированных обращений к API осуществляется из клиентов на языке Go (в 2024 году - 12%), 17% - Python (в 2024 году - 9.6%), 11.2% - Java (7.4%), 8.3% - Node.js, 2.3% - .NET.
  • За отчётный период выявлено 174 значительных сбоев в работе, из которых 83 вызваны отключениями по распоряжению правительств, 25 связанны с отключением энергии, 19 - обрывами кабеля, 14 - техническими проблемами, 5 - пожарами, 5 - погодой, 3 - атаками, 2 - стихийными бедствиями, 2 - ошибками при настройке, 1 - сетевыми проблемами, 1 - DNS.
  • 6.2% трафика заблокировано как потенциально вредоносного или нежелательного для отдельных клиентов. В 3.3% случаев блокировки связаны с защитой от DDoS-атак или блокировкой на уровне WAF (Web Application Firewall).
  • Более 5% проанализированных email-сообщений признаны вредоносными.
  • DDoS-атаки достигли интенсивности 31 Тбит/сек. Наиболее крупные атаки в этом году превосходили прошлые пиковые значения в 10 раз по трафику и 7 раз по числу пакетов.
  • 40% трафика от ботов отправляется из США, при этом на подсети Amazon Web Services и Google Cloud приходится четверть всего трафика от ботов.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64432-cloudflare
Ключевые слова: cloudflare, summary
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 17:36, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Cloudflare, обслуживающая около 20% всего мирового web-трафика, опубликовала годовой отчёт со статистикой и анализом тенденций в глобальной сети

    Поаравочка, отчёт с анлизом тенденций 1/5 глобальной сети

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:42, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, можно смело про 1/3 за Cloudflare говорить. Ибо, немалую часть глобальной сети занимает Китай, чисто из-за количества населения, но их сервисы никому, кроме самих китайцев, по сути, не интересны
     
     
  • 3.12, абоба (?), 17:50, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    манямирок, тикток это просто так
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 17:53, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TikTok заблокирован в Китае.
     
     
  • 5.14, абоба (?), 17:59, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Douyin передает привет
     
     
  • 6.15, Аноним (13), 18:04, 16/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.17, Songo (ok), 18:18, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Китайцев так много, что они могут жить в замкнутой системе. Ихнии сервисы и не должны быть интерес за пределами Китая, как и Китайцам нет нужны во внешних сервисах.
     
     
  • 4.19, Аноним (13), 18:28, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ихнии
    >и Китайцам

    Вы видимо китайский посол? Начнём с того, что их никто и не спрашивал, просто всё заблочили.

     
     
  • 5.30, Dzen Python (ok), 19:12, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так рассказал очередной расстрелянный три раза вне очереди уйгур?
     
     
  • 6.35, Аноним (35), 19:32, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, то есть были выборы блокировать или нет? Результатами поделишься?)
     
  • 6.37, Аноним (13), 19:37, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так рассказал

    Не шути больше, это не твоё.
    У китайцев и не было никогда отрытого интернета. КПК всё порешали и заблокировали.
    p.s.:
    https://habr.com/ru/companies/beget/articles/945228/

     
     
  • 7.47, 12yoexpert (ok), 19:58, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кому ты рассказываешь? он же сам же этим же и занимается прямо сейчас
     
  • 7.51, Dzen Python (ok), 20:11, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Все все порешали, все всё заблокировали, всех расстреляли, а-а-а-а, в пейсбуке только убеганты из Гонконга-19 и секта фалуньгуновцев, а остальное нещитова
    > Ссылка на диких мальчиков с хабра, которые лишь подтверждают, что китайцам неинтересен лаовайский сегмент сети, как, впрочем, и лаоваям - китайский

    Да, я в курсе. В Китае все умерли, все обанкротились и лично Винни закрыл им весь интернет, да. Больше читай разносчиков текущей штатовской методички

     
     
  • 8.55, Аноним (13), 20:25, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ооо, ну тут понятно Безусловно таким как вы проще живётся ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.58, Dzen Python (ok), 20:31, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, и тебе всего хорошего ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.57, Аноним (13), 20:28, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы китаец Или почему вы тут добровольно унижаетесь ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.62, Dzen Python (ok), 20:36, 16/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 9.65, 12yoexpert (ok), 20:45, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    он кремлебот... текст свёрнут, показать
     
  • 4.21, Аноним (21), 18:36, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Китайцы могут жить в замкнутой системе не потому, что их много, а потому, что они в своё время мудро воспользовались западным неоколониализмом.
     
     
  • 5.24, Bob (??), 18:47, 16/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 5.46, 12yoexpert (ok), 19:53, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я смотрю, вы умело пользуетесь восточным, раз у вас уже половина интернета не работает

    ну а зачем вам, например, лес? у вас на него всё равно денег нет, дом не построишь, а восточные хозяева произведут что-нибудь полезное и вам на миску риса подбросят

     
     
  • 6.53, Dzen Python (ok), 20:15, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что, Байкал-то хоть до середины допили?
    Или что там щас из свежих жупелов?
     
     
  • 7.59, Аноним (13), 20:35, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы хоть штатный УМАОДАНовец ?
     
     
  • 8.64, Dzen Python (ok), 20:39, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну надо же иногда отвлекаться от уже рутинных Ржа vs Так что по свежим ж... текст свёрнут, показать
     
  • 3.22, Аноним (-), 18:36, 16/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (13), 17:50, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так все тенденции и развитие откуда идут ?
    Всё наглядно:
    https://radar.cloudflare.com/ru-ru/year-in-review/2025
     
  • 2.39, Аноним (39), 19:40, 16/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.45, 12yoexpert (ok), 19:50, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поаравочка, отчёт с анлизом тенденций 1/5 глобальной сети

    причём той 1/5 сети, которая добровольно воткнула себе MITM, а иногда даже платит за это. то есть не самой адекватной 1/5

     

  • 1.7, Аноним (-), 17:43, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Доля человеческих запросов HTML-страниц во всём трафике
    > составила 43.5%, доля Googlebot - 4.5%, доля AI-ботов - 4.2%,
    > остальных ботов - 47.9%.

    Ну вот, гонят на AI-ботов, а по факту весь инет парсят боты таких же мясных мешков 47.9%.

     
  • 1.8, Анонимище (?), 17:44, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Постквантовое шифрование идет в массы, я так смотрю. На мой взгляд вполне правильно, ведь когда квантовый компьютер станет готов будет уже поздно, благо обладатели таковых компьютеров наверняка запасутся петабайтами зашифрованных данных которые они надеялись потом расшифровать
     
  • 1.9, Гость (??), 17:45, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 29% - HTTP/1.x

    это, наверно, из-за всяких торрент трекеров с http аннонсерами за cf, один рутрекер - несколько тысяч HTTP/1.x запросов в секунду

     
  • 1.16, Аноним (16), 18:13, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Firefox - 3.7%,

    Где там, эти, которые говорят, что это лучше чем хром, а потом удивляются, что их cloudflare дальше капчи не пускает.

    Чуть больше, чем Samsung Browser...

    И результат speed bench не забудьте, перед проповедью.

     
     
  • 2.18, myster (ok), 18:25, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лучше чем хром

    Так массовость не всегда лучше. Мобильная лиса, например, даёт возможность расширения ставить, "лучшесть" в этом. Массам ваша "лучшесть" не нужна.

     
     
  • 3.23, Аноним (21), 18:38, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за массы? Критические?
     
     
  • 4.28, Пожилая лысая женщина (?), 19:04, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    каловые
     
  • 3.31, Аноним (31), 19:16, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там с about:config?
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:28, 16/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.25, Фняк (?), 18:48, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Десктопы: Chrome - 67.9%, Edge - 14.4%, Firefox - 6.7%, ￼Safari - 6.2%, Opera - 2.2%.

    Какой брехливый анон

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 19:07, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Какой брехливый анон

    Брехливый не анон, который предоставил Общую статистику.
    А как раз Фняк, который выбрал самую непозорную нишу для лисы.

    Все равно 6.7% на десктопе - это то, что заслуживает этот недобраузер.

     
  • 3.32, Аноним (16), 19:23, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как раз на мобиле то его и есть смысл использовать, ведь там у него есть поддержка расширений и собственное хранилище сертификатов.

    А вот на десктопе... Ну это чтобы соответствовать диагнозу, поставленному врачом.

     
  • 2.26, Bob (??), 18:48, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это чисто на ПК, что не важно.
    больше половины юзеров - с мобил же)
    а тогда рейтинг лисы на обеих платформах вообще 2.16% - смехотворно
     
     
  • 3.44, нах.. (?), 19:48, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а почему собственно смехотворно? Как ты определяешь смехотворность? Netscape Navigator тоже в определенное время доли процента занимал и чего теперь? Это не мешало продвинутым товарищам им с удовольствием пользоваться.
     
  • 3.52, Аноним (52), 20:11, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты пробовал этим на мобиле пользоваться? На пк не от хорошей жизни приходится, но хотя бы адблок нормальный есть.
     
  • 2.40, нах.. (?), 19:46, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лучше чем хром

    лучше, конечно.
    >удивляются, что их cloudflare дальше капчи не пускает

    в ФФ нет проблем с капчой.
    >Чуть больше, чем Samsung Browser

    иии?.. Господи, ребенок, посчитай абсолютное кол-во пользователей в этих %. Или для тебя 10-ый в списке Форбс - уже нищий? Ололо.

     
     
  • 3.50, Аноним (50), 20:06, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бенчмарк забыл.

    > в ФФ нет проблем с капчой.

    Не ты писал, что ты анубис пройти не мог?

     
  • 2.42, 12yoexpert (ok), 19:47, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почитай на веб архиве про 95%, лурк пока мёртв
     
     
  • 3.49, Аноним (-), 20:03, 16/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.56, Firefox (??), 20:26, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще один, путающий ананасы с копченой колбасой.
     

  • 1.27, Имя (?), 18:54, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Доля создаваемого людьми web-трафика, для шифрования которого используются алгоритмы, устойчивые к подбору на квантовых компьютерах, за год выросла с 29% до 52%.

    А какой из этих алгоритмов самый популярный?

     
     
  • 2.33, Аноним (16), 19:27, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mlkem, скорее всего.
     

  • 1.34, Аноним (16), 19:28, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из JavaScript-фреймворки для создания web-интерфейса лидирует React (37%), далее следуют Vue.js - 19%, Next.js - 16%, Nuxt.js - 8.4%, Gatsby - 4.6%, RequireJS - 2.9%.

    А сколько ангуляр?

     
  • 1.36, 12yoexpert (ok), 19:33, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >      Top10 игровых платформ: Roblox, PlayStation, Xbox / Xbox Live, Epic Games / Fortnite, Steam, Electronic Arts, Blizzard, Minecraft, Riot Games / League of Legends, Nintendo.

    близзы принадлежат майкам, можно считать за одно

    > Доля поисковых систем: Google - 89.5%,￼Bing - 3.1%, ￼Yandex - 2%, ￼Baidu - 1.4%, ￼DuckDuckGo - 1.2%.

    DDG под яндексом, можно считать за одно

     
  • 1.38, 12yoexpert (ok), 19:40, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  За отчётный период выявлено 174 значительных сбоев в работе, из которых 83 вызваны отключениями по распоряжению правительств, 25 связанны с отключением энергии, 19 - обрывами кабеля, 14 - техническими проблемами, 5 - пожарами, 5 - погодой, 3 - атаками, 2 - стихийными бедствиями, 2 - ошибками при настройке, 1 - сетевыми проблемами, 1 - DNS.

    интересно, с чем же в первую очередь нужно бороться

    наверное, с "небезопасной" работой с памятью. правительства говорят, что это плохо и нужно юзать раст

    я вообще думаю, что управлять памятью можно только аккредитованным гос.органами лицам, за расходы на аккредитацию должен взиматься справедливый налог. а за незаконное управление памятью банить по Закону о Защите Памяти в Цифровую Эпоху без проволочек вроде суда

    благо, llvm позволяет реализовать этот маханизм вообще без проблем

     

  • 1.43, Аноним (43), 19:48, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а впн влият на трафик?
     
  • 1.54, Аноним (-), 20:18, 16/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.60, Аноним (60), 20:36, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, а где доля nginx и Apache?
     
     
  • 2.66, Аноним (13), 21:05, 16/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.netcraft.com/blog/november-2025-web-server-survey
     

  • 1.61, Аноним (61), 20:36, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В РФ доля Chrome составляет 44%, а Yandex Browser - 33%.

    Вижу, что можно уже начинать MiTM всё, что без сертификата миницифры. Ну, кроме белого списка - его оставить по прежним сертификатам, кому надо доступ уже на самих серверах дали. А остальные сайты - кому туда ходить действительно надо - те быстро яндекс-браузер поставят, когда им коллеги и босс скажут "это у тебя, придурка, ничего не работает, довыпендривался, ставь яндекс-браузер - и всё заработает".

     
  • 1.63, Аноним (61), 20:39, 16/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В РФ доля IPv6 оценена в 8.6%,

    В РФ и v4-пространства за глаза хватит, своего, суверенного. С походом на гитхаб через mitm, а на менее известные сайты - через йух.

     

