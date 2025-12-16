Отчёт Cloudflare о состоянии интернета в 2025 году

|
>Cloudflare, обслуживающая около 20% всего мирового web-трафика, опубликовала годовой отчёт со статистикой и анализом тенденций в глобальной сети
Поаравочка, отчёт с анлизом тенденций 1/5 глобальной сети
Думаю, можно смело про 1/3 за Cloudflare говорить. Ибо, немалую часть глобальной сети занимает Китай, чисто из-за количества населения, но их сервисы никому, кроме самих китайцев, по сути, не интересны
Китайцев так много, что они могут жить в замкнутой системе. Ихнии сервисы и не должны быть интерес за пределами Китая, как и Китайцам нет нужны во внешних сервисах.
>Ихнии
>и Китайцам
Вы видимо китайский посол? Начнём с того, что их никто и не спрашивал, просто всё заблочили.
А, то есть были выборы блокировать или нет? Результатами поделишься?)
> Все все порешали, все всё заблокировали, всех расстреляли, а-а-а-а, в пейсбуке только убеганты из Гонконга-19 и секта фалуньгуновцев, а остальное нещитова
> Ссылка на диких мальчиков с хабра, которые лишь подтверждают, что китайцам неинтересен лаовайский сегмент сети, как, впрочем, и лаоваям - китайский
Да, я в курсе. В Китае все умерли, все обанкротились и лично Винни закрыл им весь интернет, да. Больше читай разносчиков текущей штатовской методички
Китайцы могут жить в замкнутой системе не потому, что их много, а потому, что они в своё время мудро воспользовались западным неоколониализмом.
я смотрю, вы умело пользуетесь восточным, раз у вас уже половина интернета не работает
ну а зачем вам, например, лес? у вас на него всё равно денег нет, дом не построишь, а восточные хозяева произведут что-нибудь полезное и вам на миску риса подбросят
> Поаравочка, отчёт с анлизом тенденций 1/5 глобальной сети
причём той 1/5 сети, которая добровольно воткнула себе MITM, а иногда даже платит за это. то есть не самой адекватной 1/5
> Доля человеческих запросов HTML-страниц во всём трафике
> составила 43.5%, доля Googlebot - 4.5%, доля AI-ботов - 4.2%,
> остальных ботов - 47.9%.
Ну вот, гонят на AI-ботов, а по факту весь инет парсят боты таких же мясных мешков 47.9%.
Постквантовое шифрование идет в массы, я так смотрю. На мой взгляд вполне правильно, ведь когда квантовый компьютер станет готов будет уже поздно, благо обладатели таковых компьютеров наверняка запасутся петабайтами зашифрованных данных которые они надеялись потом расшифровать
> 29% - HTTP/1.x
это, наверно, из-за всяких торрент трекеров с http аннонсерами за cf, один рутрекер - несколько тысяч HTTP/1.x запросов в секунду
> Firefox - 3.7%,
Где там, эти, которые говорят, что это лучше чем хром, а потом удивляются, что их cloudflare дальше капчи не пускает.
Чуть больше, чем Samsung Browser...
И результат speed bench не забудьте, перед проповедью.
> лучше чем хром
Так массовость не всегда лучше. Мобильная лиса, например, даёт возможность расширения ставить, "лучшесть" в этом. Массам ваша "лучшесть" не нужна.
> Десктопы: Chrome - 67.9%, Edge - 14.4%, Firefox - 6.7%, ￼Safari - 6.2%, Opera - 2.2%.
Какой брехливый анон
> Какой брехливый анон
Брехливый не анон, который предоставил Общую статистику.
А как раз Фняк, который выбрал самую непозорную нишу для лисы.
Все равно 6.7% на десктопе - это то, что заслуживает этот недобраузер.
Как раз на мобиле то его и есть смысл использовать, ведь там у него есть поддержка расширений и собственное хранилище сертификатов.
А вот на десктопе... Ну это чтобы соответствовать диагнозу, поставленному врачом.
это чисто на ПК, что не важно.
больше половины юзеров - с мобил же)
а тогда рейтинг лисы на обеих платформах вообще 2.16% - смехотворно
а почему собственно смехотворно? Как ты определяешь смехотворность? Netscape Navigator тоже в определенное время доли процента занимал и чего теперь? Это не мешало продвинутым товарищам им с удовольствием пользоваться.
Ты пробовал этим на мобиле пользоваться? На пк не от хорошей жизни приходится, но хотя бы адблок нормальный есть.
>лучше чем хром
лучше, конечно.
>удивляются, что их cloudflare дальше капчи не пускает
в ФФ нет проблем с капчой.
>Чуть больше, чем Samsung Browser
иии?.. Господи, ребенок, посчитай абсолютное кол-во пользователей в этих %. Или для тебя 10-ый в списке Форбс - уже нищий? Ололо.
Бенчмарк забыл.
> в ФФ нет проблем с капчой.
Не ты писал, что ты анубис пройти не мог?
> Доля создаваемого людьми web-трафика, для шифрования которого используются алгоритмы, устойчивые к подбору на квантовых компьютерах, за год выросла с 29% до 52%.
А какой из этих алгоритмов самый популярный?
> Из JavaScript-фреймворки для создания web-интерфейса лидирует React (37%), далее следуют Vue.js - 19%, Next.js - 16%, Nuxt.js - 8.4%, Gatsby - 4.6%, RequireJS - 2.9%.
А сколько ангуляр?
> Top10 игровых платформ: Roblox, PlayStation, Xbox / Xbox Live, Epic Games / Fortnite, Steam, Electronic Arts, Blizzard, Minecraft, Riot Games / League of Legends, Nintendo.
близзы принадлежат майкам, можно считать за одно
> Доля поисковых систем: Google - 89.5%,￼Bing - 3.1%, ￼Yandex - 2%, ￼Baidu - 1.4%, ￼DuckDuckGo - 1.2%.
DDG под яндексом, можно считать за одно
> За отчётный период выявлено 174 значительных сбоев в работе, из которых 83 вызваны отключениями по распоряжению правительств, 25 связанны с отключением энергии, 19 - обрывами кабеля, 14 - техническими проблемами, 5 - пожарами, 5 - погодой, 3 - атаками, 2 - стихийными бедствиями, 2 - ошибками при настройке, 1 - сетевыми проблемами, 1 - DNS.
интересно, с чем же в первую очередь нужно бороться
наверное, с "небезопасной" работой с памятью. правительства говорят, что это плохо и нужно юзать раст
я вообще думаю, что управлять памятью можно только аккредитованным гос.органами лицам, за расходы на аккредитацию должен взиматься справедливый налог. а за незаконное управление памятью банить по Закону о Защите Памяти в Цифровую Эпоху без проволочек вроде суда
благо, llvm позволяет реализовать этот маханизм вообще без проблем
> В РФ доля Chrome составляет 44%, а Yandex Browser - 33%.
Вижу, что можно уже начинать MiTM всё, что без сертификата миницифры. Ну, кроме белого списка - его оставить по прежним сертификатам, кому надо доступ уже на самих серверах дали. А остальные сайты - кому туда ходить действительно надо - те быстро яндекс-браузер поставят, когда им коллеги и босс скажут "это у тебя, придурка, ничего не работает, довыпендривался, ставь яндекс-браузер - и всё заработает".
>В РФ доля IPv6 оценена в 8.6%,
В РФ и v4-пространства за глаза хватит, своего, суверенного. С походом на гитхаб через mitm, а на менее известные сайты - через йух.
|