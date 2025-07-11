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Браузерные дополнения вовлекают в построение распределённой сети скрапинга для AI-ботов

11.07.2025 13:15

Исследователи безопасности из компании Secure Annex обратили внимание на рост популярности нового метода монетизации браузерных дополнений, при котором из пользователей дополнений формируется распределённая сеть, применяемая для скрапинга (индексации содержимого сайтов). Системы пользователей используют в качестве web-ботов и прокси для скачивания содержимого сайтов - установленное браузерное дополнение получает с внешнего сервера инструкции по индексации сайтов, после чего в отдельном скрытом iframe запускает загрузку запрошенного контента и передаёт полученные данные внешнему сервису. В каталогах Chrome, Firefox и Edge применение данной схемы монетизации выявлено в 245 дополнениях, в сумме насчитывающих 909 тысяч установок.

Работа организуется через включение в код браузерных дополнений открытой JavaScript-библиотеки mellowtel.js, поставляемой под лицензией LGPLv3. Библиотека развивается проектом Mellowtel, продвигающим новую платформу монетизации, которая кроме браузерных дополнений может применяться в программах на базе фреймворков Flutter и Electron. Основная идея платформы в том, что разработчики браузерных дополнений и приложений могут зарабатывать деньги не через показ рекламы или сомнительные методы, такие как продажа данных, ущемляющих приватность пользователей, а через выполнение задач по индексации web-контента для обучения AI-систем.

Потребность AI-компаний в данных для обучения моделей привела к появлению многочисленных ботов, индексирующих сайты без разумного ограничения интенсивности отправки запросов и игнорируя правила индексирования robots.txt. Так как данные боты создают огромную паразитную нагрузку на серверы, нарушают нормальную работоспособность систем и отнимают время администраторов, последнее время их начинают активно блокировать (например, сеть доставки контента Cloudflare реализовала опцию для блокирования подобных ботов по умолчанию).

AI-компании готовы платить за индексацию и платформа Mellowtel предоставила возможность удовлетворить подобную потребность через вовлечение обычных пользователей в процесс сбора данных с сайтов. Платформа передаёт владельцам дополнений 55% от средств, вырученных от сотрудничества с AI-компаниями. Проект полностью легитимен и настаивает на том, что участие в скрапинге должно быть добровольным и активироваться только после явного согласия пользователя. Подразумевается, что пользователь в качестве благодарности к разработчикам дополнения может включить режим скрапинга и оказать им косвенную финансовую поддержку.

Проблема в том, что не все разработчики дополнений готовы работать честно и в открытую. В некоторых дополнениях пытаются скрыто от пользователя включить монетизацию Mellowtel в обход правил сервиса, что приводит к тому, что пользователь без явного согласия становится участником распределённой сети для загрузки данных с сайтов. Из 45 дополнений к Chrome, применяющих Mellowtel, 12 уже заблокированы Google за вредоносную активность. В каталоге Microsoft из 129 дополнений заблокировано 8, а в каталоге Mozilla из 71 дополнения заблокировано 2. Причины удаления не детализируются, но не исключается, что поводом стало некорректное использование Mellowtel.

Разработчик Mellowtel заявил, что для решения проблемы с возможным скрытым включением скрапинга сервис переходит на обязательную проверку всех дополнений, применяющих Mellowtel, на предмет обязательного отключения скрапинга по умолчанию (активация только после явного согласия пользователя) и наличия видимой кнопки для отключения. Запросы на получение заданий от дополнений не прошедших проверку будут помещаться в карантин и игнорироваться.

В процессе работы дополнения, использующие библиотеку Mellowtel, устанавливают websocket-соединение к внешнему серверу, размещённому в облаке AWS, через которое передают сведения о доступности пользователя, стране, пропускной способности канала связи и активации поддержки скрапинга пользователем. Периодически через соединение отправляются heartbeat-запросы, проверяющие доступность клиента. При появлении заданий на загрузку контента в просматриваемые пользователем страницы подставляется скрытый iframe, из которого осуществляется скрапинг.

Для загрузки внешних страниц из iframe, подставляемом при просмотре других сайтов, библиотека временно обходит предоставляемую в браузере защиту от загрузки стороннего контента, вырезая HTTP-заголовки Content-Security-Policy и X-Frame-Options и возвращая их после того, как нужная страница загружена. Вырезание осуществляется через модификацию сетевых запросов при помощи API declarativeNetRequest (для доступа к данному API дополнения запрашивают отдельное полномочие). Временное отключение заголовков Content-Security-Policy и X-Frame-Options негативно влияет на безопасность, так как на какое-то время убирает штатную защиту от атак с использованием межсайтового скриптинга (XSS).

Платформа Mellowtel аффилирована с компанией Olostep, предлагающей API для скрапинга, способный обходить защиту от ботов и параллельно выполнять до 100 тысяч запросов в минуту. Подобную активность сервиса, применённую в контексте одного сайта, можно сравнить с проведением распределённой DoS-атаки. Сервис также потенциально может использовать пользователей как прокси для извлечения контента из приватных сайтов, доступных только в подсетях, к которым пользователь получает доступ через VPN.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
  2. OpenNews: Перегрузка инфраструктуры KDE, GNOME, Fedora, Codeberg и SourceHut из-за ИИ-индексаторов
  3. OpenNews: Проблемы из-за подготовленных AI-инструментами отчётов об уязвимостях
  4. OpenNews: Платформа совместной разработки SourceHut была выведена из строя на 7 дней из-за DDoS-атаки
  5. OpenNews: По статистике Cloudflare 6.8% интернет-трафика является потенциально мусорным
  6. OpenNews: Использование zip-бомбы для борьбы с вредоносными web-ботами
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63568-web
Ключевые слова: web, ai, fin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:34, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В каталогах Chrome, Firefox и Edge применение данной схемы монетизации выявлено в 245 дополнениях, в сумме насчитывающих 909 тысяч установок.

    И где список этих расширений?

     
  • 1.4, Аноним (4), 13:39, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Список всех дополнений: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT1XgBs25gRlg5e3nYCAff967WMtZZ

    Не нашел вроде в списке тех которые сам использую. Уже неплохо.

     
     
  • 2.5, Анониматор (?), 13:44, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для firefox бы еще список такой, наверняка есть
     
     
  • 3.6, Анониматор (?), 13:45, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а, это всё в кучу оказывается, не только хромимум
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:57, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще нужны расширения в браузере? Что там расширять? В списке какие-то натурально цацки и бусики: MAC Address Generator, Youtube Playlist Duration Calculator, Double Click Image Downloader, Reload All Tabs, Cursor Changer… чулков для программирования только не хватает.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:40, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Mendeley Referencer

    Ученые очень любят ставить.

     
  • 3.22, prokoudine (ok), 15:31, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем вообще нужны расширения в браузере? Что там расширять?

    Например, сделать скриншот страницы, которая не умещается в один экран. Или запустить проверку битых ссылок на странице. Или отправить себе страницу на киндл для чтения. Или убрать избыточную рекламу.

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 15:52, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сделать скриншот страницы, которая не умещается в один экран.

    Встроено в браузер. F12 и погнали.

     
  • 3.27, Катюша (?), 15:40, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хроме искаропки внезапно нет сpaной линейки - измерять расстояние между произвольными элементами страницы
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:56, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Cloudflare реализовала опцию для блокирования подобных ботов по умолчанию

    Тут подробнее:
    https://blog.cloudflare.com/control-content-use-for-ai-training/

     
     
  • 2.24, prokoudine (ok), 15:36, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > In June 2025, OpenAI’s crawl-to-referral ratio was 1,700:1, Anthropic’s 73,000:1.

    Далее непечатно.

     
     
  • 3.26, Аноним (8), 15:40, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сами юзеры постоянно требуют более "умную" версию той или иной нейросети.
    Это обратная сторона медали.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:58, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все эти дополнения навроде "Internet optimizer" или "Unlock TikTok VPN FREE" никому на самом-то деле и не нужны, их ставят по глупости. Поэтому надо от  разработчика каждого дополнения требовать обоснование в письменном виде, зачем это дополнение, как и какие задачи решает. И сразу окажется, что 95% (99?) дополнений это скам и мусор, который не приносит пользы пользователям.
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 14:02, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Использую только два расширения:
    1) https://chromewebstore.google.com/detail/ddkjiahejlhfcafbddmgiahcphecmpfh
    2) https://chromewebstore.google.com/detail/gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:23, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в письменном виде, кровью, а еще можно его родных посадить на нары чтобы не убежал, а если что потом их можно будет расстрелять...

    100% после подобного не будет никаких разработчиков вообще, будем сидеть в лесах и вспоминать как же нас бесили все эти штучки дрючки, сурово отмахиваясь от медведя.

     
  • 2.14, Аноним (14), 14:25, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но могут приносить пользу автору дополнения ;)
     
  • 2.16, User (??), 14:41, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то давныыым-давно браузеры были "ну тупыя!" и неудобныя (Ну, не все - была вот Opera, да) - и чтобы сделать из них (Ну, не всех - из осла вот ничего не сделай, как ни старайся) хоть что-нибудь полезное этот самый firefox нужно было обвестить побрякушками вот в три-с-половиной слоя.
    Потом, когда появлись новые, "более другие" браузеры (Да хром, хром - о нем речь!) эти самые пользователи в процессе миграции затащили эти самые 100500 свистосвистелок еще и туда, примерно с этим вот и живем.
    Из нужного там - ну вот adblock который нельзя затащить в сам браузер вот просто по тому, что ради этого самого АД все и затевалось. Остальное (За вычетом пары достаточно специфических кейсов и\или творчества душевнобольных "Меня посчитали! За мной СЛЕДЯТ!!! Надо отключить-интернет-но-чтоб-не-отключать-интернет!") имеет скорее историческую ценность.
     
     
  • 3.19, anonymous (??), 15:18, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Резка рекламы
    Резка скриптов
    Резка всплывающих окон
    Резка картинок
    Атоочистка кукисов
    Блокировка канваса и прочего фингерпринтинга

    Продвинутая стартовая страница (не реклама с яндексом)
    Жесты мышки
    Перезначение горячих клавиш или vim-стиль управления (пентакдиль)
    Нестандартные способы работы с вкладками. В виде дерева, в виде всплывающего меню
    Продвинутые букмарки
    Менеджемент сессий, перекидывания букмарков в сессию и обратно
    Scrapbook
    Массовая закачка (хочу вот с этой странички сохранить все картинки больше 100 пикселей размером)

    Борба с вредоносными js: разблокировка выделения текста, разблокировка скроллинга, удаление триггера на копирование, который вставляет адрес сайта в буфер обмена вместе (вместо) с текстом.
    Пользовательские скрипты (я выброшу рекламу из выдачи гугла/яндекса)
    Пользовательский CSS (я нарисую сайт красивее ваших дизайнеров)
    Модификация отслеживающих ссылок в обычные
    Замена ссылок с url=xxx на xxx

    Это то, чего мне не хватает в современных браузеров и что приходится доставлять плагинами. Часть - вкусовщина, которая и должна оставаться плагинами.

    Остальное, вроде адблока - необходимость, которая должна была уже давно реализована. Но разработчики браузеров играют против пользователей, ведь получают деньги от рекламы.

    Часть - специфичный ответ на неэтичные действия сайтов, блокирующих нормальную работу пользователя. Если бы мир был чище, а интернет - порядочнее, то они были бы не нужны. Раньше на сайтах было принято делать скины, добавлять в каталог и давать пользователю самому выбрать внешний вди. И если у сайта появлялся новый дизайн, то старый оставался доступен для желающих. Сейчас пользователя всячески стараются до внешнего вида не допустить, ведь первым делом тот выпилит рекламу и слежку.

     
  • 2.31, Аноним (30), 15:54, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поэтому надо от  разработчика каждого дополнения требовать обоснование в письменном виде, зачем это дополнение, как и какие задачи решает.

    Хорошо бы для начала от таких вот комментаторов начали требовать в письменном виде обоснование зачем они комментируют. В качестве пилотного проекта.

     

  • 1.17, Аноним (17), 15:05, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А мне нравится идея, только с одним условием - отделить персональные данные от общедоступных. Т.е. страница с адреса profile.php?id=* не передаётся, а topic.php?topicid=* передаётся. Знаю, всё сложнее, но можно же прийти к консенсусу.
    Ресурс готовит список, на подобии robots.txt, только для AI скрапперов, типа airobots.txt, у пользователя если установлен аддон - выдаётся вопрос - "готовы ли вы делиться данным с страницы?", при первом посещении (и при каждом обновлении аддона). Если пользователь согласен и сайт согласны - данные передаются на сервер аддона. Как итог: никакой нагрузки дополнительной на сайт, данные пользователя в безопасности, разработчики аддона получили денюжку, не просто за собранные данные, а ещё и со статистикой, какие данные наиболее востребованы, что положительно скажется на качестве обучения. Может со стороны бразуера потом какую-нибудь API-шку завезут с совместимым тегом, чтобы не аддон принимал решение, что скрапать, а сайт через теги. А аддоны работающие не через API - отлетали в БАН.
    Как итог: И волки сыты и овцы целы.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:39, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно же прийти к консенсусу

    Кое где до сих пор дюймами экраны мерят о каком консенсусе вы говорите.

     

  • 1.18, Аноним (18), 15:12, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну нет, считаю что в первую очередь должны платить пользователям. Как каким нибудь тестировщикам, т.к. боты для скрапинга заблокированы, и это именно пользователь по факту скрейпит им сайты. То что это встроенно в дополнение неважно, это тупо инструмент. Самими акторами являются пользователи, без них эти дополнения максимум что заскрейпят это стартовую страницу.
     
  • 1.20, Аноним (20), 15:24, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отдельный котёл в аду для тех, кто придумал браузерным расширениям давать рептилоидные идентификторы вида "gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj" или "ddkjiahejlhfcafbddmgiahcphecmpfh" -  явно для удобства сокрытия малвари.
     
  • 1.21, Ыеуз0 (?), 15:30, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ответ на хитрого блокиовщика скрапинга, который заставляет вычислять на стороне браузера вычисления.
    https://www.securitylab.ru/news/561124.php
    "Anubis действует иначе: он проверяет, действительно ли посетитель сайта — человек, работающий через браузер, а не бот.

    Для этого Anubis заставляет браузер выполнять криптографические вычисления с помощью JavaScript, доказывая, что у пользователя действительно есть рабочий браузер.

    Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/561124.php"

     
     
  • 2.28, Аноним (25), 15:41, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > доказывая, что у пользователя действительно есть рабочий браузер

    Скорее доказывая, что у браузера есть пользователь

     

  • 1.29, Аноним (29), 15:43, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот сyка откуда на мои сайты лезут скреперы, причем каждый запрос новый IP. Я думал раньше это AI приложения на смартфонах. Надеюсь их заблочат нахрен, потому что решения вообще никакого нет кроме капчи в морду - ни заголовки, ни анубис не спасут.
     

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