Браузерные дополнения вовлекают в построение распределённой сети скрапинга для AI-ботов

|
|1.1, Аноним (1), 13:34, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В каталогах Chrome, Firefox и Edge применение данной схемы монетизации выявлено в 245 дополнениях, в сумме насчитывающих 909 тысяч установок.
И где список этих расширений?
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 13:57, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем вообще нужны расширения в браузере? Что там расширять? В списке какие-то натурально цацки и бусики: MAC Address Generator, Youtube Playlist Duration Calculator, Double Click Image Downloader, Reload All Tabs, Cursor Changer… чулков для программирования только не хватает.
|
|
|
|3.22, prokoudine (ok), 15:31, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Зачем вообще нужны расширения в браузере? Что там расширять?
Например, сделать скриншот страницы, которая не умещается в один экран. Или запустить проверку битых ссылок на странице. Или отправить себе страницу на киндл для чтения. Или убрать избыточную рекламу.
|
|
|
|4.30, Аноним (30), 15:52, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сделать скриншот страницы, которая не умещается в один экран.
Встроено в браузер. F12 и погнали.
|
|3.27, Катюша (?), 15:40, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В хроме искаропки внезапно нет сpaной линейки - измерять расстояние между произвольными элементами страницы
|
|
|
|2.24, prokoudine (ok), 15:36, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> In June 2025, OpenAI’s crawl-to-referral ratio was 1,700:1, Anthropic’s 73,000:1.
Далее непечатно.
|
|
|
|3.26, Аноним (8), 15:40, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так сами юзеры постоянно требуют более "умную" версию той или иной нейросети.
Это обратная сторона медали.
|
|1.10, Аноним (10), 13:58, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Все эти дополнения навроде "Internet optimizer" или "Unlock TikTok VPN FREE" никому на самом-то деле и не нужны, их ставят по глупости. Поэтому надо от разработчика каждого дополнения требовать обоснование в письменном виде, зачем это дополнение, как и какие задачи решает. И сразу окажется, что 95% (99?) дополнений это скам и мусор, который не приносит пользы пользователям.
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 14:23, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в письменном виде, кровью, а еще можно его родных посадить на нары чтобы не убежал, а если что потом их можно будет расстрелять...
100% после подобного не будет никаких разработчиков вообще, будем сидеть в лесах и вспоминать как же нас бесили все эти штучки дрючки, сурово отмахиваясь от медведя.
|
|2.16, User (??), 14:41, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда-то давныыым-давно браузеры были "ну тупыя!" и неудобныя (Ну, не все - была вот Opera, да) - и чтобы сделать из них (Ну, не всех - из осла вот ничего не сделай, как ни старайся) хоть что-нибудь полезное этот самый firefox нужно было обвестить побрякушками вот в три-с-половиной слоя.
Потом, когда появлись новые, "более другие" браузеры (Да хром, хром - о нем речь!) эти самые пользователи в процессе миграции затащили эти самые 100500 свистосвистелок еще и туда, примерно с этим вот и живем.
Из нужного там - ну вот adblock который нельзя затащить в сам браузер вот просто по тому, что ради этого самого АД все и затевалось. Остальное (За вычетом пары достаточно специфических кейсов и\или творчества душевнобольных "Меня посчитали! За мной СЛЕДЯТ!!! Надо отключить-интернет-но-чтоб-не-отключать-интернет!") имеет скорее историческую ценность.
|
|
|
|3.19, anonymous (??), 15:18, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Резка рекламы
Резка скриптов
Резка всплывающих окон
Резка картинок
Атоочистка кукисов
Блокировка канваса и прочего фингерпринтинга
Продвинутая стартовая страница (не реклама с яндексом)
Жесты мышки
Перезначение горячих клавиш или vim-стиль управления (пентакдиль)
Нестандартные способы работы с вкладками. В виде дерева, в виде всплывающего меню
Продвинутые букмарки
Менеджемент сессий, перекидывания букмарков в сессию и обратно
Scrapbook
Массовая закачка (хочу вот с этой странички сохранить все картинки больше 100 пикселей размером)
Борба с вредоносными js: разблокировка выделения текста, разблокировка скроллинга, удаление триггера на копирование, который вставляет адрес сайта в буфер обмена вместе (вместо) с текстом.
Пользовательские скрипты (я выброшу рекламу из выдачи гугла/яндекса)
Пользовательский CSS (я нарисую сайт красивее ваших дизайнеров)
Модификация отслеживающих ссылок в обычные
Замена ссылок с url=xxx на xxx
Это то, чего мне не хватает в современных браузеров и что приходится доставлять плагинами. Часть - вкусовщина, которая и должна оставаться плагинами.
Остальное, вроде адблока - необходимость, которая должна была уже давно реализована. Но разработчики браузеров играют против пользователей, ведь получают деньги от рекламы.
Часть - специфичный ответ на неэтичные действия сайтов, блокирующих нормальную работу пользователя. Если бы мир был чище, а интернет - порядочнее, то они были бы не нужны. Раньше на сайтах было принято делать скины, добавлять в каталог и давать пользователю самому выбрать внешний вди. И если у сайта появлялся новый дизайн, то старый оставался доступен для желающих. Сейчас пользователя всячески стараются до внешнего вида не допустить, ведь первым делом тот выпилит рекламу и слежку.
|
|2.31, Аноним (30), 15:54, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Поэтому надо от разработчика каждого дополнения требовать обоснование в письменном виде, зачем это дополнение, как и какие задачи решает.
Хорошо бы для начала от таких вот комментаторов начали требовать в письменном виде обоснование зачем они комментируют. В качестве пилотного проекта.
|
|1.17, Аноним (17), 15:05, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А мне нравится идея, только с одним условием - отделить персональные данные от общедоступных. Т.е. страница с адреса profile.php?id=* не передаётся, а topic.php?topicid=* передаётся. Знаю, всё сложнее, но можно же прийти к консенсусу.
Ресурс готовит список, на подобии robots.txt, только для AI скрапперов, типа airobots.txt, у пользователя если установлен аддон - выдаётся вопрос - "готовы ли вы делиться данным с страницы?", при первом посещении (и при каждом обновлении аддона). Если пользователь согласен и сайт согласны - данные передаются на сервер аддона. Как итог: никакой нагрузки дополнительной на сайт, данные пользователя в безопасности, разработчики аддона получили денюжку, не просто за собранные данные, а ещё и со статистикой, какие данные наиболее востребованы, что положительно скажется на качестве обучения. Может со стороны бразуера потом какую-нибудь API-шку завезут с совместимым тегом, чтобы не аддон принимал решение, что скрапать, а сайт через теги. А аддоны работающие не через API - отлетали в БАН.
Как итог: И волки сыты и овцы целы.
|
|
|
|2.25, Аноним (25), 15:39, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> можно же прийти к консенсусу
Кое где до сих пор дюймами экраны мерят о каком консенсусе вы говорите.
|
|1.18, Аноним (18), 15:12, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну нет, считаю что в первую очередь должны платить пользователям. Как каким нибудь тестировщикам, т.к. боты для скрапинга заблокированы, и это именно пользователь по факту скрейпит им сайты. То что это встроенно в дополнение неважно, это тупо инструмент. Самими акторами являются пользователи, без них эти дополнения максимум что заскрейпят это стартовую страницу.
|
|1.20, Аноним (20), 15:24, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Отдельный котёл в аду для тех, кто придумал браузерным расширениям давать рептилоидные идентификторы вида "gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj" или "ddkjiahejlhfcafbddmgiahcphecmpfh" - явно для удобства сокрытия малвари.
|
|
|
|2.28, Аноним (25), 15:41, 11/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> доказывая, что у пользователя действительно есть рабочий браузер
Скорее доказывая, что у браузера есть пользователь
|
|1.29, Аноним (29), 15:43, 11/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот сyка откуда на мои сайты лезут скреперы, причем каждый запрос новый IP. Я думал раньше это AI приложения на смартфонах. Надеюсь их заблочат нахрен, потому что решения вообще никакого нет кроме капчи в морду - ни заголовки, ни анубис не спасут.
|