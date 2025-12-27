GitHub заблокировал репозиторий Rockchip после жалобы о перелицензировании кода FFmpeg

3.16 , galpower ( ? ), 09:51, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну, GPL так-то тоже лицензия и бумажка. И без этой бумажки не было бы свободного ПО. А вообще наверное ближе к вашему (да и по ходу моему) идеалу - лицензия BSD - вот там можно хоть куды код вставлять, никто и слова плохого не скажет (хм, вроде бы Far Manager как раз на такой лицензии)

4.37 , Shantikov ( ? ), 10:31, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ну, GPL так-то тоже лицензия и бумажка. И без этой бумажки не было бы свободного ПО. Классика подмены понятий, когда несвободное (GPL с кучей запретов) называют свободным. 5.45 , Аноним ( 20 ), 10:41, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Куча запретов - это запрет закрывать исходники или делать так, чтобы эти исходники могли быть закрыты в будущем? Ну да, собственно это ограничение и отличает свободный код от открытого и проприетарного.

6.86 , Аноним ( - ), 11:55, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запреты есть запреты.

Как бы фанатики несвободы не маневрировани) > это ограничение и отличает свободный код от открытого Да, именно эти ограничения делают код "не свободным".

4.41 , Аноним ( 41 ), 10:37, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 10 лет ты будешь вылизывать свой код, а потом придет дядя и вставит твой код в свою красивую обертку, и начнет продавать его за мульены денег, а тебе с этого только большое человеческое отвали, ..тебе останется только понять и простить, свобода че

3.19 , менанген ( ? ), 09:57, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нельзя брать свободное и пизать в свою закрытую проприетарь. А то так на твоём открытом коде будут миллиарды зарабатывать, а ты сосать болт. А они все наработки и апдейты заворачивать в конфетку и продавать. Взял свободный код - открывай весь продукт. Иначе пиши свой. Никто не запрещает смотреть и переписывать на свой лад. Запрещают полностью воровать. И правильно делают. Интеллектуальная собственность должна охраняться законами и судами, а не как часто корпорации доят опенсорс и срать хотели на свабодку и потраченное время профи, что открыл свой код. Вон как с QEMU - код открыт, а на его основе в облаках гугла крутятся виртуальные машины и все бабки гуглу капают, при этом гугл ни копейки в QEMU не вложил, то же и с AWS. Взять 90% кода QEMU - чутка допилить и вот уже стриги бабло с сытых бюргеров в своих облаках. Какому творцу понравится, что ты сидишь жуёшь банан, а куча бабла течёт ворам?

4.33 , Shantikov ( ? ), 10:27, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Нельзя брать свободное и пизать в свою закрытую проприетарь Кто запретил? Если есть запрет - нет свободы, речь об этом. >А то так на твоём открытом коде будут миллиарды зарабатывать, а ты сосать болт. Что мешало автору сделать миллиарды на своём коде, просто не публикуя его до этого? Повторю, речь не о способах сделать миллиарды, а о том, что называть свободным. >Интеллектуальная собственность должна охраняться законами и судами, а не как часто корпорации доят опенсорс и срать хотели на свабодку и потраченное время профи, что открыл свой код. О том и речь, что корпорации найдут и средства и судей, которые защитят их интересы, не взирая ни на какие лицензии, лицензии ограничивают только рядовых программистов в основной массе > Какому творцу понравится, что ты сидишь жуёшь банан, а куча бабла течёт ворам? Если код опубликован - это уже не чей-то код, это СВОБОДНЫЙ код, и любые посягательства на него - это посягательства именно на свободу. Концептуально это так, в реале - огромное поле деятельности "регуляторов свободы".

5.42 , galpower ( ? ), 10:37, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, у любой игры, даже у самой анархичной, есть некоторые правила. И эти правила - не кандалы на ноги, а стены для защиты от врагов. Я понимаю, о чём вы говорите в словах "Если опубликован - то ничей" - увы, это хорошо с какими-нибудь стихами или цитатами из фильмов, которые стали народными. А с кодом такое не катит. Если код будет прям совсем-совсем свободен, то увы - найдётся тот, кто его себе сграбастает и сделает ТОЛЬКО_СВОИМ, потому что - а что, нельзя было? Конечно же можно, никаких ведь запретов нет. А раз нет, то кто успел - тот и съел =) И вот и получается плохо: была программа свободной, а стала - EULA, и попробуй только с успешным дядечкой поспорь - в судах сгноит, и закон увы будет на его стороне. Свободному ПО тоже нужна лицензия, дабы оставаться свободным. Это всё равно что жить в доме без стен - любой прохвост утащит всё добро без помех. (другое дело, что мне не особо нравится обилие свободных лицензий - хотелось бы, чтобы какая-то одна на всех была. Но видать есть какие-то причины, которым побогу на мои хотелки =) )

5.51 , Аноним ( 47 ), 10:48, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Кто запретил? Лицензия! Когда что-то берёшь надо читать на каких условиях можно это использовать.

Не нравиться ? — Пишите своё.

