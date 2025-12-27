GitHub заблокировал репозиторий Rockchip после жалобы о перелицензировании кода FFmpeg

|
|1.2, Аноним (2), 09:15, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
|
Какие-то гнилые отмазки. Значит как пермиссив в копилефт лицензировать сразу истерика в интернете (хотя это абсолютно законно), а копилефт в пермиссив подпроприерасов устраивает.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 09:32, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
есть огромное количество случаев, когда обмазывают чужой свободный код лицензией gpl и начинают преследовать за несоблюдение gpl, или это другое?
|
|
|
|3.20, Аноним (20), 09:59, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем эти чужие добавляют этот код себе?Гораздо чаще это свободный gpl код забирают в свои проекты с нарушением лицензии.
|
|
|
|4.22, Аноним (2), 10:09, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А зачем эти чужие добавляют этот код себе?Гораздо чаще это свободный gpl
> код забирают в свои проекты с нарушением лицензии.
И что, прямо много примеров, когда взяли исходники под eula и выкатили их под гпл без согласия авторов? Я знаю только примеры, когда варез обзывается гпл, но там и не исходники.
|
|3.28, Аноним (2), 10:19, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как можно чужой свободный код обмазать гпл повторно, у тебя всё хорошо? Это что, кто-то взял ядро под gpl2-only и лицензнул его в gpl3? Какие молодцы, а на каком основании они решили варез слепить и что они дальше с ним делать планируют?
|
|
|
|4.57, Bottle (?), 10:50, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Воришка емаксов и моды под Minecraft под лицензией GPL (линковка с проприетарным (!) кодом).
ZFS на Линукс.
|
|
|
|5.60, Аноним (2), 10:54, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что-то ничего не нашёл. Ты уверен, что там не lgpl? Для всяких zfs есть lgpl condom тоже.
|
|
|
|6.79, Аноним (79), 11:40, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
для всяких zfs есть распространение ив исходниках - код у них под несовместимой CDDL и "нарушением" GPL занимается пользователь. В кавычках потому что пока не было распространения бинарника, то GPL не нарушена
|
|
|
|7.83, Аноним (2), 11:44, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> для всяких zfs есть распространение ив исходниках - код у них под
> несовместимой CDDL и "нарушением" GPL занимается пользователь. В кавычках потому что
> пока не было распространения бинарника, то GPL не нарушена
Но на практике нарушением занимаются корпорации, компилируя несовместимые компоненты рамках одного продукта. Что с этим делать будем?
|
|
|
|8.91, Аноним (79), 12:13, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
приведи пример продукта, где распространяются скомпилированные несовместимые ком... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.94, Аноним (2), 12:16, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ubuntu, скажем Помимо этого они успешно справляются только с заменой иконок и п... текст свёрнут, показать
|
|8.97, Аноним (-), 12:23, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это твои добыслы или есть решения судов, где показано нарушение Терпеть Для ад... текст свёрнут, показать
|
|1.3, svpcom (ok), 09:22, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Но больше всего пострадали пользоваться orange pi и прочих плат на рокчипе - они теперь остались без аппаратных кодеков...
|
|
|
|2.5, Аноним (2), 09:23, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они ничего не потереяли, хотя вообще-то должны нести персональную ответственность за спонсирование жуликов.
|
|2.11, Аноним (11), 09:40, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Купил низкопробное китайское г - сам себе злобный Винни-Пух.
И я не про оранжпи, а про рокчипы, олвинеры етц.
|
|1.4, galpower (?), 09:22, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Лицензионные дрязги в свободном ПО, которое вроде бы как изначально противопоставлялось ПО несвободному, где шаг вправо/шаг влево - и нарушил EULA... (голосом пророка Санбоя) Тяжело.
|
|
|
|2.6, Аноним (2), 09:25, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
|
Со свободным ПО всё замечательно, а вот когда из свободного ПО лепят проприетарь и около проприетарь -- возникают проблемы. Я вижу, ты пытаешься в манипуляции, но тут всё весьма однозначно.
|
|
|
|3.8, galpower (?), 09:30, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Без сарказма - благодарю за объяснение. Я просто тупенький. Как-то подумал, что раз кто-то на гитхабе, то он тоже "свободный".
|
|3.15, Shantikov (?), 09:48, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>когда из свободного ПО лепят проприетарь и около проприетарь -- возникают проблемы.
Если со "свободным" ПО нельзя делать всё, что угодно - это не свободное ПО.
|
|
|
|4.27, Аноним (27), 10:15, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если твоё самое свободное ПО просто валяется никем не заприваченое, то его под... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.40, Shantikov (?), 10:36, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если твоё "самое свободное" ПО просто валяется никем не заприваченое, то его
> подберут и запихнут в коробку, которая будет штамповать нейрослоп картинки для
> соцсеточных наркоманов.
Удивитесь, но повсеместно так и делается.
>"отказываюсь от всех своих прав" код - бред сумасшедшего, придуманный корпорастами для корпорастов, чтобы друг друга в судах доить за любой факап?
Назвать отказ от юридических регуляций бредом и есть задумка корпорастов.
|
|4.35, Аноним (79), 10:30, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
это всвободное ПО, а не свободный программист, менеджер или кто там еще, ктьо захотел делать что угодно
|
|4.63, Аноним (63), 11:05, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Как вы уже заутомили этими глупенькими манипуляциями с коверканием значения слов... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.82, Shantikov (?), 11:42, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>«Свободное ПО» — это про свободы автора кода и конечного пользователя, а не постороннего программиста.
"Свобода это вот тут чуть-чуть свободы и немножко вот тут, а в остальном не свобода."
Как вы уже утомили этими подменами понятий и коверканьем значения слов...
> хватать чужой код, компилять в пропиетарный бинарник и выдавать за свой — это ни к GPL, ни к свободе вообще отношения не имеет, поскольку ущемляет как свободы конечного пользователя, так и авторов изначального кода. Равно как и «свобода обращать в рабство других людей», например.
И опять классическое передёргивание с коверканьем смысла, в отличие от обращения в рабство, автор кода абсолютно ничего не теряет, когда кто-то пользуется его кодом, авторский код так же остаётся при нём.
Но вы почти уловили суть того, что называют "свободой" - это наложить ограничения на других и завести их в правовое поле, что бы уже суд, закон и властимущие распоряжались его свободой
|
|
|
|6.84, Аноним (47), 11:47, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>автор кода абсолютно ничего не теряет, когда кто-то пользуется его кодом, авторский код так же остаётся при нём
Что за бред ?
Ваши комментарии чистый Софизм.
|
|2.13, Shantikov (?), 09:44, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Всё, на что наложены ограничения в виде любых "лицензий" и прочих бумажек - это несвободное ПО по определению. Для того эта бюрократия и разводится - завести свободное ПО под какую-либо юрисдикцию.
|
|
|
|3.16, galpower (?), 09:51, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ну, GPL так-то тоже лицензия и бумажка. И без этой бумажки не было бы свободного ПО. А вообще наверное ближе к вашему (да и по ходу моему) идеалу - лицензия BSD - вот там можно хоть куды код вставлять, никто и слова плохого не скажет (хм, вроде бы Far Manager как раз на такой лицензии)
|
|
|
|4.37, Shantikov (?), 10:31, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Ну, GPL так-то тоже лицензия и бумажка. И без этой бумажки не было бы свободного ПО.
Классика подмены понятий, когда несвободное (GPL с кучей запретов) называют свободным.
|
|
|
|5.45, Аноним (20), 10:41, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Куча запретов - это запрет закрывать исходники или делать так, чтобы эти исходники могли быть закрыты в будущем? Ну да, собственно это ограничение и отличает свободный код от открытого и проприетарного.
|
|
|
|6.86, Аноним (-), 11:55, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Запреты есть запреты.
Как бы фанатики несвободы не маневрировани)
> это ограничение и отличает свободный код от открытого
Да, именно эти ограничения делают код "не свободным".
|
|4.41, Аноним (41), 10:37, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
10 лет ты будешь вылизывать свой код, а потом придет дядя и вставит твой код в свою красивую обертку, и начнет продавать его за мульены денег, а тебе с этого только большое человеческое отвали, ..тебе останется только понять и простить, свобода че
|
|
|
|5.58, Аноним (58), 10:51, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И вот они потекли, эти длинные, белые, пряные струи на руки Эммануэль, на ее голый живот, на лицо, на волосы. Казалось, поток их никогда не иссякнет. Она чувствовала, как он течет в ее горло, и пила, чуть ли не захлебываясь. Дикий хмель, бесстыдство наслаждения овладели ею. Она опустила безвольные руки, но мужские пальцы вновь прижались к бутону ее плоти, и она застонала от счастья.
|
|3.19, менанген (?), 09:57, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Нельзя брать свободное и пизать в свою закрытую проприетарь. А то так на твоём открытом коде будут миллиарды зарабатывать, а ты сосать болт. А они все наработки и апдейты заворачивать в конфетку и продавать. Взял свободный код - открывай весь продукт. Иначе пиши свой. Никто не запрещает смотреть и переписывать на свой лад. Запрещают полностью воровать. И правильно делают. Интеллектуальная собственность должна охраняться законами и судами, а не как часто корпорации доят опенсорс и срать хотели на свабодку и потраченное время профи, что открыл свой код. Вон как с QEMU - код открыт, а на его основе в облаках гугла крутятся виртуальные машины и все бабки гуглу капают, при этом гугл ни копейки в QEMU не вложил, то же и с AWS. Взять 90% кода QEMU - чутка допилить и вот уже стриги бабло с сытых бюргеров в своих облаках. Какому творцу понравится, что ты сидишь жуёшь банан, а куча бабла течёт ворам?
|
|
|
|4.33, Shantikov (?), 10:27, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Нельзя брать свободное и пизать в свою закрытую проприетарь
Кто запретил? Если есть запрет - нет свободы, речь об этом.
>А то так на твоём открытом коде будут миллиарды зарабатывать, а ты сосать болт.
Что мешало автору сделать миллиарды на своём коде, просто не публикуя его до этого? Повторю, речь не о способах сделать миллиарды, а о том, что называть свободным.
>Интеллектуальная собственность должна охраняться законами и судами, а не как часто корпорации доят опенсорс и срать хотели на свабодку и потраченное время профи, что открыл свой код.
О том и речь, что корпорации найдут и средства и судей, которые защитят их интересы, не взирая ни на какие лицензии, лицензии ограничивают только рядовых программистов в основной массе
> Какому творцу понравится, что ты сидишь жуёшь банан, а куча бабла течёт ворам?
Если код опубликован - это уже не чей-то код, это СВОБОДНЫЙ код, и любые посягательства на него - это посягательства именно на свободу. Концептуально это так, в реале - огромное поле деятельности "регуляторов свободы".
|
|
|
|5.42, galpower (?), 10:37, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, у любой игры, даже у самой анархичной, есть некоторые правила. И эти правила - не кандалы на ноги, а стены для защиты от врагов. Я понимаю, о чём вы говорите в словах "Если опубликован - то ничей" - увы, это хорошо с какими-нибудь стихами или цитатами из фильмов, которые стали народными. А с кодом такое не катит. Если код будет прям совсем-совсем свободен, то увы - найдётся тот, кто его себе сграбастает и сделает ТОЛЬКО_СВОИМ, потому что - а что, нельзя было? Конечно же можно, никаких ведь запретов нет. А раз нет, то кто успел - тот и съел =) И вот и получается плохо: была программа свободной, а стала - EULA, и попробуй только с успешным дядечкой поспорь - в судах сгноит, и закон увы будет на его стороне. Свободному ПО тоже нужна лицензия, дабы оставаться свободным. Это всё равно что жить в доме без стен - любой прохвост утащит всё добро без помех. (другое дело, что мне не особо нравится обилие свободных лицензий - хотелось бы, чтобы какая-то одна на всех была. Но видать есть какие-то причины, которым побогу на мои хотелки =) )
|
|5.51, Аноним (47), 10:48, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Кто запретил?
Лицензия! Когда что-то берёшь надо читать на каких условиях можно это использовать.
Не нравиться ? — Пишите своё.
|
|1.10, robot228 (?), 09:35, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Сколько еще таких китайских но только с закрытым исходным кодом программ. Вы даже не представляете. Даже многие коммерческие утилиты европы и сша используют наработки .
|
|
|
|2.14, Аноним (11), 09:45, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
"китайский опенсурс" на который многие любят... Примерно весь состоит из подобных нарушений, потому что там такие мелочи как лицензия вообще никого не волнуют. Собирается, запускается - вот и отлично.
Варвары.
|
|
|
|3.18, так (-), 09:55, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Варвары
Используют общественное достояние на всю катушку. Потребители от этого выигрывают — им предлагают огромное число железок разной степени годности, без налога на авторов и всех нахлебников рядом с ними.
|
|
|
|
|
|5.64, так (-), 11:06, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нахлебники не делают полезной работы по определению. Китайцы с их чипами распространяют код для решения прикладных задач — значит они полезны и это оценивается деньгами. Авторы же у которых "украли" код один раз его написали и больше не делают ничего, кроме как кошмарят тех кто пытается его пристроить к делу. Мне больше симпатичны китайцы.
|
|
|
|6.72, Аноним (47), 11:28, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Мне больше симпатичны китайцы
Это потому-что вы сами ничего не создавали и не тратили сотни/тысячи человеко-часов.
Китайцы не тратят на это время и средства, и за счёт этого демпенгуют.
|
|
|
|7.89, Аноним (2), 12:03, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, не скажи, основная причина успеха -- это разработка платформ производства различных уровней, в результате любой может заказать продукт под своим брендом. Один из известных примеров это Сяоми -- своего у них почти ничего.
|
|
|
|8.92, Аноним (47), 12:13, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну основная всё таки - это инвестиции западных стран и это было выгодно обоим ст... текст свёрнут, показать
|
|4.62, Аноним (79), 11:05, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"общественное достояние" это вполне конкретное понятие и оно не тождественно "всё, до чего смог дотянуться"
|
|
|
|5.66, так (-), 11:09, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так-то да, я скорее использую это словосочетание как синоним "лежит у всех на виду". Копирование такой видной инфы не создает кражи, ведь физически код никуда не пропал.
|
|
|
|6.74, Аноним (74), 11:33, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К китайцам претензии не за то что "взяли" , а за то что "присвоили" - поменяли лицензию . Сделали общее своим личным .
|
|6.75, Аноним (47), 11:33, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>ведь физически
Да как вы уже надоели с этими аналогиями про никуда не пропал.
Интеллектуальная собственность во всех нормальных юрисдикциях охраняется законом.
|
|6.77, Аноним (79), 11:36, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Копирование такой видной инфы не создает кражи
поэтому это называется нарушением лицензии, кражей его называет тот, кто считает недополученную прибыль
> я скорее использую это словосочетание как синоним "лежит у всех на виду"
тогда используйте кавычки, потому что я могу использовать что угодно как синоним чего угодно. Все моё - моё, все ваше - тоже моё. Я скорее использовал "моё" как синоним "ваше"
|
|2.26, Кек (?), 10:15, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
На примере winamp можно понять, что европейские варвары воруют open source повсеместно
|
|1.31, Аноним (31), 10:26, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> извинился за то, что не разобрался в несовместимости лицензий
НУ Я ПРОСТО НЕ РАЗОБРАЛСЯ :)
|
|1.34, Аноним (36), 10:28, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
А вот использовали бы они в блобе все тоже самое и нет проблем. А как открыли исходники сразу попали. Так уже было с винампом.
|
|
|
|2.38, Аноним (2), 10:32, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Винамп слил чужой проприетарный код, на который у него не была прав. Замечательно находят и в скомпилированном виде (поэтому переименовывают символы, но это не помогает).
|
|
|
|3.73, Аноним (36), 11:32, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В том то и дело что в винампе нашли тыреный код только когда они открыли этот самый код.
|
|
|
|4.78, Аноним (2), 11:38, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В том то и дело что в винампе нашли тыреный код только
> когда они открыли этот самый код.
У них было право его использовать, у них не было права его открывать или перелицензировать. До этого момента никаких нарушений не было.
|
|
|
|5.81, Аноним (2), 11:41, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> В том то и дело что в винампе нашли тыреный код только
>> когда они открыли этот самый код.
> У них было право его использовать, у них не было права его
> открывать или перелицензировать. До этого момента никаких нарушений не было.
А хотя нет, гпл там тоже был. Ну, сэкономили день работы зато.
|
|
|
|6.96, Аноним (-), 12:20, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А хотя нет, гпл там тоже был. Ну, сэкономили день работы зато.
Думаю больше.
Но самое главное - оно работало десятки лет.
И добиться от них какой-то ответственности почти невозможно.
Т.е ситуация вин-вин.
Можно класть на ЖПЛ потому что "если что" то просто говоришь "извините не разобрался" и удаляешь лишние файлы.
|
|1.39, нах. (?), 10:33, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Дайте угадаю - это опять тот самый "разработчик ffmpeg" у которого ноль комитов куда-то кроме CoC.md ? (он уже приходил к тем же Ruffle и тоже визжал и бил себя кулаком в грудь, что нарушают его ниатъемлимые права)
|
|1.48, Аноним (31), 10:45, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вообще, было бы хорошей идеей обучить нейросети пылесосить бинарники и находить украденный свободный код. Если не в легальных целях, то хотя бы для статистики вороватых проприетарщиков.
|
|1.61, Аноним (61), 10:58, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Как я уже писал, эти лицензии бесполезны. Китайцы просто были ленивые и не стали переписывать код. Сейчас перепишут, чтобы было "не похоже", и все дела то. Именно по этому я и не доверяю свободным лицензиям. Они защищают код, а не идею. Идею можно спокойно своровать, просто переписав код или банально его скрыв. И никакая лицензия от этого не защитит. ГПЛ это просто ловушка для лохов, которых приучают открывать свой код, чтобы к нему имели доступ корпы. А сейчас так вообще ситуация такая же, как и в кинематографе. Кто открывает код, тот сам себе буратино, ибо сейчас на его коде корпы научат ИИ, а его вообще выкинут на помойку. Сейчас ИИ пишет хуже людей только по одной причине. Потому, что его научили на трудах людей, которые тоже пишут плохо.
|
|
|
|2.68, Аноним (20), 11:11, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Именно по этому я и не доверяю свободным лицензиям. Они защищают код, а не идею.
Пожалуйста, патентуйте свою идею. Только потом от этого всем хуже в итоге будет.
|
|1.80, Аноним (80), 11:40, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как можно использовать чужой код, изменить лицензию и авторство? Свобода - это не вседозволенность! А как же элементарная порядочность?!
|
|
|
|2.87, Аноним (2), 11:58, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В китае своеобразные представления об опенсорсе. Можно описать как "что нашёл -- моё". С одной стороны, много публично доступного кода, но, с другой, весь он исключительно низкого качества. Порядочность -- это что-то из лексикона лаоваев.
|
|1.88, Аноним (-), 12:00, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Мда, в комментариях схлестнулись сторонники Свободы и любители запрещать.
Слегка в шоке, от того, сколько фанатиков с хлебушком в голове готовы отдать свободу что-то делать с кодом, ради коммуняцкимх бреден.
|
|
|
|2.90, 12yoexpert (ok), 12:10, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
посмотрим, как ты запоёшь, когда производители из-за MIT-рака перестанут открывать сорцы фирмвари и чего бы то ни было вообще
> Canonical and Ubuntu are likely not the issue now or in the future in this case. The problem is when companies commoditize Ubuntu into a product where freedom is purposely lessened or nonexistent. There are still other pieces that prevent such a thing at this moment, but core utils are a core part as the name implies.
> With permissive licensing in general, corporations are not legally compelled to share their changes so they tend to not do that. They are legally compelled by the weak terms of the license which mostly only matter if they choose to share the source.
> The thing that should have been done is to make our tools memory-safe before permissive favoring developers did so. We lost that race. Now most dependencies for Rust and some projects in Rust are permissive. It would be very hard to make Rust copyleft retroactively. uutils developers do not want copyleft.
|