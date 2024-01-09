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GitHub заблокировал игровой движок OpenXRay по требованию GSC

09.01.2024 07:02

Компания GSC Game World, разработавшая серию игр S.T.A.L.K.E.R., добилась блокировки на GitHub репозитория открытого проекта OpenXRay, воспроизводящего игровой движок для первых частей игры S.T.A.L.K.E.R. Проект основан после утечки исходных кодов оригинального движка S.T.A.L.K.E.R. и ставит перед собой цель исправления всех оригинальных недочётов и введения новых возможностей, таких как поддержка 64-разрядных платформ, Linux и OpenGL.

Лицензионная сторона разработки OpenXRay всегда была под вопросом, но к настоящему времени установился своеобразный статус кво, при котором в GSC знали о проекте, но не препятствовали его разработке (для использования OpenXRay требуются игровые ресурсы из S.T.A.L.K.E.R., которые могут быть получены через покупку оригинальной игры).

Теперь ситуация видимо изменилась и от лица компании GSC в GitHub было направлено требование о блокировке на основании действующего в США Законе об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). В требовании, отправленном от имени подразделения "Anti-Piracy Protection", действующего в интересах GSC, говорится, что проект OpenXRay нарушает права компании GSC, владеющей эксклюзивными правами на игру S.T.A.L.K.E.R.

В частности, упоминается, что в репозитории присутствуют материалы, полученные путём обратного инжиниринга игры S.T.A.L.K.E.R., что нарушает условия использования. В движке также обходятся механизмы защиты доступа к игровым ресурсам, такие как сжатие, шифрование и хранение в специальных контейнерах. Упоминается и использование при разработке исходных текстов, не публиковавшихся в открытом доступе (имела место утечка кода движка), а также использование графических и звуковых данных без получения письменного разрешения от владельца.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/github/dmca...)
  2. OpenNews: Доступна бета-версия Linux-редакции игрового движка OpenXRay
  3. OpenNews: Альфа-выпуск порта игрового движка OpenXRay под Linux
  4. OpenNews: GitHub заблокировал репозиторий SymPy после ложной жалобы
  5. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2022 году
  6. OpenNews: Nintendo потребовала заблокировать проект Lockpick, что остановило разработку эмулятора Skyline Switch
Автор новости: mos87
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60400-github
Ключевые слова: github, dmca, openxray, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:41, 09/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.2, Аноним (-), 08:42, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь код перенесут на GitFlic?
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:48, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Григоровичу стало стыдно за ущербный код в XRay? Хотя, Григорович вряд ли знает слово "стыд"...
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:49, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Самим слить свой код на торренты, а потом самим же блокировать открытые движки

    Браво

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:17, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпоративные юристы оправдывают свои зарплаты.
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:50, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Красавцы, ни себе ни людям.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:21, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хы,качайте Сталка и гамайте до посинения. У меня где-то даже пиратка с Зоной отчуждения валяется. Плохо,что на соввременных ПК нет сидюшников.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:20, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут аккаунт GSC из запрещённой щебетательной сети (GSC_GW) подсказывает, что страйки были отправлены кем-то злонамеренно:

    > Hey!
    >
    > That’s definitely not our intent — Open X-Ray is totally allowed to be used as a modbase.
    >
    > We are having a wave of false claims caused by our position recently. This is likely to be one of these once again.
    >
    > We will investigate further, thanks for the heads-up!

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:26, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До этого они рассылали страйки русским ютуберам и опять же заявляли, что это дескать не они
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:22, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если разработчики плюнут в сообщество, сообщество утрётся.
    Если сообщество плюнет в разработчиков, разработчики утонут.

    Сталкер живёт исключительно за счёт сообщества мододелов в большинстве своём русскоязычных, которые подогревают интерес на протяжении всех этих лет, делают движки, OpenXRay не единственный но самый популярный, делают моды по качеству не уступающие коммерческим играм.
    Сталкер как франшиза имеет культовый статус в России и не имеет такогостатуса на западе.
    Скандалы со страйками от неустановленного лица, но предположительно сотрудника GSC на ютуб каналы IXBT Games, смогли отбиться и другие каналы один из которых был забанен, за использование кадров официального трейлера Сталкер 2. В общем GSC планомерно делает всё чтобы настроить русское сообщество фанатов Сталкер против себя.
    Мне кажется что страйк в отношении OpenXRay от GSC вызван появлением True Stalker. Мне кажется что GSC испугались что Сталкер 2 не сможет соперничать с фанатским модом.

     
  • 1.13, Аноним (13), 09:25, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну теперь нужно объявить бойкот всем сериям сталкера, и использовать только не офи-ный клиент. Тогда они поймут что такое свободное ПО.
     

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