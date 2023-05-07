Nintendo потребовала заблокировать проект Lockpick, что остановило разработку эмулятора Skyline Switch

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:20, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – это нарушение конституции. рабам этого не понять.

3.29 , Константавр ( ok ), 11:35, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Если бы "нерабы" читали бы эту конституцию изредка и не по наслышке знали по какому пункту конституции какой страны Нинтендо и прочие проприетасты не имеют права стричь купоны и делать то, что им нравится... Теоретические защитники права на халяву - ещё большие рабы. Не нравится Нинтендо? Создайте открытый аналог, где все дружно будут делиться всем.

4.39 , Аноним ( 39 ), 12:07, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень даже имеют. По Конституции. Ст 55. п. 3. >Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Позволить копирастам грабить население - больше прибыль у копирастов. Больое прибыль у копирастов - больше денег они заплатят в виде налогов. Заплаченнве пналоги можно пустить на >защиту основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства. А в таком деле ни одна копейка лишней не будет. Значит >необходимо Bingo!

2.6 , пох. ( ? ), 10:28, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – В том что вместо того чтоб ловить воришек (что ей явно не по зубам) атакует тех кто на _своей_ приставке со _своими_ играми вполне себе мог бы иметь право делать что хочет. Т.е. никому ни малейшего вреда не причиняют. От тех же идиотов что запрещают ножи длиннее трех сантиметров - а то вдруг ими кого можно зарезать! Потом получают по голове молотком но ума от этого все равно не прибавляется. 3.8 , Аноним ( 1 ), 10:43, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – не хочешь играть по их правилам - голосуй рублём и не покупай - это так сложно?

4.17 , Аноним ( 17 ), 11:14, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет коммерс обязан выдавать халяву за свой счёт иначе он...не социально ориентирован.

5.31 , Аноним ( 31 ), 11:42, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Коммерс ориентирован исключительно на наживу. Когда ему кажется, что его хватают за святое — за мошну, он буквально сатанеет.

4.25 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:29, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с фига ли вообще предоставлять им возможность устанавливать правила? Правила устанавливает законодательство о защите прав потребителей.

5.34 , Аноним ( 1 ), 11:49, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ГК РФ ст 421

5.35 , Аноним ( 35 ), 11:57, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правила устанавливает Суверен. Он же - Хозяин. Он же - Король. Суверен - неподсуден, он и есть источник закона, нарушить свой закон он не может ("The King Can Do No Wrong"), потому что закон есть не что иное, как произвол Суверена. Судья - это глаза, руки и голова Суверена на местах, его доверенное лицо. И судить он будет в интересах Суверена. Судьи приносят следующую присягу: >I, (name), do swear by Almighty God that I will well and truly serve our Sovereign Lord King Charles the Third in the office of Отсюда же идёт прецедентность права. Юридическая система США и государств Содружества Наций основана на английской юридической системе и наследует указанные основополагающие принципы.

6.38 , Аноним ( 1 ), 12:05, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – чем прецедентная система лучше континентальной?

7.41 , Аноним ( 41 ), 12:10, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничем не лучше. Если у тебя сложилось впечатление, что я фанат common law, то сообщаю: это не так.

4.40 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 12:09, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это так никогда не работало

В то же время, всевозможные правообладатели на раз-два злоупотребляют своими правами Отдельной забавности новости придаёт тот факт, что нинтендо - японская контора, соотв., исходно существует в японском правовом поле.

Запрос гитхабу - на основе американских законов( хотя микрософт и относится к сша )

А просматривают содержимое репозиториев и соотв качают из них что-то и применяют вообще в третьих странах со своими законами и одностороннее удаление/блокировка репозиториев для всех пользователей - злоупотребление американским правом и его трансграничное применение.

Говоря о проектах международных, максимум, на что бы имел гитхаб право всвязи с обращением - это ограничение доступа к репозиториям из сша, поскольку они нарушали американские законы

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:40, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Надо было покупать PS, а ещё лучше стимдек)

3.10 , Аноним ( 10 ), 10:47, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а ещё лучше комп. приставки для дэбилов

2.16 , Brennus ( ? ), 11:05, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всё правильно сделало. Кто сильнее - тот и прав по определению. Если есть, что отнять - попробуют отнять. И если защитить не сможешь - отнимут. Горе побеждённым. А против неуловимых Джо, нафиг не нужных, разумеется никаких исков не будет. Живи пока спокойно, радуясь, что Nintendo за тобой не пришла. Это не гарантирует того, что за тобой не придут те, для кого ты не неуловимый Джо, а расходник и раб, который должен тем, кто придёт, всё, что их больная фантазия пожелает.

3.24 , КО ( ? ), 11:26, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таблетки не забудьте принимать, всё правильно Nintendo делает.

4.28 , Аноним ( 28 ), 11:35, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Натравить на население свою крышу (англ. protection racket), чтобы платило "за защиту" (англ. protection money) - милое дело. Разумеется, всё правильно. Если терпилы это терпят - значит они такое заслужили.

2.32 , Dzen Python ( ok ), 11:43, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты дышишь моим воздухом.

Он прошел через купленный мной очистители (2шт) и поэтому все в радиусе 100км дышат моим воздухом.

Любая экспертиза покажет, что в 1 моле вдыхаемого тобой воздуха есть минимум 100 (сто) молекул моего воздуха.

Плати, раб, или за тобой выедет команда в главе с этим милым быком, вышедшим по УДО с пожизненного. Или вот этот корпус из адвокатов, что еще хуже - они сделают так, что даже если тебя разобрать на органы - не хвати на оплату иска. Думай, раб. С моей точки зрения нинтендо тоже сделала правильно. Ишь чего удумали, доставать ключи со своих приставок.

3.36 , Аноним ( 36 ), 11:58, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Воздух сотворил Господь, а игры Нинтендо - правообладатели посредством финансирования разработчиков, так что это другое.

