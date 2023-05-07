Nintendo потребовала заблокировать проект Lockpick, что остановило разработку эмулятора Skyline Switch

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|1.1, Аноним (1), 10:12, 07/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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Меня тут не поймут - но в чём нентендо не право? - вроде всё правильно сделала.
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|3.29, Константавр (ok), 11:35, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если бы "нерабы" читали бы эту конституцию изредка и не по наслышке знали по какому пункту конституции какой страны Нинтендо и прочие проприетасты не имеют права стричь купоны и делать то, что им нравится... Теоретические защитники права на халяву - ещё большие рабы.
Не нравится Нинтендо? Создайте открытый аналог, где все дружно будут делиться всем.
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|4.39, Аноним (39), 12:07, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень даже имеют. По Конституции. Ст 55. п. 3.
>Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Позволить копирастам грабить население - больше прибыль у копирастов. Больое прибыль у копирастов - больше денег они заплатят в виде налогов. Заплаченнве пналоги можно пустить на
>защиту основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства.
А в таком деле ни одна копейка лишней не будет. Значит
>необходимо
Bingo!
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|2.6, пох. (?), 10:28, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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В том что вместо того чтоб ловить воришек (что ей явно не по зубам) атакует тех кто на _своей_ приставке со _своими_ играми вполне себе мог бы иметь право делать что хочет.
Т.е. никому ни малейшего вреда не причиняют. От тех же идиотов что запрещают ножи длиннее трех сантиметров - а то вдруг ими кого можно зарезать! Потом получают по голове молотком но ума от этого все равно не прибавляется.
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|3.8, Аноним (1), 10:43, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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не хочешь играть по их правилам - голосуй рублём и не покупай - это так сложно?
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|4.17, Аноним (17), 11:14, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет коммерс обязан выдавать халяву за свой счёт иначе он...не социально ориентирован.
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|5.31, Аноним (31), 11:42, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коммерс ориентирован исключительно на наживу.
Когда ему кажется, что его хватают за святое — за мошну, он буквально сатанеет.
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|4.25, YetAnotherOnanym (ok), 11:29, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А с фига ли вообще предоставлять им возможность устанавливать правила? Правила устанавливает законодательство о защите прав потребителей.
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|5.35, Аноним (35), 11:57, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правила устанавливает Суверен. Он же - Хозяин. Он же - Король. Суверен - неподсуден, он и есть источник закона, нарушить свой закон он не может ("The King Can Do No Wrong"), потому что закон есть не что иное, как произвол Суверена. Судья - это глаза, руки и голова Суверена на местах, его доверенное лицо. И судить он будет в интересах Суверена. Судьи приносят следующую присягу:
>I, (name), do swear by Almighty God that I will well and truly serve our Sovereign Lord King Charles the Third in the office of
Отсюда же идёт прецедентность права. Юридическая система США и государств Содружества Наций основана на английской юридической системе и наследует указанные основополагающие принципы.
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|7.41, Аноним (41), 12:10, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничем не лучше. Если у тебя сложилось впечатление, что я фанат common law, то сообщаю: это не так.
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|4.40, Бывалый смузихлёб (?), 12:09, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это так никогда не работало
В то же время, всевозможные правообладатели на раз-два злоупотребляют своими правами
Отдельной забавности новости придаёт тот факт, что нинтендо - японская контора, соотв., исходно существует в японском правовом поле.
Запрос гитхабу - на основе американских законов( хотя микрософт и относится к сша )
А просматривают содержимое репозиториев и соотв качают из них что-то и применяют вообще в третьих странах со своими законами и одностороннее удаление/блокировка репозиториев для всех пользователей - злоупотребление американским правом и его трансграничное применение.
Говоря о проектах международных, максимум, на что бы имел гитхаб право всвязи с обращением - это ограничение доступа к репозиториям из сша, поскольку они нарушали американские законы
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|2.16, Brennus (?), 11:05, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё правильно сделало. Кто сильнее - тот и прав по определению. Если есть, что отнять - попробуют отнять. И если защитить не сможешь - отнимут. Горе побеждённым. А против неуловимых Джо, нафиг не нужных, разумеется никаких исков не будет. Живи пока спокойно, радуясь, что Nintendo за тобой не пришла. Это не гарантирует того, что за тобой не придут те, для кого ты не неуловимый Джо, а расходник и раб, который должен тем, кто придёт, всё, что их больная фантазия пожелает.
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|3.24, КО (?), 11:26, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таблетки не забудьте принимать, всё правильно Nintendo делает.
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|4.28, Аноним (28), 11:35, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Натравить на население свою крышу (англ. protection racket), чтобы платило "за защиту" (англ. protection money) - милое дело. Разумеется, всё правильно. Если терпилы это терпят - значит они такое заслужили.
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|2.32, Dzen Python (ok), 11:43, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты дышишь моим воздухом.
Он прошел через купленный мной очистители (2шт) и поэтому все в радиусе 100км дышат моим воздухом.
Любая экспертиза покажет, что в 1 моле вдыхаемого тобой воздуха есть минимум 100 (сто) молекул моего воздуха.
Плати, раб, или за тобой выедет команда в главе с этим милым быком, вышедшим по УДО с пожизненного. Или вот этот корпус из адвокатов, что еще хуже - они сделают так, что даже если тебя разобрать на органы - не хвати на оплату иска.
Думай, раб. С моей точки зрения нинтендо тоже сделала правильно. Ишь чего удумали, доставать ключи со своих приставок.
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|3.36, Аноним (36), 11:58, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воздух сотворил Господь, а игры Нинтендо - правообладатели посредством финансирования разработчиков, так что это другое.
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|1.4, Аноним (3), 10:23, 07/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пираты требуют свою дань! сплошная подмена понятий! мошенничество и обман! продают пристаки, которые принадлежат производетелю. это не продажа, а сдача в аренду!
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|2.5, Аноним (3), 10:27, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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фактически сдача в аренду по полной стоимости оборудования! вместо 1-10% от стоимости (приставка должна стоить 300-500 рублей) они получают полную стоимость и не передают владельцу то что он купил! это мошенничество!
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|3.13, Аноним (13), 10:50, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там такое дело, чтобы сделать и издать ПО на дрмной платформе, надо отвалить производителю откаты (достаточно серьёзные, много). Поэтому цена игр на дрмных платформах как правило выше, если версия для ПК стоит аналогично, то кто-то зажрался и минимизирует убытки (у стима запросы меньше и только от продаж, а не за каждый апдейт). А приставки и так в околоминус часто продают. Редко когда дешевле железа. Плюс конская наценка ретейлера как правило.
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|4.20, Аноним (20), 11:18, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если игры будет делать кто захочет то платформа превратится в набор для низкосортных игр клонов типа как было с атари и всякими другими спектрумами. Поэтому Нинтендо ещё во времена Денди поняла что производителей игр надо контролировать и шлак на платформу не пускать. И это полностью правильный подход от начала и до конца.
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|5.26, Аноним (26), 11:29, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага,
>Android - 71.95%
iOS - 28.01%.
А то. что
>Meanwhile, in the US, Apple continues to dominate at 57.78% market share, beating Android by a 15.9% share.
, ну так есть некоторые штаты, где большинство населения - мормоны. Цветут и пахнут секты в США.
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|6.33, soarin (ok), 11:48, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А причём тут мормоны?
Просто два фактора: не бедные и ориентация продукта на рынок США.
Всё.
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|7.37, Аноним (37), 12:01, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ориентация продукта на рынок страны, в которой население любит сектанство, путём создания своей секты
Именно.
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|5.30, Александр (??), 11:36, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильный подход был у стима с ранним доступом, из которого родилось не мало интересных и взлетевших проектов. На нинтендо же по сути могут попасть только уже раскрученные компании. Я бы даже сказал, что они, в отличие от стима, не поощряют (не финансово имею в виду, а возможностями) новых разработчиков, а по сути собирают сливки. Со свитчом мне вообще показалось, что на ней не приставка популяризует игры, а игры популяризуют приставку. В каком-то смысле - это паразитизм.
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|1.9, Аноним (9), 10:47, 07/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Желаю удачи проекту вне анального GitHub и GitLab, да и людоедская Ni tendo должна страдать.
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|1.15, pic (?), 10:56, 07/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда-нибудь эпоха корпораций закончится и они вновь станут феодалами.
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|2.23, Аноним (26), 11:23, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ответь для себя на вопросы:
Кто родители значительного числа членов нынешней элиты?
Как называется такое сословие?
Кому принадлежат крупнейшие бизнесы?
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