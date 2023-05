Nintendo потребовала заблокировать проект Lockpick, что остановило разработку эмулятора Skyline Switch

Правила устанавливает Суверен. Он же - Хозяин. Он же - Король. Суверен - неподсуден, он и есть источник закона, нарушить свой закон он не может ("The King Can Do No Wrong"), потому что закон есть не что иное, как произвол Суверена. Судья - это глаза, руки и голова Суверена на местах, его доверенное лицо. И судить он будет в интересах Суверена. Судьи приносят следующую присягу: >I, (name), do swear by Almighty God that I will well and truly serve our Sovereign Lord King Charles the Third in the office of Отсюда же идёт прецедентность права. Юридическая система США и государств Содружества Наций основана на английской юридической системе и наследует указанные основополагающие принципы.