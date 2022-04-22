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GitHub заблокировал репозиторий SymPy после ложной жалобы

22.04.2022 11:07

GitHub заблокировал репозиторий c официальной документацией проекта SymPy и размещённый на серверах GitHub сайт docs.sympy.org после получения жалобы о нарушении авторских прав компании HackerRank, специализирующейся на проведении конкурсов среди разработчиков и найме программистов. Блокировка произведена на основании действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).

После возмущения сообщества компания HackerRank отозвала жалобу и признала, что заявление о нарушении авторских прав было отправлено по ошибке. GitHub снял блокировку с репозитория и сайта SymPy. Чтобы избежать подобных ошибок в дальнейшем руководитель HackerRank объявил о приостановке процесса отправки жалоб DMCA до пересмотра правил определения нарушений. В качестве компенсации компания HackerRank намерена пожертвовать проекту SymPy 25 тысяч долларов.

Проект SymPy развивает Python-библиотеку компьютерной алгебры для символьных вычислений и применения методов дискретной математики, пользующуюся популярностью среди учёных, исследователей и студентов. Претензии HackerRank сводились к обвинению в заимствовании материалов из тестов компании на одной из страниц сайта с документацией к SymPy.

История интересна тем, что, судя по всему, работники компании HackerRank в своё время использовали отрывки из официальной документации SymPy в своих тестах. Для борьбы с нарушениями авторских прав в сети компания HackerRank наняла агентство WorthIT Solutions, представители которого провели рейд по выявлению фактов заимствования материалов HackerRank, нашли пересечение и не разбираясь написали жалобу на нарушение авторских прав против сайта SymPy, в котором была размещена документация, на основе которой составлялись тесты.

Примечательно, что это не первый случай и компания HackerRank ранее уличалась в отправке жалоб, не соответствующих действительности. Например, разработчики PHP в январе получили жалобу на нарушение авторских прав на странице с описанием функции range() на сайте php.net. До этого более 40 репозиториев было заблокировано по жалобе HackerRank в ноябре прошлого года. Некоторые из заблокированных проектов, например, React-Leaderboard, не содержат следов нарушения.

Апрельские жалобы HackerRank не ограничились проектом SymPy и затронули ещё 12 репозиториев (1, 2, 3, 4, 5), которые также были заблокированы. Автор одного из заблокированных репозиториев (shreyash1811.github.io) отправил встречное возражение, в котором не признал нарушение. Тем не менее возражение уже три дня остаётся нерассмотренным, и сайт shreyash1811.github.io по-прежнему заблокирован.

Также заслуживает внимание то, что блокировка была осуществлена несмотря на ранее предпринятые в GitHub действия по предотвращению необоснованных блокировок. Например, GitHub утверждал, что перед блокировкой жалобы будут проходить независимую техническую экспертизу и проверяться юристами, а перед началом блокировки разработчикам будет даваться время, чтобы оспорить претензию или внести исправление в репозиторий. Указанные меры были приняты для жалоб о нарушении 1201 статьи DMCA, которая запрещает обход технических мер защиты, таких как DRM. Разработчики SymPy были обвинены в нарушении статьи 501, охватывающей нарушения авторского права. Тем не менее представители GitHub поверили голословным обвинениям и не предприняли действий по перепроверке факта нарушения.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Феномен копилефтных троллей, зарабатывающих на нарушителях лицензии CC-BY
  3. OpenNews: GitHub повторно заблокировал репозиторий проекта RE3
  4. OpenNews: GitHub учредил службу для защиты разработчиков от необоснованных DMCA-блокировок
  5. OpenNews: Muse Group добивается закрытия репозитория проекта musescore-downloader на GitHub
  6. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57067-github
Ключевые слова: github, dmca, sympy
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вован (??), 12:02, 22/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +13 +/
     
  • 1.2, Массоны Рептилоиды (?), 12:10, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    GitHub - частная компания. Кого хотим - того и блочим.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:21, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они заблочили проекты, которые работают на их репутацию и привлекают к ним клиентов. Прямой вред собственному бизнесу.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:48, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Только в твоём воображение. Они сохранили репутация и показали что следуют правилам. А не блочат всё что не нравится в отличии от сами знаете кого.  
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 13:00, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не блочат всё что не нравится

    Да неужели?

    В новости как раз написано, что они блочат кого попало, в том числе настоящих авторов по жалобам копипастеров.

     
  • 3.15, Аноним (11), 13:04, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Они заблочили проекты, которые работают на их репутацию и привлекают к ним клиентов. Прямой вред собственному бизнесу.

    Они монополист. Могут делать с любыми проектами и клиентами что угодно, никто и не пикнет.

     
  • 2.6, anonymous (??), 12:22, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но бегера-то тоже надо знать
     
  • 2.7, keydon (ok), 12:24, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну тогда как миниум реклама не соответствует действительности
    Вместо "Where the world builds software" должно быть "Where reptiloids block software"
     
     
  • 3.14, Аноним (11), 13:02, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За что вы рептилоидов-то так?
    С американцами сравнивать - это тяжелое и незаслуженное оскорбление для представителей любого разумного вида. И неразумного - тоже.
     

  • 1.8, Аноним (9), 12:47, 22/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:58, 22/04/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.13, Аноним (11), 13:01, 22/04/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.12, Аноним (12), 13:00, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гитхаб ваще офигенный пример как централизовать децентрализованное. И самое удивительное, толпы айтишников не могут без него жить.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:22, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот что правда то правда. Слышал еще что исходники его кто-то смотрел, так там специально всё обфусцировано чтобы бэкдор было сложно найти...
     

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