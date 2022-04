GitHub заблокировал репозиторий SymPy после ложной жалобы

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:21, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они заблочили проекты, которые работают на их репутацию и привлекают к ним клиентов. Прямой вред собственному бизнесу.

3.9 , Аноним ( 9 ), 12:48, 22/04/2022 Только в твоём воображение. Они сохранили репутация и показали что следуют правилам. А не блочат всё что не нравится в отличии от сами знаете кого.

4.11 , Аноним ( 11 ), 13:00, 22/04/2022 > не блочат всё что не нравится Да неужели? В новости как раз написано, что они блочат кого попало, в том числе настоящих авторов по жалобам копипастеров.

3.15 , Аноним ( 11 ), 13:04, 22/04/2022 > Они заблочили проекты, которые работают на их репутацию и привлекают к ним клиентов. Прямой вред собственному бизнесу. Они монополист. Могут делать с любыми проектами и клиентами что угодно, никто и не пикнет.

2.6 , anonymous ( ?? ), 12:22, 22/04/2022 но бегера-то тоже надо знать

2.7 , keydon ( ok ), 12:24, 22/04/2022 Ну тогда как миниум реклама не соответствует действительности

Вместо "Where the world builds software" должно быть "Where reptiloids block software"

3.14 , Аноним ( 11 ), 13:02, 22/04/2022 За что вы рептилоидов-то так?

С американцами сравнивать - это тяжелое и незаслуженное оскорбление для представителей любого разумного вида. И неразумного - тоже.