GitHub заблокировал репозиторий SymPy после ложной жалобы

GitHub заблокировал репозиторий c официальной документацией проекта SymPy и размещённый на серверах GitHub сайт docs.sympy.org после получения жалобы о нарушении авторских прав компании HackerRank, специализирующейся на проведении конкурсов среди разработчиков и найме программистов. Блокировка произведена на основании действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). После возмущения сообщества компания HackerRank отозвала жалобу и признала, что заявление о нарушении авторских прав было отправлено по ошибке. GitHub снял блокировку с репозитория и сайта SymPy. Чтобы избежать подобных ошибок в дальнейшем руководитель HackerRank объявил о приостановке процесса отправки жалоб DMCA до пересмотра правил определения нарушений. В качестве компенсации компания HackerRank намерена пожертвовать проекту SymPy 25 тысяч долларов. Проект SymPy развивает Python-библиотеку компьютерной алгебры для символьных вычислений и применения методов дискретной математики, пользующуюся популярностью среди учёных, исследователей и студентов. Претензии HackerRank сводились к обвинению в заимствовании материалов из тестов компании на одной из страниц сайта с документацией к SymPy. История интересна тем, что, судя по всему, работники компании HackerRank в своё время использовали отрывки из официальной документации SymPy в своих тестах. Для борьбы с нарушениями авторских прав в сети компания HackerRank наняла агентство WorthIT Solutions, представители которого провели рейд по выявлению фактов заимствования материалов HackerRank, нашли пересечение и не разбираясь написали жалобу на нарушение авторских прав против сайта SymPy, в котором была размещена документация, на основе которой составлялись тесты. Примечательно, что это не первый случай и компания HackerRank ранее уличалась в отправке жалоб, не соответствующих действительности. Например, разработчики PHP в январе получили жалобу на нарушение авторских прав на странице с описанием функции range() на сайте php.net. До этого более 40 репозиториев было заблокировано по жалобе HackerRank в ноябре прошлого года. Некоторые из заблокированных проектов, например, React-Leaderboard, не содержат следов нарушения. Апрельские жалобы HackerRank не ограничились проектом SymPy и затронули ещё 12 репозиториев (1, 2, 3, 4, 5), которые также были заблокированы. Автор одного из заблокированных репозиториев (shreyash1811.github.io) отправил встречное возражение, в котором не признал нарушение. Тем не менее возражение уже три дня остаётся нерассмотренным, и сайт shreyash1811.github.io по-прежнему заблокирован. Также заслуживает внимание то, что блокировка была осуществлена несмотря на ранее предпринятые в GitHub действия по предотвращению необоснованных блокировок. Например, GitHub утверждал, что перед блокировкой жалобы будут проходить независимую техническую экспертизу и проверяться юристами, а перед началом блокировки разработчикам будет даваться время, чтобы оспорить претензию или внести исправление в репозиторий. Указанные меры были приняты для жалоб о нарушении 1201 статьи DMCA, которая запрещает обход технических мер защиты, таких как DRM. Разработчики SymPy были обвинены в нарушении статьи 501, охватывающей нарушения авторского права. Тем не менее представители GitHub поверили голословным обвинениям и не предприняли действий по перепроверке факта нарушения.



