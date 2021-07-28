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GitHub учредил службу для защиты разработчиков от необоснованных DMCA-блокировок

28.07.2021 07:20

GitHub объявил о создании службы для оказания бесплатной юридической помощи разработчикам открытого программного обеспечения, обвинённым в нарушении 1201 статьи DMCA, которая запрещает обход технических мер защиты, таких как DRM. Работу службы будут курировать юристы из Стэнфордской юридической школы, а финансирование обеспечиваться новым фондом Developer Defense Fund, на работу которого выделен миллион долларов.

Средства будут потрачены для найма персонала для предоставления юридических консультаций обвинённым в нарушении DMCA, обучения юристов и студентов сопровождению программистов в этой области, а также проведения научных исследований и повышения уровня информированности в области действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).

Отмечается, что получение требований об устранении нарушений DMCA может привести к возникновению сложных юридических проблем, на решение которых у разработчиков нет времени и ресурсов, и даже если требование необоснованно, разработчику проще смириться с удалением репозитория, чем ввязываться в борьбу.

Учреждённая служба возьмёт на себя оказание юридической экспертизы и консультирования разработчиков в этой области. Помимо экспертной оценки правомерности DMCA-запроса сотрудниками GitHub, разработчик сможет получить полностью независимую юридическую поддержку, действующую в интересах сообщества.

Напомним, что по следам минувшего инцидента с блокировкой проекта Youtube-dl GitHub изменил процесс обработки требований блокировки. В практику введено обязательного рецензирование юридическими и техническими экспертами каждого требования блокировки на основе 1201 статьи DMCA. В случае отсутствия явных доказательств незаконного обхода защиты, блокировка не производится, а для обоснованных претензий введено предварительное уведомление разработчика с предоставлением времени оспорить претензию или внести исправление в репозиторий. Разработчикам заблокированных репозиториев дана возможность экспортировать issues, PR и другие данные, не содержащие незаконного контента, а обращениям в службу поддержки по вопросам блокировки из-за DMCA будет присваиваться наивысший приоритет.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2021-07-27...)
  2. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
  3. OpenNews: GitHub снял ограничения для разработчиков из Ирана
  4. OpenNews: Критика Microsoft после удаления из GitHub прототипа эксплоита для Microsoft Exchange
  5. OpenNews: GitHub разблокировал репозиторий RE3 после рассмотрения встречной претензии
  6. OpenNews: Muse Group добивается закрытия репозитория проекта musescore-downloader на GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55555-github
Ключевые слова: github
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (ok), 07:22, 28/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    вот это молодцы, ничего не скажешь

    https://opennet.ru/55551-facebook
    может Остин и опробует первым

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 07:30, 28/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он не будет пробовать.
    Там в лучшем для него случае будет "война на истощение". А у ФБ бюджет бесконечный.
     

  • 1.2, Аноним (4), 07:28, 28/07/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Работу службы будут курировать юристы из Стэнфордской юридической школы

    Студенты Стенфорда будут отмазывать от окончивших Гарвард?

    Ню-ню :)

     
  • 1.3, Аноним (-), 07:29, 28/07/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Какое длинное и сложное название для Спортлото.
     
  • 1.5, Аноним (5), 07:48, 28/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы отменили этот идиотский закон, чем только политики занимаются
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:03, 28/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодой адвокат прибегает к своему отцу – старому адвокату и радостно говорит:
    – Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет!
    Отец ему отвечает:
    – Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил...
     

  • 1.7, Какаянахренразница (ok), 08:08, 28/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    ГитХаб это Микрософт. А Микрософт это известный патентный тролль, который одной рукой обнимает девушку (М$ любит Линукс), а другой шарит в неё в сумочке (просит отчисления с Андроида за нарушение мифических патентов в ядре).

    В общем, рэкетиры предлагают защиту от самих себя.

     
  • 1.8, Какаянахренразница (ok), 08:08, 28/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    [дубль]
     
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