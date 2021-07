GitHub учредил службу для защиты разработчиков от необоснованных DMCA-блокировок

1.1 , OnTheEdge ( ok ), 07:22, 28/07/2021 [ответить] + / – вот это молодцы, ничего не скажешь https://opennet.ru/55551-facebook

может Остин и опробует первым

2.4 , Аноним ( 4 ), 07:30, 28/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Он не будет пробовать.

Там в лучшем для него случае будет "война на истощение". А у ФБ бюджет бесконечный.



1.2 , Аноним ( 4 ), 07:28, 28/07/2021 [ответить] +1 + / – >> Работу службы будут курировать юристы из Стэнфордской юридической школы Студенты Стенфорда будут отмазывать от окончивших Гарвард? Ню-ню :)

1.3 , Аноним ( - ), 07:29, 28/07/2021 [ответить] +1 + / – Какое длинное и сложное название для Спортлото.

1.5 , Аноним ( 5 ), 07:48, 28/07/2021 [ответить] + / – Лучше бы отменили этот идиотский закон, чем только политики занимаются

2.6 , Аноним ( 6 ), 08:03, 28/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Молодой адвокат прибегает к своему отцу – старому адвокату и радостно говорит:

– Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет!

Отец ему отвечает:

– Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил...



1.7 , Какаянахренразница ( ok ), 08:08, 28/07/2021 [ответить] + / – ГитХаб это Микрософт. А Микрософт это известный патентный тролль, который одной рукой обнимает девушку (М$ любит Линукс), а другой шарит в неё в сумочке (просит отчисления с Андроида за нарушение мифических патентов в ядре). В общем, рэкетиры предлагают защиту от самих себя.

1.8 , Какаянахренразница ( ok ), 08:08, 28/07/2021 [ответить] + / – [дубль]