GitHub учредил службу для защиты разработчиков от необоснованных DMCA-блокировок

GitHub объявил о создании службы для оказания бесплатной юридической помощи разработчикам открытого программного обеспечения, обвинённым в нарушении 1201 статьи DMCA, которая запрещает обход технических мер защиты, таких как DRM. Работу службы будут курировать юристы из Стэнфордской юридической школы, а финансирование обеспечиваться новым фондом Developer Defense Fund, на работу которого выделен миллион долларов.

Средства будут потрачены для найма персонала для предоставления юридических консультаций обвинённым в нарушении DMCA, обучения юристов и студентов сопровождению программистов в этой области, а также проведения научных исследований и повышения уровня информированности в области действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).

Отмечается, что получение требований об устранении нарушений DMCA может привести к возникновению сложных юридических проблем, на решение которых у разработчиков нет времени и ресурсов, и даже если требование необоснованно, разработчику проще смириться с удалением репозитория, чем ввязываться в борьбу.

Учреждённая служба возьмёт на себя оказание юридической экспертизы и консультирования разработчиков в этой области. Помимо экспертной оценки правомерности DMCA-запроса сотрудниками GitHub, разработчик сможет получить полностью независимую юридическую поддержку, действующую в интересах сообщества.

Напомним, что по следам минувшего инцидента с блокировкой проекта Youtube-dl GitHub изменил процесс обработки требований блокировки. В практику введено обязательного рецензирование юридическими и техническими экспертами каждого требования блокировки на основе 1201 статьи DMCA. В случае отсутствия явных доказательств незаконного обхода защиты, блокировка не производится, а для обоснованных претензий введено предварительное уведомление разработчика с предоставлением времени оспорить претензию или внести исправление в репозиторий. Разработчикам заблокированных репозиториев дана возможность экспортировать issues, PR и другие данные, не содержащие незаконного контента, а обращениям в службу поддержки по вопросам блокировки из-за DMCA будет присваиваться наивысший приоритет.



