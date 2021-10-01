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GitHub повторно заблокировал репозиторий проекта RE3

01.10.2021 10:34

GitHub повторно заблокировал репозиторий проекта RE3 и 861 форк с его содержимым после поступления новой жалобы от компании Take-Two Interactive, которой принадлежит связанная с играми GTA III и GTA Vice City интеллектуальная собственность.

Напомним, что проектом re3 была проведена работа по обратному инжинирингу исходных текстов игр GTA III и GTA Vice City, выпущенных около 20 лет назад. Опубликованный код был готов для сборки полностью работающей игры, при использовании файлов с игровыми ресурсами, которые предлагалось извлечь из своей лицензионной копии GTA III. Проект по восстановлению кода был запущен в 2018 году с целью исправления некоторых ошибок, расширения возможностей для разработчиков модов и проведения экспериментов по изучению и замене алгоритмов симуляции физических процессов. В том числе в RE3 было выполнено портирование на Linux, FreeBSD и систем ARM, добавлена поддержка OpenGL, обеспечен вывод звука через OpenAL, добавлены дополнительные инструменты для отладки, реализована поворачивающаяся камера, добавлена поддержка XInput, расширена поддержка периферийных устройств, обеспечено масштабирование вывода на широкоформатные экраны, в меню добавлена карта и дополнительные опции.

В феврале 2021 года GitHub уже блокировал доступ к репозиторию RE3 после поступления заявления компании Take-Two Interactive о нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Разработчики проекта RE3 не согласились с блокировкой и отправили встречную претензию, после рассмотрения которой GitHub прекратил блокировку. В ответ компания Take-Two Interactive начала разбирательство в суде, в котором потребовала прекратить распространение исходных текстов проекта RE3 и выплатить компенсацию, покрывающую убытки от нарушения авторских прав.

По мнению компании Take-Two Interactive, размещённые в репозитории файлы содержат не только производный исходный код, позволяющий запустить игру без наличия оригинальных исполняемых файлов, но и включают компоненты из оригинальных игр, такие как текст, диалоги персонажей и некоторые игровые ресурсы, а также ссылки на полные установочные сборки re3, которые при наличии игровых ресурсов из оригинальной игры позволяют полностью воссоздать игровой процесс. Take-Two Interactive настаивает на том, что копируя, адаптируя и распространяя связанный с данными играми код и ресурсы, разработчики умышленно нарушили интеллектуальную собственность Take-Two Interactive.

Разработчики RE3 считают, что созданный ими код либо не подпадает под действие законодательства, определяющего права на интеллектуальную собственность, либо относится к категории добросовестного использования (fair use), допускающей создание совместимых функциональных аналогов, так как проект развивается на основе обратного инжиниринга и в репозитории размещены только исходные тексты, созданные участниками проекта. Объектные файлы, на основе которых производилось воссоздание функциональности игр, в репозитории не размещались. В пользу добросовестного использования также свидетельствует некоммерческий характер проекта, основной целью которого является не распространение нелицензионных копий чужой интеллектуальной собственности, а предоставление фанатам возможности продолжать играть в старые версии GTA, исправление ошибок и обеспечение работы на новых платформах.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/GTAmodding/...)
  2. OpenNews: Компания Take-Two Interactive подала судебный иск против разработчиков RE3
  3. OpenNews: GitHub разблокировал репозиторий RE3 после рассмотрения встречной претензии
  4. OpenNews: Репозиторий проекта RE3 заблокирован на GitHub
  5. OpenNews: Выполнен реверс инжиниринг кода GTA III и GTA VC
  6. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55896-re3
Ключевые слова: re3, gta, law, github, block
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Werwolf (?), 14:44, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    как же бесит tt.. кто нибудь дайте им пинка..
     
     
  • 2.15, ET (?), 15:19, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хех, так на то они и издатели, те ещё квазимоды, что б их, профит ищут всюду
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:47, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и правильно, нехер копипастить выхлоп Hex Rays
     
  • 1.3, Петросян (?), 14:47, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора перекатываться пчелам на своё gitea?
     
     
  • 2.7, пох. (?), 14:55, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в своем интернете на своей планете.

    Впрочем, достаточно, конечно, удалиться с шитхапа. В "свое" кроме воображаемых друзей все равно никто не зайдет. Не говоря уже о полной непригодности гитеи в качестве cocaльной сеточки для разработчиков.

     

  • 1.4, QwertyReg (ok), 14:47, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    1. Воруешь чужую идею, воруешь чужой контент;
    2. Располагаешься на общедоступном ресурсе, подчиняющемуся действию Закона;
    3. Возмущаешься, что тебя начинают прессовать.

    Что с этими ребятами не так?

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 15:02, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю, что продажа воздуха (игры 20-ти летней давности), вполне нормально с твоей точки зрения.
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:06, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приблизительно со слова «Воруешь» у тебя не так.
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:08, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Читать новость перед тем как писать коммент научись
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 15:08, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1. Ты своровал идею и реализацию моего поста
    2. Расположился на общедоступном ресурсе, подчиняющемуся действию Закона;
    3. Сейчас начнешь возмущаться, что тебя я начинаю прессовать.

    Встретимся в суде, сидор!

     
     
  • 3.16, QwertyReg (ok), 15:22, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2. Расположился на общедоступном ресурсе, подчиняющемуся действию Закона;

    На этом "ресурсе" регулярно выкладываются инструкции по использованию программного обеспечения, позволяющего недокументированным образом получать результаты чужого труда (читай - воровать) с таких сайтов, как YouTube (YouTube-dl) и Musescore.com (дополнение к браузеру). Так что о каком-то подчинении Закону речи _пока_ не идёт.

     

  • 1.5, Аноним (5), 14:48, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    всё нормально, юристы свой хлеб отрабатывают
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 15:08, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но руководство могло бы увидеть что юристы чушь несут и остановить
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:52, 01/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Копия репозитория: https://gitee.com/aeiouaeiouaeiouaeiouaeiouaeiou/re3
     
     
  • 2.8, пох. (?), 14:57, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    китайса, ты зачем чужую интилликтуальну собственность попячил?

     
     
  • 3.14, Жироватт (ok), 15:11, 01/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайса не плахой, китайса кароши.
    Корефана, мне эта осень дёсева. И касество смотри, халёсее-лёсее!
    Китайса партия засисит, китайса красная армия засисит!
    Китайса мозет крутить на свой хуэй везь тейк-ту!
     
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