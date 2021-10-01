GitHub повторно заблокировал репозиторий проекта RE3 и 861 форк с его содержимым после поступления новой жалобы от компании Take-Two Interactive, которой принадлежит связанная с играми GTA III и GTA Vice City интеллектуальная собственность. Напомним, что проектом re3 была проведена работа по обратному инжинирингу исходных текстов игр GTA III и GTA Vice City, выпущенных около 20 лет назад. Опубликованный код был готов для сборки полностью работающей игры, при использовании файлов с игровыми ресурсами, которые предлагалось извлечь из своей лицензионной копии GTA III. Проект по восстановлению кода был запущен в 2018 году с целью исправления некоторых ошибок, расширения возможностей для разработчиков модов и проведения экспериментов по изучению и замене алгоритмов симуляции физических процессов. В том числе в RE3 было выполнено портирование на Linux, FreeBSD и систем ARM, добавлена поддержка OpenGL, обеспечен вывод звука через OpenAL, добавлены дополнительные инструменты для отладки, реализована поворачивающаяся камера, добавлена поддержка XInput, расширена поддержка периферийных устройств, обеспечено масштабирование вывода на широкоформатные экраны, в меню добавлена карта и дополнительные опции. В феврале 2021 года GitHub уже блокировал доступ к репозиторию RE3 после поступления заявления компании Take-Two Interactive о нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Разработчики проекта RE3 не согласились с блокировкой и отправили встречную претензию, после рассмотрения которой GitHub прекратил блокировку. В ответ компания Take-Two Interactive начала разбирательство в суде, в котором потребовала прекратить распространение исходных текстов проекта RE3 и выплатить компенсацию, покрывающую убытки от нарушения авторских прав. По мнению компании Take-Two Interactive, размещённые в репозитории файлы содержат не только производный исходный код, позволяющий запустить игру без наличия оригинальных исполняемых файлов, но и включают компоненты из оригинальных игр, такие как текст, диалоги персонажей и некоторые игровые ресурсы, а также ссылки на полные установочные сборки re3, которые при наличии игровых ресурсов из оригинальной игры позволяют полностью воссоздать игровой процесс. Take-Two Interactive настаивает на том, что копируя, адаптируя и распространяя связанный с данными играми код и ресурсы, разработчики умышленно нарушили интеллектуальную собственность Take-Two Interactive. Разработчики RE3 считают, что созданный ими код либо не подпадает под действие законодательства, определяющего права на интеллектуальную собственность, либо относится к категории добросовестного использования (fair use), допускающей создание совместимых функциональных аналогов, так как проект развивается на основе обратного инжиниринга и в репозитории размещены только исходные тексты, созданные участниками проекта. Объектные файлы, на основе которых производилось воссоздание функциональности игр, в репозитории не размещались. В пользу добросовестного использования также свидетельствует некоммерческий характер проекта, основной целью которого является не распространение нелицензионных копий чужой интеллектуальной собственности, а предоставление фанатам возможности продолжать играть в старые версии GTA, исправление ошибок и обеспечение работы на новых платформах.



