Феномен копилефтных троллей, зарабатывающих на нарушителях лицензии CC-BY

Под какой лицензией данное сообщение?

под той же что и это

Всё же есть разница специально истец ищет конфликта или просто борется за свои права? По описанию тут всё же первое: они специально ищет ту нишу, где наибольший потенциал доля судебного иска. Поэтому всё же тролли.

Нет.

Они были бы троллями если бы они нашли какого-нибудь нарушителя чужих прав и договорились бы с правообладателем о его защите путём шантажа нарушителя.

А они таки создали контент. И может они создали его с целью выявления и наказания злостных нарушителей.

И в этом нет ничего плохого, тем более что контент свободный.

Да. Есть разница в целеполагании; со злонамерением ли оно (а такое по сути на грани мошенничества) или нет. Это никоим образом не оправдывает беспечных лопухов -- равно как и с уличными протестунами виноваты _и_ те, кто вбрасывает лукавые "мессаджи", _и_ те, кто на них ценой своего настоящего и будущего ведётся. Но если один закидывает удочку целенаправленно, а другой на неё сдуру клюёт -- в моих глазах более виновен первый. Что при этом именно творится в сердцах человеческих -- нам, разумеется, неведомо.

Какую ещё к чёрту удочку? Лицензия чётко указана на самом видном месте, в лицензии чётко описано что и как можно и нужно делать.

И сам факт того что эти воры использовали этот контент в производной работе говорит о том что контент имеет положительную ценность.

Нет ничего плохого в том чтобы ставить воров на место.

А если в процессе будет создано много ценного свободного контента — ещё лучше!

Законы являются чем-то внешним по отношению к обществу, так что использование закона само по себе может быть аморальным.

> Лицензия чётко указана на самом видном месте, в лицензии чётко описано что

> и как можно и нужно делать. ...

> и как можно и нужно делать. ...
> Нет ничего плохого в том чтобы ставить воров на место. И тем не менее, те же люди, кто придумал эту лицензию, выпустили новую ее версию, где исправили пункт, с помощью которого можно нагибать рендомных людей. Получается, что сами авторы лицензии, которую вы тут так рьяно защищаете, с вами не очень-то согласны.

Я не защищаю, мне 4.0 версия тоже нравится больше.

Тем не менее в 3.0 довольно чётко написано что можно и что нельзя делать и как надо делать то что можно.

И если тебе что-то не нравится — надо не воровать контент наплевав на лицензию вообще, а написать автору и попросить особые условия. Я сам много раз писал и пишу авторам и ни разу никто не отказывал мне в кастомизации требований аттрибуции контента.

Но я делал и делаю это до публикации производной работы, а не после.

Сайт https://creativecommons.org/licenses/?lang=ru

После пары пролистнутых страниц идет текст "This license lets others distribute, remix, adapt, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials." а дальше внешняя ссылка на 10-страничную простыню где где-то там внутре что-то такое написано.

После пары пролистнутых страниц идет текст "This license lets others distribute, remix, adapt, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials." а дальше внешняя ссылка на 10-страничную простыню где где-то там внутре что-то такое написано.

Таких людей называют провокаторами, и при случае сильно бьют...

Вот поэтому в этой вашей сраной россии никто жить и не хочет.

В нормальных странах таких троллей называют чистильщиками и благодарят за то что они ставят на место оxуeвшиx контентных воров.

Поставить ссылку на автора где-нибудь в титрах ничего не мешает.

Наоборот, поставить кучу ссылок считается хорошим тоном и делает эти титры более солидными.

Наказывают только Денисов Поповых.

> Вот поэтому в этой вашей сраной россии никто жить и не хочет. Перегибаете. Те, кто не хочет жить в россии руководствуются совсем другими критериями. Даже в США тролль — это тролль, но правовая машина

1) имеет инерцию

2) страдает от коррупции

3) требует себя уважать Потому иногда все понимают, кто есть кто, но уходят годы (а иногда десятилетия) на то, чтоб закрыть дырки в законах.

Ты выбросил ноутбук, на который попала вода, выбросил костюм, на который попала вода и потребовал компенсацию за новый ноут, новый костюм и неделю незабекапленых данных. Скорее всего (и это здраво), такое требование в суде отклонят, т.к. пострадавшая сторона не сделала ничего, чтоб уменьшить потери:

1. в ноутбуке можно было заменить только клавиатуру

2. костюм можно было отдать в чистку (где его профессионально высушат)

3. диск в ноутбуке вообще не пострадал, данные можно было просто скопировать после замены клавиатуры Теперь ситуация с фотками — автор явно не сделал ничего для уменьшения потерь (попросить "нарушителя" проставить копирайт и похвалить автора в отдельном посте). Но нашел дырку в законе, которая позволяет чаржить с "нарушителей" по 750 баксов за фотку. Вот из-за использования дырки в законе, которая противоречит здравому смыслу, такой автор есть никто иной, как тролль.

5.67 , GG ( ok ), 14:07, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 750 баксов — это компенсация работы адвоката по написанию требования выплатить эти 750 баксов.

Закон предусматривает до $150000 компенсации в этом случае и ещё столько же может уйти на адвокатов, так что предложение договориться за $750 без суда — как раз и есть шаг в сторону максимального уменьшения потерь.

И не забывай что эти воры на ворованном контенте $750 зарабатывают даже не в час, а в минуту.

Не голодающих негров из африки наказывают.

Этого я не знаю. Ну вообще сложно. CC-BY не запрещает коммерческое использование, так что потери автора — только упущенный рост репутации. Как это можно оценить долларами — хз. Я соглашусь, что в таком свете проблема обретает иной вид. Но мне лень разбираться, кто пострадал, и имеет ли здесь место троллинг несмышленых или страдают только паразиты.

7.77 , GG ( ok ), 14:20, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А я разобрался и потому и говорю: страдают только паразиты, а репутационные потери гораздо больше этих $750.

Рассчитывается очень просто: автор рассчитывает на рекламу в качестве оплаты.

Аналогичная реклама в других каналах стоит гораздо дороже.

Платно, как правило, гораздо хуже условия

Платно позволяет вообще забыть про attribution, но вы несёте, ибо не в теме. Я в теме и в курсе. Обычно с Максимом я соглашаюсь, но тут он слегка перегнул палку. // b.

Одни позволяют, другие не позволяют.

Других подавляющее большинство.

Ты не в теме, а в какой-то узкой тусовке.

2.70 , Аноним ( 70 ), 14:10, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И всё же тролли, так как они целенаправленно размещают ловушки с не представляющими отдельной ценности фотографиями (например, фото предметов обихода) и используют старую лицензию CC-BY с неприкрытой лазейкой, которая не даёт времени на устранение нарушения.

А затем вместе с ушлыми юристами специально окучивают жертв-нарушителей.