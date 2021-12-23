Феномен копилефтных троллей, зарабатывающих на нарушителях лицензии CC-BY

|
|
|
|
|
|3.16, And (??), 12:32, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но если это облегчает обмен знаниями, то от этого человеку живётся лучше.
Всё что у нас комфортного и вкусного родилось из науки, а наука существует только при свободном обмене знаниями.
Поэтому... Феномен интересный.
|
|
|
|4.42, Michael Shigorin (ok), 13:33, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
|
> Всё что у нас комфортного и вкусного родилось из науки,
> а наука существует только при свободном обмене знаниями.
Вас же не затруднит эти утверждения обосновать, правда? :}
(смотрите, я даже не предлагаю сформулировать набор аксиом, исходя из которых такое возможно доказать -- такого требовать от верующего в науку и прогресс было бы совсем бесчеловечно)
|
|
|
|5.51, ыы (?), 13:49, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
А вы когда поклоны отбиваете, подушечку под лобик подкладываете из природных материалов или из синтетических?
|
|5.57, my_name_is_Mud (ok), 13:54, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> б-г есть
Вас же не затруднит это утверждение обосновать, правда? :}
(смотрите, я даже не предлагаю сформулировать набор аксиом, исходя из которых такое возможно доказать -- такого требовать от верующего в б-га было бы совсем бесчеловечно)
|
|5.63, Аноним (63), 14:01, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
И это человеку, который пользуется свободным обменом знаний по CS и Linux с американцами и европейцами обосновывать? Представьте себе, что при разработке приходилось бы ориентироваться на черный ящик и методичку на 200 страниц "Руководство по эффективному программированию в Linux". Тогда бы это скорее всего бы и осталось локальным явлением в рамкой одной компании.
|
|
|
|6.78, n00by (ok), 14:20, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Представьте себе, что "чёрный ящик" применительно к программному обеспечению применимо, когда оно исполняется на удалённой машине или внутри Intel ME. Windows - белый ящик, но требует определённых навыков. Отсюда феномен, когда доступность информации приводит к деградации и какой-нибудь ведущий разработчик операционных систем mikhailnov радостно заявляет, что он не программист, а некоторые вообще не понимают, о чём говорят.
|
|3.19, pfg21 (ok), 12:33, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
неееааа !! феерическое торжество юриспруденции, иметь их всех в ....
|
|2.10, Аноним (10), 12:17, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
|
Создавай сам, если не хочешь указывать авторство. А, что, не способен? Ну это твои проблемы.
|
|
|
|
|
|4.97, Аноним (10), 14:44, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Аноним создатель контента и не поощряет жульё, ничего ироничного. Если мне будет нужно, я укажу лицензию паблик домейн. Если лицензии нет, это означает, что любое несогласованное использование незаконно (в личных целях используйте сколько хотите). Если лицензия указана, будьте добры соблюдать. Это прописные истины, то, что жульё считает допустимым их игнорировать, его никак не оправдывает.
|
|
|
|5.103, Урри (ok), 14:57, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В данном конкретном случае именно что поощряете - в статье речь как-раз о жулье, которое вы вполне гласно здесь поддерживаете.
|
|
|
|6.105, Аноним (10), 15:03, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>В данном конкретном случае именно что поощряете - в статье речь как-раз о жулье, которое вы вполне гласно здесь поддерживаете.
То, что лицензия свободная, не означает, что её можно игнорировать. С еулами всё намного жёстче.
|
|
|
|7.106, Урри (ok), 15:04, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не означает. Но это и не означает, что всяческие мошенники имеют полное право этим пользоваться.
|
|2.74, qsdg (ok), 14:18, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Дожили
> На каждый чих будем ставить копирайт
Тебе посодють -- а ты не воруй.
Автор имеет право делать что хочешь со своими творениями, хоть заставлять юзеров ходить на голове. Юзеры, в свою очередь, имеют право послать автора подальше и не пользоваться его великолепными творениями.
|
|2.76, pda (ok), 14:19, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А какие альтернативы? Разве что сразу раздавать всё в public domain. И коммунизм ввести.
|
|
|
|
|
|3.21, Аноним (21), 12:36, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
...Отчего опенсорсные всё понимают
В компьютере копилефтные приложенья стоят
И телеметрию они не кидают.
|
|
|
|3.43, Michael Shigorin (ok), 13:34, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
А за рутрекер "особое спасибо" западным (sic!) Sony и их шестёркам вроде ЭКСМО. Искренне надеюсь, что в списки контрсанкций когда-либо попадёт и прижизненная разблокировка рутрекера -- как минимум до возвращения янтарной комнаты и таки оплаты за Аляску.
|
|
|
|4.53, Аноним (63), 13:51, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
"Их шестеркам" -- Российский союз правообладателей и лично Никита Михалков подчиняются корпорации Sony? Ну дела.
|
|
|
|5.58, 123 (??), 13:56, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне вот всё интересно, глядя на день сегодняшний, когда произойдёт чудовищная ошибка и главный борец опеньнета с западными подстилками окажется на швабре заботливо обмотанной изолентой за вредительство или ещё какую дичь.
|
|
|
|6.81, Урри (ok), 14:26, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В свое, совершенно неожиданное ни для кого время. По крайней мере такой однозначный вывод можно сделать из ближайшей и чуть более удаленной истории отечества.
|
|3.73, Ordu (ok), 14:17, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Болт клали, а рутрекер случайно заблокировался.
Если совсем откровенно класть на международное законодательство, то... как там в совке говорили? Если ты плюнешь на коллектив, то коллектив утрётся. Если коллектив плюнет на тебя, то ты утонешь. Так что плевать надо аккуратно, исподтишка. У нас огромный опыт.
|
|
|
|4.84, Урри (ok), 14:28, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Там выше уже указали на Михалкова.
Интернет пестрит новостями вроде "Российский союз правообладателей, совет которого возглавляет Никита Михалков, в 2018 году увеличил сборы «налога на болванки». Сам союз объясняет это всплеском продаж аудио- и видеотехники, с которой правообладателям [Михалкову, ибо правообладатели как-то не в курсе] идет 1%".
|
|
|
|5.95, Ordu (ok), 14:42, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Там выше уже указали на Михалкова.
А Мигалков собирает налоги не _вместо_ RIAA, Disney, Sony и прочих, а в дополнение: только за то, что произведено в России. Какбы. Тут риторика важна, это как с Утиным не вводившим войска в Крым. Войска есть, а ручки-то вот они. Именно такая риторика и позволяет не откровенно плюнуть на коллектив, а исподтишка.
Ну, то есть, всем понятно, что Мигалков просто таким образом самообогащается. Но он говорит, что это не так, и пойди докажи, что он врёт.
|
|
|
|2.29, GG (ok), 12:51, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Снежинка обиделась что ей не дали воровать свободные картинки и начала раздувать это.
Вот и до опеннета докатилось.
|
|
|
|3.83, Аноним (96), 14:27, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если бы кто-то GPL нарушил, то половина опеннета бы надрывно визжала что надо всех казнить. Но это не GPL и не код украли, поэтому всем наплевать. То что фотографы тратят время и деньги на производство фотографий и хотят хотя бы признание за свою работу, никого не волнует. Это такая особенность российского восприятия законов и идеи собственности: каждый хочет чтобы его собственность не трогали и законы по отношению к нему соблюдались, но делать того же по отношению к другим не хочет и даже не понимает, почему они должны это делать.
|
|2.86, Урри (ok), 14:30, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Переступил не заметив полосу - вместо шанса быстро отступить расстрел на месте.
"Всё правильно делают, в чём проблема то? (с) Ананимы опеннета"
|
|
|
|3.98, Аноним (10), 14:47, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Беда в том, что авторство "забывают" указывать вполне сознательно. А там, если обнаружат, то "не прокатило", исправленный на предмет нарушений материл уже никто не увидит.
|
|
|
|4.101, Урри (ok), 14:54, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Беда в том, что авторство "забывают" указывать вполне сознательно.
И вы согласны расстрелять пачкой всех вместе - и тех, кто сознательно, и тех, кто не знал?
|
|3.99, Аноним (96), 14:52, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не "переступил не заметив полосу". Это "зашёл к незнакомцу на участок и взял его газонокосилку без спроса".
|
|
|
|4.100, Урри (ok), 14:53, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На которой написано большими буквами "БЕРИТЕ КТО ХОЧЕТ!"
И маленькими где-то на дне в середине большой портянки "но не забудьте написать у кого взяли".
И тут же расстрел.
|
|1.12, Аноним (12), 12:24, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Отправил сообщение редактору, но и в комментариях отмечу:
Лицензия CC-BY (Attribution - с указанием авторства) не является копилефтной, она пермиссивная и не требует распространения на тех же условиях (возможно перелицензирование при сохранении информации об авторстве).
Слабым копилефтом обладает лицензия CC-BY-SA (Atrribution ShareAlike - с указанием авторства и распространением на тех же условиях).
|
|
|
|2.79, Аноним (12), 14:23, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
UPD: новость таки поправили и дополнили.
Также важный момент добавили, что происходящее безобразие само по себе прямого отношения к копилефту не имеет.
|
|
|
|
|
|
|
|4.59, Аноним (59), 13:56, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
песо - piece of eight - "кусок восьми". Цифра 3 - это кусок цифры 8. 33333 - бери, не жалко.
|
|2.27, Аноним (27), 12:46, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Запрещаю цитировать это своё сообщение.
Официально запрещают тебе запрещать цитирование собственных сообщений!
|
|
|
|
|
|3.50, ыы (?), 13:45, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Прогресс никогда не происходит от сытости. Прогресс происходит от голода и холода... От сытости происходит размножение...
|
|
|
|4.61, another_one (ok), 13:59, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> От сытости происходит размножение...
Наоборот жеж, посмотри на сытые страны (демографическая зима) и бедные (демогорафический бум).
|
|2.102, Аноним (96), 14:55, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да вообще, гады делают что-то за бесплатно и ставят условие на использование своей работы. Вот глупости.
|
|1.15, Аноним (15), 12:29, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
|
Не вижу никаких "троллей" - вижу людей, которым дают бесплатно (!) работу, а им заподло выполнить элементарные требования вежливости по отношению к автору.
Вы ведь можете покупать всё платно и вообще забыть о каких-то условиях - только там ценники конские.
// b.
|
|
|
|2.28, anonymous (??), 12:47, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Всё же есть разница специально истец ищет конфликта или просто борится за свои права? По описанию тут всё же первое: они специально ищет ту нишу, где наибольший потенциал доля судебного иска. Поэтому всё же тролли.
|
|
|
|3.32, GG (ok), 12:56, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет.
Они были бы троллями если бы они нашли какого-нибудь нарушителя чужих прав и договорились бы с правообладателем о его защите путём шантажа нарушителя.
А они таки создали контент.
И может они создали его с целью выявления и наказания злостных нарушителей.
И в этом нет ничего плохого, тем более что контент свободный.
|
|
|
|4.45, Michael Shigorin (ok), 13:38, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Да.
Есть разница в целеполагании; со злонамерением ли оно (а такое по сути на грани мошенничества) или нет.
Это никоим образом не оправдывает беспечных лопухов -- равно как и с уличными протестунами виноваты _и_ те, кто вбрасывает лукавые "мессаджи", _и_ те, кто на них ценой своего настоящего и будущего ведётся.
Но если один закидывает удочку целенаправленно, а другой на неё сдуру клюёт -- в моих глазах более виновен первый. Что при этом именно творится в сердцах человеческих -- нам, разумеется, неведомо.
|
|
|
|5.64, GG (ok), 14:02, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Какую ещё к чёрту удочку?
Лицензия чётко указана на самом видном месте, в лицензии чётко описано что и как можно и нужно делать.
И сам факт того что эти воры использовали этот контент в производной работе говорит о том что контент имеет положительную ценность.
Нет ничего плохого в том чтобы ставить воров на место.
А если в процессе будет создано много ценного свободного контента — ещё лучше!
|
|
|
|6.66, kusb (?), 14:06, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Законы являются чем-то внешним по отношению к обществу, так что использование закона само по себе может быть аморальным.
|
|6.68, виндотролль (ok), 14:08, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Лицензия чётко указана на самом видном месте, в лицензии чётко описано что
> и как можно и нужно делать.
...
> Нет ничего плохого в том чтобы ставить воров на место.
И тем не менее, те же люди, кто придумал эту лицензию, выпустили новую ее версию, где исправили пункт, с помощью которого можно нагибать рендомных людей.
Получается, что сами авторы лицензии, которую вы тут так рьяно защищаете, с вами не очень-то согласны.
|
|
|
|7.75, GG (ok), 14:18, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я не защищаю, мне 4.0 версия тоже нравится больше.
Тем не менее в 3.0 довольно чётко написано что можно и что нельзя делать и как надо делать то что можно.
И если тебе что-то не нравится — надо не воровать контент наплевав на лицензию вообще, а написать автору и попросить особые условия.
Я сам много раз писал и пишу авторам и ни разу никто не отказывал мне в кастомизации требований аттрибуции контента.
Но я делал и делаю это до публикации производной работы, а не после.
|
|6.92, Урри (ok), 14:37, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Лицензия чётко указана на самом видном месте, в лицензии чётко описано что и как можно и нужно делать.
А давай спорить, что до моего коммента ты лицензию в глаза не видел? И что только теперь полезешь глянуть (а может даже и не полезешь)?
Сайт https://creativecommons.org/licenses/?lang=ru
После пары пролистнутых страниц идет текст "This license lets others distribute, remix, adapt, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials." а дальше внешняя ссылка на 10-страничную простыню где где-то там внутре что-то такое написано.
|
|4.49, ыы (?), 13:43, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Таких людей называют провокаторами, и при случае сильно бьют...
|
|
|
|5.60, GG (ok), 13:57, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вот поэтому в этой вашей сраной россии никто жить и не хочет.
В нормальных странах таких троллей называют чистильщиками и благодарят за то что они ставят на место оxуeвшиx контентных воров.
Поставить ссылку на автора где-нибудь в титрах ничего не мешает.
Наоборот, поставить кучу ссылок считается хорошим тоном и делает эти титры более солидными.
Наказывают только Денисов Поповых.
|
|
|
|6.65, виндотролль (ok), 14:02, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вот поэтому в этой вашей сраной россии никто жить и не хочет.
Перегибаете. Те, кто не хочет жить в россии руководствуются совсем другими критериями.
Даже в США тролль — это тролль, но правовая машина
1) имеет инерцию
2) страдает от коррупции
3) требует себя уважать
Потому иногда все понимают, кто есть кто, но уходят годы (а иногда десятилетия) на то, чтоб закрыть дырки в законах.
|
|4.56, виндотролль (ok), 13:53, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Они были бы троллями если бы они нашли какого-нибудь нарушителя чужих прав и договорились бы с правообладателем
В американском праве (а речь в топике преимущественно о нем) есть конвенциальное требование минимизировать потери, если ты пострадавшая сторона.
Например, на тебя в ресторане официант пролил стакан воды.
Ты выбросил ноутбук, на который попала вода, выбросил костюм, на который попала вода и потребовал компенсацию за новый ноут, новый костюм и неделю незабекапленых данных.
Скорее всего (и это здраво), такое требование в суде отклонят, т.к. пострадавшая сторона не сделала ничего, чтоб уменьшить потери:
1. в ноутбуке можно было заменить только клавиатуру
2. костюм можно было отдать в чистку (где его профессионально высушат)
3. диск в ноутбуке вообще не пострадал, данные можно было просто скопировать после замены клавиатуры
Теперь ситуация с фотками — автор явно не сделал ничего для уменьшения потерь (попросить "нарушителя" проставить копирайт и похвалить автора в отдельном посте). Но нашел дырку в законе, которая позволяет чаржить с "нарушителей" по 750 баксов за фотку.
Вот из-за использования дырки в законе, которая противоречит здравому смыслу, такой автор есть никто иной, как тролль.
|
|
|
|5.67, GG (ok), 14:07, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
750 баксов — это компенсация работы адвоката по написанию требования выплатить эти 750 баксов.
Закон предусматривает до $150000 компенсации в этом случае и ещё столько же может уйти на адвокатов, так что предложение договориться за $750 без суда — как раз и есть шаг в сторону максимального уменьшения потерь.
И не забывай что эти воры на ворованном контенте $750 зарабатывают даже не в час, а в минуту.
Не голодающих негров из африки наказывают.
|
|
|
|6.72, виндотролль (ok), 14:16, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Не голодающих негров из африки наказывают.
Этого я не знаю.
Ну вообще сложно. CC-BY не запрещает коммерческое использование, так что потери автора — только упущенный рост репутации. Как это можно оценить долларами — хз.
Я соглашусь, что в таком свете проблема обретает иной вид. Но мне лень разбираться, кто пострадал, и имеет ли здесь место троллинг несмышленных или страдают только паразиты.
|
|
|
|7.77, GG (ok), 14:20, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А я разобрался и потому и говорю: страдают только паразиты, а репутационные потери гораздо больше этих $750.
Рассчитывается очень просто: автор рассчитывает на рекламу в качестве оплаты.
Аналогичная реклама в других каналах стоит гораздо дороже.
|
|
|
|3.52, Аноним (15), 13:50, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Платно позволяет вообще забыть про attribution, но вы несёте, ибо не в теме.
Я в теме и в курсе.
Обычно с Максимом я соглашаюсь, но тут он слегка перегнул палку.
// b.
|
|
|
|4.69, GG (ok), 14:09, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Одни позволяют, другие не позволяют.
Других подавляющее большинство.
Ты не в теме, а в какой-то узкой тусовке.
|
|2.70, Аноним (70), 14:10, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И всё же тролли, так как они целенаправленно размещают ловушки с не представляющими отдельной ценности фотографиями (например, фото предметов обихода) и используют старую лицензию CC-BY с неприкрытой лазейкой, которая не даёт времени на устранение нарушения.
А затем вместе с ушлыми юристами специально окучивают жертв-нарушителей.
|
|1.24, bergentroll (ok), 12:44, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Это должно было произойти, и хорошо, что происходит. Единственный способ увидеть проблемы авторского права — применять его. Интернет воспринимает полутона в духе «CC-BY * требует указания автора, но она же свободная, а мой канал/сайт/книга маленький/непопулярный/[почти] некоммерческий, так что можно не указывать», и таким же образом рассуждает о закопирайченных «по умолчанию» «произведениях». В подобных серых зонах бесконечно рождаются недомолвки и обидки. Кто хочет полностью освободить пользователей от обязанностей, волен применять CC0.
|
|1.33, Crazy Alex (ok), 12:57, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Тоже мне, тролли. Если люди до сих пор не научились проверять условия лицензии - ССЗБ.
|
|
|
|2.41, Аноним (41), 13:25, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты когда репостишь твит с фоткой тоже сперва зовёшь юристов?
|
|
|
|3.54, my_name_is_Mud (ok), 13:51, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На репосты не распространяется же. Ты когда репостишь, то там пишется с чьей страницы сделан репост. Т.е. если там автор фото, то ты на него сослался и всё честно. А если там человек залил не своё фото с нарушением лицензии, то вопросы и претензии будут к нему. К репостнувшему никаких вопросов, в данном случае, не будет.
|
|1.37, vitalif (ok), 13:09, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ну осталось дождаться, пока их копилефтные тролли начнут GPL защищать )))
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
|
|1.38, Аноним (38), 13:09, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Просто забавный факт, дочитывая статью - вы увидете под ней
> Лицензия: CC-BY
^^
|
|1.46, Михрютка (ok), 13:39, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
ой, а можно еще ф3нам3нон девочка-я-же-дизайнер-троллей?
это чтоб тащили в суд всех причастных к очередному плакату "с днем победы", где победители на тиграх рассекают? с выплатами в фонд немецких ветеранов гитлерюгенда?
птушо это какой-то bufo rapto vipera, простите мой греческий.
с другой стороны, поучительно отношение американских судей к этим троллям. судьи ВНЕЗАПНО тоже не любят, когда их задалбывают по мелочам, не стоящим выеденного яйца.
там по ссылкам примерчик, как одному такому юрысту прилетел штраф на $100К за халтурную работу (уже если подал 1300 исков, то по крайней мере отрабатывай свои деньги, как положено). юрыст попробовал рыпнуться, чтоб из решения суда убрали слово "копирайт-тролль", в чем судья ему с удовольствием отказал.
|
|1.55, Аноним (59), 13:53, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>феномена копилефтных
>CC-BY
Просто BY - не копилефт. Копилефт - это BY-SA
|
|1.91, n00by (ok), 14:34, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А в России наблюдается феномен, как неумеющие кодить "разработчики" Rosa Tresh без каких-либо оснований присваивают себе работу, удаляют репозитории и устраивают травлю автора.
|
|1.94, gogo (?), 14:41, 23/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Дело не в лицензиях, дело в том, что Википедия принимает публикации под такой лицензией. Которая противоречит духу самой Википедии.
Наивно было предполагать, что люди будут вникать в тонкости лицензий на "свободном" сайте. И наивно предполагать, что кто-то этим не воспользуется.
|
|
|
|2.107, Аноним (107), 15:04, 23/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну вики то закон не нарушает?
и вообще - нефиг пользоваться всякими педиями... свою голову надо включать :)
|