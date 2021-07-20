Muse Group добивается закрытия репозитория проекта musescore-downloader на GitHub

Компания Muse Group, основанная проектом Ultimate Guitar и владеющая открытыми проектами MusesCore и Audacity, возобновила попытки закрытия репозитория musescore-downloader, в котором развивается приложение для бесплатной загрузки музыкальных нот с сервиса musescore.com без необходимости входа на сайт и без подключения к платной подписке Musescore Pro. Претензии также касаются репозитория musescore-dataset с коллекцией нот, скопированных с musescore.com. При этом Muse Group не имеет ничего против проекта LibreScore, в котором тот же автор развивает свободную альтернативу musescore.com, основанную на кодовой базе приложения MuseScore, распространяемого под лицензией GPL. Представители Muse Group попросили автора добровольно удалить репозитории musescore-downloader и musescore-dataset. Первый репозиторий содержит приложение, позволяющее через обращение к внутреннему API загружать бесплатно любой контент с сервиса musescore.com (позиция автора musescore-downloader сводится к тому, что он использует для доступа штатный документированный API). Репозиторий подлежит закрытию так как в musescore-downloader осуществляется неправомерный обход систем защиты авторских прав (против доступа к общедоступному содержимому musescore.com претензий нет). Через второй репозиторий, musescore-dataset, незаконно распространяются копии работ, лицензированных у музыкальных издателей. В случае musescore-dataset проблемы более серьёзные и могут рассматриваться как уголовное преступление (умышленное нарушение авторских прав с преступным умыслом). Автор проблемных репозиториев отказался удалять репозитории и компания Muse Group столкнулась с непростой дилеммой. С одной стороны имеется угроза прекращения существование сервиса musescore.com, а с другой возможность искалечить жизнь человека. Простейшим выходом было бы привлечение юристов и отправка официального DMCA-требования в GitHub на блокировку репозиториев, но Muse Group решили не прибегать к таким действиям, а договориться неофициальным путём, после того как выяснили, что Wenzheng Tang, разработчик проблемных репозиториев, уехал из Китая по политическим причинам и в случае проблем с законом его ждёт аннулирование вида на жительство и депортация с последующим преследованием на родине за оскорбление китайского правительства. На другой чаше весов находится вероятность нарушения статуса кво, которого удалось достигнуть с музыкальными издателями. Изначально весь контент размещался в MuseScore добровольцами бесплатно и без ограничения доступа, но потом началось преследование сообщества правообладателями и создатели MuseScore потратили много сил чтобы удержаться на плаву и сохранить сайт. Проблема в том, что права на транскрипцию музыкального произведения в ноты и аранжировку принадлежит правообладателю, независимо от того, кто выполнил транскрипцию или аранжировку. Ценой продолжения работы MuseScore.com стало лицензирование музыкальных нот популярных произведений, права на которые принадлежат таким компаниям, как Alfred, EMI и Sony, и ограничение доступа с введением системы платной подписки. Компания Muse Group по закону обязана обеспечить соблюдение авторских прав на лицензированные музыкальные произведения, а наличие лазейки для неограниченной загрузки лицензированного содержимого создаёт угрозу существованию сервиса. Противостояние с автором musescore-downloader продолжается с февраля 2020 года. Отмечается, что время на раздумья уже почти исчерпано и скоро предстоит принять решение. Действия против нарушителя также в любой момент могут быть предприняты напрямую со стороны правообладателей.



