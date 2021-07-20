Muse Group добивается закрытия репозитория проекта musescore-downloader на GitHub

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|2.3, OnTheEdge (ok), 13:23, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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истые корпорасты отправили бы китайца домой без лишних раздумий уже в феврале 2020 года
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|3.11, Lex (??), 13:32, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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корпортасты - не абстрактные кони в вакууме, а кому-то принадлежат.
Судя по крайней антикитайской политизации, их владелец вполне понятен..
Кстати, немного забавно, что каких-то китайских диссидентов они ценят несравненно больше, чем, скажем, полноправных граждан сша, в отношении которых занялись бы пропесочиванием даже не задумываясь
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|2.27, Аноним (27), 14:05, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если народ не занимается политикой, то политика займётся народом! Что она и делает, причём во все щели...
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|1.5, Жироватт (ok), 13:25, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Teh Drama.
На самом деле, грустно это. В итоге пострадает прогер и сама компашка, но не те, кто реально виноват в анальном закручивании гаек на аранжировки и транскрипции.
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|2.19, Аноним (19), 13:46, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И никто что-то не говорит что большая часть нот загружена самими пользователями.
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|1.6, anonymous (??), 13:26, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А нельзя работу с musecore перенести под крыло youtube-dl? Тому не привыкать к подобным искам
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|2.18, макпыф (ok), 13:46, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так это они добиваются закрытия чужого репа, а не кто то - закрытия их
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|4.29, макпыф (ok), 14:09, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с февраля 20го ?
> ну пусть дальше пытаются
А, вы про то репозиторий не закрывают
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|2.24, iPony129412 (?), 13:59, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вон писал жалобы на утекшую Opera Presto. И объяснил, что и как, и лицензии всё привёл. Вон луддиты пользуются, надо удалить.
Ответили "Вы-то кто вообще? Ваши права нарушены?".
Ну и обломалось...
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|1.13, Аноним (13), 13:37, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> без необходимости входа на сайт и без подключения к платной подписке Musescore Pro
>
> против доступа к общедоступному содержимому musescore.com претензий нет
И правильно поступают.
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|1.16, Ordu (ok), 13:41, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это грустно и забавно. Люди нащупывают границы допустимого для них так же, как это делают дети. То есть надо взять и сделать что-то запретное и посмотреть, чем это кончится. А потом ещё раз, и ещё, и в разных вариациях, до тех пор пока не станет понятным, что можно, а что нельзя. Психологические периодизации развития выделяют несколько таких "кризисов" с 0 и до ~18, каждый из которых проявляет себя непослушностью ребёнка, который вдруг опять начинает систематически нарушать установленные правила, не ведясь на попытки родителей разрешить проблему увещеваниями.
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|1.20, Урри (ok), 13:53, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Muse Group решили ... договориться неофициальным путём, после того как выяснили, что Wenzheng Tang, разработчик проблемных репозиториев, уехал из Китая по политическим причинам и в случае проблем с законом его ждёт аннулирование вида на жительство и депортация с последующим преследованием на родине за оскорбление китайского правительства.
Решили напрямую шантажировать? Ню-ню.
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|1.22, Аноним (22), 13:57, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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новость писал адепт Muse Group?
Они не "переживают за человека" - они прямо угрожают ему депортацией, указывая что "тебе будет плохо за конкретные вещи которые ты выкладывал в интернет".
Человек же предоставляет доступ к наборам нот, которые пользователи сами делали и выкладывали на сайт за спасибо (зачастую под свободной лицензией), пока в 2019 админы musescore не взяли эти данные в заложники, запретив скачивать всем у кого нет платной подписки на их сервис: https://en.wikipedia.org/wiki/MuseScore#Online_score_sharing_and_copyright_iss
Так что это не "боязнь сломать жизнь человеку" - это обычный шантаж. "Ишь чего удумал, ворованное нами распространять!"
Алсо хочется напомнить что именно Muse Group сейчас пытается нарушать лицензию audacity через EULA с дополнительными ограничениями и строчками про сбор информации в интересах определенных лиц. А до этого пыталась пропихнуть в аудасити телеметрию. Крайне мутная компания которая паразитирует на чужом труде
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|1.23, Ydro (?), 13:59, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сгенерированная машиной/ГПСЧ/AI/пользователем последовательность из кодов описывающих 7 частот их длительность, паузы между ними и приправленная комментариями пользователей "Эта последовательность похожа на произведение..." тоже попадёт по копираст?
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|1.28, Аноним (28), 14:08, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я думаю вопрос копирайта не связан с тем на каком языке программирования написана прога, старом и кривом, или на великолепном Rust, тут дело то в другом
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|1.34, ыы (?), 14:16, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-то бред. Если часть контента должна быть доступна только через оплату - то собственно в чем проблема?
Разучились делать платные ссылки?
"СлабО" изменить API с учетом ситуации?
Чувак выкачивает через API платный контент - и вместо того чтобы таки заплатить программисту который сделает платный контент реально доступным только после оплаты- они подают в суд на того кто использует их недоделанный API.
Где логика?
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|1.35, Alex (??), 14:19, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как так может получится? Сервис требует авторизации, но приложение скачивает без авторизации через дыру в сервисе. И виновато приложение и автор.
А закрыть дыру в сервисе не пробовали?
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