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Muse Group добивается закрытия репозитория проекта musescore-downloader на GitHub

20.07.2021 12:33

Компания Muse Group, основанная проектом Ultimate Guitar и владеющая открытыми проектами MusesCore и Audacity, возобновила попытки закрытия репозитория musescore-downloader, в котором развивается приложение для бесплатной загрузки музыкальных нот с сервиса musescore.com без необходимости входа на сайт и без подключения к платной подписке Musescore Pro. Претензии также касаются репозитория musescore-dataset с коллекцией нот, скопированных с musescore.com. При этом Muse Group не имеет ничего против проекта LibreScore, в котором тот же автор развивает свободную альтернативу musescore.com, основанную на кодовой базе приложения MuseScore, распространяемого под лицензией GPL.

Представители Muse Group попросили автора добровольно удалить репозитории musescore-downloader и musescore-dataset. Первый репозиторий содержит приложение, позволяющее через обращение к внутреннему API загружать бесплатно любой контент с сервиса musescore.com (позиция автора musescore-downloader сводится к тому, что он использует для доступа штатный документированный API). Репозиторий подлежит закрытию так как в musescore-downloader осуществляется неправомерный обход систем защиты авторских прав (против доступа к общедоступному содержимому musescore.com претензий нет). Через второй репозиторий, musescore-dataset, незаконно распространяются копии работ, лицензированных у музыкальных издателей. В случае musescore-dataset проблемы более серьёзные и могут рассматриваться как уголовное преступление (умышленное нарушение авторских прав с преступным умыслом).

Автор проблемных репозиториев отказался удалять репозитории и компания Muse Group столкнулась с непростой дилеммой. С одной стороны имеется угроза прекращения существование сервиса musescore.com, а с другой возможность искалечить жизнь человека. Простейшим выходом было бы привлечение юристов и отправка официального DMCA-требования в GitHub на блокировку репозиториев, но Muse Group решили не прибегать к таким действиям, а договориться неофициальным путём, после того как выяснили, что Wenzheng Tang, разработчик проблемных репозиториев, уехал из Китая по политическим причинам и в случае проблем с законом его ждёт аннулирование вида на жительство и депортация с последующим преследованием на родине за оскорбление китайского правительства.

На другой чаше весов находится вероятность нарушения статуса кво, которого удалось достигнуть с музыкальными издателями. Изначально весь контент размещался в MuseScore добровольцами бесплатно и без ограничения доступа, но потом началось преследование сообщества правообладателями и создатели MuseScore потратили много сил чтобы удержаться на плаву и сохранить сайт. Проблема в том, что права на транскрипцию музыкального произведения в ноты и аранжировку принадлежит правообладателю, независимо от того, кто выполнил транскрипцию или аранжировку.

Ценой продолжения работы MuseScore.com стало лицензирование музыкальных нот популярных произведений, права на которые принадлежат таким компаниям, как Alfred, EMI и Sony, и ограничение доступа с введением системы платной подписки. Компания Muse Group по закону обязана обеспечить соблюдение авторских прав на лицензированные музыкальные произведения, а наличие лазейки для неограниченной загрузки лицензированного содержимого создаёт угрозу существованию сервиса.

Противостояние с автором musescore-downloader продолжается с февраля 2020 года. Отмечается, что время на раздумья уже почти исчерпано и скоро предстоит принять решение. Действия против нарушителя также в любой момент могут быть предприняты напрямую со стороны правообладателей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/opens...)
  2. OpenNews: Компания Muse Group поглотила проект Audacity
  3. OpenNews: Выпущен свободный нотный редактор MuseScore 1.1
  4. OpenNews: Новые правила конфиденциальности Audacity допускают сбор данных в интересах органов власти
  5. OpenNews: Выпущен свободный нотный редактор MuseScore 1.1
  6. OpenNews: Созданы форки Audacity, избавленные от телеметрии
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55519-muse
Ключевые слова: muse, copyright, github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 13:20, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Корпорасты, что ещё сказать.
     
     
  • 2.3, OnTheEdge (ok), 13:23, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    истые корпорасты отправили бы китайца домой без лишних раздумий уже в феврале 2020 года
     
     
  • 3.11, Lex (??), 13:32, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    корпортасты - не абстрактные кони в вакууме, а кому-то принадлежат.
    Судя по крайней антикитайской политизации, их владелец вполне понятен..

    Кстати, немного забавно, что каких-то китайских диссидентов они ценят несравненно больше, чем, скажем, полноправных граждан сша, в отношении которых занялись бы пропесочиванием даже не задумываясь

     

  • 1.2, OnTheEdge (ok), 13:21, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    вот так драма на опеннет — даже место политике нашлось
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:30, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так, на кону же жизнь человека
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:05, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если народ не занимается политикой, то политика займётся народом! Что она и делает, причём во все щели...
     

  • 1.4, InuYasha (??), 13:24, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Венжен пилит сук, на котором/под которым сидит?
     
  • 1.5, Жироватт (ok), 13:25, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Teh Drama.
    На самом деле, грустно это. В итоге пострадает прогер и сама компашка, но не те, кто реально виноват в анальном закручивании гаек на аранжировки и транскрипции.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:46, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И никто что-то не говорит что большая часть нот загружена самими пользователями.
     

  • 1.6, anonymous (??), 13:26, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А нельзя работу с musecore перенести под крыло youtube-dl? Тому не привыкать к подобным искам
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:27, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    это им за телеметрию в Audacity
     
     
  • 2.18, макпыф (ok), 13:46, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так это они добиваются закрытия чужого репа, а не кто то - закрытия их
     
     
  • 3.26, Аноним (7), 14:02, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с февраля 20го ?
    ну пусть дальше пытаются
     
     
  • 4.29, макпыф (ok), 14:09, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с февраля 20го ?
    > ну пусть дальше пытаются

    А, вы про то репозиторий не закрывают

     

  • 1.8, Аноним (8), 13:29, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    github и репозитории и целые аккаунты со всеми репозиториями удаляет просто по анонимкам (некоторые примеры https://stackoverflow.com/questions/50720844/can-github-delete-your-account), а тут какую-то драму развели с юристами и диссидентами
     
     
  • 2.21, iPony129412 (?), 13:56, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где там "просто по анонимкам"?
     
  • 2.24, iPony129412 (?), 13:59, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вон писал жалобы на утекшую Opera Presto. И объяснил, что и как, и лицензии всё привёл. Вон луддиты пользуются, надо удалить.
    Ответили "Вы-то кто вообще? Ваши права нарушены?".
    Ну и обломалось...
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:37, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > без необходимости входа на сайт и без подключения к платной подписке Musescore Pro
    >
    > против доступа к общедоступному содержимому musescore.com претензий нет

    И правильно поступают.

     
  • 1.14, псевдонимус (?), 13:40, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потому что ты на ней сидишь в оригинальном яойхабе.
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:41, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть публикуют код на децентрализованном NotABug. Там не удалят.
     
  • 1.16, Ordu (ok), 13:41, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это грустно и забавно. Люди нащупывают границы допустимого для них так же, как это делают дети. То есть надо взять и сделать что-то запретное и посмотреть, чем это кончится. А потом ещё раз, и ещё, и в разных вариациях, до тех пор пока не станет понятным, что можно, а что нельзя. Психологические периодизации развития выделяют несколько таких "кризисов" с 0 и до ~18, каждый из которых проявляет себя непослушностью ребёнка, который вдруг опять начинает систематически нарушать установленные правила, не ведясь на попытки родителей разрешить проблему увещеваниями.
     
  • 1.17, Аноним (19), 13:44, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бизнес по-русски везде где он все превращается в какой-то цирк.
     
  • 1.20, Урри (ok), 13:53, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Muse Group решили ... договориться неофициальным путём, после того как выяснили, что Wenzheng Tang, разработчик проблемных репозиториев, уехал из Китая по политическим причинам и в случае проблем с законом его ждёт аннулирование вида на жительство и депортация с последующим преследованием на родине за оскорбление китайского правительства.

    Решили напрямую шантажировать? Ню-ню.

     
  • 1.22, Аноним (22), 13:57, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    новость писал адепт Muse Group?

    Они не "переживают за человека" - они прямо угрожают ему депортацией, указывая что "тебе будет плохо за конкретные вещи которые ты выкладывал в интернет".

    Человек же предоставляет доступ к наборам нот, которые пользователи сами делали и выкладывали на сайт за спасибо (зачастую под свободной лицензией), пока в 2019 админы musescore не взяли эти данные в заложники, запретив скачивать всем у кого нет платной подписки на их сервис: https://en.wikipedia.org/wiki/MuseScore#Online_score_sharing_and_copyright_iss
    Так что это не "боязнь сломать жизнь человеку" - это обычный шантаж. "Ишь чего удумал, ворованное нами распространять!"

    Алсо хочется напомнить что именно Muse Group сейчас пытается нарушать лицензию audacity через EULA с дополнительными ограничениями и строчками про сбор информации в интересах определенных лиц. А до этого пыталась пропихнуть в аудасити телеметрию. Крайне мутная компания которая паразитирует на чужом труде

     
  • 1.23, Ydro (?), 13:59, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сгенерированная машиной/ГПСЧ/AI/пользователем последовательность из кодов описывающих 7 частот их длительность, паузы между ними и приправленная комментариями пользователей "Эта последовательность похожа на произведение..." тоже попадёт по копираст?
     
  • 1.25, Онаним (?), 14:02, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Одно ненужно пытается закрыть другое ненужно.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:14, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если тебе не нужно, это не значит, что всем не нужно, пацак.
     

  • 1.28, Аноним (28), 14:08, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я думаю вопрос копирайта не связан с тем на каком языке программирования написана прога, старом и кривом, или на великолепном Rust, тут дело то в другом
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:13, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Понятно, что Раст великолепен, но при чем тут яп в целом?
     

  • 1.30, Аноним12345 (?), 14:11, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Свободу китайским трудящимся !
     
  • 1.31, Аноним (32), 14:12, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обычное воровство контента, а распиарили в драму
     
  • 1.34, ыы (?), 14:16, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то бред. Если часть контента должна быть доступна только через оплату - то собственно в чем проблема?
    Разучились делать платные ссылки?
    "СлабО" изменить API с учетом ситуации?

    Чувак выкачивает через API платный контент - и вместо того чтобы таки заплатить программисту который сделает платный контент реально доступным только после оплаты- они подают в суд на того кто использует их недоделанный API.
    Где логика?

     
  • 1.35, Alex (??), 14:19, 20/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как так может получится? Сервис требует авторизации, но приложение скачивает без авторизации через дыру в сервисе. И виновато приложение и автор.

    А закрыть дыру в сервисе не пробовали?

     

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