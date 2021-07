Созданы форки Audacity, избавленные от телеметрии

2.5 , Аноним ( 4 ), 10:45, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Форк ради хайпа, а не ради пользователей.

2.8 , КО ( ? ), 10:47, 06/07/2021 "сборок под Windows не имеют"

Не знаю куда вы смотрели но явно не туда.

https://github.com/SartoxOnlyGNU/audacium/releases/tag/78c701d

3.10 , КО ( ? ), 10:51, 06/07/2021 "The current version (3.0.2) does not support data collection any data of any kind and has no networking features enabled."

Если уж совсем форки не хочешь ставить - прошу ваша остановка.

2.29 , pda ( ok ), 11:28, 06/07/2021 Ну да, так же как в своё время было с XFree86/X.Org, OpenOffice/LibreOffice... Кого мейнтейнеры поддержат - тот и взлетит. А мейнтейнеры вряд ли будут поддерживать версию с телеметрией.

3.32 , нах.. ( ? ), 11:35, 06/07/2021 рабы будут поддерживать то, что им велит хозяин. Да-да, как уже было с xfree86, которая была 86, а не linoops only (и непременно ведро 5.99)

и с openoffice, который просто работал и по сей день работает, но это не заслуга "майнтейнеров". 4.45 , Аноним ( 43 ), 12:12, 06/07/2021 ага, вот тока openoffice пилят полтора землекопа да и то в основном портируют фишки из libreoffice

3.37 , vz_2 ( ? ), 11:52, 06/07/2021 > Кого мейнтейнеры поддержат - тот и взлетит. А мейнтейнеры вряд ли будут поддерживать версию с телеметрией. Здесь сомнений нет > По запросу правоохранительных органов, суда и органов власти могут быть предоставлены лишь сведения, отмеченные в предыдущем пункте. Тогда вообщем зачем передавать телеметрию, если в конечном счёте она может оказаться у кого угодно. Багтрекер, дружественный форум (почти как PaleMoon), где заботливый модератор может сам из конкретной темы оформить тикет в багтрекере, если им народу не хватает баги собирать. А не телеметрия. Мы уже живём в новой нормальности, где телеметрия, камеры, отчёты, аналитика, местоположение, предпочтение, аккаунты используются не по своему прямому назначению. Пандемия использовалась для ограничения прав и свобод, чтобы общество поумерило свой пыл в качании прав и свыклась с поражением в свободе. И видимо, что корпорации, что вообще компании совсем потерялись в правовом поле. Добро пожаловать в киберпанк (жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху) или Час Быка.

2.42 , vz_2 ( ? ), 12:05, 06/07/2021 > Как я вижу, эти форки сборок под Windows не имеют и не будут, т.о. они по сути мертвы. Для Windows - да, если не будут развивать эту версию. А так, в ней итак столько телеметрии, что мало не покажется. Для Windows будет _оригинал_ с телеметрией, вряд ли Muse Group согласится убрать её, ведь если это случится, то значит признать поражение и усилить подозрения.

2.49 , Аноним ( 49 ), 12:28, 06/07/2021 Пользователи винды (хоть 7, хоть 10, хоть 11) уже FUBAR, ибо у них у всех телеметрия.