Созданы форки Audacity, избавленные от телеметрии

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|2.4, Аноним (4), 10:43, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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И поддерживать этот форк никто не будет. А фаерволом закрыть доступ в инет оригинальному приложению и раньше никто не мешал.
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|3.13, Жироватт (ok), 11:00, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А ежели отдать народным умельцам с торрентс.ру, которые сделаю фулл финал репак ничегоневырезано ничегонеперекодировано...
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|5.34, нах.. (?), 11:39, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не только не будут поддерживать, но и "ну станьте кто-нибудь уже ж на раздачу, третий месяц ноль байт скачано".
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|2.9, asdasd (?), 10:47, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ага, огромный, как с CentOS'ом, сделали пяток форков и все тянут на себя. Вот и тут так-же, уже два форка и вместо того чтобы объединится и делать один, каждый начнет делать свое.
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|4.41, Хан (?), 12:03, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Закопать и Audacity и его форки, это проклятый продукт
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|3.27, pda (ok), 11:25, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и хорошо. Рано или поздно победитель (или парочка) среди них выявится естественным образом. Напомню, что CentOS тоже не был единственным клоном. Помимо Oracle был ещё Scientific Linux. Более того, какое-то время я даже его использовал. Потом на CentOS переключился. Безболезненно.
Так и здесь - со временем проясниться какой из форков более жизнеспособен.
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|3.43, Аноним (43), 12:06, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да нет, всё правильно, один будет тот же Audacity + выпиление телеметрии, другой единожды почистит то что насовали телеметрического и дальше пойдет своим путём, начав с переработки кодовой базы данной программы.
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|3.51, svsd_val (ok), 12:37, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только тебе нужно будет показать чем твой экземпляр лучше чем экземпляры без майнера. А если ты это сделаешь в тихую то первые же установленные будут наблюдать нагрузку на ЦП и полетят учётки у тебя и это в лучшем случае ....
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|1.3, Аноним (3), 10:42, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Очередной психоз.
Примерно 15 оголтелых фанов под линуксом будут пользоваться форками - остальным по фигу.
Как я вижу, эти форки сборок под Windows не имеют и не будут, т.о. они по сути мертвы.
// b.
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|3.10, КО (?), 10:51, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"The current version (3.0.2) does not support data collection any data of any kind and has no networking features enabled."
Если уж совсем форки не хочешь ставить - прошу ваша остановка.
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|2.29, pda (ok), 11:28, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну да, так же как в своё время было с XFree86/X.Org, OpenOffice/LibreOffice... Кого мейнтейнеры поддержат - тот и взлетит. А мейнтейнеры вряд ли будут поддерживать версию с телеметрией.
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|3.32, нах.. (?), 11:35, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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рабы будут поддерживать то, что им велит хозяин.
Да-да, как уже было с xfree86, которая была 86, а не linoops only (и непременно ведро 5.99)
и с openoffice, который просто работал и по сей день работает, но это не заслуга "майнтейнеров".
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|4.45, Аноним (43), 12:12, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ага, вот тока openoffice пилят полтора землекопа да и то в основном портируют фишки из libreoffice
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|3.37, vz_2 (?), 11:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Кого мейнтейнеры поддержат - тот и взлетит. А мейнтейнеры вряд ли будут поддерживать версию с телеметрией.
Здесь сомнений нет
> По запросу правоохранительных органов, суда и органов власти могут быть предоставлены лишь сведения, отмеченные в предыдущем пункте.
Тогда вообщем зачем передавать телеметрию, если в конечном счёте она может оказаться у кого угодно.
Багтрекер, дружественный форум (почти как PaleMoon), где заботливый модератор может сам из конкретной темы оформить тикет в багтрекере, если им народу не хватает баги собирать. А не телеметрия.
Мы уже живём в новой нормальности, где телеметрия, камеры, отчёты, аналитика, местоположение, предпочтение, аккаунты используются не по своему прямому назначению.
Пандемия использовалась для ограничения прав и свобод, чтобы общество поумерило свой пыл в качании прав и свыклась с поражением в свободе. И видимо, что корпорации, что вообще компании совсем потерялись в правовом поле.
Добро пожаловать в киберпанк (жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху) или Час Быка.
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|2.42, vz_2 (?), 12:05, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как я вижу, эти форки сборок под Windows не имеют и не будут, т.о. они по сути мертвы.
Для Windows - да, если не будут развивать эту версию. А так, в ней итак столько телеметрии, что мало не покажется.
Для Windows будет _оригинал_ с телеметрией, вряд ли Muse Group согласится убрать её, ведь если это случится, то значит признать поражение и усилить подозрения.
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|2.49, Аноним (49), 12:28, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользователи винды (хоть 7, хоть 10, хоть 11) уже FUBAR, ибо у них у всех телеметрия.
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|2.21, Аноним (21), 11:18, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если бы у них был злой умысле, они бы не стали заморачиваться с правилами конфиденциальности и тем более так подставлять себя, публикуя сырой и особо не вычитанный документ. Просто недосмотр и неумение взаимодействовать с сообществом и прогнозировать его реакцию.
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|3.30, Total Anonimus (?), 11:32, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Правила конфиденциальности определяются законами . "Собак в микроволновке сушить запрещается" . А неопытная попытка прикрыться со всех сторон - всегда выдаёт намерения .
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|1.7, пукпук (?), 10:46, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>Muse Group не передаёт и никогда не будет продавать или передавать третьим лицам какие-либо данные, полученные в результате сбора телеметрии.
Ну раз сказали, значит так и будет.
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|2.12, Жироватт (ok), 10:58, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И я им, ребятам из Калининграда, верю. Их даже эНКаВеДе не расколет!
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|3.23, Синоним (?), 11:22, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Немецкий пациент пытался взять на себя роль НКВД и чуть не сдох от поноса.)
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|1.11, Жироватт (ok), 10:57, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хе-хе-хе.
А ведь говорили, что эта покупка или в ПРО ПЛЮС ЫНТЫРПРАЙЗ или к зондам по самые гланды приведет.
> Тем временем, представители Muse Group попытались развеять опасения, возникшие после публикации новых правил конфиденциальности. Утверждается, что подозрения в нечистоте намерений беспочвенны и вызваны использованием в тексте не совсем ясных формулировок при отсутствии необходимых уточнений и пояснений
Что ж ты кодер, сдал назад, не по масти опенсурс?
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|2.22, Синоним (?), 11:19, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И Хром с Огнелисом. С телеметрией должно быть покончено. Сил форкнуть нет их, вот на маленьких проектах и отрываетесь.)
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|1.18, Xasd7 (?), 11:16, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В частности, в Audacity 3.0.3 будет добавлена функция автоматической
> доставки обновлений с отправкой запросов для проверки наличия новой
> версии
а пакетный манагер операционный системы -- не может решать этот вопрос?
обязательно нужно чтобы каждый программа сама что-то куда-то обращалась и проверяла-там-где-то?
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|2.24, tim2k (ok), 11:22, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Muse теперь собственник, а собственнику хочется контролировать свой продукт. А кто такие эти ваши репозитории? Они неподконтрольны новому владельцу... Как говорится, ничего не ново под луной.
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|3.40, Аноним (-), 12:01, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уважаемый первокласник. Наверное Вы не с курсе как майнтейнеры поддерживают пакеты. Если пакет долго не был исправлен, если активность майнтейнера за какой то период нулевая, пакет помечается как устаревший/не поддерживаемый. Майнтейнера вразумляют с помощью писем и прочего коммуникационного воздействия. Если и в этом случае ответа ноль - пакет покидает репозиторий, или перемещается в архив. В этой ситуации Muse и должны бы на когото возложить обязанность коммитит их детище в репозитории, если им это конечно нужно.
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|1.26, antares0 (?), 11:25, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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организация
> Sartox Free Software в рамках проекта Audacium начала развитие форка
> звукового редактора Audacity, избавленного от кода, касающегося накопления и отправки
> телеметрии...
Разумнее было бы закопать, что бы неповадно было.
А с форком получаетсяпрактически подыгрывание клоунам для имитации выбора
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|1.31, ыы (?), 11:33, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Рвение похвальное. А можете вот так же с Хромом и Файрфоксом сделать?
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|2.33, нах.. (?), 11:37, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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могут даже лучше - ungoogled и palemoon на самом деле живут, а не имеют видимость жизни до следующего окончания каникул. Но ты ведь не об этом спрашивал на самом деле?
Нет, ты не можешь. Ты даже audacity не смогло.
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|3.36, ыы (?), 11:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ungoogled и palemoon это неработающее "по мотивам".
Следующий!
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|4.52, Аноньимъ (ok), 12:41, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В современном вебе браузер не допускающий зондов просто не будет работать, это факт.
И ладно если у вас интерес статейки почитать, то пара поломанных сайтов вас не огорчит а от пары полностью неработающих сможете отказаться.
А если вас сажают на веб версию МС теамс - то всё, отключайте все настройки приватности и наслаждайтесь.
Кстати на годовалом хромиуме вообще не завелось, просто не работает, без всяких блокировщиков и прочего.
На фаерфоксе аудио не смогло обнаружить.
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|1.35, Хан (?), 11:50, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Учитывая то что Audacity стал синонимом Spyware... даже форки щупать стремно, кто его знает все ли выпилили
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|1.38, Хан (?), 11:53, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередная порция лапши на уши от Muse Group, мол вы не так все поняли, мы хотели как лучше и бла бла бла... одним словом мошенники
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|1.47, Аноним (20), 12:25, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пришло время откапывать mhwaveedit или ~~заколачивать гвозди микроскопом~~ резам мп3шку ardour'ом
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|2.50, НяшМяш (ok), 12:36, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В прошлом посте порекомендовали ocenaudio - выглядит приятно, мп3шку режет, а мне большего и не надо.
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|1.48, Аноним (49), 12:27, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Данные об IP-адресах
И так доступны без всяких запросов. Ещё до закона Яровой были доступны.
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