Созданы форки Audacity, избавленные от телеметрии

В ответ на опрометчивые действия по продвижению телеметрии компанией Muse Group, выкупившей связанную с Audacity интеллектуальную собственность и торговые марки, организация Sartox Free Software в рамках проекта Audacium начала развитие форка звукового редактора Audacity, избавленного от кода, касающегося накопления и отправки телеметрии. Кроме удаления сомнительного кода, осуществляющего обращения по сети (отправка телеметрии и отчётов о сбоях, проверка обновлений), проект Audacium также отмечает в числе целей переработку кодовой базы для упрощения понимания кода и упрощения участия в разработке новичков. Проект также будет заниматься расширением функциональности, добавляя возможности востребованные пользователями, которые будут реализовываться в соответствии с пожеланиями сообщества. Одновременно основан ещё один форк Audacity - "temporary-audacity", который пока сохранил оригинальное название, но находится на стадии выбора другого имени, так как Audacity является торговой маркой Muse Group. Форк основан Кристофом Мартенсом (Christoph Martens). Проект temporary-audacity планируется развивать в форме клона кодовой базы Audacity, избавленного от изменений, сомнительных с точки зрения сообщества. Например, код будет избавлен от отправки телеметрии, отчётов о сбоях и другой сетевой активности. К внесению исправлений в temporary-audacity уже подключилось 8 разработчиков, отправлено 10 Pull-запросов и 35 предложений об изменениях. Тем временем, представители Muse Group попытались развеять опасения, возникшие после публикации новых правил конфиденциальности. Утверждается, что подозрения в нечистоте намерений беспочвенны и вызваны использованием в тексте не совсем ясных формулировок при отсутствии необходимых уточнений и пояснений (текст правил будет переписан). Основные тезисы: Muse Group не передаёт и никогда не будет продавать или передавать третьим лицам какие-либо данные, полученные в результате сбора телеметрии.

Сохраняемые данные ограничены информацией об IP-адресе, версии ОС и типе CPU, и опционально отчётами с информацией об ошибках. Данные об IP-адресе анонимизируются без возможности восстановления через 24 часа после поступления.

По запросу правоохранительных органов, суда и органов власти могут быть предоставлены лишь сведения, отмеченные в предыдущем пункте. Никакие дополнительные данные, кроме перечисленных выше, ни для каких целей не собираются. Данные об IP-адресах могут быть переданы только при поступлении запроса в течение 24 часов, после этого времени данные безвозвратно удаляются. По запросу суда или правоохранительных органов сведения передаются только в случае поступления явного требования в юрисдикциях, в которых работает компания, и это является стандартной практикой для всех компаний.

Правила конфиденциальности не относятся к использованию программы в offline. Публикация документа вызвана необходимостью соответствия регламенту по защите персональных данных в Евросоюзе (GDPR), так как в следующем выпуске Audacity ожидается добавление функций, связанных с получением сведений об IP-адресах пользователей. В частности, в Audacity 3.0.3 будет добавлена функция автоматической доставки обновлений с отправкой запросов для проверки наличия новой версии и передача отчётов о проблемах из программы (по умолчанию отправка отчётов о сбоях отключена, но опционально может быть активирована пользователем).



