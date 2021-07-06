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Созданы форки Audacity, избавленные от телеметрии

06.07.2021 10:10

В ответ на опрометчивые действия по продвижению телеметрии компанией Muse Group, выкупившей связанную с Audacity интеллектуальную собственность и торговые марки, организация Sartox Free Software в рамках проекта Audacium начала развитие форка звукового редактора Audacity, избавленного от кода, касающегося накопления и отправки телеметрии.

Кроме удаления сомнительного кода, осуществляющего обращения по сети (отправка телеметрии и отчётов о сбоях, проверка обновлений), проект Audacium также отмечает в числе целей переработку кодовой базы для упрощения понимания кода и упрощения участия в разработке новичков. Проект также будет заниматься расширением функциональности, добавляя возможности востребованные пользователями, которые будут реализовываться в соответствии с пожеланиями сообщества.

Одновременно основан ещё один форк Audacity - "temporary-audacity", который пока сохранил оригинальное название, но находится на стадии выбора другого имени, так как Audacity является торговой маркой Muse Group. Форк основан Кристофом Мартенсом (Christoph Martens).

Проект temporary-audacity планируется развивать в форме клона кодовой базы Audacity, избавленного от изменений, сомнительных с точки зрения сообщества. Например, код будет избавлен от отправки телеметрии, отчётов о сбоях и другой сетевой активности. К внесению исправлений в temporary-audacity уже подключилось 8 разработчиков, отправлено 10 Pull-запросов и 35 предложений об изменениях.

Тем временем, представители Muse Group попытались развеять опасения, возникшие после публикации новых правил конфиденциальности. Утверждается, что подозрения в нечистоте намерений беспочвенны и вызваны использованием в тексте не совсем ясных формулировок при отсутствии необходимых уточнений и пояснений (текст правил будет переписан). Основные тезисы:

  • Muse Group не передаёт и никогда не будет продавать или передавать третьим лицам какие-либо данные, полученные в результате сбора телеметрии.
  • Сохраняемые данные ограничены информацией об IP-адресе, версии ОС и типе CPU, и опционально отчётами с информацией об ошибках. Данные об IP-адресе анонимизируются без возможности восстановления через 24 часа после поступления.
  • По запросу правоохранительных органов, суда и органов власти могут быть предоставлены лишь сведения, отмеченные в предыдущем пункте. Никакие дополнительные данные, кроме перечисленных выше, ни для каких целей не собираются. Данные об IP-адресах могут быть переданы только при поступлении запроса в течение 24 часов, после этого времени данные безвозвратно удаляются. По запросу суда или правоохранительных органов сведения передаются только в случае поступления явного требования в юрисдикциях, в которых работает компания, и это является стандартной практикой для всех компаний.
  • Правила конфиденциальности не относятся к использованию программы в offline. Публикация документа вызвана необходимостью соответствия регламенту по защите персональных данных в Евросоюзе (GDPR), так как в следующем выпуске Audacity ожидается добавление функций, связанных с получением сведений об IP-адресах пользователей. В частности, в Audacity 3.0.3 будет добавлена функция автоматической доставки обновлений с отправкой запросов для проверки наличия новой версии и передача отчётов о проблемах из программы (по умолчанию отправка отчётов о сбоях отключена, но опционально может быть активирована пользователем).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Новые правила конфиденциальности Audacity допускают сбор данных в интересах органов власти
  3. OpenNews: Компания Muse Group поглотила проект Audacity
  4. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.0
  5. OpenNews: Amazon представил OpenSearch, форк платформы Elasticsearch
  6. OpenNews: Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55444-audacity
Ключевые слова: audacity, privacy, fork
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (ok), 10:34, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +27 +/
    вот он — главный плюс open source
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:43, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    И поддерживать этот форк никто не будет. А фаерволом закрыть доступ в инет оригинальному приложению и раньше никто не мешал.
     
     
  • 3.13, Жироватт (ok), 11:00, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ежели отдать народным умельцам с торрентс.ру, которые сделаю фулл финал репак ничегоневырезано ничегонеперекодировано...
     
     
  • 4.19, Xasd7 (?), 11:17, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    правда и они поддерживать не будут свою сборку :-)
     
     
  • 5.34, нах.. (?), 11:39, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не только не будут поддерживать, но и "ну станьте кто-нибудь уже ж на раздачу, третий месяц ноль байт скачано".

     
  • 2.9, asdasd (?), 10:47, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ага, огромный, как с CentOS'ом, сделали пяток форков и все тянут на себя. Вот и тут так-же, уже два форка и вместо того чтобы объединится и делать один, каждый начнет делать свое.
     
     
  • 3.15, AlexYeCu_not_logged (?), 11:11, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >и вместо того чтобы объединится и делать один

    Оригинальный Audacity и был как раз один…

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:18, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А теперь будет десяток...
     
  • 4.41, Хан (?), 12:03, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закопать и Audacity и его форки, это проклятый продукт
     
  • 3.27, pda (ok), 11:25, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и хорошо. Рано или поздно победитель (или парочка) среди них выявится естественным образом. Напомню, что CentOS тоже не был единственным клоном. Помимо Oracle был ещё Scientific Linux. Более того, какое-то время я даже его использовал. Потом на CentOS переключился. Безболезненно.

    Так и здесь - со временем проясниться какой из форков более жизнеспособен.

     
  • 3.43, Аноним (43), 12:06, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да нет, всё правильно, один будет тот же Audacity + выпиление телеметрии, другой единожды почистит то что насовали телеметрического и дальше пойдет своим путём, начав с переработки кодовой базы данной программы.
     
  • 2.25, SinoptikUA (?), 11:23, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас я засуну майнер и пересоберу! Приятного использования!
     
     
  • 3.51, svsd_val (ok), 12:37, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только тебе нужно будет показать чем твой экземпляр лучше чем экземпляры без майнера. А если ты это сделаешь в тихую то первые же установленные будут наблюдать нагрузку на ЦП и полетят учётки у тебя и это в лучшем случае ....
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:36, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Молодцы
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:42, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Очередной психоз.

    Примерно 15 оголтелых фанов под линуксом будут пользоваться форками - остальным по фигу.

    Как я вижу, эти форки сборок под Windows не имеют и не будут, т.о. они по сути мертвы.

    // b.

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 10:45, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Форк ради хайпа, а не ради пользователей.
     
  • 2.8, КО (?), 10:47, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "сборок под Windows не имеют"
    Не знаю куда вы смотрели но явно не туда.
    https://github.com/SartoxOnlyGNU/audacium/releases/tag/78c701d
     
     
  • 3.10, КО (?), 10:51, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "The current version (3.0.2) does not support data collection any data of any kind and has no networking features enabled."
    Если уж совсем форки не хочешь ставить - прошу ваша остановка.
     
  • 2.29, pda (ok), 11:28, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну да, так же как в своё время было с XFree86/X.Org, OpenOffice/LibreOffice... Кого мейнтейнеры поддержат - тот и взлетит. А мейнтейнеры вряд ли будут поддерживать версию с телеметрией.
     
     
  • 3.32, нах.. (?), 11:35, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    рабы будут поддерживать то, что им велит хозяин.

    Да-да, как уже было с xfree86, которая была 86, а не linoops only (и непременно ведро 5.99)
    и с openoffice, который просто работал и по сей день работает, но это не заслуга "майнтейнеров".

     
     
  • 4.45, Аноним (43), 12:12, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, вот тока openoffice пилят полтора землекопа да и то в основном портируют фишки из libreoffice
     
  • 3.37, vz_2 (?), 11:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Кого мейнтейнеры поддержат - тот и взлетит. А мейнтейнеры вряд ли будут поддерживать версию с телеметрией.

    Здесь сомнений нет

    > По запросу правоохранительных органов, суда и органов власти могут быть предоставлены лишь сведения, отмеченные в предыдущем пункте.

    Тогда вообщем зачем передавать телеметрию, если в конечном счёте она может оказаться у кого угодно.

    Багтрекер, дружественный форум (почти как PaleMoon), где заботливый модератор может сам из конкретной темы оформить тикет в багтрекере, если им народу не хватает баги собирать. А не телеметрия.

    Мы уже живём в новой нормальности, где телеметрия, камеры, отчёты, аналитика, местоположение, предпочтение, аккаунты используются не по своему прямому назначению.

    Пандемия использовалась для ограничения прав и свобод, чтобы общество поумерило свой пыл в качании прав и свыклась с поражением в свободе. И видимо, что корпорации, что вообще компании совсем потерялись в правовом поле.

    Добро пожаловать в киберпанк (жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху) или Час Быка.    

     
  • 2.42, vz_2 (?), 12:05, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как я вижу, эти форки сборок под Windows не имеют и не будут, т.о. они по сути мертвы.

    Для Windows - да, если не будут развивать эту версию. А так, в ней итак столько телеметрии, что мало не покажется.

    Для Windows будет _оригинал_ с телеметрией, вряд ли Muse Group согласится убрать её, ведь если это случится, то значит признать поражение и усилить подозрения.  

     
  • 2.49, Аноним (49), 12:28, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователи винды (хоть 7, хоть 10, хоть 11) уже FUBAR, ибо у них у всех телеметрия.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:46, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Muse Group попытались развеять опасения

    ВЕРЮ! </sarkazm>

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:18, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если бы у них был злой умысле, они бы не стали заморачиваться с правилами конфиденциальности и тем более так подставлять себя, публикуя сырой и особо не вычитанный документ. Просто  недосмотр и неумение взаимодействовать с сообществом и прогнозировать его реакцию.

     
     
  • 3.30, Total Anonimus (?), 11:32, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Правила конфиденциальности определяются законами . "Собак в микроволновке сушить запрещается" . А неопытная попытка прикрыться со всех сторон - всегда выдаёт намерения .
     

  • 1.7, пукпук (?), 10:46, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >Muse Group не передаёт и никогда не будет продавать или передавать третьим лицам какие-либо данные, полученные в результате сбора телеметрии.

    Ну раз сказали, значит так и будет.

     
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 10:58, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И я им, ребятам из Калининграда, верю. Их даже эНКаВеДе не расколет!
     
     
  • 3.23, Синоним (?), 11:22, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Немецкий пациент пытался взять на себя роль НКВД и чуть не сдох от поноса.)
     

  • 1.11, Жироватт (ok), 10:57, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хе-хе-хе.
    А ведь говорили, что эта покупка или в ПРО ПЛЮС ЫНТЫРПРАЙЗ или к зондам по самые гланды приведет.

    > Тем временем, представители Muse Group попытались развеять опасения, возникшие после публикации новых правил конфиденциальности. Утверждается, что подозрения в нечистоте намерений беспочвенны и вызваны использованием в тексте не совсем ясных формулировок при отсутствии необходимых уточнений и пояснений

    Что ж ты кодер, сдал назад, не по масти опенсурс?

     
  • 1.14, Аноним (14), 11:05, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    респект!
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:13, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё выкинуть Audacity из репозиториев.
     
     
  • 2.22, Синоним (?), 11:19, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Хром с Огнелисом. С телеметрией должно быть покончено. Сил форкнуть нет их, вот на маленьких проектах и отрываетесь.)
     

  • 1.17, ПТНПНХ (?), 11:16, 06/07/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.18, Xasd7 (?), 11:16, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В частности, в Audacity 3.0.3 будет добавлена функция автоматической
    > доставки обновлений с отправкой запросов для проверки наличия новой
    > версии

    а пакетный манагер операционный системы -- не может решать этот вопрос?

    обязательно нужно чтобы каждый программа сама что-то куда-то обращалась и проверяла-там-где-то?

     
     
  • 2.24, tim2k (ok), 11:22, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Muse теперь собственник, а собственнику хочется контролировать свой продукт. А кто такие эти ваши репозитории? Они неподконтрольны новому владельцу... Как говорится, ничего не ново под луной.
     
     
  • 3.40, Аноним (-), 12:01, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уважаемый первокласник. Наверное Вы не с курсе как майнтейнеры поддерживают пакеты. Если пакет долго не был исправлен, если активность майнтейнера за какой то период нулевая, пакет помечается как устаревший/не поддерживаемый. Майнтейнера вразумляют с помощью писем и прочего коммуникационного воздействия. Если и в этом случае ответа ноль - пакет покидает репозиторий, или перемещается в архив. В этой ситуации Muse и должны бы на когото возложить обязанность коммитит их детище в репозитории, если им это конечно нужно.
     

  • 1.26, antares0 (?), 11:25, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    организация
    > Sartox Free Software в рамках проекта Audacium начала развитие форка  
    > звукового редактора Audacity, избавленного от кода, касающегося накопления и отправки
    > телеметрии...

    Разумнее было бы закопать, что бы неповадно было.
    А с форком получаетсяпрактически подыгрывание клоунам для имитации выбора

     
  • 1.28, Аноним (28), 11:28, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше форков богу форков!
     
     
  • 2.39, Хан (?), 11:54, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Spyware Audacity предать анафеме
     

  • 1.31, ыы (?), 11:33, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рвение похвальное. А можете вот так же с Хромом и Файрфоксом сделать?
     
     
  • 2.33, нах.. (?), 11:37, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    могут даже лучше - ungoogled и palemoon на самом деле живут, а не имеют видимость жизни до следующего окончания каникул. Но ты ведь не об этом спрашивал на самом деле?

    Нет, ты не можешь. Ты даже audacity не смогло.

     
     
  • 3.36, ыы (?), 11:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ungoogled и palemoon это неработающее "по мотивам".
    Следующий!
     
     
  • 4.52, Аноньимъ (ok), 12:41, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В современном вебе браузер не допускающий зондов просто не будет работать, это факт.

    И ладно если у вас интерес статейки почитать, то пара поломанных сайтов вас не огорчит а от пары полностью неработающих сможете отказаться.

    А если вас сажают на веб версию МС теамс - то всё, отключайте все настройки приватности и наслаждайтесь.

    Кстати на годовалом хромиуме вообще не завелось, просто не работает, без всяких блокировщиков и прочего.
    На фаерфоксе аудио не смогло обнаружить.

     
  • 2.46, NM (??), 12:13, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Epic Browser
     

  • 1.35, Хан (?), 11:50, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Учитывая то что Audacity стал синонимом Spyware... даже форки щупать стремно, кто его знает все ли выпилили
     
     
  • 2.44, vz_2 (?), 12:08, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно подождать решение Debian в Sid
     

  • 1.38, Хан (?), 11:53, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная порция лапши на уши от Muse Group, мол вы не так все поняли, мы хотели как лучше и бла бла бла... одним словом мошенники
     
  • 1.47, Аноним (20), 12:25, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пришло время откапывать mhwaveedit или ~~заколачивать гвозди микроскопом~~ резам мп3шку ardour'ом
     
     
  • 2.50, НяшМяш (ok), 12:36, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прошлом посте порекомендовали ocenaudio - выглядит приятно, мп3шку режет, а мне большего и не надо.
     

  • 1.48, Аноним (49), 12:27, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Данные об IP-адресах

    И так доступны без всяких запросов. Ещё до закона Яровой были доступны.

     

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