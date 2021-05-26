Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP

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|1.7, prokoudine (ok), 23:14, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> Бобби был вынужден покинуть проект по требованию работодателя,
Ну давайте уж тогда называть работодателя. Это любимая всеми нами компания Oracle.
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|2.20, Аноним (20), 23:27, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Оракл рулит, желаю бобику не уходить оттуда, чтоб больше ничего не форкал.
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|2.17, Dzen Python (ok), 23:23, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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...
Оригинал оказался сильней
Последний пулл-реквЕст остыл
Последний кодер устал
А в горле сопят комья холиваров...
О-о-о... Моя Оборона
Солнечный зайчик стеклянного глаза
О-о-о... Моя Оборона
Траурный мячик нелепого мира
Траурный мячик сежевешного мира
...
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|2.13, Аноним (13), 23:18, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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|2.19, Dzen Python (ok), 23:26, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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...
Положили его в гроб -
Форк уперся в потолок!
Он здоровенный был...мужик
Он на гите крутил шашлык!
Гуем грядки он копал
Тестом грядки поливал
А для соседки, тёти Зины
Он коммитил из корзины
...
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|1.11, Аноним (-), 23:17, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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так им и надо. очень рада, что вся эта 🏳️🌈sjw🏳️🌈-возня накрылась медным тазом.
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|1.14, Стрейзанд (?), 23:20, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>имеет негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM
Получается, название соответствует. Чего возмущались-то?
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|1.15, Аноним (15), 23:22, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надо было Бобби давить на то, что компания дискриминировала и ущемляла его права.
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|2.22, Dzen Python (ok), 23:27, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты действительно думаешь, что сильная, живая корпорация вроде оракл даст хоть лазейку, не натравив на бобби толпу высококлассных адвокатов и заткнув других крикунов чеканной монетой?
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|3.30, Аноним (15), 23:44, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выдавил ли бы он что-нить - это уже отдельный вопрос. А вот то, что обломился такой повод пожевать попкорна - это жаль.
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|1.16, Аноним (16), 23:23, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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BTW А Попов в одиночку смог всю ОС и прикладной софт под себя переименовать.
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|1.23, Аноним (23), 23:27, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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NOOOO дайте проект мне я буду собирать донаты за всё хорошее против всего плохого. А хотя комьюнити "разработчиков" там токсичное, меня съедят наверно.
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|2.26, Аноним (23), 23:33, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же теперь опеннет без новостей о любимом проекте опеннета? Только ради этого стоило его развивать. Ну и я слышал там бдсм коз убирают, наверное не у каждого есть фетиш на коз и бдсм. Так что нужный проект был.
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|1.28, Аноним (28), 23:39, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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КАРПАРАЦЫИ ДУШОТ СВОБОДНОЕ ПО!
Дифицыт кволифицырованных ойтишников продолжаит бить по отрасли!
Потреорхальное лобби кагбы strikes back!
И другии новости в свежем выпуске "SJW Freedom"
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|1.29, Far (ok), 23:43, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а если остальных сжв-представителей и прочих крикунов про ассоциации завалить работой и обязательствами, как быстро в ИТ вернётся нормальное именование веток в гите и реплик на серверах?))
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|1.31, Аноним (31), 23:48, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда проект Pidora оказался неблагозвучным на русском языке, все такие "надо переименовать!". Когда проект GIMP оказался неблагозвучным на каком-то другом языке, сразу "ну и чё, на русском же нормально, зачем переименовывать, всегда же был гимпом"
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|2.33, Аноним (15), 23:55, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве были такие, кто хотел переименования? Помоему все, кто понимал "истинный смысл" имени проекта, напротив были за то, чтобы он и продолжал существование под этим именем.
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|2.38, Far (ok), 00:00, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ни одного не встретил, кому "надо переименовать", а вот повеселившихся и забывших про это знаю.
Если кому-то что-то неблагозвучно звучит, пусть этот кто-то не пользуется этим чем-то. Или научится понимать вещи и разделять области их применения.
А может заявим о не слишком благозвучных именах Хулио(я), Педро и т.д.? Не благозвучно же для русского слуха. И пофиг, что там на эту тему думают коренные носители имен. Тут целая страна слышит и скукоживается каждый раз! Немедленно переименовать всех вышеназванных и запретить так именовать новоприбывших. Вот забавно то будет, да?
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|1.32, Аноним (32), 23:49, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>негативными ассоциациями, возникающими из-за слова "gimp"
Это какими ещё?
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|2.34, Аноним (31), 23:55, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поза какая-то в сексе. И подростки такие на занятиях "бугага тут написано гимп"
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|1.35, Аноним (35), 23:56, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Напомним, что в 2019 году Glimpse ответвился от GIMP после 13 лет попыток убедить разработчиков сменить имя.
Слабаки. В Thunderbird вон 18 лет уже пытаются убедить разработчиков запилить сворачивание в трей.
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