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Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP

26.05.2021 23:07

Разработчики Glimpse, форка графического редактора GIMP, основанного группой активистов, недовольных негативными ассоциациями, возникающими из-за слова "gimp", приняли решение остановить разработку и перевести репозитории на GitHub в категорию архивных. В настоящее время проект больше не планирует выпускать обновления и прекращает приём пожертвований.

После ухода из проекта Бобби Мосса (Bobby Moss), лидера и основателя проекта, среди оставшейся команды не нашлось способных занять его место и продолжить поддержание проекта на плаву. Бобби был вынужден покинуть проект по требованию работодателя, который выразил недовольство тем, что разработка Glimpse начала сказываться на выполнении Бобби своих прямых обязанностей на рабочем месте (основная работа связана с написанием технической документации в компании Oracle). Кроме того из-за изменения политики компании у Бобби потребовали получить подтверждение юристов в отсутствии конфликта интересов.

Начиная со второй половины 2020 года лишь Бобби и несколько сторонних участников продолжали работу непосредственно над форком, а оставшиеся участники увязли в попытке начать переделывать пользовательский интерфейс. Проблема оказалась не в финансирования и недостатке пользователей, а в невозможности найти участников, готовых подключиться к работе над задачами, не связанными с кодом, такими как разбор сообщений об ошибках, исправление проблем с формированием пакетов, тестирование новых выпусков, ответы на вопросы пользователей и поддержание серверов. Из-за отсутствия помощи в этих направлениях команде с трудом удавалось обеспечивать масштабирование проекта в соответствии с растущим спросом.

Напомним, что в 2019 году Glimpse ответвился от GIMP после 13 лет попыток убедить разработчиков сменить имя. Создатели Glimpse считают, что использование имени GIMP неприемлемо и мешает распространению редактора в образовательных учреждениях, общественных библиотеках и корпоративной среде, так как слово "gimp" некоторыми носителями английского языка воспринимается как оскорбление определённых социальных групп, а также имеет негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM.

  1. Главная ссылка к новости (https://glimpse-editor.org/pos...)
  2. OpenNews: Выпуск Glimpse 0.2, форка графического редактора GIMP
  3. OpenNews: Основан Glimpse, форк графического редактора GIMP
  4. OpenNews: Первый выпуск Glimpse, форка графического редактора GIMP
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.24
  6. OpenNews: Третий предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55215-glimpse
Ключевые слова: glimpse, gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.7, prokoudine (ok), 23:14, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > Бобби был вынужден покинуть проект по требованию работодателя,

    Ну давайте уж тогда называть работодателя. Это любимая всеми нами компания Oracle.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:15, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    This.
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:27, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Оракл рулит, желаю бобику не уходить оттуда, чтоб больше ничего не форкал.
     

  • 1.1, Аноним (1), 23:11, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Здравый смысл победил. Ура!
     
     
  • 2.17, Dzen Python (ok), 23:23, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ...
    Оригинал оказался сильней
    Последний пулл-реквЕст остыл
    Последний кодер устал
    А в горле сопят комья холиваров...
    О-о-о... Моя Оборона
    Солнечный зайчик стеклянного глаза
    О-о-о... Моя Оборона
    Траурный мячик нелепого мира
    Траурный мячик сежевешного мира
    ...
     

  • 1.2, village_coder (ok), 23:11, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А сколько пожертвований собрали интересно?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:17, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бобби может смело покинуть свою компанию ;)
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:18, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    At the time we published this blog post, we had $836.36 USD hosted for us by Open Collective.
     

  • 1.3, йо ж (?), 23:13, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    “а как дысал!“
     
  • 1.4, ilyafedin (ok), 23:13, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ризитас.gif
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:14, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, только сел.
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:14, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    шли к успеху, не форкануло
     
     
  • 2.18, 8клин (?), 23:24, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Патриархат ни в чем не виноват!
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:15, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    умер максим да и черт с ним
     
     
  • 2.19, Dzen Python (ok), 23:26, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    ...
    Положили его в гроб -
    Форк уперся в потолок!
    Он здоровенный был...мужик
    Он на гите крутил шашлык!
    Гуем грядки он копал
    Тестом грядки поливал
    А для соседки, тёти Зины
    Он коммитил из корзины
    ...
     
     
  • 3.25, uis (ok), 23:31, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE Shashlik
     

  • 1.11, Аноним (-), 23:17, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    так им и надо. очень рада, что вся эта 🏳️‍🌈sjw🏳️‍🌈-возня накрылась медным тазом.
     
  • 1.14, Стрейзанд (?), 23:20, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >имеет негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM

    Получается, название соответствует. Чего возмущались-то?

     
  • 1.15, Аноним (15), 23:22, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо было Бобби давить на то, что компания дискриминировала и ущемляла его права.
     
     
  • 2.22, Dzen Python (ok), 23:27, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты действительно думаешь, что сильная, живая корпорация вроде оракл даст хоть лазейку, не натравив на бобби толпу высококлассных адвокатов и заткнув других крикунов чеканной монетой?
     
     
  • 3.30, Аноним (15), 23:44, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выдавил ли бы он что-нить - это уже отдельный вопрос. А вот то, что обломился такой повод пожевать попкорна - это жаль.
     

  • 1.16, Аноним (16), 23:23, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    BTW А Попов в одиночку смог всю ОС и прикладной софт под себя переименовать.
     
  • 1.21, Денис Попов (?), 23:27, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ха-ха-ха, какая беда то...
     
  • 1.23, Аноним (23), 23:27, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NOOOO дайте проект мне я буду собирать донаты за всё хорошее против всего плохого. А хотя комьюнити "разработчиков" там токсичное, меня съедят наверно.
     
     
  • 2.26, Аноним (23), 23:33, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же теперь опеннет без новостей о любимом проекте опеннета? Только ради этого стоило его развивать. Ну и я слышал там бдсм коз убирают, наверное не у каждого есть фетиш на коз и бдсм. Так что нужный проект был.
     

  • 1.24, th3m3 (ok), 23:29, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я же говорил, что этим всё кончится.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:37, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы все это говорили.
     

  • 1.28, Аноним (28), 23:39, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    КАРПАРАЦЫИ ДУШОТ СВОБОДНОЕ ПО!
    Дифицыт кволифицырованных ойтишников продолжаит бить по отрасли!
    Потреорхальное лобби кагбы strikes back!

    И другии новости в свежем выпуске "SJW Freedom"

     
  • 1.29, Far (ok), 23:43, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а если остальных сжв-представителей и прочих крикунов про ассоциации завалить работой и обязательствами, как быстро в ИТ вернётся нормальное именование веток в гите и реплик на серверах?))
     
  • 1.31, Аноним (31), 23:48, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда проект Pidora оказался неблагозвучным на русском языке, все такие "надо переименовать!". Когда проект GIMP оказался неблагозвучным на каком-то другом языке, сразу "ну и чё, на русском же нормально, зачем переименовывать, всегда же был гимпом"
     
     
  • 2.33, Аноним (15), 23:55, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве были такие, кто хотел переименования? Помоему все, кто понимал "истинный смысл" имени проекта, напротив были за то, чтобы он и продолжал существование под этим именем.
     
  • 2.37, Аноним (37), 00:00, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все такие "надо переименовать!"

    Где? Кто?

     
  • 2.38, Far (ok), 00:00, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни одного не встретил, кому "надо переименовать", а вот повеселившихся и забывших про это знаю.

    Если кому-то что-то неблагозвучно звучит, пусть этот кто-то не пользуется этим чем-то. Или научится понимать вещи и разделять области их применения.

    А может заявим о не слишком благозвучных именах Хулио(я), Педро и т.д.? Не благозвучно же для русского слуха. И пофиг, что там на эту тему думают коренные носители имен. Тут целая страна слышит и скукоживается каждый раз! Немедленно переименовать всех вышеназванных и запретить так именовать новоприбывших. Вот забавно то будет, да?

     

  • 1.32, Аноним (32), 23:49, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >негативными ассоциациями, возникающими из-за слова "gimp"

    Это какими ещё?

     
     
  • 2.34, Аноним (31), 23:55, 26/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поза какая-то в сексе. И подростки такие на занятиях "бугага тут написано гимп"
     

  • 1.35, Аноним (35), 23:56, 26/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Напомним, что в 2019 году Glimpse ответвился от GIMP после 13 лет попыток убедить разработчиков сменить имя.

    Слабаки. В Thunderbird вон 18 лет уже пытаются убедить разработчиков запилить сворачивание в трей.

     
  • 1.36, Аноним (36), 00:00, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    позитивная новость, нафиг фигней заниматься
     
  • 1.39, Аноним (39), 00:03, 27/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно нанять в Oracle разработчиков Devuan?
     

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