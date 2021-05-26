Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP

Разработчики Glimpse, форка графического редактора GIMP, основанного группой активистов, недовольных негативными ассоциациями, возникающими из-за слова "gimp", приняли решение остановить разработку и перевести репозитории на GitHub в категорию архивных. В настоящее время проект больше не планирует выпускать обновления и прекращает приём пожертвований.

После ухода из проекта Бобби Мосса (Bobby Moss), лидера и основателя проекта, среди оставшейся команды не нашлось способных занять его место и продолжить поддержание проекта на плаву. Бобби был вынужден покинуть проект по требованию работодателя, который выразил недовольство тем, что разработка Glimpse начала сказываться на выполнении Бобби своих прямых обязанностей на рабочем месте (основная работа связана с написанием технической документации в компании Oracle). Кроме того из-за изменения политики компании у Бобби потребовали получить подтверждение юристов в отсутствии конфликта интересов.

Начиная со второй половины 2020 года лишь Бобби и несколько сторонних участников продолжали работу непосредственно над форком, а оставшиеся участники увязли в попытке начать переделывать пользовательский интерфейс. Проблема оказалась не в финансирования и недостатке пользователей, а в невозможности найти участников, готовых подключиться к работе над задачами, не связанными с кодом, такими как разбор сообщений об ошибках, исправление проблем с формированием пакетов, тестирование новых выпусков, ответы на вопросы пользователей и поддержание серверов. Из-за отсутствия помощи в этих направлениях команде с трудом удавалось обеспечивать масштабирование проекта в соответствии с растущим спросом.

Напомним, что в 2019 году Glimpse ответвился от GIMP после 13 лет попыток убедить разработчиков сменить имя. Создатели Glimpse считают, что использование имени GIMP неприемлемо и мешает распространению редактора в образовательных учреждениях, общественных библиотеках и корпоративной среде, так как слово "gimp" некоторыми носителями английского языка воспринимается как оскорбление определённых социальных групп, а также имеет негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM.



