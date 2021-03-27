Выпуск графического редактора GIMP 2.10.24

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|1.1, Аноним (1), 00:29, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Снимаю шляпу перед энтузиазмом разработчиков и качеством продукта. Всем бы программам под Linux такую команду талантливых ребят. Долгих лет проекту и донатов!
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|2.4, Аноним (4), 01:09, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да уж, современные растаманы уже не потянут такую разработку.
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|3.15, Аноним (15), 02:24, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Растаманы потянули даже разработку с нуля ос на rust. Так что, не надо тут ля-ля.
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|2.6, Аноним (6), 01:13, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С энтузиазмом у них совсем плохо, надо сказать. В сравнении с тем драйвом, какой был в лет 15 назад.
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|1.2, Аноним (2), 00:40, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А heif как сохранял кривые цвета, так и сохраняет. Поддержки при этом jpeg-xl до сих пор не видно.
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|3.9, Аноним (2), 01:43, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ты задонатил?!
Вот так задонатишь им, а они потом Столлмана травят вместо того чтоб работать. Там в расстрельном списке и гимп и крита отметились, гном особенно конечно отличился.
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|4.14, prokoudine (ok), 02:19, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там в расстрельном списке и гимп
Нет, ни одного подписанта из GIMP там нет.
> и крита отметились
Только часть участников проекта.
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|5.16, Аноним (2), 02:25, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там есть челик из SFC (очень гнилая контора), он написал, что он контрибьютор гимпа.
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|6.18, prokoudine (ok), 02:50, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С ума сойти, кто-то написал полное название проекта:
Matthew S. Wilson (former contributor GNU Image Manipulation Program and GNU Parted, former Director, Software Freedom Conservancy)
Ну, во-первых, он former contributor.
Во-вторых, пришлось читать лог, чтобы его опознать. Он в проекте прекратил активность 21 год назад. С тех пор был ровно один мелкий коммит в 2006 году.
С другой стороны, я не сильно удивлюсь, если кто-то из нынешних отметится. Столлмана в команде недолюбливают, хотя и сжв — тоже.
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|3.10, Аноним (2), 01:47, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие подробности могут быть нужны, если искажение оттенков видно невооружённым глазом?
То-то и оно, что код уже давным-давно готов, а поддержки так и нет до сих пор.
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|5.13, Аноним (2), 02:15, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вчера из интереса проверял libheif из гита. Нет там никаких профилей, обычный png экспортированный из daz3d. Точно так же можно перегнать его в жпг (без профилей и искажений), и уже из него libheif кривую картинку выдаст. Он просто криво rgb конвертирует и ничего ты с ним не сделаешь, из-за этого во всех программах на него завязанных есть искажение цветов. Что с ним все так носятся? Так вымывать все оттенки на качестве 99 вообще никуда не годится.
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|1.7, Аноним (7), 01:36, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С одной стороны поделка на говнотк и прибитым дубасос. С другой крита, тянущая кедобиблиотеки. Куда бежать?
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|2.11, Аноним (2), 01:49, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крита не конкурент гимпу, если что. Кроме того крита не конкурент и настоящему коммерческому ПО для рисования. В зависимости от задач беги на фотошоп или на пейнт.
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