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Выпуск графического редактора GIMP 2.10.24

27.03.2021 23:56

Опубликован выпуск графического редактора GIMP 2.10.24, в котором продолжено оттачивание функциональности и повышение стабильности ветки 2.10. Для установки в ближайшее время будут доступны пакеты в форматах flatpak и snap. Выпуск в основном включает исправления ошибок и улучшение поддержки форматов изображений. Все усилия по наращиванию функциональности сосредоточены на подготовке ветки GIMP 3, которая находится на стадии тестирования предварительных выпусков.

Из улучшений в GIMP 2.10.24 выделяется поддержка метаданных GeoTIFF (метки о местоположении, встроенные в TIFF файлы), улучшение интерфейса для просмотра и редактирования метаданых, улучшение импорта и экспорта форматов HEIF, PSP, TIFF, JPEG, PNG, PDF, DDS, BMP и PSD, возможность импорта RAW-изображений через Darktable 3.6+. Кроме того продолжено развитие средств для редактирования за пределами холста, в частности добавлена поддержка использования направляющих, сеток и векторов различных инструментов за пределами границ холста.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2021...)
  2. OpenNews: Второй предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  3. OpenNews: Доступен предварительный выпуск графического редактора GIMP 3.0
  4. OpenNews: Проект GIMP празднует двадцатипятилетие
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.22
  6. OpenNews: Выпуск PhotoGIMP 2020, модификации GIMP, стилизованной под Photoshop
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54849-gimp
Ключевые слова: gimp
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:29, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Снимаю шляпу перед энтузиазмом разработчиков и качеством продукта. Всем бы программам под Linux такую команду талантливых ребят. Долгих лет проекту и донатов!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 01:09, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж, современные растаманы уже не потянут такую разработку.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 02:24, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растаманы потянули даже разработку с нуля ос на rust. Так что, не надо тут ля-ля.
     
  • 2.6, Аноним (6), 01:13, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С энтузиазмом у них совсем плохо, надо сказать. В сравнении с тем драйвом, какой был в лет 15 назад.
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:40, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А heif как сохранял кривые цвета, так и сохраняет. Поддержки при этом jpeg-xl до сих пор не видно.
     
     
  • 2.3, Антифрактал (?), 00:43, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты задонатил?!
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 01:43, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты задонатил?!

    Вот так задонатишь им, а они потом Столлмана травят вместо того чтоб работать. Там в расстрельном списке и гимп и крита отметились, гном особенно конечно отличился.

     
     
  • 4.14, prokoudine (ok), 02:19, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там в расстрельном списке и гимп

    Нет, ни одного подписанта из GIMP там нет.

    > и крита отметились

    Только часть участников проекта.

     
     
  • 5.16, Аноним (2), 02:25, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть челик из SFC (очень гнилая контора), он написал, что он контрибьютор гимпа.
     
     
  • 6.18, prokoudine (ok), 02:50, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ума сойти, кто-то написал полное название проекта:

    Matthew S. Wilson (former contributor GNU Image Manipulation Program and GNU Parted, former Director, Software Freedom Conservancy)

    Ну, во-первых, он former contributor.

    Во-вторых, пришлось читать лог, чтобы его опознать. Он в проекте прекратил активность 21 год назад. С тех пор был ровно один мелкий коммит в 2006 году.

    С другой стороны, я не сильно удивлюсь, если кто-то из нынешних отметится. Столлмана в команде недолюбливают, хотя и сжв — тоже.

     
  • 2.5, prokoudine (ok), 01:12, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А heif как сохранял кривые цвета, так и сохраняет.

    Подробности в багтрекер, пожалуйста.

    > Поддержки при этом jpeg-xl до сих пор не видно.

    Во-первых, в этом вашем JPEG XL битстрим два месяца назад только доделали.

    Во-вторых, https://gitlab.com/wg1/jpeg-xl/-/tree/master/plugins/gimp

     
     
  • 3.10, Аноним (2), 01:47, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие подробности могут быть нужны, если искажение оттенков видно невооружённым глазом?

    То-то и оно, что код уже давным-давно готов, а поддержки так и нет до сих пор.

     
     
  • 4.12, prokoudine (ok), 02:04, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие подробности могут быть нужны,

    Обыкновенные. Например, какой ICC-профиль в исходном изображении.

    > если искажение оттенков видно невооружённым глазом?

    https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/-/issues/4850#note_910880

    "...there were some imperfections in libheif's RGB<->YUV conversions and the fix will be released in future version of libheif."

     
     
  • 5.13, Аноним (2), 02:15, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вчера из интереса проверял libheif из гита. Нет там никаких профилей, обычный png экспортированный из daz3d. Точно так же можно перегнать его в жпг (без профилей и искажений), и уже из него libheif кривую картинку выдаст. Он просто криво rgb конвертирует и ничего ты с ним не сделаешь, из-за этого во всех программах на него завязанных есть искажение цветов. Что с ним все так носятся? Так вымывать все оттенки на качестве 99 вообще никуда не годится.
     

  • 1.7, Аноним (7), 01:36, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С одной стороны поделка на говнотк и прибитым дубасос. С другой крита, тянущая кедобиблиотеки. Куда бежать?
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 01:36, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дубасом*
     
  • 2.11, Аноним (2), 01:49, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Крита не конкурент гимпу, если что. Кроме того крита не конкурент и настоящему коммерческому ПО для рисования. В зависимости от задач беги на фотошоп или на пейнт.
     
     
  • 3.17, Аноним (15), 02:26, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в чём она не конкурент?
     

  • 1.19, Аноним (19), 04:29, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ГОВНМП релизнулся, братишка налетай! Я тебе покушать принес
     
  • 1.20, Прохожий (??), 04:36, 28/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно опубликован, однако: ссылка на источник https://www.gimp.org/news/2021/03/07/gimp-2-10-24-released/ выдаёт "404 - File Not Found", а тут https://download.gimp.org/mirror/pub/gimp/v2.10/ просто пусто...
     
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