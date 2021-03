Выпуск графического редактора GIMP 2.10.24

2.3 , Антифрактал ( ? ), 00:43, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А ты задонатил?!

3.9 , Аноним ( 2 ), 01:43, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А ты задонатил?! Вот так задонатишь им, а они потом Столлмана травят вместо того чтоб работать. Там в расстрельном списке и гимп и крита отметились, гном особенно конечно отличился.

4.14 , prokoudine ( ok ), 02:19, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Там в расстрельном списке и гимп Нет, ни одного подписанта из GIMP там нет. > и крита отметились Только часть участников проекта.

5.16 , Аноним ( 2 ), 02:25, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там есть челик из SFC (очень гнилая контора), он написал, что он контрибьютор гимпа.

6.18 , prokoudine ( ok ), 02:50, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С ума сойти, кто-то написал полное название проекта: Matthew S. Wilson (former contributor GNU Image Manipulation Program and GNU Parted, former Director, Software Freedom Conservancy) Ну, во-первых, он former contributor. Во-вторых, пришлось читать лог, чтобы его опознать. Он в проекте прекратил активность 21 год назад. С тех пор был ровно один мелкий коммит в 2006 году. С другой стороны, я не сильно удивлюсь, если кто-то из нынешних отметится. Столлмана в команде недолюбливают, хотя и сжв — тоже.

2.5 , prokoudine ( ok ), 01:12, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А heif как сохранял кривые цвета, так и сохраняет. Подробности в багтрекер, пожалуйста. > Поддержки при этом jpeg-xl до сих пор не видно. Во-первых, в этом вашем JPEG XL битстрим два месяца назад только доделали. Во-вторых, https://gitlab.com/wg1/jpeg-xl/-/tree/master/plugins/gimp

3.10 , Аноним ( 2 ), 01:47, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие подробности могут быть нужны, если искажение оттенков видно невооружённым глазом? То-то и оно, что код уже давным-давно готов, а поддержки так и нет до сих пор.

4.12 , prokoudine ( ok ), 02:04, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какие подробности могут быть нужны, Обыкновенные. Например, какой ICC-профиль в исходном изображении. > если искажение оттенков видно невооружённым глазом? https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/-/issues/4850#note_910880 "...there were some imperfections in libheif's RGB<->YUV conversions and the fix will be released in future version of libheif."

5.13 , Аноним ( 2 ), 02:15, 28/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я вчера из интереса проверял libheif из гита. Нет там никаких профилей, обычный png экспортированный из daz3d. Точно так же можно перегнать его в жпг (без профилей и искажений), и уже из него libheif кривую картинку выдаст. Он просто криво rgb конвертирует и ничего ты с ним не сделаешь, из-за этого во всех программах на него завязанных есть искажение цветов. Что с ним все так носятся? Так вымывать все оттенки на качестве 99 вообще никуда не годится.