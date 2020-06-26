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Выпуск PhotoGIMP 2020, модификации GIMP, стилизованной под Photoshop

26.06.2020 10:59

Доступен выпуск проекта PhotoGIMP, развивающего надстройку над графическим редактором GIMP 2.10.x, делающим интерфейс и поведение более привычными для пользователей, знакомых с Adobe Photoshop. Изменения сводятся к переработке настроек, компоновки меню и панелей управления, включению расширенных шрифтов, замене некоторых пиктограмм, добавлению дополнительных фильтров (например, добавлен фильтр Heal Selection), изменению горячих клавиш. Для загрузки предлагается пакет в формате Flatpak (PhotoGIMP оформлен как модификация штатного Flatpak-пакета от проекта GIMP).

PhotoGIMP:

Оригинальный GIMP:

Интерфейс Photoshop:

При использовании PhotoGIMP следует соблюдать осторожность, так как в заменяемых данных присутствует сомнительный исполняемый код, назначение которого не ясно. Штатный flatpak-пакет GIMP включает режимы "--share=network" и "--filesystem=host", подразумевающие доступ к сети и файловой системе. Проект PhotoGIMP развивается достаточно известным бразильским блоггером, но без аудита бинарной вставки нельзя быть уверенным в отсутствии скрытой вредоносной активности.

  1. Главная ссылка к новости (https://diolinux.com.br/2020/0...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.20
  3. OpenNews: Прототип интерфейса для переноса изображений из реального мира в графический редактор
  4. OpenNews: SourceForge передал аккаунт GIMP в руки распространителей рекламного ПО
  5. OpenNews: Основан Glimpse, форк графического редактора GIMP
  6. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53236-photogimp
Ключевые слова: photogimp, gimp
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Covid1984theerha (?), 11:13, 26/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Зачем вы продвигаете тут вирус?
    P.s если кому то нужен аналог фотошопа - krita
     
     
  • 2.3, Анонс (?), 11:15, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Про то и новость, что возможно в этом распиаренном пакете бэкдор. Второй абзац про это предупреждает.
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 11:16, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нет? Что плохого в ином подходе к интерфейсу?
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:14, 26/06/2020 [ответить]  
    		• +9 +/
    > При использовании PhotoGIMP следует соблюдать осторожность, так как в заменяемых данных присутствует сомнительный исполняемый код, назначение которого не ясно.

    Это фиаско.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:27, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему же? Довольно таки логичное применения Flatpak, Snap и прочих модных пакетов :)
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:44, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все нормально, фотошоп это тоже большая бинарная вставка с сомнительным поведением
    и раз уж захотелось походить на ежа то и иголки нужно для вида куда-то повтыкать

    думаю автор просто знатно потролил пользователей оригинального фотошопа

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:20, 26/06/2020 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:32, 26/06/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Он тоже требует python?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:45, 26/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле - тоже?! Gimp питона не требует, как максимум для него есть дополнительные плагины с этим. Если какие-то долбанавты собрали его иначе - вопрос к ним.
     

  • 1.8, Iponya (?), 11:44, 26/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Вот это изврат!
     

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