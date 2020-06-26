Выпуск PhotoGIMP 2020, модификации GIMP, стилизованной под Photoshop

Доступен выпуск проекта PhotoGIMP, развивающего надстройку над графическим редактором GIMP 2.10.x, делающим интерфейс и поведение более привычными для пользователей, знакомых с Adobe Photoshop. Изменения сводятся к переработке настроек, компоновки меню и панелей управления, включению расширенных шрифтов, замене некоторых пиктограмм, добавлению дополнительных фильтров (например, добавлен фильтр Heal Selection), изменению горячих клавиш. Для загрузки предлагается пакет в формате Flatpak (PhotoGIMP оформлен как модификация штатного Flatpak-пакета от проекта GIMP). PhotoGIMP: Оригинальный GIMP: Интерфейс Photoshop: При использовании PhotoGIMP следует соблюдать осторожность, так как в заменяемых данных присутствует сомнительный исполняемый код, назначение которого не ясно. Штатный flatpak-пакет GIMP включает режимы "--share=network" и "--filesystem=host", подразумевающие доступ к сети и файловой системе. Проект PhotoGIMP развивается достаточно известным бразильским блоггером, но без аудита бинарной вставки нельзя быть уверенным в отсутствии скрытой вредоносной активности.



