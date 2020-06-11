Представлен выпуск графического редактора GIMP 2.10.20, в котором продолжено оттачивание функциональности и повышение стабильности ветки 2.10. Для установки доступен пакет в формате flatpak (пакет в формате snap пока не обновлён). Кроме исправления ошибок в GIMP 2.10.20 представлены следующие улучшения: Продолжено усовершенствование панели инструментов. В прошлом выпуске появилась возможность объединения произвольных инструментов в группы, но некоторые пользователи сочли неудобным необходимость кликать мышью для раскрытия групп. Пожелания данных пользователей учтены и в данной версии добавлена опция для автоматического раскрытия группы при подведении курсора мыши к пиктограмме. Данная опция включена по умолчанию только при компоновке панели в одну колонку, но также может быть активирована в настройках для любых других раскладок кнопок панели. При отключении автораскрытия при подведении мыши к пиктограмме группы выводится всплывающая подсказка со списком всех инструментов в группе.

Предоставлена возможность кадрирования в недеструктивном режиме, которая включена по умолчанию. Вместо удаления пикселей отрезанной области теперь лишь сдвигаются границы холста, что позволяет в любой момент вернуться к оригинальной некадрированной версии при помощи инструмента "Fit Canvas to Layers" без потери изменений, реализованных после кадрирования, или посмотреть старый вариант через меню "View -> Show All". При записи в формате XCF данные вне границ холста сохраняются, но при экспорте в других форматах сохраняется только активная область, а данные за границами отбрасываются. Для возвращения старого поведения в параметрах инструмента Crop добавлена флаг "Delete cropped pixels".

В фильтре виньетирования (Vignette) реализовано визуальное управление геометрией прямо на холсте, без необходимости установки числовых параметров. Управление фильтром сводится к выбору положения нескольких окружностей, определяющих область без изменений и границу прекращения изменения пикселей. Добавлены две новые формы виньетирования - горизонтальная и вертикальная.

Добавлен фильтр размытия "Variable Blur", который использует слой или канал в качестве входной маски для разделения пикселей, которые следует размыть, и пикселей, которые следует сохранить в неизменном виде.

Добавлен фильтр размытия "Lens Blur", отличающийся от предыдущего более реалистичной имитацией размытия из-за потери фокуса.

Добавлен фильтр размытия "Focus Blur", в котором для управления симуляцией потери фокуса задействован визуальный интерфейс как в обновлённом фильтре виньетирования. В качестве методов размытия поддерживаются как Gaussian Blur, так и Lens Blur.

Добавлен фильтр "Bloom" с реализацией эффекта просачивающегося света, напоминающего фильтр "Soft Glow", но без снижения насыщенности. Технически, новый фильтр изолирует яркую область, размывает, а затем рекомбинирует с оригинальным изображением.

В диалог c настройками фильтров GEGL добавлена новая секция с настройками наложения, позволяющая управлять режимом наложения и непрозрачностью.

Реализовано сохранение в кэше результатов предпросмотра фильтра, даже если кэш отключён в настройках, что позволяет очень быстро переключаться между оригинальным изображением и результатом применения фильтра.

Улучшена поддержка формата PSD. Каналы при экспорте теперь следуют в корректном порядке и со своими оригинальными цветами. Добавлена возможность экспорта изображений с высокой глубиной цвета в формате с 16-битами на канал (ранее поддерживался только импорт).

Инструменты рисования теперь могут сохранять и загружать режимы непрозрачности и наложения из пресетов.

Обеспечено распознавание файлов Canon CR3 и их передача в приложение для обработки фотографий в raw-формате.

Плагин TWAIN, используемый для получения изображений со сканеров, переработан и расширен поддержкой изображений с 16-разрядной цветностью (как RGB, так и в оттенках серого).

В плагинах PNG и TIFF по умолчанию прекращено сохранение значений цветов при наличии альфа-канала, имеющего значение 0. Изменение позволяет избежать проблем с безопасностью при некорректном удалении из изображения персональных данных.

В плагин PDF добавлена поддержка импорта многостраничных документов в порядке от конца к началу по аналогии с импортом анимированных форматов и следуя поведению по умолчанию при экспорте.

Вместе с GIMP опубликован и новый выпуск библиотек babl и GEGL. В babl добавлены оптимизации производительности преобразования цветовых данных, выполненные на базе инструкций AVX2, а также реализована генерация файла VAPI для разработки плагинов на языке Vala. В GEGL добавлен обобщённый API для работы с не-Exif метаданными, увеличена производительность кубической интерполяции и добавлены новые операции border-align, pack, piecewise-blend, reset-origin и band-tune. Из планов на будущее отмечается продолжение работы над будущей веткой GIMP 3, в которой будет проведена значительная чистка кодовой базы и выполнен переход на GTK3. Master-ветка готовится к ответвлению 2.99.2, первого нестабильного выпуска серии 2.99, на базе которого в дальнейшем будет сформирован выпуск 3.0.



