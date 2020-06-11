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Выпуск графического редактора GIMP 2.10.20

11.06.2020 23:24

Представлен выпуск графического редактора GIMP 2.10.20, в котором продолжено оттачивание функциональности и повышение стабильности ветки 2.10. Для установки доступен пакет в формате flatpak (пакет в формате snap пока не обновлён).

Кроме исправления ошибок в GIMP 2.10.20 представлены следующие улучшения:

  • Продолжено усовершенствование панели инструментов. В прошлом выпуске появилась возможность объединения произвольных инструментов в группы, но некоторые пользователи сочли неудобным необходимость кликать мышью для раскрытия групп. Пожелания данных пользователей учтены и в данной версии добавлена опция для автоматического раскрытия группы при подведении курсора мыши к пиктограмме. Данная опция включена по умолчанию только при компоновке панели в одну колонку, но также может быть активирована в настройках для любых других раскладок кнопок панели. При отключении автораскрытия при подведении мыши к пиктограмме группы выводится всплывающая подсказка со списком всех инструментов в группе.
  • Предоставлена возможность кадрирования в недеструктивном режиме, которая включена по умолчанию. Вместо удаления пикселей отрезанной области теперь лишь сдвигаются границы холста, что позволяет в любой момент вернуться к оригинальной некадрированной версии при помощи инструмента "Fit Canvas to Layers" без потери изменений, реализованных после кадрирования, или посмотреть старый вариант через меню "View -> Show All". При записи в формате XCF данные вне границ холста сохраняются, но при экспорте в других форматах сохраняется только активная область, а данные за границами отбрасываются. Для возвращения старого поведения в параметрах инструмента Crop добавлена флаг "Delete cropped pixels".
  • В фильтре виньетирования (Vignette) реализовано визуальное управление геометрией прямо на холсте, без необходимости установки числовых параметров. Управление фильтром сводится к выбору положения нескольких окружностей, определяющих область без изменений и границу прекращения изменения пикселей. Добавлены две новые формы виньетирования - горизонтальная и вертикальная.
  • Добавлен фильтр размытия "Variable Blur", который использует слой или канал в качестве входной маски для разделения пикселей, которые следует размыть, и пикселей, которые следует сохранить в неизменном виде.
  • Добавлен фильтр размытия "Lens Blur", отличающийся от предыдущего более реалистичной имитацией размытия из-за потери фокуса.
  • Добавлен фильтр размытия "Focus Blur", в котором для управления симуляцией потери фокуса задействован визуальный интерфейс как в обновлённом фильтре виньетирования. В качестве методов размытия поддерживаются как Gaussian Blur, так и Lens Blur.
  • Добавлен фильтр "Bloom" с реализацией эффекта просачивающегося света, напоминающего фильтр "Soft Glow", но без снижения насыщенности. Технически, новый фильтр изолирует яркую область, размывает, а затем рекомбинирует с оригинальным изображением.
  • В диалог c настройками фильтров GEGL добавлена новая секция с настройками наложения, позволяющая управлять режимом наложения и непрозрачностью.
  • Реализовано сохранение в кэше результатов предпросмотра фильтра, даже если кэш отключён в настройках, что позволяет очень быстро переключаться между оригинальным изображением и результатом применения фильтра.
  • Улучшена поддержка формата PSD. Каналы при экспорте теперь следуют в корректном порядке и со своими оригинальными цветами. Добавлена возможность экспорта изображений с высокой глубиной цвета в формате с 16-битами на канал (ранее поддерживался только импорт).
  • Инструменты рисования теперь могут сохранять и загружать режимы непрозрачности и наложения из пресетов.
  • Обеспечено распознавание файлов Canon CR3 и их передача в приложение для обработки фотографий в raw-формате.
  • Плагин TWAIN, используемый для получения изображений со сканеров, переработан и расширен поддержкой изображений с 16-разрядной цветностью (как RGB, так и в оттенках серого).
  • В плагинах PNG и TIFF по умолчанию прекращено сохранение значений цветов при наличии альфа-канала, имеющего значение 0. Изменение позволяет избежать проблем с безопасностью при некорректном удалении из изображения персональных данных.
  • В плагин PDF добавлена поддержка импорта многостраничных документов в порядке от конца к началу по аналогии с импортом анимированных форматов и следуя поведению по умолчанию при экспорте.
  • Вместе с GIMP опубликован и новый выпуск библиотек babl и GEGL. В babl добавлены оптимизации производительности преобразования цветовых данных, выполненные на базе инструкций AVX2, а также реализована генерация файла VAPI для разработки плагинов на языке Vala. В GEGL добавлен обобщённый API для работы с не-Exif метаданными, увеличена производительность кубической интерполяции и добавлены новые операции border-align, pack, piecewise-blend, reset-origin и band-tune.

Из планов на будущее отмечается продолжение работы над будущей веткой GIMP 3, в которой будет проведена значительная чистка кодовой базы и выполнен переход на GTK3. Master-ветка готовится к ответвлению 2.99.2, первого нестабильного выпуска серии 2.99, на базе которого в дальнейшем будет сформирован выпуск 3.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2020...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.18
  4. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.2.9
  5. OpenNews: Второй выпуск Glimpse, форка графического редактора GIMP
  6. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53140-gimp
Ключевые слова: gimp, imape
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 23:32, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    - Well, bring out the Gimp.
    - I think the Gimp's sleepin'.
    - Then I guess you'll just have to go wake him up now, won't you?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:11, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Перевод для невладеющих бусурманским:
    - Ну, выведите Gimp.
    - Я думаю, что Gimp спит.
    - Тогда, я полагаю, вам нужно просто разбудить его, не так ли?
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:37, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если бы они не просто перешли на GTK3, но еще и исправили интерфейс...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:15, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что там исправлять-то?
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:21, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А может ну его нахрен переход на GTK3? Разработчики оного все-равно ушли в неадекват и вообще, там GTK4 скоро.
     
     
  • 3.13, Бабаяга (?), 00:56, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот именно, к концу года уже будет gtk4
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:52, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Разрабы гимпа уже приняли Code of Conduct?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:11, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Любители CoCов свалили в Glimpse. Их туда уже более года собирают.
     
  • 2.6, prokoudine (ok), 00:15, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разрабы гимпа уже приняли Code of Conduct?

    https://gitlab.gnome.org/Infrastructure/gimp-web/-/commit/0171e0ae30cd4b0b65d7

    https://www.gimp.org/mail_lists.html#code-of-conduct

     

  • 1.8, Аноним (8), 00:22, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Отличная новость!
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:23, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я не понимаю, что gimp, что inkscape, почему не переписать на gtk3, там много хороших плюшек, а скоро так вообще четвертая версия выходит. Всё конкуренты уже много раз переработали свой ui/ux, на много шагов впереди, а эти всё никак, "кодекс поведения" они составляют, понимаете ли. Почти они, да скоро и они будут составлять, не сомневаюсь. Вроде вменяемый продукт, а с такой скоростью превращается в пережиток прошлого.
     
     
  • 2.10, Sunderland93 (ok), 00:25, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Inkscape уже переписали на GTK3
     
  • 2.11, prokoudine (ok), 00:31, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я не понимаю, что gimp, что inkscape, почему не переписать на gtk3

    Ты не понимаешь, почему Inkscape 1.0 уже вышел на GTK3, а у гимпа готовится к релизу версия 2.99.2 на GTK3?

    > а эти всё никак, "кодекс поведения" они составляют

    Где ты это вообще вычитал?

     

  • 1.12, Аноним (14), 00:37, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А я скучаю по виндовому Paint.NET. Так и не довелось его как следует поюзать, потому что ушел с винды. И по Winamp скучаю.
    Знаю только, что в версии 3.5.11 (последняя для XP и на .Net 3.5) можно было сохранять JPG только в 4:2:0, а в последних версиях можно выбирать до 4:4:4. Рисовать в Гимпе неудобно (даже по мелочи), может быть в Пейнте удобней?
    Что же получается, Linux ограничивает людей.
     
     
  • 2.16, cool29 (?), 01:46, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У audacious можно в настройках выставить интерфейс winamp (очень кстати похож)
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 01:48, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Modern скин? Другие мне не нравятся.
     
  • 2.17, Аноним (18), 01:47, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Paint.NET можно в виртуалке потыкать и снести, все равно примитив. А Winamp вроде в Wine нормально работает.
     
  • 2.19, Аноним (4), 01:53, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Paint.net вроде на винформах, а они в моно должны быть.
     

  • 1.15, x3who (?), 01:38, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > фильтр изолирует яркую область, размывает, а затем рекомбинирует с оригинальным изображением.

    Судя по картинке он размывает не "яркую область"


    > Реализовано сохранение в кэше результатов предпросмотра фильтра, даже если кэш отключён в настройках

    Микрософт облегчённо вздохнул

     
     
  • 2.21, prokoudine (ok), 02:30, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ваще там регулируется порог, что считать светами (highlights).

    0% — считаем, что светов нет вообще.

    100% — вся картинка состоит из светов.

     

  • 1.20, Аноним (20), 02:12, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я смотрю добавили наконец фильтры, для которых раньше использовал, например, GMIC. Там Focus Blur довольно неудобно реализован, а вот здесь можно визуально менять параметры прямо на изображении. Это класс!
     
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