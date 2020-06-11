Выпуск графического редактора GIMP 2.10.20

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|1.1, InuYasha (??), 23:32, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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- Well, bring out the Gimp.
- I think the Gimp's sleepin'.
- Then I guess you'll just have to go wake him up now, won't you?
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|2.14, Аноним (14), 01:11, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Перевод для невладеющих бусурманским:
- Ну, выведите Gimp.
- Я думаю, что Gimp спит.
- Тогда, я полагаю, вам нужно просто разбудить его, не так ли?
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|1.2, Аноним (2), 23:37, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если бы они не просто перешли на GTK3, но еще и исправили интерфейс...
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|2.7, Аноним (7), 00:21, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А может ну его нахрен переход на GTK3? Разработчики оного все-равно ушли в неадекват и вообще, там GTK4 скоро.
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|2.4, Аноним (4), 00:11, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Любители CoCов свалили в Glimpse. Их туда уже более года собирают.
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|1.9, Аноним (9), 00:23, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я не понимаю, что gimp, что inkscape, почему не переписать на gtk3, там много хороших плюшек, а скоро так вообще четвертая версия выходит. Всё конкуренты уже много раз переработали свой ui/ux, на много шагов впереди, а эти всё никак, "кодекс поведения" они составляют, понимаете ли. Почти они, да скоро и они будут составлять, не сомневаюсь. Вроде вменяемый продукт, а с такой скоростью превращается в пережиток прошлого.
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|2.11, prokoudine (ok), 00:31, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я не понимаю, что gimp, что inkscape, почему не переписать на gtk3
Ты не понимаешь, почему Inkscape 1.0 уже вышел на GTK3, а у гимпа готовится к релизу версия 2.99.2 на GTK3?
> а эти всё никак, "кодекс поведения" они составляют
Где ты это вообще вычитал?
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|1.12, Аноним (14), 00:37, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А я скучаю по виндовому Paint.NET. Так и не довелось его как следует поюзать, потому что ушел с винды. И по Winamp скучаю.
Знаю только, что в версии 3.5.11 (последняя для XP и на .Net 3.5) можно было сохранять JPG только в 4:2:0, а в последних версиях можно выбирать до 4:4:4. Рисовать в Гимпе неудобно (даже по мелочи), может быть в Пейнте удобней?
Что же получается, Linux ограничивает людей.
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|2.16, cool29 (?), 01:46, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У audacious можно в настройках выставить интерфейс winamp (очень кстати похож)
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|2.17, Аноним (18), 01:47, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Paint.NET можно в виртуалке потыкать и снести, все равно примитив. А Winamp вроде в Wine нормально работает.
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|1.15, x3who (?), 01:38, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> фильтр изолирует яркую область, размывает, а затем рекомбинирует с оригинальным изображением.
Судя по картинке он размывает не "яркую область"
> Реализовано сохранение в кэше результатов предпросмотра фильтра, даже если кэш отключён в настройках
Микрософт облегчённо вздохнул
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|2.21, prokoudine (ok), 02:30, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ваще там регулируется порог, что считать светами (highlights).
0% — считаем, что светов нет вообще.
100% — вся картинка состоит из светов.
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|1.20, Аноним (20), 02:12, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я смотрю добавили наконец фильтры, для которых раньше использовал, например, GMIC. Там Focus Blur довольно неудобно реализован, а вот здесь можно визуально менять параметры прямо на изображении. Это класс!
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