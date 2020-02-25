Выпуск графического редактора GIMP 2.10.18

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|2.5, t_ (?), 14:17, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты думал оно на питоне? А оно изначально на сишечке.
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|1.4, Аноним (4), 14:14, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Разработчики также изучают возможность улучшения однооконного режима интерфейса и реализации именованных рабочих пространств, оптимизированных для разных задач (общее редактирование, web-дизайн, обработка фотографий, рисование и т.п.).
А возможность встроить эффекты слоев разработчики не хотят изучить?
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|1.8, Аноним (8), 14:35, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мальчики, подскажите как сделать панель иснтрументов вертикально как в статье? У меня она в виде таблицы расположена.
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|2.10, prokoudine (ok), 14:38, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Перетащить все прикрепляющиеся панели слева направо по одной. Затем схватить край тулбокса и потянуть влево до характерного хруста.
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|3.12, Аноним (8), 14:44, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо тебе, было непонятно что нужно панели перенести.
А удобно ли держать панели справа теперь вот думаю. Как ты предпочитаешь настраивать?
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|4.13, prokoudine (ok), 14:46, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предпочитаю настраивать так, как GIMP выглядит на видеороликах в тексте новости :)
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|1.9, iPony129412 (?), 14:36, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> При каждом запуске реализована проверка наличия новой версии GIMP
- Обновить GIMP должен ты
- Ну у меня же Debian Stable
- Тебе же сказали обновляй! 😠
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|2.11, Аноним (11), 14:43, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пни мейнтейнера, чтобы собирался без этого. А так, да, нехорошо.
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|2.42, Аноним (42), 16:35, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> При каждом запуске реализована проверка наличия новой версии GIMP
Разработчики снова решили взять на себя функции системного пакетного менеджера.
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|1.15, Омоним (?), 14:50, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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"Повышена плавность перемещения указателя кисти за счёт увеличения частоты обновления информации на экране с 20 до 120 FPS."
Я проиграл с этого
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|2.17, llolik (ok), 14:57, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я проиграл с этого
Если думается, что только константу поменяли, то нет: перед этим ещё всё рисование вынесли в отдельные потоки, что, в общем-то, довольно не мало.
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|1.20, Аноним (20), 14:59, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всех разработчиков покусал угрюмый чёрный плоский монстр. Тошнит уже от чёрного фона и плоских чёрно-белых одинаковых значков, нифига не понятно чем один отличается от другого. Ну где они видели чёрную бумагу, на которой рисуют белой краской?
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|2.23, Аноним (11), 15:03, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюсую родственную душу. Глаза уже вытекают от этого засилья темноты вокруг.
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|2.30, Аноним (30), 15:40, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всех разработчиков покусал угрюмый чёрный плоский монстр.
Ну почему же "всех"? Это же GTK-3, а значит тут самое отборные неадекваты. Причем второй был идеален..
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|1.24, анонимус_потерял_свой_логин (?), 15:19, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Продолжается разработка проекта Glimpse, развивающего форк графического редактора GIMP (создатели форка считают неприемлемым использование слова gimp из-за отрицательной коннотации).
[Лавров_режим=вкл]Stupid idiots[Лавров_режим=выкл]
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|1.25, Аноним (25), 15:22, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С каждым разом все лучше фотошопа. По удобству и функциям как минимум на 10 лет впереди.
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|1.29, Аноним (30), 15:36, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> создатели форка считают неприемлемым использование слова gimp из-за отрицательной коннотации
Упорыши)) Даже интересно посмотреть на этих чудил.
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|2.37, Аноним (37), 16:08, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты прств европе не жил или штатах, где там это слово имеет однознаный смысл. вот потом скажи кому то что ты любишь джимп, а потом объясни что это оказывается графический редактори им еще можно пользоваться и есть люди вроде тебя которые пользуютсяи тоже любят это дело и посмотри на риакцию.
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|1.33, Аноним (33), 15:56, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы adjustment layers сделали. Без этого Gimp никогда не будет заменой Photoshop.
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|2.40, llolik (ok), 16:24, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ссылка на Roadmap 3.2 где-то выше по треду и это тоже там есть. Как я понимаю из сообщений prokoudine-а, там уже есть определённые наработки, но UI к ним ещё нет и пока не до них.
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|1.41, Аноним (41), 16:30, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, возможно ли в гимпе сделать так, чтобы обводка по контуру менялась вместе с изменениями контура?
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