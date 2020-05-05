Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0

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После нескольких лет разработки состоялся релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 1.0. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap), macOS и Windows.
Среди добавленных в ветке 1.0 новшеств:
- Добавлена поддержка тем оформления и альтернативных наборов пиктограмм. Изменён формат поставки пиктограмм: вместо размещения всех пиктограмм в одном большом файле, каждая пиктограмма теперь поставляется в отдельном файле. Проведена модернизация интерфейса пользователя, в котором задействованы новые возможности из свежих веток GTK+. Переработан код для обработки и восстановления размера и местоположения окон. Инструменты сгруппированы по области использования;
- Интерфейс адаптирован для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);
- Добавлена опция, позволяющая считать нулевую точку отчёта относительно верхнего левого угла, что соответствует расположению координатных осей в формате SVG (по умолчанию в Inkscape отчёт для оси Y начинается с нижнего левого угла);
- Предоставлена возможность вращения и зеркального отражения холста. Вращение осуществляется колесом мыши при удержании Ctrl+Shift или через ручное определение угла поворота. Зеркалирование выполняется через меню "View > Canvas orientation > Flip horizontally / Flip vertically";
- Добавлен новый режим отображения ("View->Display mode->Visible Hairlines"), при котором независимо от выбранного уровня масштабирования все линии остаются видимыми;
- Добавлен режим Split View, позволяющий предпросматривать изменения в форме, когда одновременно можно наблюдаться прошлое и новое состояния, произвольно сдвигая границу видимых изменений.
- Добавлен новый диалог Trace Bitmap для векторизации растровой графики и линий;
- Для сенсорных экранов, трекпадов и тачпадов реализован управляющий жест для масштабирования щипком;
- В инструменте PowerStroke нажим кисти теперь соответствует давлению, прикладываемому к графическому планшету;
- Реализована возможность записи текущего файла как шаблона. Добавлены шаблоны для открыток и свёрнутых втрое A4 буклетов. Добавлены опции для выбора разрешений 4k, 5k и 8k;
- Добавлены новые палитры Munsell, Bootstrap 5 и GNOME HIG;
- Добавлены расширенные настройки экспорта в формате PNG;
- Добавлена опция для экспорта теста в формате SVG 1.1 и поддержка обтекания текстом в SVG 2;
- Значительно ускорены операции с контурами и функции снятия выделения с больших наборов контуров;
- Изменено поведение команды 'Stroke to Path', которая теперь разделяет сгруппированный контур на отдельные компоненты;
- В инструмент создания окружностей добавлена возможность замыкания разрывов одним кликом;
- Добавлены недеструктивные булевые операторы для манипуляции применением эффектов к контурам (LPE, Live Path Effects);
- Предложен новый диалог для выбора LPE-эффектов;
- Реализован диалог для задания применяемых по умолчанию параметров LPE-эффектов;
- Добавлен новый LPE-эффект Dash Stroke для использования прерывистых линий в контурах;
- Добавлен новый LPE-эффект "Ellipse from Points" для создания эллипсов на основе нескольких узловых точек на контуре;
- Добавлен новый LPE-эффект "Embroidery Stitch" для формирования вышивок;
- Добавлены новые LPE-эффекты "Fillet" и "Chamfer" для скругления углов и снятия фаски;
- Добавлена новая опция "erase as clip" для недеструктивной очистки любых элементов клипа, включая растровые изображения и клоны;
- Реализована возможность использования изменчивых шрифтов (при компиляции с библиотекой pango 1.41.1+);
- Предоставлены средства для кастомизации интерфейса. Например, диалоги теперь оформлены в виде glade-файлов, меню можно поменять через файл menus.xml, цвета и стили можно поменять через style.css,
а состав панелей определяется в файлах commands-toolbar.ui, snap-toolbar.ui, select-toolbar.ui и tool-toolbar.ui.
- Добавлен инструмент PowerPencil с реализацией варианта инструмента рисования карандашом, меняющего толщину линии в зависимости от нажима пера;
- В диалоге выбора изображений символов появилась возможность поиска. Диалог выбора глифов переименован в 'Unicode Characters';
- Поддержка экспорта в PDF расширена возможностью определения кликаемых ссылок в документе и прикрепления метаданных;
- Значительно переработана система дополнений, которая переведена на использование Python 3;
- Добавлена сборка для платформы macOS.