Выпуск редактора векторной графики Inkscape 1.0

После нескольких лет разработки состоялся релиз свободного векторного графического редактора Inkscape 1.0. Редактор предоставляет гибкие инструменты для рисования и обеспечивает поддержку чтения и сохранения изображений в форматах SVG, OpenDocument Drawing, DXF, WMF, EMF, sk1, PDF, EPS, PostScript и PNG. Готовые сборки Inkscape подготовлены для Linux (AppImage, Snap), macOS и Windows. Среди добавленных в ветке 1.0 новшеств: Добавлена поддержка тем оформления и альтернативных наборов пиктограмм. Изменён формат поставки пиктограмм: вместо размещения всех пиктограмм в одном большом файле, каждая пиктограмма теперь поставляется в отдельном файле. Проведена модернизация интерфейса пользователя, в котором задействованы новые возможности из свежих веток GTK+. Переработан код для обработки и восстановления размера и местоположения окон. Инструменты сгруппированы по области использования;

Интерфейс адаптирован для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);

Добавлена опция, позволяющая считать нулевую точку отчёта относительно верхнего левого угла, что соответствует расположению координатных осей в формате SVG (по умолчанию в Inkscape отчёт для оси Y начинается с нижнего левого угла);

Предоставлена возможность вращения и зеркального отражения холста. Вращение осуществляется колесом мыши при удержании Ctrl+Shift или через ручное определение угла поворота. Зеркалирование выполняется через меню "View > Canvas orientation > Flip horizontally / Flip vertically";

Добавлен новый режим отображения ("View->Display mode->Visible Hairlines"), при котором независимо от выбранного уровня масштабирования все линии остаются видимыми;

Добавлен режим Split View, позволяющий предпросматривать изменения в форме, когда одновременно можно наблюдаться прошлое и новое состояния, произвольно сдвигая границу видимых изменений.

Добавлен новый диалог Trace Bitmap для векторизации растровой графики и линий;

Для сенсорных экранов, трекпадов и тачпадов реализован управляющий жест для масштабирования щипком;

В инструменте PowerStroke нажим кисти теперь соответствует давлению, прикладываемому к графическому планшету;

Реализована возможность записи текущего файла как шаблона. Добавлены шаблоны для открыток и свёрнутых втрое A4 буклетов. Добавлены опции для выбора разрешений 4k, 5k и 8k;

Добавлены новые палитры Munsell, Bootstrap 5 и GNOME HIG;

Добавлены расширенные настройки экспорта в формате PNG;

Добавлена опция для экспорта теста в формате SVG 1.1 и поддержка обтекания текстом в SVG 2;

Значительно ускорены операции с контурами и функции снятия выделения с больших наборов контуров;

Изменено поведение команды 'Stroke to Path', которая теперь разделяет сгруппированный контур на отдельные компоненты;

В инструмент создания окружностей добавлена возможность замыкания разрывов одним кликом;

Добавлены недеструктивные булевые операторы для манипуляции применением эффектов к контурам (LPE, Live Path Effects);

Предложен новый диалог для выбора LPE-эффектов;

Реализован диалог для задания применяемых по умолчанию параметров LPE-эффектов;

Добавлен новый LPE-эффект Dash Stroke для использования прерывистых линий в контурах;

Добавлен новый LPE-эффект "Ellipse from Points" для создания эллипсов на основе нескольких узловых точек на контуре;

Добавлен новый LPE-эффект "Embroidery Stitch" для формирования вышивок;

Добавлены новые LPE-эффекты "Fillet" и "Chamfer" для скругления углов и снятия фаски;

Добавлена новая опция "erase as clip" для недеструктивной очистки любых элементов клипа, включая растровые изображения и клоны;

Реализована возможность использования изменчивых шрифтов (при компиляции с библиотекой pango 1.41.1+);

Предоставлены средства для кастомизации интерфейса. Например, диалоги теперь оформлены в виде glade-файлов, меню можно поменять через файл menus.xml, цвета и стили можно поменять через style.css, а состав панелей определяется в файлах commands-toolbar.ui, snap-toolbar.ui, select-toolbar.ui и tool-toolbar.ui.

Добавлен инструмент PowerPencil с реализацией варианта инструмента рисования карандашом, меняющего толщину линии в зависимости от нажима пера;

В диалоге выбора изображений символов появилась возможность поиска. Диалог выбора глифов переименован в 'Unicode Characters';

Поддержка экспорта в PDF расширена возможностью определения кликаемых ссылок в документе и прикрепления метаданных;

Значительно переработана система дополнений, которая переведена на использование Python 3;

Добавлена сборка для платформы macOS.