Выпуск растрового графического редактора Krita 4.2.9

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:18, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Проще гимпа и наверное даже проще виндузятного фотошопа. А если ещё почитать доку перед использованием как делают многоклеточные организмы, так и вовсе все понятно.

3.6 , A.Stahl ( ok ), 20:21, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Проще гимпа и наверное даже проще виндузятного фотошопа. Даже? Вот вам новое транспортное средство: дрымотрень. Управление им проще чем у самолёта и, наверное, даже проще чем у вертолёта. Странным образом вы используете слово "даже". 4.8 , Оракул ( ? ), 20:53, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – GNOME 3 is your choise

3.10 , Lex ( ?? ), 21:28, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Всм, “проще гимпа” ? Да даже фотошоп, с ощутимо бОльшим набором функционала, проще этого уродливого недоразумения...

А, хотя вы так и сказали

2.11 , нах. ( ? ), 22:00, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – она и изначально была программой, которая интересна только специалистам и художникам (только еще и все время падала). Кстати, unix - тоже, в некотором роде, программа для специалистов. А ваш mspaint - в винде остался (его даже, после многочисленных слезных просьб трудящихся, вроде раздумали оттуда выпиливать). 3.12 , коржик ( ? ), 22:13, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – О да, я кайфую от ms paint. Можно кистью рисовать, баллончиком, текст вставить. Можно вообще заливку из ведёрка сделать. И самое крутое - можно кусок картинки выделить вставить втрой раз. Да, я покажусь наивным, но функционал Paint покрывает 100% моих потребностей от графического редактора