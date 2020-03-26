The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск растрового графического редактора Krita 4.2.9

26.03.2020 20:03

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 4.2.9, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в форматах AppImage и Flatpak для Linux, PPA для Ubuntu, а также бинарные сборки для macOS и Windows.

Основные улучшения:

  • Улучшена отрисовка контура кисти, который больше не мерцает при перемещении по холсту.

  • В кисть Color Smudge (цветное пятно) добавлены режим аэрографа ("Airbrush" и "Airbrush Rate") и новая настройка Ratio, позволяющая сделать форму кисти более плоской.

  • Добавлена возможность разделения слоя на маску выделения.
  • Обеспечен экспорт в формат ORA полных слоёв, без их кадрирования.


  1. Главная ссылка к новости (https://krita.org/en/item/krit...)
  2. OpenNews: Компания Epic Games передала 25 тысяч долларов на разработку Krita
  3. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.2.0
  4. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.0
  5. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
  6. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.18
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52614-krita
Ключевые слова: krita, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, A.Stahl (ok), 20:13, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Пару лет назад тут на ОпенНете проскакивали новости про какую-то хитрую программу для биохимиков для просчёта и визуализации чего-то понятного только биохимикам.

    Так вот Крита тоже уже давно перешла в разряд программ, которые интересны только специалистам или тем, кто хочет стать специалистом. Запускать Криту человеку без подготовки смысла нет. С Гимпом ситуация аналогичная.

    Только вот про ту химическую программу писать перестали (хотя уверен, что её развитие продолжается) а вот про Криту почему-то пишут. Зачем? Кому? Ну только перед виндузятниками побахвалиться: смотрите, мол, какая у нас крутая хрень есть.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:18, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проще гимпа и наверное даже проще виндузятного фотошопа. А если ещё почитать доку перед использованием как делают многоклеточные организмы, так и вовсе все понятно.
     
     
  • 3.6, A.Stahl (ok), 20:21, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проще гимпа и наверное даже проще виндузятного фотошопа.

    Даже? Вот вам новое транспортное средство: дрымотрень. Управление им проще чем у самолёта и, наверное, даже проще чем у вертолёта.

    Странным образом вы используете слово "даже".

     
     
  • 4.8, Оракул (?), 20:53, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    GNOME 3 is your choise
     
  • 3.10, Lex (??), 21:28, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всм, “проще гимпа” ? Да даже фотошоп, с ощутимо бОльшим набором функционала, проще этого уродливого недоразумения...
    А, хотя вы так и сказали
     
  • 2.11, нах. (?), 22:00, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она и изначально была программой, которая интересна только специалистам и художникам (только еще и все время падала). Кстати, unix - тоже, в некотором роде, программа для специалистов.

    А ваш mspaint -  в винде остался (его даже, после многочисленных слезных просьб трудящихся, вроде раздумали оттуда выпиливать).

     
     
  • 3.12, коржик (?), 22:13, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О да, я кайфую от ms paint. Можно кистью рисовать, баллончиком, текст вставить. Можно вообще заливку из ведёрка сделать. И самое крутое - можно кусок картинки выделить вставить втрой раз.

    Да, я покажусь наивным, но функционал Paint покрывает 100% моих потребностей от графического редактора

     

  • 1.3, Аноним (3), 20:15, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И почему каждый хомячок мнит себя художником/дизайнером? У меня вот для чисто утилитарных целей mtPaint - и его вполне достаточно ;)
     
     
  • 2.4, AdeptXiaomi (?), 20:17, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему, вы говорите о разных сферах применения
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 20:28, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот если сравнить сабж и какой-нибудь САПР чтобы dxf'ки рисовать, то будут действительно разные, а так.. вопрос.
     
  • 2.9, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:27, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >И почему каждый хомячок мнит себя художником/дизайнером? У меня вот для чисто утилитарных целей mtPaint - и его вполне достаточно ;)

    Почему каждый суслег считает что если ему чего-то там хватает, то этого хватит всем?

     
  • 2.13, Аноним (13), 22:15, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему каждый хомячок считает нужным говорить за всех? ;)
     

  • 1.14, Аноним (14), 22:34, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Улучшена отрисовка контура кисти, который больше не мерцает при перемещении по холсту.

    Офигеть... ЭТО тянет на ДОНАТ, пацаны! Всю жизнь ждал, походу седня праздную!

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру