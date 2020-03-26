Выпуск растрового графического редактора Krita 4.2.9

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|1.2, A.Stahl (ok), 20:13, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Пару лет назад тут на ОпенНете проскакивали новости про какую-то хитрую программу для биохимиков для просчёта и визуализации чего-то понятного только биохимикам.
Так вот Крита тоже уже давно перешла в разряд программ, которые интересны только специалистам или тем, кто хочет стать специалистом. Запускать Криту человеку без подготовки смысла нет. С Гимпом ситуация аналогичная.
Только вот про ту химическую программу писать перестали (хотя уверен, что её развитие продолжается) а вот про Криту почему-то пишут. Зачем? Кому? Ну только перед виндузятниками побахвалиться: смотрите, мол, какая у нас крутая хрень есть.
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|2.5, Аноним (5), 20:18, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Проще гимпа и наверное даже проще виндузятного фотошопа. А если ещё почитать доку перед использованием как делают многоклеточные организмы, так и вовсе все понятно.
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|3.6, A.Stahl (ok), 20:21, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проще гимпа и наверное даже проще виндузятного фотошопа.
Даже? Вот вам новое транспортное средство: дрымотрень. Управление им проще чем у самолёта и, наверное, даже проще чем у вертолёта.
Странным образом вы используете слово "даже".
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|3.10, Lex (??), 21:28, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всм, “проще гимпа” ? Да даже фотошоп, с ощутимо бОльшим набором функционала, проще этого уродливого недоразумения...
А, хотя вы так и сказали
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|2.11, нах. (?), 22:00, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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она и изначально была программой, которая интересна только специалистам и художникам (только еще и все время падала). Кстати, unix - тоже, в некотором роде, программа для специалистов.
А ваш mspaint - в винде остался (его даже, после многочисленных слезных просьб трудящихся, вроде раздумали оттуда выпиливать).
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|3.12, коржик (?), 22:13, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О да, я кайфую от ms paint. Можно кистью рисовать, баллончиком, текст вставить. Можно вообще заливку из ведёрка сделать. И самое крутое - можно кусок картинки выделить вставить втрой раз.
Да, я покажусь наивным, но функционал Paint покрывает 100% моих потребностей от графического редактора
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|1.3, Аноним (3), 20:15, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И почему каждый хомячок мнит себя художником/дизайнером? У меня вот для чисто утилитарных целей mtPaint - и его вполне достаточно ;)
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|3.7, Аноним (3), 20:28, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот если сравнить сабж и какой-нибудь САПР чтобы dxf'ки рисовать, то будут действительно разные, а так.. вопрос.
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|2.9, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:27, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>И почему каждый хомячок мнит себя художником/дизайнером? У меня вот для чисто утилитарных целей mtPaint - и его вполне достаточно ;)
Почему каждый суслег считает что если ему чего-то там хватает, то этого хватит всем?
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|1.14, Аноним (14), 22:34, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Улучшена отрисовка контура кисти, который больше не мерцает при перемещении по холсту.
Офигеть... ЭТО тянет на ДОНАТ, пацаны! Всю жизнь ждал, походу седня праздную!
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