Выпуск растрового графического редактора Krita 4.2.9

Пару лет назад тут на ОпенНете проскакивали новости про какую-то хитрую программу для биохимиков для просчёта и визуализации чего-то понятного только биохимикам. Так вот Крита тоже уже давно перешла в разряд программ, которые интересны только специалистам или тем, кто хочет стать специалистом. Запускать Криту человеку без подготовки смысла нет. С Гимпом ситуация аналогичная. Только вот про ту химическую программу писать перестали (хотя уверен, что её развитие продолжается) а вот про Криту почему-то пишут. Зачем? Кому? Ну только перед виндузятниками побахвалиться: смотрите, мол, какая у нас крутая хрень есть.

