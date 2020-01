Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7

1.1 , Аноним ( 1 ), 19:22, 09/01/2020 [ответить] +5 + / – > платными будут только выпуски для Windows и macOS Все правильно, вендузятники должны страдать. А маководам и подавно не привыкать, что даже калькулятор платный.

2.2 , A.Stahl ( ok ), 19:34, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Должны? И расписку предьявить можете?

3.4 , Sluggard ( ok ), 20:01, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Её каждый пользователь Windows даёт, жмакая «Согласен» под EULA. :)

2.3 , НяшМяш ( ok ), 19:42, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А маководам и подавно не привыкать, что даже калькулятор платный. Ты чего такой злой, эппл забанила твой калькулятор в аппсторе за 9.99$ ?

2.6 , Аноним ( 6 ), 20:06, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Забавно, но вендузятник скорее спиратит сабж без всяких проблем, чем ты соберешь себе его в свой дистр. А вообще Они уже спиратили адобе, так что потенциально планируемый инновационный редактор им не нужен. А линуксоиды ждут.

2.7 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 20:11, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А потом обижаются что их называют фанатиками. Классическое «а нас за що?».



1.5 , Аноним ( 6 ), 20:04, 09/01/2020 [ответить] + / – Неплохая замена tuxPaint нарисовывается

2.8 , Аноним ( 8 ), 20:18, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Больше на Flash похожа.