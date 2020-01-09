Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7

После четырёх лет разработки опубликован выпуск пакета VPaint 1.7, сочетающего в себе редактор векторной графики и систему для создания 2D-анимации. Программа позиционируется как исследовательский проект с экспериментальной реализацией математической концепции VGC (Vector Graphics Complex), позволяющей создавать анимацию и иллюстрации, не привязанные к пиксельному разрешению. Наработки проекта написаны на языке С++ (с использованием библиотек Qt и GLU) и распространяются под лицензией Apache 2.0. Сборки подготовлены для Linux (AppImage), Windows и macOS. Суть метода VGC в автоматизации отслеживания соединений между линиями в векторном рисунке, что делает процесс редактирования более интуитивно понятным за счёт упрощения обработки фигур, имеющих общие границы. Обычно кривые, образующие соприкасающиеся границы двух фигур, отрисовываются по отдельности (рисуется отдельная кривая для каждой фигуры). В VPaint граница определяется один раз и в дальнейшем становится привязана к каждой фигуре и может быть отредактирована вместе с ней. Анимация формируется в виде "пространственно-временного топологического комплекса", в котором связанные совместные границы фигур позволяют реализовать сложные разделения или объединения фигур, а также упрощают автоматическую генерацию промежуточных кадров. Программа находится на стадии прототипа с качеством бета-выпуска, предоставляющего лишь базовый костяк основных функций для оценки предложенной концепции редактирования и непригодного для повседневной работы иллюстратора. Тем не менее, VPaint постепенно обрастает функциональностью и в новой версии появилась поддержка слоёв, импорта файлов в формате SVG и поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI). В будущем наработки VPaint планируют использовать для создания коммерческих пакетов VGC Illustration и VGC Animation. Первый нацелен на конкурирование с пакетами Adobe Illustrator, Autodesk Graphic, CorelDRAW и Inkscape, а второй с Adobe Animate, ToonBoom Harmony, CACANi, Synfig и OpenToonz. Оба пакета, несмотря на платное распространение, будут поставляться с открытыми исходными текстами под лицензий Apache 2.0. Сборки для Linux будут поставляться бесплатно (платными будут только выпуски для Windows и macOS). Основные особенности: Средства для создания набросков в произвольной форме. Вместо кривых Безье составляющие иллюстрацию линии формируются как вручную составленные кривые, именуемые "кромкой" ("edge"). Кривые могут быть любой толщины и, как правило, задаются при помощи планшета.

Возможности для скульптурного моделирования. Нарисованные "кромки" могут быть отредактированы в стиле ZBrush с произвольным изменением радиуса кривой, ширины и уровня сглаживания. Пересечения и касания кривых автоматически отслеживаются и сохраняются во время редактирования, в отличие от классических редакторов, в которых кривые Безье обрабатываются как независимые кривые.

Инструмент для заливки, позволяющий изменить цвет контура простым кликом на область, ограниченную кромками. В отличие от большинства других векторных редакторов при заливке отслеживаются образующие границу кромки, и в дальнейшем при редактировании этих кромок автоматически обновляется и залитая цветом область, а также сохраняются все соединения кромок.

Анимация по шкале времени, предоставляющая простой интерфейс для создания покадровой анимации. Можно нарисовать кадр, потом скопировать его и внести изменения для следующего кадра и т.д. Доступна функция motion-paste, позволяющая вставить типовые элементы сразу в несколько кадров с автоматическим формированием промежуточных кадров.

Луковый скиннинг, позволяющий разом наложить несколько соседних кадров для улучшения управления синхронизацией и траекторией анимации. Также можно разделить видимую область на множество областей для одновременного просмотра или редактирования разных кадров.



