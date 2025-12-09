The OpenNET Project / Index page

Релиз Firefox 146

09.12.2025 19:33

Состоялся релиз web-браузера Firefox 146 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.6.0 и 115.31.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 147, релиз которой намечен на 14 января.

Основные новшества в Firefox 146 (1, 2, 3):

  • Добавлен режим "Split View" для просмотра бок о бок двух вкладок в одном окне. Режим по умолчанию отключён и активируется через параметр "browser.tabs.splitView.enabled" на странице about:config, после чего в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на вкладках, появится кнопка "Add Split View". При нажатии данной кнопки на отдельной вкладке, содержимое окна будет разделено на две части и в правой части отобразится страница открытия новой вкладки. Если выбрать опцию для группы из двух вкладок, указанные вкладки сразу будут раскрыты рядом с друг другом. В режиме "Split View" допускается произвольное изменение размера правой и левой области просмотра через перетаскивание мышью полосы-разделителя. Активная вкладка при одновременном просмотре выделяется красной рамкой.
  • В Linux-окружениях, использующих протокол Wayland, реализована поддержка дробного масштабирования для повышения эффективности отрисовки на экранах с высокой плотностью пикселей.
  • Обновлена встроенная графическая библиотека Skia, применяемая для 2D-отрисовки с использованием GPU. Обновление привело к повышению производительности отрисовки и улучшению совместимости.
  • Для всех пользователей предоставлен доступ к разделу настроек Firefox Labs, в котором можно активировать находящиеся на стадии тестирования экспериментальные возможности. Ранее данный раздел был доступен только в установках, пользователи которых согласились на участие в экспериментах или включили отправку телеметрии.
  • При вводе поискового запроса в адресной строке реализована возможность отображения результатов поиска в выпадающем блоке рекомендаций. Функция пока по умолчанию включена не для всех и постепенно будет активироваться для всё большего процента пользователей.
  • Значительно увеличено число стран, для которых активирован виджет с прогнозом погоды, показываемый на странице новой вкладки. Местоположение для показа прогноза может выбиться автоматически или задаваться вручную. Из постсоветских стран доступны Эстония, Литва и Латвия. Остальные могут включить виджет через настройку about:config "browser.newtabpage.activity-stream.discoverystream.region-weather-config" на странице about:config.
  • В конфигураторе переделан диалог переопределения цветов на просматриваемых сайтах (Contrast Control/Manage Colors), в котором теперь наглядно сгруппированы изменяемые цвета и поясняющие метки.
  • Добавлена поддержка автоматического резервного копирования сохранённых паролей, закладок, внутренних БД и прочих браузерных данных. Резервное копирование пока поддерживается только на платформе Windows, но в будущем появится и в сборках для других ОС. Резервные копии создаются ежедневно и могут быть зашифрованы паролем. В дальнейшем резервную копию можно использовать для восстановления состояния после установки свежего Firefox на другом устройстве.
  • На платформе Windows прекращена поддержка API Direct2D.
  • В сборках для платформы macOS по умолчанию обеспечен запуск отдельного процесса для взаимодействия с GPU, в который вынесено выполнение операций, связанных с работой WebGPU, WebGL и WebRender. При возникновении сбоев в коде для работы с GPU вместо аварийного завершения браузера теперь осуществляется перезапуск GPU-процесса.
  • В WebRTC реализована возможность шифрования трафика с использованием криптоалгоритма ML-KEM, стойкого к подбору на квантовом компьютере, с передачей ключа в процессе согласования соединения по протоколу DTLS 1.3.
  • В API WebCrypto добавлена поддержка сжатия информации о точках на эллиптической кривой с последующей возможностью математического восстановления полного значения точек. Сжатие позволяет почти в два раза сократить размер открытых ключей для экономии трафика и места на диске.
  • В CSS добавлено @-правило "@scope", при помощи которого можно ограничить применение стилей к указанному DOM-поддереву без необходимости написания специфичных селекторов. 
    
   @scope (.article-body) {
     img {
       border: 5px solid black;
       background-color: goldenrod;
     }
   }
  • Добавлена поддержка CSS-функции contrast-color(), возвращающей противоположный вариант для указанного цвета (для белого вернёт чёрный, а для чёрного - белый). Функцию можно использовать для подбора цвета фона для определённого цвета текста и наоборот.
  • Добавлено CSS-свойство text-decoration-inset для настройки начальной и конечной точек в линиях декорирования текста (например, линии подчёркивания, перечёркивания, пометки синтаксических ошибок).
  • Добавлена поддержка устаревшего ключевого слова "-webkit-fill-available", применяемого в CSS-свойства "width" и "height" и являющегося аналогом пока не активированного по умолчанию ключевого слова "stretch", позволяющего элементам растягиваться до тех пор, пока они полностью не заполнят доступное пространство блока.
  • В инструментах для web-разработчиков в интерфейсе инспектирования в боковой панели Rule по умолчанию скрыты не используемые свойства CSS, что сократило беспорядок и ускорило отрисовку панели.
  • В версии для платформы Android упрощён интерфейс загрузки файлов - если сайт не детализирует тип файла, браузер теперь предлагает выбрать файл, снять фото или записать звук.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 146 устранено 17 уязвимостей. 12 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  • 1.2, Аноним (2), 20:00, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Отличная работа, Mozilla молодцы!
     
  • 1.3, kravich (ok), 20:04, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Внезапно, чейнджлог начинается с нормальных технических новшеств вместо анонса очередного ИИ-гиммика
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:35, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не нравится ИИ? Получай виджет с прогнозом погоды!
     
     
  • 3.26, kravich (ok), 21:16, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы Мозилла пообещала бы больше никогда не добавлять ИИ в Firefox, я бы согласился хоть на тысячу виджетов погоды!
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:05, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Отличный браузер, без которого интернет превратился бы в адъ.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:07, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что его делает таким особенным? Почему интернет превратился бы в ад?
     
     
  • 3.8, нах. (?), 20:16, 09/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.9, Аноним (2), 20:17, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почему интернет превратился бы в ад?

    Потому, что для развития и прогресса нужна как конкуренция, так и совместная работа.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60773

     
     
  • 4.10, Аноним (6), 20:28, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какую конкуренцию составляет браузер с базой пользователей в 4%? Он успешно проиграл в войне браузеров уже очень давно.
     
     
  • 5.17, Васян (?), 20:43, 09/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.23, ГруднаяЖаба (?), 21:00, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как раз почти все линуксоиды на нем сидят
     
  • 5.31, Аноним (31), 21:33, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проиграл как линукс на десктопе?
     
  • 4.14, Васян (?), 20:34, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -- -- -  - нужна как конкуренция, так и совместная работа.

    Ну да, особенно за закрытыми дверцами чёрного при чёрного входа. Ну а так там вроде всё как бы и похоже на что-то типа конкуренции. Но какое-то там сотрудничество не всегда так и очевидно. Какое там развитие какого прогресса?

     
  • 3.27, laindono (ok), 21:26, 09/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (6), 20:06, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В CSS добавлено
    > Добавлена поддержка CSS-функции
    > Добавлено CSS-свойство
    > Добавлена поддержка устаревшего ключевого слова "-webkit-fill-available", применяемого в CSS-свойства

    И всё это сделано для несовместимости с другими браузерами. Kоpпoрaция зла Google

     
  • 1.7, Аноним (7), 20:07, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Split View очень хотелось много лет, всё ждал. Но с переходом на расширяемый тайлинг нужда отпала, поезд ушёл.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:32, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все равно бывает удобнее в одном пространстве, особенно с одной боковой панелью закладок.
     

  • 1.11, Аноним (12), 20:30, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавлен режим "Split View". Ну наконец - то!
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 20:37, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чём смысл? Можно ведь открыть 2 окна? (или 3 и даже больше!)
     
     
  • 3.20, Аноним (12), 20:47, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в трех окнах будет боковая панель закладок, а мне нужна только одна. И мне не хочется ее бегать включать и отключать в каждом окне.
     

  • 1.13, Аноним (13), 20:32, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как же та хрень под названием предпросмотр ссылок, которая появилась в основных настройках?
     
  • 1.18, Аноним (15), 20:44, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Но теперь вопрос - как это всё отключить?
     
  • 1.19, Аноним (19), 20:45, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, насчет Skia или Compositor тут уже писали что привело к значительному улучшению:
    видео с 25% упали до 4 https://www.linux.org.ru/news/mozilla/18083148?cid=18083282
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 21:29, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неплохо бы, ещё бы гигабайты vram сабж перестал выжирать. Чтобы он не выжирал, приходится запускать на иксах, но у меня подозрение, видеодрайвер просто врёт на этот счёт. Вообще, к воспроизведению видео много вопросов, например, у меня physx просаживает фпс при открытом табе с видео в фф.
     

  • 1.21, DrDiablo (ok), 20:50, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где хранятся резервы и как их запаролить?
     
  • 1.24, Аноним (24), 21:13, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен режим "Split View"

    Даже в таком виде не дотягивает до того, который был в Opera в конце 90-х.

     
  • 1.25, Аноним (19), 21:15, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Enable LNA for ETP strict in release https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1991917
     
  • 1.29, Аноним (29), 21:30, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём HDR, уже много подвижек в эту сторону.
     
  • 1.30, Аноним (31), 21:32, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный браузер для линукс. Работает без нареканий. На андроиде, в смысле. И на windows отлично всё.
     

