Релиз Firefox 146

Состоялся релиз web-браузера Firefox 146 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.6.0 и 115.31.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 147, релиз которой намечен на 14 января. Основные новшества в Firefox 146 (1, 2, 3): Добавлен режим "Split View" для просмотра бок о бок двух вкладок в одном окне. Режим по умолчанию отключён и активируется через параметр "browser.tabs.splitView.enabled" на странице about:config, после чего в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на вкладках, появится кнопка "Add Split View". При нажатии данной кнопки на отдельной вкладке, содержимое окна будет разделено на две части и в правой части отобразится страница открытия новой вкладки. Если выбрать опцию для группы из двух вкладок, указанные вкладки сразу будут раскрыты рядом с друг другом. В режиме "Split View" допускается произвольное изменение размера правой и левой области просмотра через перетаскивание мышью полосы-разделителя. Активная вкладка при одновременном просмотре выделяется красной рамкой.

В Linux-окружениях, использующих протокол Wayland, реализована поддержка дробного масштабирования для повышения эффективности отрисовки на экранах с высокой плотностью пикселей.

Обновлена встроенная графическая библиотека Skia, применяемая для 2D-отрисовки с использованием GPU. Обновление привело к повышению производительности отрисовки и улучшению совместимости.

Для всех пользователей предоставлен доступ к разделу настроек Firefox Labs, в котором можно активировать находящиеся на стадии тестирования экспериментальные возможности. Ранее данный раздел был доступен только в установках, пользователи которых согласились на участие в экспериментах или включили отправку телеметрии.

При вводе поискового запроса в адресной строке реализована возможность отображения результатов поиска в выпадающем блоке рекомендаций. Функция пока по умолчанию включена не для всех и постепенно будет активироваться для всё большего процента пользователей.

Значительно увеличено число стран, для которых активирован виджет с прогнозом погоды, показываемый на странице новой вкладки. Местоположение для показа прогноза может выбиться автоматически или задаваться вручную. Из постсоветских стран доступны Эстония, Литва и Латвия. Остальные могут включить виджет через настройку about:config "browser.newtabpage.activity-stream.discoverystream.region-weather-config" на странице about:config.

В конфигураторе переделан диалог переопределения цветов на просматриваемых сайтах (Contrast Control/Manage Colors), в котором теперь наглядно сгруппированы изменяемые цвета и поясняющие метки.

Добавлена поддержка автоматического резервного копирования сохранённых паролей, закладок, внутренних БД и прочих браузерных данных. Резервное копирование пока поддерживается только на платформе Windows, но в будущем появится и в сборках для других ОС. Резервные копии создаются ежедневно и могут быть зашифрованы паролем. В дальнейшем резервную копию можно использовать для восстановления состояния после установки свежего Firefox на другом устройстве.

На платформе Windows прекращена поддержка API Direct2D.

В сборках для платформы macOS по умолчанию обеспечен запуск отдельного процесса для взаимодействия с GPU, в который вынесено выполнение операций, связанных с работой WebGPU, WebGL и WebRender. При возникновении сбоев в коде для работы с GPU вместо аварийного завершения браузера теперь осуществляется перезапуск GPU-процесса.

В WebRTC реализована возможность шифрования трафика с использованием криптоалгоритма ML-KEM, стойкого к подбору на квантовом компьютере, с передачей ключа в процессе согласования соединения по протоколу DTLS 1.3.

В API WebCrypto добавлена поддержка сжатия информации о точках на эллиптической кривой с последующей возможностью математического восстановления полного значения точек. Сжатие позволяет почти в два раза сократить размер открытых ключей для экономии трафика и места на диске.

В CSS добавлено @-правило "@scope", при помощи которого можно ограничить применение стилей к указанному DOM-поддереву без необходимости написания специфичных селекторов. @scope (.article-body) { img { border: 5px solid black; background-color: goldenrod; } }

Добавлена поддержка CSS-функции contrast-color(), возвращающей противоположный вариант для указанного цвета (для белого вернёт чёрный, а для чёрного - белый). Функцию можно использовать для подбора цвета фона для определённого цвета текста и наоборот.

Добавлено CSS-свойство text-decoration-inset для настройки начальной и конечной точек в линиях декорирования текста (например, линии подчёркивания, перечёркивания, пометки синтаксических ошибок).

Добавлена поддержка устаревшего ключевого слова "-webkit-fill-available", применяемого в CSS-свойства "width" и "height" и являющегося аналогом пока не активированного по умолчанию ключевого слова "stretch", позволяющего элементам растягиваться до тех пор, пока они полностью не заполнят доступное пространство блока.

В инструментах для web-разработчиков в интерфейсе инспектирования в боковой панели Rule по умолчанию скрыты не используемые свойства CSS, что сократило беспорядок и ускорило отрисовку панели.

В версии для платформы Android упрощён интерфейс загрузки файлов - если сайт не детализирует тип файла, браузер теперь предлагает выбрать файл, снять фото или записать звук. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 146 устранено 17 уязвимостей. 12 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



