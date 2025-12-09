Релиз Firefox 146

|
Внезапно, чейнджлог начинается с нормальных технических новшеств вместо анонса очередного ИИ-гиммика
Если бы Мозилла пообещала бы больше никогда не добавлять ИИ в Firefox, я бы согласился хоть на тысячу виджетов погоды!
А что его делает таким особенным? Почему интернет превратился бы в ад?
Какую конкуренцию составляет браузер с базой пользователей в 4%? Он успешно проиграл в войне браузеров уже очень давно.
-- -- - - нужна как конкуренция, так и совместная работа.
Ну да, особенно за закрытыми дверцами чёрного при чёрного входа. Ну а так там вроде всё как бы и похоже на что-то типа конкуренции. Но какое-то там сотрудничество не всегда так и очевидно. Какое там развитие какого прогресса?
> В CSS добавлено
> Добавлена поддержка CSS-функции
> Добавлено CSS-свойство
> Добавлена поддержка устаревшего ключевого слова "-webkit-fill-available", применяемого в CSS-свойства
И всё это сделано для несовместимости с другими браузерами. Kоpпoрaция зла Google
Split View очень хотелось много лет, всё ждал. Но с переходом на расширяемый тайлинг нужда отпала, поезд ушёл.
Все равно бывает удобнее в одном пространстве, особенно с одной боковой панелью закладок.
В чём смысл? Можно ведь открыть 2 окна? (или 3 и даже больше!)
И в трех окнах будет боковая панель закладок, а мне нужна только одна. И мне не хочется ее бегать включать и отключать в каждом окне.
А как же та хрень под названием предпросмотр ссылок, которая появилась в основных настройках?
Неплохо бы, ещё бы гигабайты vram сабж перестал выжирать. Чтобы он не выжирал, приходится запускать на иксах, но у меня подозрение, видеодрайвер просто врёт на этот счёт. Вообще, к воспроизведению видео много вопросов, например, у меня physx просаживает фпс при открытом табе с видео в фф.
> Добавлен режим "Split View"
Даже в таком виде не дотягивает до того, который был в Opera в конце 90-х.
Отличный браузер для линукс. Работает без нареканий. На андроиде, в смысле. И на windows отлично всё.
