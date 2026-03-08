Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.10.1

После почти года разработки представлен релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.10.1. Плеер написан на языке Си и может работать с минимальным набором зависимостей. Код распространяется под лицензией Zlib. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK, поддерживает вкладки и может расширяться через виджеты и плагины. Среди возможностей: автоматическое перекодирование кодировки текста в тегах, эквалайзер, поддержка cue-файлов, возможность управления через командную строку или из системного лотка, загрузка и отображение обложек, встроенный редактор тегов, гибкие возможности в отображении нужных полей в списках композиций, поддержка потокового интернет-радио, режим воспроизведения без пауз, наличие плагина для перекодирования звуковых файлов. Основные изменения: По умолчанию задействован интерфейс пользователя на базе GTK3 (ранее был GTK2).

Добавлена поддержка сетевого вещания в формате FLAC (Ogg/FLAC).

Добавлен новый режим показа обложек альбомов - "Playing or Selected".

Добавлен плагин для показа текстов песен.

Добавлена поддержка изображений обложек альбомов, встроенных в файлы OPUS.

Улучшена обработка повреждённых файлов AAC, APE, MP3 и WMA.

В настройки добавлен новый интерфейс для управления пресетами DSP.

Добавлено действие для открытия настроек DSP.

Добавлена опция для возобновления приостановленного воспроизведения.

Добавлен режим остановки воспроизведения после обработки всех элементов в очереди.

Добавлена поддержка боковых кнопок мыши, используемых для навигации "назад" и "вперёд".



