Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.10.1

|
|1.2, Ананоним (?), 23:16, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
Но возникает вопрос. Зачем публиковать новость на языке, который причиняет автору боль?
|
|
|
|2.3, AleksK (ok), 23:39, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А если кто-то поставит его на ALT Linux... Хотя погоди.. он есть в сизифе и с русским языком и даже под e2k собран. Автору туда лучше не заглядывать.
|
|
|
|3.4, Аноним (4), 23:48, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вот туда и надо ссылаться в новости. Хотя бы там примут патчи и перевод поправят в случае чего.
|
|2.6, Аноним (6), 00:04, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Зачем публиковать новость на языке, который причиняет автору боль?
а) какое отношение автор имеет к новости?
б) как будто вы какой-то другой поняли бы?))
|
|
|
|3.10, Аноним (4), 00:26, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>а) какое отношение автор имеет к новости?
Никакого. Более того, он категорически против.
>б) как будто вы какой-то другой поняли бы?))
А другого и не надо, если что. Это русскоязычный сайт.
|
|
|
|4.14, Rodegast (ok), 00:38, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Никакого. Более того, он категорически против.
Ну если он против, то зачем новость размещать?
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 00:50, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Случилось что некоторые люди оказались хуже животных.
Это очень печально.
Вот автор и не хотел с ними иметь дело.
Но недо-животинки всё равно его будут обсуждать)
|
|2.19, Аноним (19), 00:51, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну так его проблемы, пускай себе беснуется до потери пульса, если ему это так интересно и приносит удовольствие.
|
|2.20, Аноним (20), 00:58, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Но возникает вопрос. Зачем публиковать новость на языке, который причиняет автору боль?
Думаю автор вообще не знает о том, что в каком-то снежном зимбабве кто-то про него новости пишет)
Тут вопрос зачем писать новость о том, кто тебя за людей не считает?
Это что-то типа садо-мазо или куколдизма?
|
|1.22, Аноним (23), 01:06, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пещерные люди в пещерах продолжают слушать по милионном разы песни 2007 года. Когда всю продвинутое человечество уже на стримингах.
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 01:24, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А потом:
- ой у меня нет интернета, как же мне слушать свою любимую музыку
- ой сервис заблокировали, как же мне слушать свою любимую музыку
- ой трек удалили с платформы, как же мне слушать свою любимую музыку
- ой мне заблокировали аккаунт, как же мне слушать свою любимую музыку
и т.д.
|
|2.25, вдцлсоцжтчфлыь (?), 01:38, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ага, особенно когда вотпрямщас со стримингов пропадают песни целыми альбомами (или их запикивают) из-за новых законов
|