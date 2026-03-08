The OpenNET Project / Index page

Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.10.1

08.03.2026 22:54 (MSK)

После почти года разработки представлен релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.10.1. Плеер написан на языке Си и может работать с минимальным набором зависимостей. Код распространяется под лицензией Zlib. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK, поддерживает вкладки и может расширяться через виджеты и плагины.

Среди возможностей: автоматическое перекодирование кодировки текста в тегах, эквалайзер, поддержка cue-файлов, возможность управления через командную строку или из системного лотка, загрузка и отображение обложек, встроенный редактор тегов, гибкие возможности в отображении нужных полей в списках композиций, поддержка потокового интернет-радио, режим воспроизведения без пауз, наличие плагина для перекодирования звуковых файлов.

Основные изменения:

  • По умолчанию задействован интерфейс пользователя на базе GTK3 (ранее был GTK2).
  • Добавлена поддержка сетевого вещания в формате FLAC (Ogg/FLAC).
  • Добавлен новый режим показа обложек альбомов - "Playing or Selected".
  • Добавлен плагин для показа текстов песен.
  • Добавлена поддержка изображений обложек альбомов, встроенных в файлы OPUS.
  • Улучшена обработка повреждённых файлов AAC, APE, MP3 и WMA.
  • В настройки добавлен новый интерфейс для управления пресетами DSP.
  • Добавлено действие для открытия настроек DSP.
  • Добавлена опция для возобновления приостановленного воспроизведения.
  • Добавлен режим остановки воспроизведения после обработки всех элементов в очереди.
  • Добавлена поддержка боковых кнопок мыши, используемых для навигации "назад" и "вперёд".


  • 1.2, Ананоним (?), 23:16, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Но возникает вопрос. Зачем публиковать новость на языке, который причиняет автору боль?
     
     
  • 2.3, AleksK (ok), 23:39, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если кто-то поставит его на ALT Linux... Хотя погоди.. он есть в сизифе и с русским языком и даже под e2k собран. Автору туда лучше не заглядывать.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:48, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот туда и надо ссылаться в новости. Хотя бы там примут патчи и перевод поправят в случае чего.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:04, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Зачем публиковать новость на языке, который причиняет автору боль?

    а) какое отношение автор имеет к новости?
    б) как будто вы какой-то другой поняли бы?))

     
     
  • 3.10, Аноним (4), 00:26, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а) какое отношение автор имеет к новости?

    Никакого. Более того, он категорически против.

    >б) как будто вы какой-то другой поняли бы?))

    А другого и не надо, если что. Это русскоязычный сайт.

     
     
  • 4.14, Rodegast (ok), 00:38, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никакого. Более того, он категорически против.

    Ну если он против, то зачем новость размещать?

     
     
  • 5.15, Аноним (4), 00:42, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и я об этом. Зачем здесь размещать протестваре?
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:07, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >который причиняет автору боль

    А почему, что случилось ?

     
     
  • 3.11, Аноним (4), 00:27, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ничего не случилось, просто взаимные чувства.
     
     
  • 4.12, Аноним (7), 00:31, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну... Так из-за чего ?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:50, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Случилось что некоторые люди оказались хуже животных.
    Это очень печально.

    Вот автор и не хотел с ними иметь дело.
    Но недо-животинки всё равно его будут обсуждать)

     
  • 2.19, Аноним (19), 00:51, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так его проблемы, пускай себе беснуется до потери пульса, если ему это так интересно и приносит удовольствие.
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:58, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но возникает вопрос. Зачем публиковать новость на языке, который причиняет автору боль?

    Думаю автор вообще не знает о том, что в каком-то снежном зимбабве кто-то про него новости пишет)

    Тут вопрос зачем писать новость о том, кто тебя за людей не считает?
    Это что-то типа садо-мазо или куколдизма?

     

  • 1.16, злой_ой (?), 00:47, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    hey-hey, спасибо, нет.
     

  • 1.21, Аноним (21), 01:05, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли доверие к автору? Можно ли ставить? Как то опасно...
     

  • 1.22, Аноним (23), 01:06, 09/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пещерные люди в пещерах продолжают слушать по милионном разы песни 2007 года. Когда всю продвинутое человечество уже на стримингах.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 01:24, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом:
    - ой у меня нет интернета, как же мне слушать свою любимую музыку
    - ой сервис заблокировали, как же мне слушать свою любимую музыку
    - ой трек удалили с платформы, как же мне слушать свою любимую музыку
    - ой мне заблокировали аккаунт, как же мне слушать свою любимую музыку
    и т.д.
     
  • 2.25, вдцлсоцжтчфлыь (?), 01:38, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, особенно когда вотпрямщас со стримингов пропадают песни целыми альбомами (или их запикивают) из-за новых законов
     

