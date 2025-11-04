The OpenNET Project / Index page

Открыт инструментарий для музыкальных плагинов VST 3 и протокола ASIO

04.11.2025 10:00

Компания Steinberg, занимающаяся производством оборудования и программных систем для музыкальной индустрии, открыла исходный код инструментариев, связанных с разработкой плагинов VST 3 (Virtual Studio Technology) и использованием протокола ASIO (Audio Stream Input/Output). Выпуск VST SDK 3.8 открыт под лицензий MIT. Также предложен открытый вариант ASIO SDK, доступный под лицензией GPLv3. Для продвижения VST SDK как открытого проекта запущен отдельный сайт vstdev.org. Поддерживается работа в Linux, Windows и macOS.

Технология VST 3 позволяет создавать кроссплатформенные плагины с реализацией звуковых эффектов и виртуальных музыкальных инструментов, которые можно использовать в различных платформах для создания музыки и цифровой обработки звука. В настоящее время VST является самым распространённым форматом плагинов для программ работы со звуком и, среди прочего поддерживается в открытых, проектах, таких как OBS Studio, Ardour и Audacity. SDK для VST включает реализацию API VST 3, вспомогательную библиотеку классов C++ для упрощения разработки плагинов, обвязки для поддержки форматов плагинов AAX (Avid Audio eXtension), AUv3 (Audio Unit v3) и AU (Audio Unit), набор примеров и тулкит VSTGUI для использования графического интерфейса в плагинах. Помимо изменения модели лицензирования версия VST SDK 3.8 примечательна добавлением экспериментальной поддержки Wayland на платформе Linux.

ASIO SDK включает в себя открытую реализацию протокола ASIO (Audio Stream Input/Output), применяемого для взаимодействия приложений со звуковыми картами. ASIO ориентирован на использование в профессиональных системах для записи и воспроизведения звука с низкими задержками, стабильным качеством и высокой пропускной способностью. Протокол поддерживает такие возможности, как переменная разрядность кодирования (bit depth), переменная частота дискретизации, многоканальные операции и средства синхронизации звукового потока.

Открытие кода ASIO SDK позволит интегрировать поддержку ASIO в открытые проекты, совместимые с лицензией GPLv3. Изменение модели лицензирования стало результатом сотрудничества компании Steinberg с разработчиками открытой системы потокового видеовещания OBS Studio, для которой Steinberg взял на себя роль технического спонсора. Интеграция поддержки ASIO в OBS Studio позволит расширить область применение данного протокола и использовать его не только при создании музыки и обработке звука, но и при организации live-трансляций.

  • 1.1, Аноним (1), 11:22, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Дас ист фантастиш. Спасибо Стейнбергу за это.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:24, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >ASIO

    поздно, лет на 15 опоздали (ну и гпл3 опять же намекает)

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:50, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>ASIO
    >поздно, лет на 15 опоздали (ну и гпл3 опять же намекает)

    поздно, лет на 15 опоздал (ну и никнейм опять же намекает)

     
     
  • 3.4, Аноним (2), 12:07, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю, с чего ты возгорелся. Понимаешь ведь, что оно как-то существовало только по причине провала wasapi на старте (windows vista) и сразу ушло в небытие, когда доработали.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 12:16, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ASIO не для аудиофилов с фубаром (хотя до сих пор любителей хватает).
     
     
  • 5.6, Аноним (2), 12:26, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лоу латенси и эксклюзивный доступ есть у WASAPI, у ASIO и любителей в DAW не особо осталось.
     

  • 1.7, Мемоним (?), 12:55, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > vstdev.org

    Правильная ссылка https://cleveraudio.org/

     
  • 1.8, лллллл (?), 13:21, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    VST3 всю жизнь был открыт под GPL3/Proprietary. В данном случаем поменяли на MIT.
     
     
  • 2.11, penetrator (?), 14:01, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это позволит не открывать код плагинов так?

    а это шанс того что переедут на линуху Waves, Izotope и прочие, хоть кто-нибудь но переедет

     

  • 1.9, Bottle (?), 13:28, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная новость, VST2 и SoundFont 2 всё ещё де-факто стандарты, несмотря на попытки внедрить "свободные" LV2/JACK & SFZ.
    А тут такой царский подгон с VST3 происходит.
     

