Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.8

1, Аноним ( - ), 22:48, 03/10/2024 [ответить] +1 + / – Ardour уже почти 10 лет как мой основной инструмент для работы над музыкой. Спасибо всем, кто не прекращает его разработку! Да, до сих пор в нём есть мелкие баги и разные неудобности, раздражают некоторые мелочи (например, отсутствие функции включения и выключения метронома одновременно с записью, отсутствие возможности массового отключения записи у всех остальных треков кроме одного, невозможность сделать определённый трек "sticky", чтобы подглядывать в него как в ориентир при записи остальных), но всё это не стоит того, чтобы искать альтернативу. Тем более, что среди open source её нет. Недавно, конечно, "после 17 лет разработки" вышел Qtractor 1.0.0 (сейчас уже 1.2.0), но он всё же слабее, хотя, по своему, тоже неплох - легковесный и со стандартным Qt-овым интерфейсом.

3, Аноним ( 3 ), 23:17, 03/10/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –

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