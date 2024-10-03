Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.8

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Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 8.8, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время неофициальные сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak.
Ключевые изменения:
- Добавлена возможность присвоения имён новым трекам MIDI, загруженным из SMF-файла, используя имена из SMF.
- Реализована возможность сборки для свежих версий macOS.
- Для экспорта отрезков (timespan) задействован отдельный поток.
- В остальном изменения связаны с исправлением ошибок.