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Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.8

03.10.2024 22:03

Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 8.8, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время неофициальные сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak.

Ключевые изменения:

  • Добавлена возможность присвоения имён новым трекам MIDI, загруженным из SMF-файла, используя имена из SMF.
  • Реализована возможность сборки для свежих версий macOS.
  • Для экспорта отрезков (timespan) задействован отдельный поток.
  • В остальном изменения связаны с исправлением ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Ardour/ardo...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.7
  3. OpenNews: В звуковом редакторе Ardour создано собственное ответвление GTK2
  4. OpenNews: Звуковому кодеку FLAC присвоен статус предложенного стандарта
  5. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал звуковой кодек TSAC
  6. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61981-ardour
Ключевые слова: ardour, music, sound
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (-), 22:48, 03/10/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ardour уже почти 10 лет как мой основной инструмент для работы над музыкой. Спасибо всем, кто не прекращает его разработку! Да, до сих пор в нём есть мелкие баги и разные неудобности, раздражают некоторые мелочи (например, отсутствие функции включения и выключения метронома одновременно с записью, отсутствие возможности массового отключения записи у всех остальных треков кроме одного, невозможность сделать определённый трек "sticky", чтобы подглядывать в него как в ориентир при записи остальных), но всё это не стоит того, чтобы искать альтернативу. Тем более, что среди open source её нет. Недавно, конечно, "после 17 лет разработки" вышел Qtractor 1.0.0 (сейчас уже 1.2.0), но он всё же слабее, хотя, по своему, тоже неплох - легковесный и со стандартным Qt-овым интерфейсом.
     
  • 3, Аноним (3), 23:17, 03/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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