Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал звуковой кодек TSAC

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|1.3, Аноним (3), 13:54, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>который будет почти неотличим от оригинала на слух неискушённого обывателя. Код проекта распространяется под лицензией MIT.
хотя, там нет исходников
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|2.27, Аноним (-), 15:41, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> хотя, там нет исходников
Так это... я конечно повторяюсь, но "лицензия позволяет!". Расслабьтесь и наслаждайтесь дадеными вам свободами.
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|1.6, Аноним (6), 14:03, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Вот что бывает, когда за дело берутся настоящие специалисты. И никаких нейронок и прочих смузи недотехнологий сжатия.
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|2.17, Аноним (17), 14:35, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, настоящие специалисты размещают ценную информацию на сайте, который при открытии выдает
Websites prove their identity via certificates. Firefox does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for www.bellard.org. The certificate is only valid for bellard.org.
Error code: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
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|3.20, Аноним (20), 15:13, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так убери www. Из названия хз кто додумался дописать ввв автор опеннета на столько стар что везде это дописывает и думает что всё будет работать.
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|3.28, Аноним (-), 15:43, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, настоящие специалисты размещают ценную информацию на сайте, который при открытии выдает
Это походу ньюсмэйкер - лох и удумал зачем-то дописать www. к домену - тогда как в оригинале все было без www и прекрасно работало.
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|1.9, Аноним (9), 14:07, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Модель занимает около 200 МБ в сжатом виде и оформлена в детерминированной представлении, которое гарантирует получение одинакового результата независимо от используемых CPU/GPU и числа задействованных при вычислениях потоков.
на 4090 запустится или апгрейд нужен?
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|2.29, Аноним (29), 15:44, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Написано же
> На системе с GPU RTX 4090 производительность сжатия составляет примерно 1 MB/s.
Не тянет)
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|1.11, Аноним (11), 14:10, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какие-то проблемы со стерео у этого кодека. Слушаешь оригинал - нормально, 7кб/с стерео - дискомфорт, что-то не так. Моно - опять нормально. 2,99кб/с стерео - звук как-то туда-сюда из канала в канал плавает, в правом канале какое-то кваканье.
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|1.12, Аноним (12), 14:12, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все это от лично звучит на специально подготовленных и предобработанных данных. Когда дело доходит до реального применения к звуку записанному с обычного микрофона, без фильтров то ни одного слова разобрать невозможно.
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|2.41, Tron is Whistling (?), 16:28, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй просто фоновый шум срезать. С запасиком, даже небольшие искажения приемлемы. Со срезанным шумом на голос заходит вполне себе.
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|2.30, Аноним (-), 15:45, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И никаких Gstreamer облегчаюего кодеру жизнь.Все брутально с FFmpeg.
Сколько кодеков эти, облегченные, за свою жизнь написали? А, ну вот то-то и оно...
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|1.15, Аноним (17), 14:34, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то стремное оно все, прослушать отсюда нельзя - кнопки не нажмаются, ни readme ни сайт не посмотреть - ошибки SSL (это точно такой крутой математик, что не знает как обновить Letsencrypt или заплатить за хостинг, где за него это сделают)?
Осадочек остается, однако.. в 2024 на левые сайты с левыми некорректными сертификатами не очень хочется ходить.
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|2.19, крок (?), 14:44, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поздравляю, вы жертва маркетинга безопасности.
В реале никакая крипта не нужна пока вы там аутинтифицироватся не станете для авторизации каких то действий.
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|3.22, Аноним (33), 15:15, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В реале тебе встроят пачку майнеров и стилеров на каждую страницу без https.
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|4.24, Аноним (24), 15:28, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы из принципа не блокируете вообще всё кроме html, когда на новый для вас сайт заходите?
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|5.25, Аноним (33), 15:33, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Umatrix блокирует все обращения к левым сайтам, этого в принципе достаточно. Не помогает, когда малварь встраивают прямо в код. Тут дело в другом: заходишь на привычный сайт по нешифрованному соединению, а там тебе напихали "партнёрской" малвари.
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|2.21, Аноним (20), 15:15, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там ошибка в www. И виноват тот самый журналист, которого изнасиловал математик.
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|3.34, Аноним (-), 15:48, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там ошибка в www. И виноват тот самый журналист, которого изнасиловал математик.
В данном случае - походу это было довольно буквально, хоть и в мозг. Журналист не смог просто взять у математика "как есть" (его материалец, вы ничего не подумайте!) и решил приукрасить. На свое горе. Бжад, походу проклацывать свои деланые лапками ссылки - стало не модно?!
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|1.31, Вялые уши (?), 15:47, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А слушать примеры можно только из под Линэкс? У меня на Андроиде не открывается ничего. Даже original.
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|1.32, Аноним (32), 15:48, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну "так себе" практическое применение.
Попытался сжать 1.5 Мб файлик чистого ASCII-шного текста.
За 4 минуты сжатия выдал прогресс завершенного в 2 процента.
За 6 минут - 3%.
За 8 минут - 4%.
Экстраполировать дальнейшее, надеюсь, сможете самостоятельно.
i7 10700 CPU 2.90GHz \ 32 GB RAM \ данные положены на SSD.
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|2.45, Аноним (-), 17:10, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> опубликовал звуковой кодек TSAC
>> ЗВУКОВОЙ
> Попытался сжать 1.5 Мб файлик чистого ASCII-шного текста.
Ты вообще статью читал?
Что-то аноны с пенька меня в последнее время совсем расстраивают((
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|1.35, Аноним (35), 15:57, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Он что издевается? Это же слишком высокие системные требования. OPUS, GSM, AAC, MPEG на обычных компах работают.
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|1.36, Аноним (36), 16:00, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Применение для звукового кодека - голосовые звонки во всяких ватсапах. Примение для текста - сжимать исходники болоших дистрибутивов
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|1.38, Tron is Whistling (?), 16:25, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Попробовал на нескольких композициях.
Для смартфонных превьюх может быть забавно, когда надо слышать что-то схожее с реальным музлом, прежде чем качнуть/купить.
Очень заметно, что нейросеть - вместо оригинала лепит совершеннейшую херню из звуков, похоже, но не похоже.
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|1.39, Tron is Whistling (?), 16:26, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И да, в качестве голосового кодека для совсем узких каналов должно заходить пристойненько. Вот только ресурсов жрёт столько, что вряд ли выстрелит и в этой области.
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