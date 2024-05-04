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Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал звуковой кодек TSAC

04.05.2024 13:53

Французский математик Фабрис Беллар (Fabrice Bellard), основавший в своё время проекты QEMU, FFmpeg, BPG, QuickJS, TinyGL и TinyCC, опубликовал формат кодирования звука TSAC и связанный с ним инструментарий для сжатия и распаковки звуковых файлов. Формат ориентирован на передачу данных с очень низким битрейтом, например, 5.5 kb/s для моно и 7.5 kb/s для стерео, при сохранении приемлемого качества музыки и речи. Использование TSAC позволяет упаковать музыкальную композицию, длительностью 3.5 минут и с частотой дискретизации 44.1 kHz (стерео), в файл размером 192 КБ, который будет почти неотличим от оригинала на слух неискушённого обывателя. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

В качестве основы при создании TSAC использован звуковой кодек Descript, который расширен для поддержки стереозвука и переведён на использование другой модели машинного обучения на базе нейронной сети с архитектурой "трансформер", позволившей увеличить степень сжатия за счёт реконструкции утерянных деталей с учётом модели человеческого слухового восприятия. Модель занимает около 200 МБ в сжатом виде и оформлена в детерминированной представлении, которое гарантирует получение одинакового результата независимо от используемых CPU/GPU и числа задействованных при вычислениях потоков.

Кодировщик может работать с использованием для вычислений только CPU (для ускорения поддерживаются инструкции AVX2), но для достижения высокой производительности рекомендуется задействовать GPU. В текущем виде может применяться API CUDA для ускорения с использованием GPU NVIDIA на базе микроархитектур Ampere, ADA и Hopper (RTX 3090, RTX 4090, RTX A6000, A100 и H100), имеющих как минимум 4 ГБ видеопамяти. Для преобразования звуковых файлов перед кодированием применяется FFmpeg.

original
stereo 6.21 kb/s
mono 4.71 kb/s
stereo 2.57 kb/s

Дополнительно можно отметить обновление развиваемой Белларом утилиты ts_zip, предназначенной для эффективного сжатия текстовых данных, используя механизм предсказания токенов на основе системы машинного обучения и большой языковой модели RWKV 169M v4. При сжатии архива википедии утилита ts_zip позволила сжать данные в 7.3 раза, а при сжатии кода ядра Linux 1.2 - в 7.8 раз. Для сравнения уровни сжатия при использовании утилиты xz составили 4.7 и 5.5 раз, соответственно. Ценой высокой эффективности сжатия является медленная скорость сжатия и большие требования к ресурсам (минимум 4 ГБ ОЗУ). На системе с GPU RTX 4090 производительность сжатия составляет примерно 1 MB/s.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bellard.org/tsac/...)
  2. OpenNews: Facebook опубликовал звуковой кодек EnCodec, использующий машинное обучение
  3. OpenNews: Создатель QEMU и FFmpeg предложил новый формат изображений BPG
  4. OpenNews: Google опубликовал аудиокодек Lyra для передачи речи при плохом качестве связи
  5. OpenNews: Звуковому кодеку FLAC присвоен статус предложенного стандарта
  6. OpenNews: Доступен аудиокодек Opus 1.5
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61113-tsac
Ключевые слова: tsac, audio, codec
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Максимка (??), 13:52, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    Беллар просто слоняра IT и математики
     
     
  • 2.18, tcpip (??), 14:36, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По факту чел
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:19, 04/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:41, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Kogda vyrostesh hochesh stat' takim ge?
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:53, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тащит! Красавчик!
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:54, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >который будет почти неотличим от оригинала на слух неискушённого обывателя. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

    хотя, там нет исходников

     
     
  • 2.27, Аноним (-), 15:41, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > хотя, там нет исходников

    Так это... я конечно повторяюсь, но "лицензия позволяет!". Расслабьтесь и наслаждайтесь дадеными вам свободами.

     
  • 2.33, Аноним (33), 15:48, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снова проприетарь на моём виндоус_ру?
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:56, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    PaTSAC должен носить TSAC
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:02, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Паваротти нейросеть по телефону напеть может?
     
     
  • 2.10, anonymous (??), 14:09, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее Энрико Палаццо
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:03, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Вот что бывает, когда за дело берутся настоящие специалисты. И никаких нейронок и прочих смузи недотехнологий сжатия.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 14:04, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А, не, ошибся, тут тоже нейронка.
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:35, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, настоящие специалисты размещают ценную информацию на сайте, который при открытии выдает

    Websites prove their identity via certificates. Firefox does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for www.bellard.org. The certificate is only valid for bellard.org.

    Error code: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 15:13, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так убери www. Из названия хз кто додумался дописать ввв автор опеннета на столько стар что везде это дописывает и думает что всё будет работать.
     
  • 3.28, Аноним (-), 15:43, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, настоящие специалисты размещают ценную информацию на сайте, который при открытии выдает

    Это походу ньюсмэйкер - лох и удумал зачем-то дописать www. к домену - тогда как в оригинале все было без www и прекрасно работало.

     

  • 1.8, Аноним (8), 14:06, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем он это сделал?
     
     
  • 2.40, OpenEcho (?), 16:27, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень далеко в космос передать/принять... к примеру
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:07, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Модель занимает около 200 МБ в сжатом виде и оформлена в детерминированной представлении, которое гарантирует получение одинакового результата независимо от используемых CPU/GPU и числа задействованных при вычислениях потоков.

    на 4090 запустится или апгрейд нужен?

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 15:44, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написано же

    > На системе с GPU RTX 4090 производительность сжатия составляет примерно 1 MB/s.

    Не тянет)

     
  • 2.43, Tron is Whistling (?), 16:29, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 4090 шустренько жмёт, 3 минуты секунд за 7-8.
     
  • 2.44, helloworld (?), 16:39, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, получается, encoder весит 200 МБ?
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:10, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какие-то проблемы со стерео у этого кодека. Слушаешь оригинал - нормально, 7кб/с стерео - дискомфорт, что-то не так. Моно - опять нормально. 2,99кб/с стерео - звук как-то туда-сюда из канала в канал плавает, в правом канале какое-то кваканье.
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:12, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все это от лично звучит на специально подготовленных и предобработанных данных. Когда дело доходит до реального применения к звуку записанному с обычного микрофона, без фильтров то ни одного слова разобрать невозможно.
     
     
  • 2.41, Tron is Whistling (?), 16:28, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй просто фоновый шум срезать. С запасиком, даже небольшие искажения приемлемы. Со срезанным шумом на голос заходит вполне себе.
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:21, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А какие ресурсы необходимы для декодирования, известно?
     
  • 1.14, Banned (?), 14:25, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И никаких Gstreamer облегчаюего кодеру жизнь.Все брутально с FFmpeg.
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 15:45, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И никаких Gstreamer облегчаюего кодеру жизнь.Все брутально с FFmpeg.

    Сколько кодеков эти, облегченные, за свою жизнь написали? А, ну вот то-то и оно...

     

  • 1.15, Аноним (17), 14:34, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то стремное оно все, прослушать отсюда нельзя - кнопки не нажмаются, ни readme ни сайт не посмотреть - ошибки SSL (это точно такой крутой математик, что не знает как обновить Letsencrypt или заплатить за хостинг, где за него это сделают)?

    Осадочек остается, однако.. в 2024 на левые сайты с левыми некорректными сертификатами не очень хочется ходить.

     
     
  • 2.19, крок (?), 14:44, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поздравляю, вы жертва маркетинга безопасности.

    В реале никакая крипта не нужна пока вы там аутинтифицироватся не станете для авторизации каких то действий.

     
     
  • 3.22, Аноним (33), 15:15, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В реале тебе встроят пачку майнеров и стилеров на каждую страницу без https.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 15:28, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы из принципа не блокируете вообще всё кроме html, когда на новый для вас сайт заходите?
     
     
  • 5.25, Аноним (33), 15:33, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Umatrix блокирует все обращения к левым сайтам, этого в принципе достаточно. Не помогает, когда малварь встраивают прямо в код. Тут дело в другом: заходишь на привычный сайт по нешифрованному соединению, а там тебе напихали "партнёрской" малвари.
     
  • 2.21, Аноним (20), 15:15, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ошибка в www. И виноват тот самый журналист, которого изнасиловал математик.
     
     
  • 3.34, Аноним (-), 15:48, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там ошибка в www. И виноват тот самый журналист, которого изнасиловал математик.

    В данном случае - походу это было довольно буквально, хоть и в мозг. Журналист не смог просто взять у математика "как есть" (его материалец, вы ничего не подумайте!) и решил приукрасить. На свое горе. Бжад, походу проклацывать свои деланые лапками ссылки - стало не модно?!

     

  • 1.31, Вялые уши (?), 15:47, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А слушать примеры можно только из под Линэкс? У меня на Андроиде не открывается ничего. Даже original.
     
  • 1.32, Аноним (32), 15:48, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну "так себе" практическое применение.
    Попытался сжать 1.5 Мб файлик чистого ASCII-шного текста.
    За 4 минуты сжатия выдал прогресс завершенного в 2 процента.
    За 6 минут - 3%.
    За 8 минут - 4%.
    Экстраполировать дальнейшее, надеюсь, сможете самостоятельно.

    i7 10700 CPU 2.90GHz \ 32 GB RAM \ данные положены на SSD.

     
     
  • 2.42, Tron is Whistling (?), 16:28, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ч0?
     
  • 2.45, Аноним (-), 17:10, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> опубликовал звуковой кодек TSAC
    >> ЗВУКОВОЙ
    > Попытался сжать 1.5 Мб файлик чистого ASCII-шного текста.

    Ты вообще статью читал?
    Что-то аноны с пенька меня в последнее время совсем расстраивают((

     

  • 1.35, Аноним (35), 15:57, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он что издевается? Это же слишком высокие системные требования. OPUS, GSM, AAC, MPEG на обычных компах работают.
     
  • 1.36, Аноним (36), 16:00, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Применение для звукового кодека - голосовые звонки во всяких ватсапах. Примение для текста - сжимать исходники болоших дистрибутивов
     
  • 1.37, OpenEcho (?), 16:25, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что то оно на мои mp3:

    > corrupted double-linked list
    > Aborted

     
  • 1.38, Tron is Whistling (?), 16:25, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробовал на нескольких композициях.
    Для смартфонных превьюх может быть забавно, когда надо слышать что-то схожее с реальным музлом, прежде чем качнуть/купить.
    Очень заметно, что нейросеть - вместо оригинала лепит совершеннейшую херню из звуков, похоже, но не похоже.
     
  • 1.39, Tron is Whistling (?), 16:26, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И да, в качестве голосового кодека для совсем узких каналов должно заходить пристойненько. Вот только ресурсов жрёт столько, что вряд ли выстрелит и в этой области.
     

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