Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал звуковой кодек TSAC

Французский математик Фабрис Беллар (Fabrice Bellard), основавший в своё время проекты QEMU, FFmpeg, BPG, QuickJS, TinyGL и TinyCC, опубликовал формат кодирования звука TSAC и связанный с ним инструментарий для сжатия и распаковки звуковых файлов. Формат ориентирован на передачу данных с очень низким битрейтом, например, 5.5 kb/s для моно и 7.5 kb/s для стерео, при сохранении приемлемого качества музыки и речи. Использование TSAC позволяет упаковать музыкальную композицию, длительностью 3.5 минут и с частотой дискретизации 44.1 kHz (стерео), в файл размером 192 КБ, который будет почти неотличим от оригинала на слух неискушённого обывателя. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

В качестве основы при создании TSAC использован звуковой кодек Descript, который расширен для поддержки стереозвука и переведён на использование другой модели машинного обучения на базе нейронной сети с архитектурой "трансформер", позволившей увеличить степень сжатия за счёт реконструкции утерянных деталей с учётом модели человеческого слухового восприятия. Модель занимает около 200 МБ в сжатом виде и оформлена в детерминированной представлении, которое гарантирует получение одинакового результата независимо от используемых CPU/GPU и числа задействованных при вычислениях потоков.

Кодировщик может работать с использованием для вычислений только CPU (для ускорения поддерживаются инструкции AVX2), но для достижения высокой производительности рекомендуется задействовать GPU. В текущем виде может применяться API CUDA для ускорения с использованием GPU NVIDIA на базе микроархитектур Ampere, ADA и Hopper (RTX 3090, RTX 4090, RTX A6000, A100 и H100), имеющих как минимум 4 ГБ видеопамяти. Для преобразования звуковых файлов перед кодированием применяется FFmpeg.

original

stereo 6.21 kb/s

mono 4.71 kb/s

stereo 2.57 kb/s



Дополнительно можно отметить обновление развиваемой Белларом утилиты ts_zip, предназначенной для эффективного сжатия текстовых данных, используя механизм предсказания токенов на основе системы машинного обучения и большой языковой модели RWKV 169M v4. При сжатии архива википедии утилита ts_zip позволила сжать данные в 7.3 раза, а при сжатии кода ядра Linux 1.2 - в 7.8 раз. Для сравнения уровни сжатия при использовании утилиты xz составили 4.7 и 5.5 раз, соответственно. Ценой высокой эффективности сжатия является медленная скорость сжатия и большие требования к ресурсам (минимум 4 ГБ ОЗУ). На системе с GPU RTX 4090 производительность сжатия составляет примерно 1 MB/s.



