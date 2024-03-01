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Звуковому кодеку FLAC присвоен статус предложенного стандарта

01.03.2024 20:04

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, одобрил присвоение статуса "Предложенного стандарта" свободному звуковому кодеку FLAC (Free Lossless Audio Codec), развиваемому сообществом Xiph.Org. На основе 14 редакции черновой спецификации FLAC будет сформирован RFC (обычно на финальное редактирование и публикацию RFC уходит 3-6 месяцев). Примечательно, что в списке находящихся на стадии подготовки RFC также находится спецификация на формат медиаконтейнеров Matroska (".mkv").

Кодек FLAC использует только методы кодирования без отбрасывания данных (lossless), что гарантирует полную сохранность изначального качества звукового потока и его идентичность с эталонным вариантом, подвергнутым кодированию. Используемые методы сжатия без потерь позволяют уменьшить размер исходного звукового потока на 50-60%. FLAC является полностью свободным потоковым форматом, подразумевающим не только открытость библиотек с реализацией функций кодирования и декодирования, но и отсутствие ограничений по использованию спецификаций и созданию производных вариантов. Код эталонных библиотек распространяется под лицензией BSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://hydrogenaud.io/index.p...)
  2. OpenNews: Доступен аудиокодек Opus 1.4
  3. OpenNews: Технология WebRTC получила статус стандарта
  4. OpenNews: Предпринята попытка создания патентного пула для свободного звукового кодека Opus
  5. OpenNews: Facebook опубликовал звуковой кодек EnCodec, использующий машинное обучение
  6. OpenNews: Разработчики кодека AV1 представили формат IAMF для объёмного звука
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60703-flac
Ключевые слова: flac, audio, rfc, ietf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:08, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    20 лет думали
     
     
  • 2.22, Kuromi (ok), 21:08, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее решили "узаконить" то что и так де факто стандарт. Даже мутные конкуренты вроде MQA не смогли подвинуть.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:14, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем стандарт интернета на то, что будет создано всего в 1 экземпляре? Кто-то будет писать ещё один либфлак? - нонсенс. Можно было отделаться файлом ПРОТОКОЛ.тхт в папочке докс либфлака оригинального.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:16, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы вы побесились и написали стену возмущения.

    Сработало отлично!

     
  • 2.12, AKTEON (?), 20:35, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто-то будет писать ещё один либфлак?

    Будут. На Расте (хе-хе)

     
  • 2.32, Аноним (32), 21:54, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-то будет писать ещё один либфлак? - нонсенс.

    Уже написали (декодер), и он даже в SDL_Mixer используется по умолчанию:

    https://github.com/mackron/dr_libs/blob/master/dr_flac.h

     

  • 1.4, Аноним (4), 20:16, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо было брать wavepack. Хотя, у этих вон и h265 не комильфо, так что я не удивлён.
     
     
  • 2.8, Аноним (4), 20:23, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И да, wv это самый качественный вариант из лосси на сегодня, но, кроме того, позволяет восстановить файл до лосслесс просто подложив недостающие данные из соседнего файла. В отличие от флака нормальные стандартизированные теги (а не пихай что хочешь, пусть плеер разбирается) и нормальный формат файла, не такой ограниченный по содержимому и потокам. Флак изначально дефективен и уже умер, оставьте его в покое.
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 20:24, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё у флака какие-то сложности со стримингом вечно были, что ставит крест на его использование в сети.
     
  • 3.11, DEF (?), 20:31, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В отличие от флака нормальные стандартизированные теги (а не пихай что хочешь, пусть плеер разбирается)

    Пофикшено в версии 1.4.0

     
     
  • 4.16, Аноним (4), 20:44, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хоть что-то, только как в итоге бы не получилось, что в доисторическом APEv2 есть, а в модном флаке нету. Мне пришлось помучиться при конвертации между ними. Даже название может быть одно, а назначение совершенно иное и положить ту же информацию будет нарушением, а дальше опять плеерам разбираться (т.е. фубар разберётся, а опенсорсная шляпа нет).
     
  • 4.23, Арчи (?), 21:08, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поделитесь ссылкой? А то я лишь вижу, что оф. документация по-прежнему ссылается на Vorbis Comment соглашение (не стандарт) лишь о небольном количестве тэгов.
    https://www.xiph.org/flac/format.html#format_overview
     
  • 3.34, Аноним (32), 21:57, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Флак изначально дефективен и уже умер, оставьте его в покое.

    Обожаю эту феерическую расстановку точек от опеннетных экспертов...

     
  • 2.13, Аноним (13), 20:41, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >wavepack

    В каких сервисах используется ?
    https://music.youtube.com

     
     
  • 3.20, Аноним (4), 21:04, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ютуб? Это те, у которых опус с искажениями и пришибленный аак низкого битрейта? А в каких сервисах используется флак? Хотя даже не так. В каких сервисах используется алак?
     
  • 2.15, gesha.turtles (?), 20:43, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люто плюсанул за WavPack. Лучший из opensource-lossless.
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:21, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бюрократия
     

  • 1.10, DEF (?), 20:30, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно пора. Лучший lossless аудио кодек.
     
     
  • 2.14, Аноним (3), 20:42, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Define лучший.

    По части compression ratio далеко не лучший. OptimFrog и Monkey's Audio жмут куда сильнее. Есть ещё круче, но проприетарщина.

    Быстрый для распаковки - да.

    Открытый - да.

     
     
  • 3.17, gesha.turtles (?), 20:46, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OptimFrog и Monkey's Audio

    Оба проприетарные.

     
     
  • 4.18, Аноним (3), 20:51, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему на моём opennet столько яростных идиотов фанатов Open Source?

    Monkey's Audio: the 3-clause BSD license: https://www.monkeysaudio.com/license.html

     
  • 3.19, DEF (?), 20:55, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >OptimFrog и Monkey's Audio жмут куда сильнее

    Сильнее - всего лишь на 1-2%. При этом жрут кучу памяти и сильно тормознутые. Распаковка тоже тормознутая и ресурсоемкая. Эти кодеки- дно.

     
     
  • 4.21, Аноним (3), 21:08, 01/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 5.24, Аноним (-), 21:21, 01/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.25, Аноним (25), 21:33, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужто браузеры наконец в него сумеют?
     
  • 1.26, 12yoexpert (ok), 21:39, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    главное, чтобы не было cue, его 90% плееров не умеют читать
     
  • 1.27, Аноним (28), 21:42, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем это всё нужно, когда mp3 есть? Человеческое ухо всё равно не различит сжатое и не_сжатое аудио. В профессиональное же среде работают с raw, так что тоже мимо кассы.
     
     
  • 2.30, Аноним (4), 21:50, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главная проблема всех этих мусорных кодеков типа мп3 это искажения, а их человек прекрасно слышит. А что отличит lossless от uncompressed, по-твоему? Если сигнал идентичный, как ты будешь разницу вычислять на слух?

    В профессиональной среде хорошо если flac-16 используется, банк сэмплов с flac-24 это уже предел мечтаний. А разницу между флаком низкого сиди-качества и флаком среднего веб-качества (24@96000) прекрасно слышно при обработке.

     
  • 2.31, Неборзенко (?), 21:53, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я старый и глухой, и то слышу, лучше CD-Audio ещё ничего не придумали, SACD пролетел как кукушка, был правда HDCD (High Definition Compatible Digital), но он тоже загнулся давно.
     
  • 2.33, 12yoexpert (ok), 21:57, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    различает, просто послушай качественное музло в хороших ушах из нормального железа, за жалкие 500 баксов ты влазишь в копеечные 770 beyer-ы и o2+dac от NwAvGuy, чего здоровому человеку хватит на всю жизнь
     

  • 1.29, Аноним (29), 21:50, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> методы кодирования без отбрасывания данных

    По-русски это называется "Сжатие без потерь"

     

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