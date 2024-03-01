Звуковому кодеку FLAC присвоен статус предложенного стандарта

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|2.22, Kuromi (ok), 21:08, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее решили "узаконить" то что и так де факто стандарт. Даже мутные конкуренты вроде MQA не смогли подвинуть.
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|1.2, Аноним (2), 20:14, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зачем стандарт интернета на то, что будет создано всего в 1 экземпляре? Кто-то будет писать ещё один либфлак? - нонсенс. Можно было отделаться файлом ПРОТОКОЛ.тхт в папочке докс либфлака оригинального.
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|2.3, Аноним (3), 20:16, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы вы побесились и написали стену возмущения.
Сработало отлично!
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|1.4, Аноним (4), 20:16, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо было брать wavepack. Хотя, у этих вон и h265 не комильфо, так что я не удивлён.
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|2.8, Аноним (4), 20:23, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И да, wv это самый качественный вариант из лосси на сегодня, но, кроме того, позволяет восстановить файл до лосслесс просто подложив недостающие данные из соседнего файла. В отличие от флака нормальные стандартизированные теги (а не пихай что хочешь, пусть плеер разбирается) и нормальный формат файла, не такой ограниченный по содержимому и потокам. Флак изначально дефективен и уже умер, оставьте его в покое.
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|3.9, Аноним (4), 20:24, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё у флака какие-то сложности со стримингом вечно были, что ставит крест на его использование в сети.
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|3.11, DEF (?), 20:31, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В отличие от флака нормальные стандартизированные теги (а не пихай что хочешь, пусть плеер разбирается)
Пофикшено в версии 1.4.0
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|4.16, Аноним (4), 20:44, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну хоть что-то, только как в итоге бы не получилось, что в доисторическом APEv2 есть, а в модном флаке нету. Мне пришлось помучиться при конвертации между ними. Даже название может быть одно, а назначение совершенно иное и положить ту же информацию будет нарушением, а дальше опять плеерам разбираться (т.е. фубар разберётся, а опенсорсная шляпа нет).
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|3.34, Аноним (32), 21:57, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Флак изначально дефективен и уже умер, оставьте его в покое.
Обожаю эту феерическую расстановку точек от опеннетных экспертов...
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|3.20, Аноним (4), 21:04, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ютуб? Это те, у которых опус с искажениями и пришибленный аак низкого битрейта? А в каких сервисах используется флак? Хотя даже не так. В каких сервисах используется алак?
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|2.14, Аноним (3), 20:42, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Define лучший.
По части compression ratio далеко не лучший. OptimFrog и Monkey's Audio жмут куда сильнее. Есть ещё круче, но проприетарщина.
Быстрый для распаковки - да.
Открытый - да.
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|3.19, DEF (?), 20:55, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>OptimFrog и Monkey's Audio жмут куда сильнее
Сильнее - всего лишь на 1-2%. При этом жрут кучу памяти и сильно тормознутые. Распаковка тоже тормознутая и ресурсоемкая. Эти кодеки- дно.
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|1.27, Аноним (28), 21:42, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зачем это всё нужно, когда mp3 есть? Человеческое ухо всё равно не различит сжатое и не_сжатое аудио. В профессиональное же среде работают с raw, так что тоже мимо кассы.
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|2.30, Аноним (4), 21:50, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главная проблема всех этих мусорных кодеков типа мп3 это искажения, а их человек прекрасно слышит. А что отличит lossless от uncompressed, по-твоему? Если сигнал идентичный, как ты будешь разницу вычислять на слух?
В профессиональной среде хорошо если flac-16 используется, банк сэмплов с flac-24 это уже предел мечтаний. А разницу между флаком низкого сиди-качества и флаком среднего веб-качества (24@96000) прекрасно слышно при обработке.
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|2.31, Неборзенко (?), 21:53, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я старый и глухой, и то слышу, лучше CD-Audio ещё ничего не придумали, SACD пролетел как кукушка, был правда HDCD (High Definition Compatible Digital), но он тоже загнулся давно.
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|2.33, 12yoexpert (ok), 21:57, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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различает, просто послушай качественное музло в хороших ушах из нормального железа, за жалкие 500 баксов ты влазишь в копеечные 770 beyer-ы и o2+dac от NwAvGuy, чего здоровому человеку хватит на всю жизнь
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|1.29, Аноним (29), 21:50, 01/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> методы кодирования без отбрасывания данных
По-русски это называется "Сжатие без потерь"
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