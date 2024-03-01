Звуковому кодеку FLAC присвоен статус предложенного стандарта

2.8 , Аноним ( 4 ), 20:23, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И да, wv это самый качественный вариант из лосси на сегодня, но, кроме того, позволяет восстановить файл до лосслесс просто подложив недостающие данные из соседнего файла. В отличие от флака нормальные стандартизированные теги (а не пихай что хочешь, пусть плеер разбирается) и нормальный формат файла, не такой ограниченный по содержимому и потокам. Флак изначально дефективен и уже умер, оставьте его в покое.

3.9 , Аноним ( 4 ), 20:24, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ещё у флака какие-то сложности со стримингом вечно были, что ставит крест на его использование в сети.

3.11 , DEF ( ? ), 20:31, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В отличие от флака нормальные стандартизированные теги (а не пихай что хочешь, пусть плеер разбирается) Пофикшено в версии 1.4.0

4.16 , Аноним ( 4 ), 20:44, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну хоть что-то, только как в итоге бы не получилось, что в доисторическом APEv2 есть, а в модном флаке нету. Мне пришлось помучиться при конвертации между ними. Даже название может быть одно, а назначение совершенно иное и положить ту же информацию будет нарушением, а дальше опять плеерам разбираться (т.е. фубар разберётся, а опенсорсная шляпа нет).

4.23 , Арчи ( ? ), 21:08, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не поделитесь ссылкой? А то я лишь вижу, что оф. документация по-прежнему ссылается на Vorbis Comment соглашение (не стандарт) лишь о небольном количестве тэгов.

https://www.xiph.org/flac/format.html#format_overview

3.34 , Аноним ( 32 ), 21:57, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Флак изначально дефективен и уже умер, оставьте его в покое. Обожаю эту феерическую расстановку точек от опеннетных экспертов...

2.13 , Аноним ( 13 ), 20:41, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >wavepack В каких сервисах используется ?

https://music.youtube.com

3.20 , Аноним ( 4 ), 21:04, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ютуб? Это те, у которых опус с искажениями и пришибленный аак низкого битрейта? А в каких сервисах используется флак? Хотя даже не так. В каких сервисах используется алак?

2.15 , gesha.turtles ( ? ), 20:43, 01/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Люто плюсанул за WavPack. Лучший из opensource-lossless.

