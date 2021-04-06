The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Google опубликовал аудиокодек Lyra для передачи речи при плохом качестве связи

06.04.2021 20:43

Компания Google представила новый аудиокодек Lyra, оптимизированный для достижения максимального качества передачи речи даже при использовании очень медленных каналов связи. Код реализации Lyra написан на C++ и открыт под лицензией Apache 2.0, но в числе необходимых для работы зависимостей присутствует проприетарная библиотека libsparse_inference.so с реализацией ядра для математических вычислений. Отмечается, что проприетарная библиотека является временной - в дальнейшем Google обещает разработать открытую замену и обеспечить поддержку различных платформ.

По качеству передаваемых голосовых данных на низких скоростях Lyra существенно превосходит традиционные кодеки, в которых используются методы цифровой обработки сигналов. Для достижения высокого качества передачи голоса в условиях ограниченного объёма передаваемой информации, помимо обычных методов сжатия звука и преобразования сигналов, в Lyra применяется речевая модель на базе системы машинного обучения, позволяющая воссоздать недостающую информацию на основе типовых характеристик речи. Задействованная для генерации звука модель обучена с использованием нескольких тысячах часов с записями голосов на более чем 70 языках.

Кодек включает в себя кодировщик и декодировщик. Алгоритм работы кодировщика сводится к извлечению параметров голосовых данных каждые 40 миллисекунд, их сжатию и передаче получателю по сети. Для передачи данных достаточно канала связи со скоростью 3 килобита в секунду. Извлекаемые звуковые параметры включают в себя логарифмические мел-спектрограммы, учитывающие характеристики энергии речи в различных частотных диапазонах и подготовленные с учётом модели человеческого слухового восприятия.

В декодировщике используется генеративная модель, которая на основе переданных звуковых параметров воссоздаёт сигнал с речью. Для снижения сложности вычислений применена лёгкая модель на основе рекурентной нейронной сети, представляющей собой вариант модели синтеза речи WaveRNN, в котором используется более низкая частота выборок, но генерируется параллельно сразу несколько сигналов в разном диапазоне частот. Полученные сигналы затем накладываются для получения единого выходного сигнала, соответствующего заданной частоте дискретизации.

Для ускорения также применены специализированные процессорные инструкции, доступные в 64-разрядных процессорах ARM. В итоге, несмотря на применение машинного обучения, кодек Lyra может применяться для кодирования и декодирования речи в реальном режиме времени на смартфонах среднего ценового диапазона, демонстрируя задержку передачи сигнала на уровне 90 миллисекунд.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Доступен аудиокодек Opus 1.3
  3. OpenNews: Обновление свободного звукового кодека FLAC 1.3.2
  4. OpenNews: Google передаёт систему объёмного звука Resonance Audio сообществу
  5. OpenNews: Публикация RFC ознаменовала первый стабильный релиз свободного аудиокодека Opus
  6. OpenNews: Google опубликовал данные и модель машинного обучения для разделения звуков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54917-codec
Ключевые слова: codec, lyra, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, paulus (ok), 21:06, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Когда будет реализация без проприетарщины, тогда и поговорим...
     
     
  • 2.3, Чаловик (?), 21:09, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что скажете на счёт традиционных кодеков? Было бы интересно почитать ответ специалиста
     
     
  • 3.9, Онаним (?), 21:25, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Традиционный" кодек - только один. G.711 называется.
    А так - Opus и Speex никуда не делись.
     
  • 3.39, Аноним (39), 23:04, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У радиолюбителей есть Codec2, позволяет при <1000 бит/с речь гнать.
     
  • 2.12, Онаним (?), 21:26, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Угумс. Кроме того, какими там патентами обложена эта закрытая библиотека, и какие роялти придёт в голову накласть на использующих её завтра - хрен её знает.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 22:56, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патенты имеют смысл только тогда, когда с ответчика стрясти можно. Антоксеров и джамиров и трогать никто не будет, покуда они технологию не коммерциализировали.
     
  • 2.38, Аноним (38), 23:01, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так сделай! Вечно находятся какие-то халявщики, ждущие что будут работать за них.
     

  • 1.2, Чаловик (?), 21:06, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    ставь плюс если тоже не бум-бум в математике, потому что ироды-ученые не раскрывают её искодный ход.
     
  • 1.4, Анонимный хомяк (?), 21:14, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Главное, чтобы рекламу не вставляла.
     
     
  • 2.36, Аноним (39), 22:59, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И телеметрию не слала для ... (тут в зависимости от страны-получателя).
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 23:25, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правительствам и подконтрольным спец службам каких стран можно слать телеметрию, а каким нельзя по твоему мнению?
     

  • 1.5, Аноним (-), 21:15, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Распознавание и синтез на основе обучения, поддерживает только 70 языков в отличие от других кодеков
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:21, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот интересно, можно ли такое на нейросетях сделать не для голоса, а для музыки, и чтобы опережало Opus/Vorbis по показателю качество*скорость/битрейт?
     
     
  • 2.14, Аноним84701 (ok), 21:30, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А вот интересно, можно ли такое на нейросетях сделать не для голоса,
    > а для музыки, и чтобы опережало Opus/Vorbis по показателю качество*скорость/битрейт?

    Уже:
    🎵 🎶
    или
    https://en.wikipedia.org/wiki/MIDI
    или
    https://en.wikipedia.org/wiki/Tracker_modules

     
  • 2.17, Аноним (17), 21:38, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы что? Ты отдаёшь себе отчёт, что битрейт 320kbps это уже ниже нижней границы для любого кодека? Красота музыки в исполнении, если половину замазывать получается плохо. Ты предлагаешь дорисовывать большую часть, это будет совсем непохоже на то, что хотел донести музыкант.
     
     
  • 3.24, Аноним (34), 22:15, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой кодек превращается в кодек без потерь, когда считаешь разницу и кладёщь её рядом.
     
     
  • 4.41, Аноним (17), 23:13, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто-то помимо wavpack так умеет? Я не видел правда чтобы это кто-то использовал, было бы здорово если mp3/aac не существовало и везде был такой wavpack. С другой стороны, wavpack выдаёт совершенно чудесное лосси на ~410kbps, там и лосслесс уже не нужен (если не придётся перекодировать больше), а файл в 2 раза меньше чем хорошо пожатый лосслесс.
     
  • 2.18, Я (??), 21:39, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да но нет
     
     
  • 3.35, Аноним (34), 22:57, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джедайка, залогиньтесь.
     

  • 1.7, Онаним (?), 21:21, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    = в числе необходимых для работы зависимостей присутствует проприетарный модуль ядра Linux, открыть код которого не представляется возможным

    Собственно, на этом можно и остановиться.
    Узенькая, скорее всего изначально военная, разработочка, интеграцией которой самим лень заниматься - хотят привлечь дармовую рабочую силу путём "типа открытия широкой публике".

     
     
  • 2.25, Аноним (34), 22:20, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За публикацию военной разработочки публикантов раскатали бы, а такой контрактор вообще бы после такого контрактов не получил. Вокодеры - это давняя очень матаноёмкая и трудоёмкая в кодировании технология, как и tts. Гугл скретил машобчик с вокодером. Без статьи хрен поймёшь, что они сделали.
     

  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 21:22, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > воссоздать недостающую информацию

    Теперь можно отмазаться, когда в суде предъявят запись разговора - мол, я такого не говорил, это нейронная сеть досочинила.

     
     
  • 2.33, гугель (?), 22:56, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот!

    "Не вижу оснований не принимать во внимание данную запись!" (c) судья неправедный

    Так что теперь товарищмайор может не мучаться с прослушкой, а сразу заказать у нас нужные ему разговоры.


     

  • 1.15, Аноним (34), 21:31, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь можно прямо сейчас взять и принять новый зэкон Яровой: хранить не за полгода, а больше.
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 23:06, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тсс... тихо. А то вдруг Яровая OpenNet читает.
     

  • 1.21, Аноним (34), 21:51, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >bazel build

    Сразу на ***.

     
  • 1.22, Аноним (34), 22:01, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Веса нейросети на hexdumpе очень странно выглядят.
     
     
  • 2.27, Аноним (-), 22:35, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе говорили ложить витуху
     

  • 1.23, Alex (??), 22:03, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно как койсанские щелчки оно будет декодировать
     
  • 1.28, Аноним (-), 22:35, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уже есть Opus. Пусть не 3 кбит/с, а 6, зато 20 мм задержка и никакого проприетарного хлама. Да ещё на уровне ядра, прости мя Господи.
     
     
  • 2.31, Аноним (34), 22:52, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нет на уровне ядра, сама либа содержит ядра, это переводчика гнать надо за такие переводы.
     
     
  • 3.37, Аноним (39), 23:01, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ааа, вона что. Тогда пусть на GNU Radio'шный VOLK заменяют.
     

  • 1.29, Аноним (29), 22:41, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Фотографии дорисовывает нейросеть. К реальности они уже не имеют непосредственного отношения. Аудио досинезирует нейросеть. К реальности оно уже не имеет непосредственного отношения.

    Не, я как-то по-другому матрицу себе представлял...

     
  • 1.30, Аноним (30), 22:43, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А не проще было тогда уж распознавать текст, передавать его, а потом синтезировать голос если один фиг от исходной речи ничего не остаётся?
     
     
  • 2.32, Аноним (34), 22:53, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и смысл, чтобы осталось. А речь в текст ещё с ошибками распознается, выверять надо.
     

  • 1.42, Орк (?), 23:19, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём атак, когда на одном конце проводе будет слышно одно, а на другом статья
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    A-Real
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру