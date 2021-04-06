Google опубликовал аудиокодек Lyra для передачи речи при плохом качестве связи

Компания Google представила новый аудиокодек Lyra, оптимизированный для достижения максимального качества передачи речи даже при использовании очень медленных каналов связи. Код реализации Lyra написан на C++ и открыт под лицензией Apache 2.0, но в числе необходимых для работы зависимостей присутствует проприетарная библиотека libsparse_inference.so с реализацией ядра для математических вычислений. Отмечается, что проприетарная библиотека является временной - в дальнейшем Google обещает разработать открытую замену и обеспечить поддержку различных платформ.

По качеству передаваемых голосовых данных на низких скоростях Lyra существенно превосходит традиционные кодеки, в которых используются методы цифровой обработки сигналов. Для достижения высокого качества передачи голоса в условиях ограниченного объёма передаваемой информации, помимо обычных методов сжатия звука и преобразования сигналов, в Lyra применяется речевая модель на базе системы машинного обучения, позволяющая воссоздать недостающую информацию на основе типовых характеристик речи. Задействованная для генерации звука модель обучена с использованием нескольких тысячах часов с записями голосов на более чем 70 языках.

Кодек включает в себя кодировщик и декодировщик. Алгоритм работы кодировщика сводится к извлечению параметров голосовых данных каждые 40 миллисекунд, их сжатию и передаче получателю по сети. Для передачи данных достаточно канала связи со скоростью 3 килобита в секунду. Извлекаемые звуковые параметры включают в себя логарифмические мел-спектрограммы, учитывающие характеристики энергии речи в различных частотных диапазонах и подготовленные с учётом модели человеческого слухового восприятия.

В декодировщике используется генеративная модель, которая на основе переданных звуковых параметров воссоздаёт сигнал с речью. Для снижения сложности вычислений применена лёгкая модель на основе рекурентной нейронной сети, представляющей собой вариант модели синтеза речи WaveRNN, в котором используется более низкая частота выборок, но генерируется параллельно сразу несколько сигналов в разном диапазоне частот. Полученные сигналы затем накладываются для получения единого выходного сигнала, соответствующего заданной частоте дискретизации.

Для ускорения также применены специализированные процессорные инструкции, доступные в 64-разрядных процессорах ARM. В итоге, несмотря на применение машинного обучения, кодек Lyra может применяться для кодирования и декодирования речи в реальном режиме времени на смартфонах среднего ценового диапазона, демонстрируя задержку передачи сигнала на уровне 90 миллисекунд.



