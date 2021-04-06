Google опубликовал аудиокодек Lyra для передачи речи при плохом качестве связи

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|2.3, Чаловик (?), 21:09, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что скажете на счёт традиционных кодеков? Было бы интересно почитать ответ специалиста
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|3.9, Онаним (?), 21:25, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Традиционный" кодек - только один. G.711 называется.
А так - Opus и Speex никуда не делись.
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|3.39, Аноним (39), 23:04, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У радиолюбителей есть Codec2, позволяет при <1000 бит/с речь гнать.
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|2.12, Онаним (?), 21:26, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Угумс. Кроме того, какими там патентами обложена эта закрытая библиотека, и какие роялти придёт в голову накласть на использующих её завтра - хрен её знает.
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|3.34, Аноним (34), 22:56, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Патенты имеют смысл только тогда, когда с ответчика стрясти можно. Антоксеров и джамиров и трогать никто не будет, покуда они технологию не коммерциализировали.
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|2.38, Аноним (38), 23:01, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так сделай! Вечно находятся какие-то халявщики, ждущие что будут работать за них.
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|1.2, Чаловик (?), 21:06, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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ставь плюс если тоже не бум-бум в математике, потому что ироды-ученые не раскрывают её искодный ход.
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|2.36, Аноним (39), 22:59, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И телеметрию не слала для ... (тут в зависимости от страны-получателя).
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|3.43, Аноним (43), 23:25, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правительствам и подконтрольным спец службам каких стран можно слать телеметрию, а каким нельзя по твоему мнению?
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|1.5, Аноним (-), 21:15, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Распознавание и синтез на основе обучения, поддерживает только 70 языков в отличие от других кодеков
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|1.6, Аноним (6), 21:21, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А вот интересно, можно ли такое на нейросетях сделать не для голоса, а для музыки, и чтобы опережало Opus/Vorbis по показателю качество*скорость/битрейт?
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|2.17, Аноним (17), 21:38, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чтобы что? Ты отдаёшь себе отчёт, что битрейт 320kbps это уже ниже нижней границы для любого кодека? Красота музыки в исполнении, если половину замазывать получается плохо. Ты предлагаешь дорисовывать большую часть, это будет совсем непохоже на то, что хотел донести музыкант.
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|3.24, Аноним (34), 22:15, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любой кодек превращается в кодек без потерь, когда считаешь разницу и кладёщь её рядом.
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|4.41, Аноним (17), 23:13, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто-то помимо wavpack так умеет? Я не видел правда чтобы это кто-то использовал, было бы здорово если mp3/aac не существовало и везде был такой wavpack. С другой стороны, wavpack выдаёт совершенно чудесное лосси на ~410kbps, там и лосслесс уже не нужен (если не придётся перекодировать больше), а файл в 2 раза меньше чем хорошо пожатый лосслесс.
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|1.7, Онаним (?), 21:21, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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= в числе необходимых для работы зависимостей присутствует проприетарный модуль ядра Linux, открыть код которого не представляется возможным
Собственно, на этом можно и остановиться.
Узенькая, скорее всего изначально военная, разработочка, интеграцией которой самим лень заниматься - хотят привлечь дармовую рабочую силу путём "типа открытия широкой публике".
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|2.25, Аноним (34), 22:20, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За публикацию военной разработочки публикантов раскатали бы, а такой контрактор вообще бы после такого контрактов не получил. Вокодеры - это давняя очень матаноёмкая и трудоёмкая в кодировании технология, как и tts. Гугл скретил машобчик с вокодером. Без статьи хрен поймёшь, что они сделали.
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|1.8, YetAnotherOnanym (ok), 21:22, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> воссоздать недостающую информацию
Теперь можно отмазаться, когда в суде предъявят запись разговора - мол, я такого не говорил, это нейронная сеть досочинила.
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|2.33, гугель (?), 22:56, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот!
"Не вижу оснований не принимать во внимание данную запись!" (c) судья неправедный
Так что теперь товарищмайор может не мучаться с прослушкой, а сразу заказать у нас нужные ему разговоры.
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|1.15, Аноним (34), 21:31, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь можно прямо сейчас взять и принять новый зэкон Яровой: хранить не за полгода, а больше.
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|1.28, Аноним (-), 22:35, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Уже есть Opus. Пусть не 3 кбит/с, а 6, зато 20 мм задержка и никакого проприетарного хлама. Да ещё на уровне ядра, прости мя Господи.
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|2.31, Аноним (34), 22:52, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там нет на уровне ядра, сама либа содержит ядра, это переводчика гнать надо за такие переводы.
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|1.29, Аноним (29), 22:41, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Фотографии дорисовывает нейросеть. К реальности они уже не имеют непосредственного отношения. Аудио досинезирует нейросеть. К реальности оно уже не имеет непосредственного отношения.
Не, я как-то по-другому матрицу себе представлял...
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|1.30, Аноним (30), 22:43, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А не проще было тогда уж распознавать текст, передавать его, а потом синтезировать голос если один фиг от исходной речи ничего не остаётся?
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|2.32, Аноним (34), 22:53, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В том то и смысл, чтобы осталось. А речь в текст ещё с ошибками распознается, выверять надо.
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|1.42, Орк (?), 23:19, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ждём атак, когда на одном конце проводе будет слышно одно, а на другом статья
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