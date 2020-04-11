The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Google опубликовал данные и модель машинного обучения для разделения звуков

11.04.2020 15:05

Компания Google опубликовала базу данных эталонных смешанных звуков, снабжённую анотациями, которую можно использовать в системах машинного обучения, применяемых для разделения произвольных смешанных звуков на отдельные компоненты. Также опубликована универсальная модель глубинного машинного обучения (TDCN++), которая может быть использована в Tensorflow для разделения звуков. Данные подготовлены на основе коллекции freesound.org и опубликованы под лицензией CC BY 4.0.

Представленный проект FUSS (Free Universal Sound Separation) нацелен на решение проблемы разделения любого числа произвольных звуков, о характере которых заранее не известно. Другие подобные системы, как правило, ограничены задачей разделения определённых звуков, например, голоса и не голоса или разных говорящих людей.

БД насчитывает около 20 тысяч смешиваний. В набор также входят предварительно рассчитанные импульсные характеристики помещения, подготовленные при помощи специально созданного симулятора комнаты и учитывающие отражение от стен, местоположение источника звука и местоположение микрофона.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Открыт код Spleeter, системы для разделения музыки и голоса
  3. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала голосовые данные Common Voice
  4. OpenNews: Компания Mozilla представила систему синтеза речи LPCNet
  5. OpenNews: Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
  6. OpenNews: Обновление MediaPipe, фреймворка для обработки видео и звука с использованием машинного обучения
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52722-sound
Ключевые слова: sound, ai, tensorflow
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
Слёрм
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру