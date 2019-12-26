Обновление MediaPipe, фреймворка для обработки видео и звука с использованием машинного обучения

Компания Google представила обновление фреймворка MediaPipe, предлагающего набор готовых функций для применения методов машинного обучения при обработке видео и звука в режиме реального времени. Например, MediaPipe можно использовать для распознавания лиц, отслеживания движения пальцев и рук, замены причёски, выявления наличия объектов и отслеживания их перемещения в кадре. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Модели обрабатываются с использованием платформ машинного обучения TensorFlow и TFLite.



