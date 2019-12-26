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Обновление MediaPipe, фреймворка для обработки видео и звука с использованием машинного обучения

26.12.2019 10:41

Компания Google представила обновление фреймворка MediaPipe, предлагающего набор готовых функций для применения методов машинного обучения при обработке видео и звука в режиме реального времени. Например, MediaPipe можно использовать для распознавания лиц, отслеживания движения пальцев и рук, замены причёски, выявления наличия объектов и отслеживания их перемещения в кадре. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Модели обрабатываются с использованием платформ машинного обучения TensorFlow и TFLite.

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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tensorflow, ai, google, video, mediapipe
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:52, 26/12/2019 [ответить]  
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    Гифки у них просто позорные.
     
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