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GitHub открыл наработки по применению машинного обучения для поиска и анализа кода

27.09.2019 07:57

GitHub представил проект CodeSearchNet, в рамках которого подготовлены модели машинного обучения и наборы данных, необходимые для разбора, классификации и анализа кода на различных языках программирования. CodeSearchNet, по аналогии с ImageNet, включает большую коллекцию отрывков кода, снабжённых аннотациями, формализующими выполняемые кодом действия. Компоненты для обучения моделей и примеры использования CodeSearchNet написаны на языке Python с использованием фреймворка Tensorflow и распространяется под лицензией MIT.

При создании CodeSearchNet использованы технологии разбора текста на естественном языке, дающие возможность системам машинного обучения учитывать не только синтаксические особенности, но и смысл выполняемых кодом действий. В GitHub система применяется в экспериментах по организации семантического поиска кода с использованием запросов на естественном языке (например, при запросе "сортировка списка строк" выводится код с реализацией соответствующих алгоритмов).

Предложенный набор данных включает более 2 млн связок "код-комментарий", подготовленных на основе исходных текстов существующих открытых библиотек. Код охватывает полный исходный текст отдельных функций или методов, а комментарий описывает выполняемые функцией действия (приводится детальная документация). В настоящее время наборы данных подготовлены для языков Python, JavaScript, Ruby, Go, Java и PHP. Предоставлены примеры использования предложенных наборов данных для обучения различных типов нейронных сетей, включая Neural-Bag-Of-Words, RNN, 1D-CNN, Self-Attention (BERT) и 1D-CNN+Self-Attention Hybrid.

Для развития механизмов поиска на естественном языке дополнительно подготовлен набор CodeSearchNet Challenge, включающий 99 типовых запросов с около 4 тысячами экспертных аннотаций, описывающих наиболее вероятные привязки к коду в наборе данных CodeSearchNet Corpus, охватывающем около 6 млн методов и функций (размер набора около 20 Гб). CodeSearchNet Challenge может выступать как эталон для оценки эффективности тех или иных методов поиска кода на естественном языке. С использованием инструментария Kubeflow подготовлен пример движка для поиска кода.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2019-09-26...)
  2. OpenNews: Microsoft открыл код библиотеки векторного поиска, используемой в Bing
  3. OpenNews: Baidu открыл наработки в области машинного обучения
  4. OpenNews: Доступна СУБД EuclidesDB, использующая элементы машинного обучения
  5. OpenNews: Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java
  6. OpenNews: Intel открыл систему машинного обучения для обработки информации на естественном языке
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: search, code, ai, tensorflow
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:04, 27/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Покусились на святое -- StackOverflow!!11
     
  • 2, Ддд (?), 09:05, 27/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ждемс релиза без костылей
     
  • 4, Аноним (4), 09:30, 27/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Это она, утилита для анализа кода ДНК-программиста(-ов)
     
  • 5, Аноним (5), 09:40, 27/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо автору за качественно написанную новость.
     

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