Выпуск Ubuntu 24.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

12.02.2026 21:58 (MSK)

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 24.04.4 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 24.04.4 LTS, Ubuntu Budgie 24.04.4 LTS, Ubuntu MATE 24.04.4 LTS, Lubuntu 24.04.4 LTS, Ubuntu Kylin 24.04.4 LTS, Ubuntu Studio 24.04.4 LTS, Xubuntu 24.04.4 LTS, Edubuntu 24.04.4 LTS, Ubuntu Cinnamon 24.04.4 LTS и Ubuntu Unity 24.04.4 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 25.10:

  • Предложены пакеты с ядром Linux версии 6.17 (базовое ядро Ubuntu 24.04 - 6.8).
  • Обновлены компоненты графического стека, включая Mesa 25.2.7 и Wayland Protocols 1.45, которые были протестированы в выпуске Ubuntu 25.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.
  • Обновлены версии некоторых пакетов, таких как openvswitch 3.3.4, cloud-init 25.2, netplan 1.1.2, OpenLDAP 2.6.10, .NET 8.0.23, Snapd 2.73.

В сборках для рабочего стола (Ubuntu Desktop) новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем (Ubuntu Server) новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 24.04.4 изменения через штатную систему установки обновлений.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Так, предложенное в нынешнем выпуске ядро Linux 6.17 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 24.04.5, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 26.04. Изначально поставляемое базовое ядро 6.8 будет поддерживаться в течение всего пятилетнего цикла сопровождения.

Для отката Ubuntu Desktop на базовое ядро 6.8 следует выполнить команду: 


    sudo apt install --install-recommends linux-generic

Для установки нового ядра в Ubuntu Server следует запустить: 


   sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-24.04
  • 1.1, Аноним (1), 22:07, 12/02/2026 [ответить]  
    Ждём LTS с 6.18.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:45, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ставь на тест:
    https://cdimage.ubuntu.com/ubuntu/releases/26.04/snapshot-3/
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:58, 12/02/2026 [ответить]  
    Сколько ни пробовал что-либо другое, возвращался всегда на Ubuntu LTS.
    По-прежнему лучший дистрибутив, несмотря и вопреки.
     
     
  • 2.4, Lyrix (ok), 23:10, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >>Сколько ни пробовал что-либо другое...

    Сколько ни пробовал Ubuntu LTS, всегда возвращался на Arch — по-прежнему лучший дистрибутив, несмотря ни на что! 🙂

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 23:48, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сколько ни пробовал Arch, всегда возвращался на Windows — по-прежнему лучший дистрибутив, несмотря или смотря.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:17, 12/02/2026 [ответить]  
    Чего ещё из видеокарточек дропнули? Ну, чтобы знать, с чего на венду переходить.
     
     
  • 2.6, AleksK (ok), 23:45, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Твою дропнули, переходи на винду.
     
