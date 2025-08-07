The OpenNET Project / Index page

Релиз Mesa 25.2, свободной реализации OpenGL и Vulkan

07.08.2025 15:24

После трёх месяцев разработки представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 25.2.0. Первый выпуск ветки Mesa 25.2.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 25.2.1.

В Mesa 25.2 доступна поддержка графического API Vulkan 1.4 в драйверах ANV для GPU Intel, RADV для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, Asahi для GPU Apple, Turnip для GPU Qualcomm, PanVK для GPU ARM Mali, в программном растеризаторе lavapipe (lvp) и в режиме эмулятора (vn). В драйверах v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+) и dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12) поддерживается Vulkan 1.0.

В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7), AMD (r600), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50). В драйверах panfrost (GPU ARM Mali) и v3d (GPU Broadcom VideoCore) поддерживается OpenGL 3.1.

Основные новшества:

  • В Vulkan-драйвер PanVK для устройств с GPU ARM Mali на базе архитектуры V10, таких как Mali-G610 и Mali-G310, добавлена поддержка графического API Vulkan 1.4 (ранее поддерживался Vulkan 1.2).
  • В OpenGL-драйвер r600 для старых GPU AMD (до серии Radeon HD 7000 включительно) добавлена поддержка графического API OpenGL 4.6 (ранее поддерживался OpenGL 4.5).
  • В Vulkan-драйвер NVK добавлена поддержка GPU NVIDIA на базе микроархитектур Blackwell и Kepler (GTX 600/700). Для GPU Blackwell реализована поддержка Vulkan 1.4, а для GPU Kepler - API Vulkan 1.2 (более новые версии Vulkan не поддерживаются из-за аппаратных ограничений). Для GPU NVIDIA на базе микроархитектуры Maxwell обеспечена полная совместимость с Vulkan 1.4.
  • Оптимизирована работа компилятора шейдеров NAK, написанного на языке Rust и применяемого в драйвере NVK. В число зависимостей к драйверу NVK включён crate-пакет rustc-hash, благодаря которому удалось сократить время компиляции шейдеров примерно на 12%.
  • Поддержка OpenGL для GPU NVIDIA Maxwell, Pascal и Volta переключена по умолчанию с драйвера Nouveau на использование драйвера Zink в связке с Vulkan-драйвером NVK. Zink также задействован для обеспечения поддержки OpenGL на системах с GPU Blackwell (в OpenGL-драйвер Nouveau добавлять поддержку GPU Blackwell не планируют). Zink предоставляет реализацию OpenGL 4.6 поверх Vulkan, позволяющую получить аппаратно ускоренный OpenGL на устройствах, поддерживающих API Vulkan. Производительность Zink близка к производительности родных реализаций OpenGL.
  • Значительно повышена производительность Vulkan-драйвера Honeykrisp для графических процессоров, поставляемых в чипах Apple M1/M2.
  • В Vulkan-драйверы RADV (GPU AMD) и ANV (Intel) добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео в формате VP9. Возможность реализована при помощи Vulkan-расширения VK_KHR_video_decode_vp9, весной подготовленного рабочей группой Vulkan WG. Аппаратное ускорение доступно для GPU AMD начиная с GPU Navi 10 на базе микроархитектуры RDNA 1.0.
  • В Vulkan-драйвере RADV для GPU AMD на базе микроархитектур RDNA3 и RDNA4 повышена производительность трассировки лучей и улучшена поддержка технологии суперсэмплинга FSR 4 (FidelityFX Super Resolution). Добавлена возможность настройки приоритетов для очереди потока команд (OpenCL-расширение cl_khr_priority_hints).
  • В OpenGL-драйвере radeonsi для старых семейств GPU AMD Evergreen и Cayman реализована поддержка OpenGL 4.6. Добавлена поддержка разделяемой виртуальной памяти (SVM, Shared Virtual Memory).
  • В OpenGL-драйвере Iris и Vulkan-драйвере ANV реализована поддержка GPU, применяемых в процессорах Intel Wildcat Lake. В Iris и ANV также объявлена стабильной поддержка GPU Intel на базе архитектуры Xe3, задействованной в процессорах Panther Lake. Улучшена поддержка семейств GPU Xe2 и Xe3. В драйвер Iris добавлена поддержка разделяемой виртуальной памяти (SVM, Shared Virtual Memory).
  • В OpenGL-драйвер freedreno добавлена поддержка GPU Adreno X1-45, применяемом в SoC Qualcomm Snapdragon X Plus.
  • Продолжено развитие OpenCL-драйвера Rusticl, написанного на языке Rust и пришедшего на смену драйверу Clover. В Rusticl добавлена поддержка SVM (Shared Virtual Memory), изображений в цветовом пространстве sRGB (форматы CL_sRGBA и CL_sBGRA), формата FP16 (OpenCL-расширение cl_khr_fp16 для драйверов asahi, freedreno, llvmpipe, panfrost, radeonsi и zink).
  • Добавлен Gallium3D-фронтэнд MFT (Media Foundation Transform), позволяющий использовать драйвер D3D12 (Direct3D 12) для реализации других графических API. Разработан Microsoft для WSL (Windows Subsystem for Linux).
  • Удалена поддержка инфраструктуры DRI2 (Direct Rendering Infrastructure), на смену которой для организации прямого доступа к видеоадаптеру пришёл интерфейс DRI3, использующий DMA-BUF. В качестве причины упоминается, что интерфейс DRI3 существует уже более 10 лет, DRI2 давно устарел, а все поддерживаемые драйверы GPU давно реализовали интерфейс DRI3.
  • Прекращена поддержка устаревших методов совместной работы с буферами - оставлена только возможность использования dma-buf.
  • Прекращена поддержка версий libX11, не обеспечивающих безопасную работу в многопоточных приложениях. Оставлена только поддержка libX11 1.8 (апрель 2022 года) и более новых выпусков, использующих вызов XInitThreads().
  • Объявлена устаревшей и отключена по умолчанию поддержка EGL-расширения EGL_WL_bind_wayland_display, реализованного для Wayland. Для обмена пиксельными буферами между клиентом и сервером Wayland предлагается использовать Wayland-протокол linux_dmabuf. Для возвращения поддержки требуется указание флага "-Dlegacy-wayland=bind-wayland-display" во время сборки. Xwayland поддерживает корректную работу без EGL_WL_bind_wayland_display начиная с выпуска 24.1 (май 2024 года).
  • Удалён устаревший OpenCL-драйвер Clover. Для OpenCL слежует использовать драйвер RustiCL, более функциональный и поддерживающий больше версий OpenCL.
  • В драйвере ANV (Intel) реализовано Vulkan-расширение:
  • В драйвере RADV (AMD) реализованы Vulkan-расширения:
  • В драйвере NVK (NVIDIA) реализованы Vulkan-расширения:
  • В драйвере zink реализовано Vulkan-расширение:
  • В драйвере v3d (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+) реализовано OpenGL-расширение:
  • В драйвере panfrost реализованы OpenGL-расширения:
  • В драйвере asahi (Apple) реализовано OpenGL-расширение:
  • В драйвере r600 (AMD) реализованы OpenGL-расширения
  • В драйвере PanVK (GPU ARM Mali) реализованы Vulkan-расширения:
    • VK_EXT_vertex_input_dynamic_state/vertexInputDynamicState
    • VK_EXT_vertex_input_dynamic_state
    • VK_EXT_vertex_attribute_divisor
    • VK_KHR_maintenance4
    • VK_KHR_maintenance5
    • VK_EXT_direct_mode_display
    • VK_EXT_extended_dynamic_state
    • VK_KHR_shader_quad_control
    • VK_KHR_draw_indirect_count
    • VK_KHR_shader_integer_dot_product
    • VK_KHR_shader_terminate_invocation
    • VK_EXT_shader_demote_to_helper_invocation
    • VK_EXT_shader_replicated_composites
    • VK_EXT_depth_bias_control
    • VK_EXT_primitive_topology_list_restart
    • VK_EXT_image_2d_view_of_3d
    • VK_EXT_texel_buffer_alignment
    • VK_EXT_shader_subgroup_ballot
    • VK_EXT_shader_subgroup_vote
    • VK_KHR_load_store_op_none
    • VK_EXT_load_store_op_none
    • VK_EXT_inline_uniform_block
    • VK_EXT_texture_compression_astc_hdr
    • VK_EXT_depth_clamp_zero_one
    • VK_KHR_depth_clamp_zero_one
    • VK_EXT_depth_clip_control
    • VK_KHR_unified_image_layouts
    • VK_KHR_vulkan_memory_model
    • VK_EXT_descriptor_indexing
    • VK_KHR_maintenance6
    • VK_KHR_shader_clock
    • VK_KHR_shader_atomic_int64
    • VK_KHR_calibrated_timestamps
    • VK_EXT_non_seamless_cube_map
    • VK_ARM_shader_core_properties
    • VK_KHR_host_image_copy


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63694-mesa
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:48, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    Добрый день! У меня панель задач в кедах тормозит, в опенсорсе за 30 лет так и не научились пилить качественный софт, ибо там где опенсорс, обычно нет солидных корпораций, а энтузиасты без средств не могут сделать качественный продукт.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:52, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Действительно, подметили! За бесплатно получается не очень, да?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 15:57, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да, опенсорс и качество - два противоположных смысла!
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:56, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Странно, никогда такого не видел. Может, стоило починить руки за 30 лет? Про корпы предъява странная, не то, чтобы их не было в опенсорсе, но у энтузиастов пока получается лучше, чем у них.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 15:59, 07/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.17, Аноним (17), 16:12, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Может, стоило починить руки за 30 лет?

    Разработчикам? Определённо стоило бы.

     
     
  • 4.25, Аноним (3), 16:33, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Может, стоило починить руки за 30 лет?
    > Разработчикам? Определённо стоило бы.

    Если у всех работает, и у одного не работает, то это проблема одного. Эмпирически.

     
     
  • 5.29, Аноним (17), 16:48, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А должно у всех работать. Нет, я понимаю, что на практике так не бывает, но это всё равно вина разработчиков, а не пользователя.
     
     
  • 6.35, Аноним (3), 17:08, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все конфигурации можно протестировать, особенно, когда у разработчиков нет этого оборудования. Если даже производитель испытывает сложности, то что уж говорить о разрабах.
     
  • 6.38, Аноним (38), 17:17, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    феерично! Надо сказать корпам, что всё у всех должно работать. Чтобы они закрыли баг-трекеры, уволили on-call support, ведь всё у всех должно работать! Это же вам не opensource какой-то!
     
  • 2.4, Ценитель GPL рогаликов (?), 15:56, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так чего ты себя этой панелью мучаешь? Да еще 30 лет свободный сотф терпишь. Купи винду 11 и не издевайся над собой, там разрабы даже зарплату получают.
     
  • 2.6, Alex154 (ok), 15:57, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 Если комп не тянет KDE, то или комп меняй или не используй KDE.
    2 RedHat, Intel, AMD, Novell это не серьезные компании. Запомнили, да?
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 15:59, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Комп i5-2400, nvidia 550 ti от 2012 года, не слабый. Тормозит не всегда, а при загрузке - значит быстрого запуска очень медленно перетекают слева направо к своему месту.
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 15:59, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *значки*
     
  • 4.10, Аноним (8), 16:00, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо же, на 13-летнем компьютере что-то тормозит. Удивительно.
     
     
  • 5.11, Аноним (5), 16:01, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А винда десяточка не тормозит. Вот так вот!
     
     
  • 6.12, Аноним (8), 16:02, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ubuntu 16.04 тоже тормозить не будет, шагайте её юзать, только без поддержки чур.
     
  • 5.18, Аноним (17), 16:14, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не что-то, а сиране панель задач. На GPU с миллиардом транзисторов.
     
  • 4.14, Alex154 (ok), 16:08, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чел, у тебя карта от NoVideo, в лучшем случае на 390xx драйвере, если ты там не на Nouveau. Ты серьезно?
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 16:10, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаток в видео картах. Но винда работает, а кеды лагают. Причём версии того же времени. Вот и вся суть.
     
     
  • 6.20, Alex154 (ok), 16:20, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты реально не догадываешься, что KDE максимально заряжен спецэффектами и анимациями в отличии от Винды?
     
     
  • 7.30, Аноним (15), 16:48, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эффекты и анимации отключены все, кроме превьюшек окон у панель задач, и всё равно тормозит. LXQt летает на том же компе, оно и чувствуется, насколько кеды набиты шла ком по сравнению с минимальным LXQt.
     
  • 6.31, Аноним (31), 16:49, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно дело в производителе карты, не думал?
     
     
  • 7.32, Аноним (15), 16:51, 07/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.21, Аноним (21), 16:21, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >550 ti от 2012 года

    Даже ещё раньше, весна 2011:
    https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-550-ti.c274

     
  • 4.23, Аноним (3), 16:28, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Максимум Kde5 и иксы, видеокарту обнови. Это ж ферми, они дико проблемные: жрут электричество и глючат. Kde6 на иксах и старом драйвере может глючить, никто не тестирует. Если nouveau не устраивает, используй крайний проприетарный драйвер для полноценной работы. И вот это может пропиши, с 400 серией было необходимо.

    https://wiki.archlinux.org/title/NVIDIA/Troubleshooting#:~:text=CPU%20spi

     
  • 4.26, НяшМяш (ok), 16:40, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > i5-2400

    Уровень современного atom N100 (то есть очень дохлый), только атом жрёт 6 ватт, а не 95.

    > nvidia 550 ti

    Для кед лучше будет выкинуть нвидию и использовать встройку. Ну или на помойке найти что-нибудь типа 1030 - будет и быстрее, и куда холоднее. Да, на такой встройке точно не поиграть, но и на этой нвидии под линуксом тоже уже нельзя.

     
     
  • 5.27, Аноним (15), 16:46, 07/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.39, Аноним (21), 17:22, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >процессор для ноутбука на данный момент по цене и качеству, то есть игрульки как бы не нужны!

    i3-1215U, i3-1315U, Core 3 100U. Бонусом идёт Intel Quick Sync Video.

     
  • 2.24, AleksK (ok), 16:31, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так может за 30 лет то можно хоть раз комп обновить.
     
     
  • 3.28, Аноним (15), 16:46, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну за 30 лет второй раз вот поменял комп, и пока что работает.
     

  • 1.13, Ценитель GPL рогаликов (?), 16:06, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мое почтение разрабам Mesa. На практике заметны улучшения и исправления.

    "Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор)..."

    То есть теперь реально почти вся древнота, которая по каким-то причинам не работала, будет через программную отрисовку окна и видео обрабатывать.

    Пробовал два-три месяца назад древнюю встройку nvidia 6150, с которой из-за критического бага было невозможно с GNU/Linux работать лет десять. Сейчас окна рисует нормально, даже видео без тормозов 720p показывает с загрузкой проца 25-40%. Приятано удивлен.

     
     
  • 2.16, Alex154 (ok), 16:12, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще попробуй скачать какое-то видео в 1080p 30fps H264 и запустить с плеера MPV с параметром profile=fast

    Может карточка и FullHD отрисует. Процессор тоже должен вытянуть.

     

  • 1.19, Аноним (31), 16:18, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Добавлен Gallium3D-фронтэнд MFT (Media Foundation Transform), позволяющий использовать драйвер D3D12 (Direct3D 12) для реализации других графических API. Разработан Microsoft для WSL (Windows Subsystem for Linux).

    Лучший десктопный линукс стал еще лучше...

     
     
  • 2.34, AleksK (ok), 17:07, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про Arch? Это да после последних кед на убогую win 11 смотреть больно, не то что пользоваться.
     

  • 1.22, Аноним (22), 16:23, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Удалён устаревший OpenCL-драйвер Clover. Для OpenCL слежует использовать драйвер RustiCL, более функциональный и поддерживающий больше версий OpenCL.

    Это с r600 не работает. А кловер дропнули потому, что планируется дропнуть весь Gallium и все карты на нём. Потому что для современных карт весь драйвер имплементирован в GSP, только интерфейс реализуй, а всю сложную работу за тебя сделал производитель карты. А что новых версий API не будет - ну так пойди, новую карту купи - оплати работу по реализации новых API.

    Terakan кстати работает, как и vkmark на нём, но многое застаблено нулевыми указателями, в частности blit-функции (SurrealEngine проверяет их наличие, так как их нет - то теракан будет игнорироваться, потому что surrealengine зависит от них) и vkCreateComputePipelines -> vk_create_compute_pipeline -> vk_pipeline_precompile_shader -> get_nir_options

     
     
  • 2.33, НяшМяш (ok), 16:58, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это с r600 не работает.

    Да когда уже вас в интернет перестанут пускать. R600 даже ATI на винде поддерживала опенслем практически никак (первый прогресс пошёл с R800). А вы требуете этого от волонтёров, чтобы вашу рухлядь бесплатно поддерживали.

     
  • 2.37, Аноним (-), 17:13, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это с r600 не работает

    И? А разве должно?))
    Этому хламу уже 14-15 лет, закопайте стюардесу или сидите на специальных дистрах с поддержкой такого.

     

  • 1.36, Аноним (-), 17:10, 07/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

    Закладки на сайте
    Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
