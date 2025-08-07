Релиз Mesa 25.2, свободной реализации OpenGL и Vulkan

После трёх месяцев разработки представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 25.2.0. Первый выпуск ветки Mesa 25.2.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 25.2.1. В Mesa 25.2 доступна поддержка графического API Vulkan 1.4 в драйверах ANV для GPU Intel, RADV для GPU AMD, NVK для GPU NVIDIA, Asahi для GPU Apple, Turnip для GPU Qualcomm, PanVK для GPU ARM Mali, в программном растеризаторе lavapipe (lvp) и в режиме эмулятора (vn). В драйверах v3dv (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+) и dzn (реализация Vulkan поверх Direct3D 12) поддерживается Vulkan 1.0. В Mesa также обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов iris (GPU Intel Gen 8+), radeonsi (AMD), Crocus (старые GPU Intel Gen4-Gen7), AMD (r600), zink, llvmpipe, virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), freedreno (Qualcomm Adreno), d3d12 (прослойка для организации работы OpenGL поверх DirectX 12) и asahi (GPU AGX, используемый в чипах Apple M1 и M2). Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU NVIDIA (nvc0). Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор) и nv50 (NVIDIA NV50). В драйверах panfrost (GPU ARM Mali) и v3d (GPU Broadcom VideoCore) поддерживается OpenGL 3.1. Основные новшества: В Vulkan-драйвер PanVK для устройств с GPU ARM Mali на базе архитектуры V10, таких как Mali-G610 и Mali-G310, добавлена поддержка графического API Vulkan 1.4 (ранее поддерживался Vulkan 1.2).

В OpenGL-драйвер r600 для старых GPU AMD (до серии Radeon HD 7000 включительно) добавлена поддержка графического API OpenGL 4.6 (ранее поддерживался OpenGL 4.5).

В Vulkan-драйвер NVK добавлена поддержка GPU NVIDIA на базе микроархитектур Blackwell и Kepler (GTX 600/700). Для GPU Blackwell реализована поддержка Vulkan 1.4, а для GPU Kepler - API Vulkan 1.2 (более новые версии Vulkan не поддерживаются из-за аппаратных ограничений). Для GPU NVIDIA на базе микроархитектуры Maxwell обеспечена полная совместимость с Vulkan 1.4.

Оптимизирована работа компилятора шейдеров NAK, написанного на языке Rust и применяемого в драйвере NVK. В число зависимостей к драйверу NVK включён crate-пакет rustc-hash, благодаря которому удалось сократить время компиляции шейдеров примерно на 12%.

Поддержка OpenGL для GPU NVIDIA Maxwell, Pascal и Volta переключена по умолчанию с драйвера Nouveau на использование драйвера Zink в связке с Vulkan-драйвером NVK. Zink также задействован для обеспечения поддержки OpenGL на системах с GPU Blackwell (в OpenGL-драйвер Nouveau добавлять поддержку GPU Blackwell не планируют). Zink предоставляет реализацию OpenGL 4.6 поверх Vulkan, позволяющую получить аппаратно ускоренный OpenGL на устройствах, поддерживающих API Vulkan. Производительность Zink близка к производительности родных реализаций OpenGL.

Значительно повышена производительность Vulkan-драйвера Honeykrisp для графических процессоров, поставляемых в чипах Apple M1/M2.

В Vulkan-драйверы RADV (GPU AMD) и ANV (Intel) добавлена поддержка аппаратного ускорения декодирования видео в формате VP9. Возможность реализована при помощи Vulkan-расширения VK_KHR_video_decode_vp9, весной подготовленного рабочей группой Vulkan WG. Аппаратное ускорение доступно для GPU AMD начиная с GPU Navi 10 на базе микроархитектуры RDNA 1.0.

В Vulkan-драйвере RADV для GPU AMD на базе микроархитектур RDNA3 и RDNA4 повышена производительность трассировки лучей и улучшена поддержка технологии суперсэмплинга FSR 4 (FidelityFX Super Resolution). Добавлена возможность настройки приоритетов для очереди потока команд (OpenCL-расширение cl_khr_priority_hints).

В OpenGL-драйвере radeonsi для старых семейств GPU AMD Evergreen и Cayman реализована поддержка OpenGL 4.6. Добавлена поддержка разделяемой виртуальной памяти (SVM, Shared Virtual Memory).

В OpenGL-драйвере Iris и Vulkan-драйвере ANV реализована поддержка GPU, применяемых в процессорах Intel Wildcat Lake. В Iris и ANV также объявлена стабильной поддержка GPU Intel на базе архитектуры Xe3, задействованной в процессорах Panther Lake. Улучшена поддержка семейств GPU Xe2 и Xe3. В драйвер Iris добавлена поддержка разделяемой виртуальной памяти (SVM, Shared Virtual Memory).

В OpenGL-драйвер freedreno добавлена поддержка GPU Adreno X1-45, применяемом в SoC Qualcomm Snapdragon X Plus.

Продолжено развитие OpenCL-драйвера Rusticl, написанного на языке Rust и пришедшего на смену драйверу Clover. В Rusticl добавлена поддержка SVM (Shared Virtual Memory), изображений в цветовом пространстве sRGB (форматы CL_sRGBA и CL_sBGRA), формата FP16 (OpenCL-расширение cl_khr_fp16 для драйверов asahi, freedreno, llvmpipe, panfrost, radeonsi и zink).

Добавлен Gallium3D-фронтэнд MFT (Media Foundation Transform), позволяющий использовать драйвер D3D12 (Direct3D 12) для реализации других графических API. Разработан Microsoft для WSL (Windows Subsystem for Linux).

Удалена поддержка инфраструктуры DRI2 (Direct Rendering Infrastructure), на смену которой для организации прямого доступа к видеоадаптеру пришёл интерфейс DRI3, использующий DMA-BUF. В качестве причины упоминается, что интерфейс DRI3 существует уже более 10 лет, DRI2 давно устарел, а все поддерживаемые драйверы GPU давно реализовали интерфейс DRI3.

Прекращена поддержка устаревших методов совместной работы с буферами - оставлена только возможность использования dma-buf.

Прекращена поддержка версий libX11, не обеспечивающих безопасную работу в многопоточных приложениях. Оставлена только поддержка libX11 1.8 (апрель 2022 года) и более новых выпусков, использующих вызов XInitThreads().

Объявлена устаревшей и отключена по умолчанию поддержка EGL-расширения EGL_WL_bind_wayland_display, реализованного для Wayland. Для обмена пиксельными буферами между клиентом и сервером Wayland предлагается использовать Wayland-протокол linux_dmabuf. Для возвращения поддержки требуется указание флага "-Dlegacy-wayland=bind-wayland-display" во время сборки. Xwayland поддерживает корректную работу без EGL_WL_bind_wayland_display начиная с выпуска 24.1 (май 2024 года).

Удалён устаревший OpenCL-драйвер Clover. Для OpenCL слежует использовать драйвер RustiCL, более функциональный и поддерживающий больше версий OpenCL.

В драйвере ANV (Intel) реализовано Vulkan-расширение: VK_KHR_shader_bfloat16

В драйвере RADV (AMD) реализованы Vulkan-расширения: VK_KHR_shader_bfloat16 VK_KHR_robustness2 VK_EXT_zero_initialize_device_memory VK_EXT_scalar_block_layout VK_KHR_maintenance9 VK_KHR_unified_image_layouts VK_KHR_shader_float8 VK_EXT_host_image_copy

В драйвере NVK (NVIDIA) реализованы Vulkan-расширения: VK_EXT_zero_initialize_device_memory VK_KHR_cooperative_matrix

В драйвере zink реализовано Vulkan-расширение: NV_timeline_semaphore

В драйвере v3d (GPU Broadcom VideoCore для Raspberry Pi 4+) реализовано OpenGL-расширение: on v3d GL_ARB_blend_func_extended

В драйвере panfrost реализованы OpenGL-расширения: GL_KHR_texture_compression_astc_hdr GL_ARB_shader_clock GL_EXT_shader_realtime_clock

В драйвере asahi (Apple) реализовано OpenGL-расширение: GL_KHR_texture_compression_astc_hdr

В драйвере r600 (AMD) реализованы OpenGL-расширения GL_EXT_window_rectangles GL_EXT_shader_image_load_store

В драйвере PanVK (GPU ARM Mali) реализованы Vulkan-расширения: VK_EXT_vertex_input_dynamic_state/vertexInputDynamicState VK_EXT_vertex_input_dynamic_state VK_EXT_vertex_attribute_divisor VK_KHR_maintenance4 VK_KHR_maintenance5 VK_EXT_direct_mode_display VK_EXT_extended_dynamic_state VK_KHR_shader_quad_control VK_KHR_draw_indirect_count VK_KHR_shader_integer_dot_product VK_KHR_shader_terminate_invocation VK_EXT_shader_demote_to_helper_invocation VK_EXT_shader_replicated_composites VK_EXT_depth_bias_control VK_EXT_primitive_topology_list_restart VK_EXT_image_2d_view_of_3d VK_EXT_texel_buffer_alignment VK_EXT_shader_subgroup_ballot VK_EXT_shader_subgroup_vote VK_KHR_load_store_op_none VK_EXT_load_store_op_none VK_EXT_inline_uniform_block VK_EXT_texture_compression_astc_hdr VK_EXT_depth_clamp_zero_one VK_KHR_depth_clamp_zero_one VK_EXT_depth_clip_control VK_KHR_unified_image_layouts VK_KHR_vulkan_memory_model VK_EXT_descriptor_indexing VK_KHR_maintenance6 VK_KHR_shader_clock VK_KHR_shader_atomic_int64 VK_KHR_calibrated_timestamps VK_EXT_non_seamless_cube_map VK_ARM_shader_core_properties VK_KHR_host_image_copy





