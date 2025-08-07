Релиз Mesa 25.2, свободной реализации OpenGL и Vulkan

|
|1.1, Аноним (1), 15:48, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
|
Добрый день! У меня панель задач в кедах тормозит, в опенсорсе за 30 лет так и не научились пилить качественный софт, ибо там где опенсорс, обычно нет солидных корпораций, а энтузиасты без средств не могут сделать качественный продукт.
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 15:52, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Действительно, подметили! За бесплатно получается не очень, да?
|
|2.3, Аноним (3), 15:56, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Странно, никогда такого не видел. Может, стоило починить руки за 30 лет? Про корпы предъява странная, не то, чтобы их не было в опенсорсе, но у энтузиастов пока получается лучше, чем у них.
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 16:12, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Может, стоило починить руки за 30 лет?
Разработчикам? Определённо стоило бы.
|
|
|
|4.25, Аноним (3), 16:33, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>> Может, стоило починить руки за 30 лет?
> Разработчикам? Определённо стоило бы.
Если у всех работает, и у одного не работает, то это проблема одного. Эмпирически.
|
|
|
|5.29, Аноним (17), 16:48, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А должно у всех работать. Нет, я понимаю, что на практике так не бывает, но это всё равно вина разработчиков, а не пользователя.
|
|
|
|6.35, Аноним (3), 17:08, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не все конфигурации можно протестировать, особенно, когда у разработчиков нет этого оборудования. Если даже производитель испытывает сложности, то что уж говорить о разрабах.
|
|6.38, Аноним (38), 17:17, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
феерично! Надо сказать корпам, что всё у всех должно работать. Чтобы они закрыли баг-трекеры, уволили on-call support, ведь всё у всех должно работать! Это же вам не opensource какой-то!
|
|2.4, Ценитель GPL рогаликов (?), 15:56, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так чего ты себя этой панелью мучаешь? Да еще 30 лет свободный сотф терпишь. Купи винду 11 и не издевайся над собой, там разрабы даже зарплату получают.
|
|2.6, Alex154 (ok), 15:57, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
1 Если комп не тянет KDE, то или комп меняй или не используй KDE.
2 RedHat, Intel, AMD, Novell это не серьезные компании. Запомнили, да?
|
|
|
|3.7, Аноним (5), 15:59, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Комп i5-2400, nvidia 550 ti от 2012 года, не слабый. Тормозит не всегда, а при загрузке - значит быстрого запуска очень медленно перетекают слева направо к своему месту.
|
|
|
|4.10, Аноним (8), 16:00, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Надо же, на 13-летнем компьютере что-то тормозит. Удивительно.
|
|
|
|
|
|6.12, Аноним (8), 16:02, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ubuntu 16.04 тоже тормозить не будет, шагайте её юзать, только без поддержки чур.
|
|5.18, Аноним (17), 16:14, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не что-то, а сиране панель задач. На GPU с миллиардом транзисторов.
|
|4.14, Alex154 (ok), 16:08, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чел, у тебя карта от NoVideo, в лучшем случае на 390xx драйвере, если ты там не на Nouveau. Ты серьезно?
|
|
|
|5.15, Аноним (15), 16:10, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я не знаток в видео картах. Но винда работает, а кеды лагают. Причём версии того же времени. Вот и вся суть.
|
|
|
|6.20, Alex154 (ok), 16:20, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты реально не догадываешься, что KDE максимально заряжен спецэффектами и анимациями в отличии от Винды?
|
|
|
|7.30, Аноним (15), 16:48, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эффекты и анимации отключены все, кроме превьюшек окон у панель задач, и всё равно тормозит. LXQt летает на том же компе, оно и чувствуется, насколько кеды набиты шла ком по сравнению с минимальным LXQt.
|
|4.26, НяшМяш (ok), 16:40, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> i5-2400
Уровень современного atom N100 (то есть очень дохлый), только атом жрёт 6 ватт, а не 95.
> nvidia 550 ti
Для кед лучше будет выкинуть нвидию и использовать встройку. Ну или на помойке найти что-нибудь типа 1030 - будет и быстрее, и куда холоднее. Да, на такой встройке точно не поиграть, но и на этой нвидии под линуксом тоже уже нельзя.
|
|
|
|5.39, Аноним (21), 17:22, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>процессор для ноутбука на данный момент по цене и качеству, то есть игрульки как бы не нужны!
i3-1215U, i3-1315U, Core 3 100U. Бонусом идёт Intel Quick Sync Video.
|
|1.13, Ценитель GPL рогаликов (?), 16:06, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Мое почтение разрабам Mesa. На практике заметны улучшения и исправления.
"Поддержка OpenGL 3.3 присутствует в драйверах softpipe (программный растеризатор)..."
То есть теперь реально почти вся древнота, которая по каким-то причинам не работала, будет через программную отрисовку окна и видео обрабатывать.
Пробовал два-три месяца назад древнюю встройку nvidia 6150, с которой из-за критического бага было невозможно с GNU/Linux работать лет десять. Сейчас окна рисует нормально, даже видео без тормозов 720p показывает с загрузкой проца 25-40%. Приятано удивлен.
|
|
|
|2.16, Alex154 (ok), 16:12, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты еще попробуй скачать какое-то видео в 1080p 30fps H264 и запустить с плеера MPV с параметром profile=fast
Может карточка и FullHD отрисует. Процессор тоже должен вытянуть.
|
|1.19, Аноним (31), 16:18, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> Добавлен Gallium3D-фронтэнд MFT (Media Foundation Transform), позволяющий использовать драйвер D3D12 (Direct3D 12) для реализации других графических API. Разработан Microsoft для WSL (Windows Subsystem for Linux).
Лучший десктопный линукс стал еще лучше...
|
|
|
|2.34, AleksK (ok), 17:07, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты про Arch? Это да после последних кед на убогую win 11 смотреть больно, не то что пользоваться.
|
|1.22, Аноним (22), 16:23, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Удалён устаревший OpenCL-драйвер Clover. Для OpenCL слежует использовать драйвер RustiCL, более функциональный и поддерживающий больше версий OpenCL.
Это с r600 не работает. А кловер дропнули потому, что планируется дропнуть весь Gallium и все карты на нём. Потому что для современных карт весь драйвер имплементирован в GSP, только интерфейс реализуй, а всю сложную работу за тебя сделал производитель карты. А что новых версий API не будет - ну так пойди, новую карту купи - оплати работу по реализации новых API.
Terakan кстати работает, как и vkmark на нём, но многое застаблено нулевыми указателями, в частности blit-функции (SurrealEngine проверяет их наличие, так как их нет - то теракан будет игнорироваться, потому что surrealengine зависит от них) и vkCreateComputePipelines -> vk_create_compute_pipeline -> vk_pipeline_precompile_shader -> get_nir_options
|
|
|
|2.33, НяшМяш (ok), 16:58, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это с r600 не работает.
Да когда уже вас в интернет перестанут пускать. R600 даже ATI на винде поддерживала опенслем практически никак (первый прогресс пошёл с R800). А вы требуете этого от волонтёров, чтобы вашу рухлядь бесплатно поддерживали.
|
|2.37, Аноним (-), 17:13, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это с r600 не работает
И? А разве должно?))
Этому хламу уже 14-15 лет, закопайте стюардесу или сидите на специальных дистрах с поддержкой такого.
|