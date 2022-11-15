Открытый драйвер Rusticl сертифицирован на совместимость с OpenCL 3.0

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|2.8, Аноним (8), 11:08, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе дали возможность использования. Используй, замерь производительность и напиши про это здесь.
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|2.38, Аноним (38), 13:24, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ранее на опеннете был материал о сравнении производительности драйверов, написанных на разных языках. Раст вполне достойно выступил.
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|1.9, Аноним (9), 11:10, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Clover уже давно находится в заброшенном состоянии и rusticl позиционируется как его будущая замена
>При сборке в качестве дополнительных зависимостей потребуются компилятор rustc, генератор привязок bindgen, LLVM, инструментарий SPIRV-Tools и транслятор SPIRV-LLVM-Translator
Но у меня на карте нет вулкана! Мою карту в мусор выкинули, и меня вместе с ней!
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|2.36, НяшМяш (ok), 13:21, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вулкан есть даже в Radeon 7770 из 2012 года. Может пришло время обновиться?
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|1.13, Анонн (?), 11:15, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ужасная новость... Комментаторы опенька потеряли еще один аргумент "на расте ни один драйвер не написан". А тут оказывается написан и даже сертифицирован.
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|2.19, Аноним (5), 11:23, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не драйвер, а очередная обмазка поверх настоящего драйвера Gallium3D Iris.
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|2.20, Аноним (5), 11:24, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ни для какого. Сие творение растаманов использует драйвер Gallium3D Iris.
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|1.15, Аноним (15), 11:17, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Драйвер написан на языке Rust и развивается Кэролом Хербстом (Karol Herbst) из компании Red Hat, принимающим участие в разработке Mesa
Ой, как же это всегда удобно получается. Именно корпоративные работники оказываются в нужное время, в нужном месте и на нужных должностях.
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|2.18, Аноним (18), 11:23, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А кому же ещё опенсорс развивать?. Не экспертам же с опеннета
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|2.21, оно ним (?), 11:27, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот это совпадение! 9/10 разработки ядра линукса и добрую половину (а то и больше) остального опенсорса тянут корпорации, приём.
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|3.26, Аноним (15), 11:40, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 9/10 разработки ядра линукса и добрую половину
Т.е. реализуют хотелки своих корпораций? В ядре уже много лет ничего особо не изменяется кроме добавления поддержки каких-то странных технологий, которыми обычный смертный никогда не будет пользоваться.
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|4.27, Аноним (27), 11:45, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Т.е. реализуют хотелки своих корпораций?
А разве не в этом суть опенсорса — реализовывать свои хотелки?
> кроме добавления поддержки каких-то странных технологий, которыми обычный смертный никогда не будет пользоваться
Обычные смертные линуксом вообще не особо пользуются.
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|5.28, Аноним (28), 11:49, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно, уткнулись в свои смартфончики и целыми днями строчат комментарии. Даже вотки выпить не с кем.
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|6.29, Аноним (27), 11:51, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А комментарии-то строчат в интернет, а там на серверах тоже линукс!!
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|7.33, Аноним (5), 12:59, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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строчат с линукса на линух... но "линух никто не использует" (с).
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|1.39, Аноним (39), 13:55, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> rusticl
> написан на языке Rust
Хорошо, что он не запускается с PID = 0, иначе пришлось бы назвать pid0rusticl.
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