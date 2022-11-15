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Открытый драйвер Rusticl сертифицирован на совместимость с OpenCL 3.0

15.11.2022 09:40

Разработчики проекта Mesa объявили о сертификации организацией Khronos драйвера rusticl, который успешно прошёл все тесты из набора CTS (Kronos Conformance Test Suite) и признан полностью совместимым со спецификацией OpenCL 3.0, определяющей API и расширения языка С для организации кросс-платформенных параллельных вычислений. Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости со стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos. Проверка была выполнена на системе с 12-поколением интегрированных GPU Intel, на которой использовался Gallium3D-драйвер Iris.

Драйвер написан на языке Rust и развивается Кэролом Хербстом (Karol Herbst) из компании Red Hat, принимающим участие в разработке Mesa, драйвера Nouveau и открытого стека OpenCL. Rusticl выступает в роли аналога присутствующего в Mesa OpenCL-фронтэнда Clover и также разработан с использованием предоставляемого в Mesa интерфейса Gallium. Clover уже давно находится в заброшенном состоянии и rusticl позиционируется как его будущая замена. Кроме достижения совместимости с OpenCL 3.0 проект Rusticl отличается от Clover поддержкой расширений OpenCL для обработки изображений, но пока не поддерживает формат FP16. Для генерации биндингов для Mesa и OpenCL, позволяющих вызывать Rust-функции из кода на Си и наоборот, в Rusticl задействован rust-bindgen.

Код для поддержки языка Rust и драйвер rusticl приняты в основной состав Mesa и будут предложены в выпуске Mesa 22.3, который ожидается в конце ноября. Поддержка Rust и rusticl будет отключена по умолчанию и потребует сборки с явным указанием опций "-D gallium-rusticl=true -Dllvm=enabled -Drust_std=2021". При сборке в качестве дополнительных зависимостей потребуются компилятор rustc, генератор привязок bindgen, LLVM, инструментарий SPIRV-Tools и транслятор SPIRV-LLVM-Translator.

Возможность использования языка Rust в проекте Mesa обсуждается с 2020 года. Из плюсов поддержки Rust упоминается повышение безопасности и качества драйверов за счёт избавления от типовых проблем при работе с памятью, а также возможность включения в состав Mesa сторонних наработок, таких как Kazan (реализация Vulkan на Rust). Из недостатков отмечается усложнение системы сборки, нежелание привязываться к пакетной системе cargo, расширение требований к сборочному окружению и необходимость включения компилятора Rust в сборочные зависимости, обязательные для построения ключевых компонентов рабочего стола в Linux.

Дополнительно можно отметить работу по развитию драйвера Nouveau, также проведённую Кэролом Хербстом. В драйвер Nouveau добавлена базовая поддержка OpenGL для GNU NVIDIA GeForce RTX 30xx на базе микроархитектуры Ampere, выпускаемых с мая 2020 года. Связанные с поддержкой новых чипов изменения войдут в состав ядра Linux 6.2 и Mesa 22.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: В написанной на Rust реализации OpenCL для Mesa обеспечена поддержка OpenCL 3.0
  3. OpenNews: Для Mesa развивается фронтэнд OpenCL, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3
  5. OpenNews: Драйвер Panfrost сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1 для GPU Mali серии Valhall
  6. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка графического API Vulkan 1.1
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58114-rusticl
Ключевые слова: rusticl, opencl, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 09:44, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не не не, пока не перепишут на Lisp не поставлю.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:46, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Без Go не православно
     
  • 1.3, n00by (ok), 10:35, 15/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.4, th3m3 (ok), 10:37, 15/11/2022 Скрыто модератором
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  • 3.24, Аноним00 (?), 11:33, 15/11/2022 Скрыто модератором
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  • 4.35, НяшМяш (ok), 13:19, 15/11/2022 Скрыто модератором
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  • 2.5, Аноним (5), 10:48, 15/11/2022 Скрыто модератором
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  • 2.11, Аноним (11), 11:13, 15/11/2022 Скрыто модератором
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  • 2.12, Аноним (12), 11:14, 15/11/2022 Скрыто модератором
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  • 2.23, Аноним00 (?), 11:29, 15/11/2022 Скрыто модератором
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  • 2.32, Трианон (ok), 12:19, 15/11/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.6, Парень твоего папы (?), 10:52, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вот и пришла смерть сишечке, возрадуемся же!
     
  • 1.7, anonymous (??), 11:00, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про производительность - не слова
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:08, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе дали возможность использования. Используй, замерь производительность и напиши про это здесь.
     
  • 2.34, Аноним (5), 13:12, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    производительность - номинальная, лишь бы не падало.
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:24, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ранее на опеннете был материал о сравнении производительности драйверов, написанных на разных языках. Раст вполне достойно выступил.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:10, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Clover уже давно находится в заброшенном состоянии и rusticl позиционируется как его будущая замена
    >При сборке в качестве дополнительных зависимостей потребуются компилятор rustc, генератор привязок bindgen, LLVM, инструментарий SPIRV-Tools и транслятор SPIRV-LLVM-Translator

    Но у меня на карте нет вулкана! Мою карту в мусор выкинули, и меня вместе с ней!

     
     
  • 2.10, Аноним (12), 11:12, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и сиди молча в своём мусоре.
     
  • 2.31, Я (??), 12:16, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    openGL 2.1 есть?
     
  • 2.36, НяшМяш (ok), 13:21, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вулкан есть даже в Radeon 7770 из 2012 года. Может пришло время обновиться?
     

  • 1.13, Анонн (?), 11:15, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ужасная новость... Комментаторы опенька потеряли еще один аргумент "на расте ни один драйвер не написан". А тут оказывается написан и даже сертифицирован.
     
     
  • 2.19, Аноним (5), 11:23, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не драйвер, а очередная обмазка поверх настоящего драйвера Gallium3D Iris.
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:15, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    так и не понял, это драйвер для какого устройства?
     
     
  • 2.20, Аноним (5), 11:24, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ни для какого. Сие творение растаманов использует драйвер Gallium3D Iris.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:17, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Драйвер написан на языке Rust и развивается Кэролом Хербстом (Karol Herbst) из компании Red Hat, принимающим участие в разработке Mesa

    Ой, как же это всегда удобно получается. Именно корпоративные работники оказываются в нужное время, в нужном месте и на нужных должностях.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:23, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А кому же ещё опенсорс развивать?. Не экспертам же с опеннета
     
  • 2.21, оно ним (?), 11:27, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот это совпадение! 9/10 разработки ядра линукса и добрую половину (а то и больше) остального опенсорса тянут корпорации, приём.
     
     
  • 3.26, Аноним (15), 11:40, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 9/10 разработки ядра линукса и добрую половину

    Т.е. реализуют хотелки своих корпораций? В ядре уже много лет ничего особо не изменяется кроме добавления поддержки каких-то странных технологий, которыми обычный смертный никогда не будет пользоваться.

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 11:45, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Т.е. реализуют хотелки своих корпораций?

    А разве не в этом суть опенсорса — реализовывать свои хотелки?

    > кроме добавления поддержки каких-то странных технологий, которыми обычный смертный никогда не будет пользоваться

    Обычные смертные линуксом вообще не особо пользуются.

     
     
  • 5.28, Аноним (28), 11:49, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, уткнулись в свои смартфончики и целыми днями строчат комментарии. Даже вотки выпить не с кем.
     
     
  • 6.29, Аноним (27), 11:51, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А комментарии-то строчат в интернет, а там на серверах тоже линукс!!
     
     
  • 7.33, Аноним (5), 12:59, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    строчат с линукса на линух... но "линух никто не использует" (с).
     

  • 1.39, Аноним (39), 13:55, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > rusticl
    > написан на языке Rust

    Хорошо, что он не запускается с PID = 0, иначе пришлось бы назвать pid0rusticl.

     
  • 1.40, Аноним (40), 13:58, 15/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной лисапед.
     

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