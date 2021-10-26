Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка графического API Vulkan 1.1

Разработчики Raspberry Pi объявили о сертификации организацией Khronos графического драйвера v3dv, который успешно прошёл более 100 тысяч тестов из набора CTS (Kronos Conformance Test Suite) и признан полностью совместимым со спецификацией Vulkan 1.1.

Драйвер сертифицирован при использовании чипа Broadcom BCM2711, применяемого в платах Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 400 и Compute Module 4. Проверка была выполнена на плате Raspberry Pi 4 с дистрибутивом Raspberry Pi OS на базе ядра Linux 5.10.63, Mesa 21.3.0 и X-сервера. Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos.

Помимо Vulkan 1.1 в драйвере v3dv также была реализована поддержка геометрических шейдеров и не охваченных спецификацией расширенний Vulkan. Улучшена поддержка 3D-отладчика RenderDoc и трассировщика GFXReconstruct. Кроме того в драйверах OpenGL и Vulkan значительно повышена производительность кода, генерируемого компилятором шейдеров, что положительно сказалось на скорости работы программ, активно использующих шейдеры, например игр на базе движка Unreal Engine 4. На графике ниже показан прирост производительности некоторых игр в процентах:

Все отмеченные изменения в драйвере v3dv уже приняты в основной состав проекта Mesa и скоро станут доступны в дистрибутиве Raspberry Pi OS. Драйвер v3dv ограничен поддержкой графического ускорителя VideoCore VI, применяемого начиная с модели Raspberry Pi 4. Для старых плат отдельно развивается драйвер RPi-VK-Driver, который реализует лишь подмножество API Vulkan, так как возможностей GPU VideoCore, поставлявшихся в платах до Raspberry Pi 4, недостаточно для полноценной реализации API Vulkan.