The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка графического API Vulkan 1.1

26.10.2021 16:55

Разработчики Raspberry Pi объявили о сертификации организацией Khronos графического драйвера v3dv, который успешно прошёл более 100 тысяч тестов из набора CTS (Kronos Conformance Test Suite) и признан полностью совместимым со спецификацией Vulkan 1.1.

Драйвер сертифицирован при использовании чипа Broadcom BCM2711, применяемого в платах Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 400 и Compute Module 4. Проверка была выполнена на плате Raspberry Pi 4 с дистрибутивом Raspberry Pi OS на базе ядра Linux 5.10.63, Mesa 21.3.0 и X-сервера. Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos.

Помимо Vulkan 1.1 в драйвере v3dv также была реализована поддержка геометрических шейдеров и не охваченных спецификацией расширенний Vulkan. Улучшена поддержка 3D-отладчика RenderDoc и трассировщика GFXReconstruct. Кроме того в драйверах OpenGL и Vulkan значительно повышена производительность кода, генерируемого компилятором шейдеров, что положительно сказалось на скорости работы программ, активно использующих шейдеры, например игр на базе движка Unreal Engine 4. На графике ниже показан прирост производительности некоторых игр в процентах:

Все отмеченные изменения в драйвере v3dv уже приняты в основной состав проекта Mesa и скоро станут доступны в дистрибутиве Raspberry Pi OS. Драйвер v3dv ограничен поддержкой графического ускорителя VideoCore VI, применяемого начиная с модели Raspberry Pi 4. Для старых плат отдельно развивается драйвер RPi-VK-Driver, который реализует лишь подмножество API Vulkan, так как возможностей GPU VideoCore, поставлявшихся в платах до Raspberry Pi 4, недостаточно для полноценной реализации API Vulkan.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Проект Raspberry Pi выпустил микроконтроллер RP2040 стоимостью 1 доллар
  3. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил плату Pico на основе собственного микроконтроллера
  4. OpenNews: Представлен моноблок Raspberry Pi 400, объединённый с клавиатурой
  5. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.1
  6. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56044-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi, vulkan
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:14, 26/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    А есть опенгл 2.1 поверх вулкана? Мне просто нравится glBegin/glEnd, вместо портянок инициализации и прямых загрузок в память.
     
     
  • 2.2, BratishkaErik (ok), 17:17, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Zink же
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:22, 26/10/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Прекрасно, но у меня RPI3
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:33, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В этом вся суть новых API, чтобы ты побежал за новым железом либо продолжал страдать.
     
     
  • 3.6, ET (?), 17:40, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще, если не гнаться сломя голову за прогрессом, то старого-доброго OpenGL за глаза хватает для бытовых нужд
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:39, 26/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Когда в 2019 PornHub пообещал начать сажать деревья за просмотры видео, пользователи незамедлительно предложили открывать PornHub в поисковике Ecosia, дабы озеленить планету с ещё большей скоростью. Как говорится: «ствол за ствол».
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру